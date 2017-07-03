Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НАС
Наше Агентство Сервиса
ЮНИТ-Оргтехника
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 57, упоминаний - 145
НАС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Грибанов Юрий 24 15
|Гуральников Сергей 161 13
|Базалей Наталья 14 12
|Халяпин Сергей 77 12
|Шевченко Владимир 135 12
|Коротнев Константин 31 12
|Подкопаев Олег 24 12
|Асратян Петр 35 12
|Пиляр Елена 21 12
|Кравченко Денис 24 12
|Прохоров Фёдор 78 12
|Шестаков Александр 35 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Михалев Павел 20 12
|Дегтярев Алексей 54 12
|Леушев Андрей 63 12
|Левиков Антон 68 12
|Патрин Максим 31 12
|Свердлов Михаил 29 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Фридман Илья 41 11
|Гаттаров Руслан 117 11
|Галкин Андрей 19 11
|Плешков Алексей 42 9
|Богачев Игорь 172 9
|Рахтеенко Владимир 31 9
|Малышев Александр 31 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Лысенко Эдуард 209 8
|Реймер Денис 49 8
|Мацоцкий Сергей 150 8
|Мельникова Алиса 29 8
|CNews Analytics 1991 5
|IDC - International Data Corporation 2724 4
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 3
|Gartner 2194 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766014, в очереди разбора - 669700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766014, в очереди разбора - 669700.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru