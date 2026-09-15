Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 17, упоминаний - 18
Васильев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Куликов Денис 27 4
|Авдиянц Станислав 10 3
|Ухина Ирина 3 3
|Ромский Георгий 23 3
|Панченко Станислав 14 2
|Мерзленко Александр 2 2
|Щепилов Андрей 3 2
|Слизовский Сергей 2 2
|Волковыский Игорь 2 2
|Васильев Евгений 135 2
|Горбачев Владимир 17 2
|Белов Вадим 23 2
|Ефимов Дмитрий 20 1
|Иконников Александр 15 1
|Яковлев Дмитрий 14 1
|Филиппова Надежда 11 1
|Рагозина Ирина 8 1
|Умнова Елена 12 1
|Королева Ольга 12 1
|Гоголь Александр 21 1
|Петрова Оксана 7 1
|Чугунов Андрей 8 1
|Прокофьева Ирина 7 1
|Козин Владимир 5 1
|Кузнецов Виктор 15 1
|Максименко Екатерина 2 1
|Донцов Юрий 1 1
|Козлов Григорий 1 1
|Харламов Станислав 1 1
|Харитонов Максим 3 1
|Ованесян Григорий 3 1
|Канторович Софья 2 1
|Кантор Елена 2 1
|Димитрова Ольга 2 1
|Соловьев Федор 2 1
|Корнеева Алена 2 1
|Бычков Дмитрий 3 1
|Алмазов Андрей 2 1
|Подосинов Сергей 4 1
|Пильцов Сергей 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11584 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.