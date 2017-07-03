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НАС
Наше Агентство Сервиса
ЮНИТ-Оргтехника


03.07.2017 НАС приняло участие в мероприятии «Малый и средний бизнес в России: от защиты к развитию» 2
29.06.2017 Компания НАС приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме 2
16.06.2017 Компания НАС провела стратсессию с сотрудниками в Подмосковье 2
06.06.2017 Передача офисной печати на аутсорсинг сохранит до 40% бюджета 1
29.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе 3
16.05.2017 Эксперт: через 2-3 года появится единая ИТ-платформа для ипотеки 3
15.05.2017 «Наше Агентство Сервиса» в сжатые сроки модернизирует более 16 тыс. фискальных регистраторов торговых сетей 2
26.04.2017 Компания НАС обсудила с партнерами и клиентами перспективы ИТ-аутсорсинга 2
18.04.2017 Компания НАС продолжает сотрудничество с банком, лишившимся лицензии 4
14.04.2017 Мировой рынок ИТ-услуг замедляет рост. Российский рухнул на треть 1
03.04.2017 «Наше Агентство Сервиса» запустило проект по ИТ-обслуживанию крупнейшего российского ритейлера 1
24.03.2017 ИТ-аутсорсинг в поиске границы между заказчиком и поставщиком 3
09.02.2017 От ремонта оргтехники в российском регионе до сервисного агентства федерального уровня: «ЮНИТ-Оргтехника» становится «Нашим Агентством Сервиса» 2
09.02.2017 «ЮНИТ-Оргтехника» сменила название на «Наше Агентство Сервиса» 3
20.05.2016 Произошла крупнейшая отмена тендера в истории прозрачных закупок Сбербанка 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
02.04.2014 Российским ИТ-аутсорсерам не интересен малый бизнес 1
28.03.2014 Стандарты ИТ-сервисов в России: готовность провайдеров 6
17.03.2014 Вышел 71-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
19.12.2013 Все функции эникея — в одни руки: уникальный проект в Русфинанс Банке 4
05.07.2013 Родился русский ITIL 3
12.03.2013 Arbyte, «ЮНИТ-Оргтехника» и «Роса» договорились о совместной работе на корпоративном рынке 2
29.12.2012 Sharp: Мы вовремя встретились с компанией "ЮНИТ-Оргтехника" 4
28.11.2012 Федеральная сервисная сеть «ЮНИТ-Оргтехники»: современные стандарты и технологии каждому региональному партнеру 18
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 4
21.09.2012 Чего боятся банкиры: турбулентность, "большой взрыв" и другие риски 3
05.09.2012 "ЮНИТ-Оргтехника": что дает системный аутсорсинг? 2

Публикаций - 57, упоминаний - 145

НАС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 12
Webmoney 330 12
Citrix Systems 571 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 12
Cinimex - Синимекс 160 11
Custis 73 9
Instabank - Инстабанк 12 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
CleverDATA 54 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Консист Бизнес Групп 58 8
Polycom - Поликом Раша 301 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 8
Ланит ГК 1159 8
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Microsoft Corporation 11127 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
IBM 3551 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Samsung Electronics 5702 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1218 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 4
Abbyy 796 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Luxoft - Люксофт 233 2
SAP SE 3216 2
Optima - Оптима 50 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
АйТи 752 1
Ланит ЛАН АТМсервис 32 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Бинбанк 184 16
Башнефть ПАО АНК 90 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 12
ВТБ Банк Москвы 372 12
Национальный банк Траст 96 12
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 12
Спортмастер 116 12
Уралсиб Банк 390 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Visa International 1346 12
МДМ Банк 150 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 12
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Газпромбанк - ГПБ 693 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 9
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Bayer AG - Байер 37 8
Сетелем Банк 25 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
ВкусВилл 48 6
Jones Day 15 5
En+ Group 17 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Adidas 96 4
Русфинанс Банк 34 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 4
Citibank - Ситибанк 170 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Модульбанк - Modulbank 95 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Societe Generale Group 42 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
Федеральное казначейство России 766 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Счётная палата РФ 460 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Правительство Московской области 48 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Правительство Москвы 653 1
Курская ТПП - Курская торгово-промышленная палата 1 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
ИТ-аутсорсинг 670 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
SADT - Structured Analysis and Design Technique - методология структурного анализа 2 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
OpenStack 347 1
МФУ - Многофункциональное устройство 590 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 9
Google Android 10751 2
Microsoft Skype 1473 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Hystax Acura 2 1
IBM Watson 105 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple iOS 5742 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
IBM Cognos BI 143 1
Abbyy Compreno 20 1
Грибанов Юрий 24 15
Гуральников Сергей 161 13
Базалей Наталья 14 12
Халяпин Сергей 77 12
Шевченко Владимир 135 12
Коротнев Константин 31 12
Подкопаев Олег 24 12
Асратян Петр 35 12
Пиляр Елена 21 12
Кравченко Денис 24 12
Прохоров Фёдор 78 12
Шестаков Александр 35 12
Потёмкин Роман 20 12
Михалев Павел 20 12
Дегтярев Алексей 54 12
Леушев Андрей 63 12
Левиков Антон 68 12
Патрин Максим 31 12
Свердлов Михаил 29 12
Мухин Максим 18 12
Хрусталев Александр 31 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Сафронов Юрий 61 12
Леоничев Алексей 14 12
Муравлев Александр 15 12
Тищенко Юрий 14 12
Фридман Илья 41 11
Гаттаров Руслан 117 11
Галкин Андрей 19 11
Плешков Алексей 42 9
Богачев Игорь 172 9
Рахтеенко Владимир 31 9
Малышев Александр 31 9
Калюжный Игорь 24 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Лысенко Эдуард 209 8
Реймер Денис 49 8
Мацоцкий Сергей 150 8
Мельникова Алиса 29 8
Россия - Российская федерация - РФ 57544 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 23
Россия - Челябинская область 659 11
Россия - Пермь 741 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Казахстан - Республика 2641 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - Ростовская область 864 6
Россия - Калужская область 574 5
Европа 3774 3
Россия - Тюменская область 584 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Япония 2802 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
США - Сан-Франциско 696 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Курская область 340 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - Свердловская область 807 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
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