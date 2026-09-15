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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Михаил

СОБЫТИЯ


15.09.2026 Исследование HyperPC: спрос на высокопроизводительное серверное оборудование в России вырос на 32% 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 2
09.09.2016 «Мегафон» организовал первую Wi-Fi-сеть с авторизацией для корпоративного клиента в Якутии 1
29.01.2013 BSS анонсировала новые решения для ДБО юридических лиц 1
05.12.2012 «Каравай» защитил свою ИТ-инфраструктуру от вирусов с помощью Kaspersky Business Space Security 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
30.03.2012 Россия: ИТ-компании запретили управлять собственной "дочкой" ради "безопасности страны" 1
23.01.2012 Продажи систем ДБО BSS за 2011 г. выросли на 30% 1
28.11.2011 BSS создала компанию по предоставлению услуг ИБ для банков 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1
12.03.2007 СЗТ определил кандидатов в Совет директоров 1
13.02.2007 Изготовители детской порнографии сядут в тюрьму 1
12.03.2004 ЮТК определила кандидатов в совет директоров 1
10.11.2003 В ЮТК создано четыре комитета совета директоров 1
25.06.2003 В новый совет директоров ОАО "ЮТК" вошли 6 представителей "Связьинвеста" 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Васильев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
МегаФон 10890 2
Softline - Софтлайн 3780 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Парадигма 169 1
Temenos AG 26 1
Алмаз ИК Брокерский дом - Алмаз Технологии 1 1
Телеком Сервис 4 1
Мегар 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Криста НПО 69 1
Oracle Corporation 7099 1
Информзащита 949 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1361 1
Diasoft - Диасофт 1168 1
Red Hat 1380 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1009 1
ОТР ГК - ОТР 2000 228 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 1
ФОРС - Центр разработки 707 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1521 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 483 1
Актион МЦФЭР 56 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Leta Group - Лета Групп 282 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 44 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Росавтобанк КБ 13 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Satterfield Managmenet 3 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Почта России ПАО 2384 1
Газпром ПАО 1497 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
НСПК - Национальная система платежных карт 955 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 329 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
ПСБ - Промсвязьбанк 970 1
Лента - Утконос 180 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 636 1
Абсолют Банк 250 1
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 395 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 1
Rendez-Vous - Рандеву 26 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Резонанс НПП 407 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5733 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1551 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1197 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2138 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2888 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 105 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 126 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23088 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 4
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14839 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26163 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13117 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29832 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2030 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27032 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4365 2
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17070 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1549 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1206 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8734 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6297 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5898 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 824 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13504 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3614 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2814 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6596 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14072 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6558 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7671 2
Apple iPad 4023 2
Google Android 15323 2
Apple iOS 8626 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 84 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
МегаФон - Мультифон 38 1
CSBI - АБС СПО 3 1
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника - UNITDoc - Система добровольной сертификации услуг по ремонту и техническому обслуживанию информационных систем предприятия 11 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1109 1
Linux OS 11616 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3576 1
Apple - App Store 3138 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1026 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6353 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 952 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 560 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 218 1
Apple iPad mini 431 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
Diasoft FA# АБС 68 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 480 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 445 1
Diasoft Flextera 57 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 225 1
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1017 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
IBM SPSS Statistics 55 1
IBM FileNet 140 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Куликов Денис 27 4
Авдиянц Станислав 10 3
Ухина Ирина 3 3
Ромский Георгий 23 3
Панченко Станислав 14 2
Мерзленко Александр 2 2
Щепилов Андрей 3 2
Слизовский Сергей 2 2
Волковыский Игорь 2 2
Васильев Евгений 135 2
Горбачев Владимир 17 2
Белов Вадим 23 2
Ефимов Дмитрий 20 1
Иконников Александр 15 1
Яковлев Дмитрий 14 1
Филиппова Надежда 11 1
Рагозина Ирина 8 1
Умнова Елена 12 1
Королева Ольга 12 1
Гоголь Александр 21 1
Петрова Оксана 7 1
Чугунов Андрей 8 1
Прокофьева Ирина 7 1
Козин Владимир 5 1
Кузнецов Виктор 15 1
Максименко Екатерина 2 1
Донцов Юрий 1 1
Козлов Григорий 1 1
Харламов Станислав 1 1
Харитонов Максим 3 1
Ованесян Григорий 3 1
Канторович Софья 2 1
Кантор Елена 2 1
Димитрова Ольга 2 1
Соловьев Федор 2 1
Корнеева Алена 2 1
Бычков Дмитрий 3 1
Алмазов Андрей 2 1
Подосинов Сергей 4 1
Пильцов Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3361 3
Беларусь - Белоруссия 6331 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4515 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 2
Германия - Федеративная Республика 13275 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1939 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3060 2
Россия - СФО - Новосибирск 4912 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2321 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1702 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1058 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 365 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 551 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Казахстан - Республика 6087 1
Европа 25010 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13850 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 843 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1092 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1485 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 643 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1704 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1418 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 979 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 569 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1069 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 569 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 827 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1430 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18298 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34091 3
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6627 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 3
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Образование в России 2941 2
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5784 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10479 2
НКО - Некоммерческая организация 642 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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