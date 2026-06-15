Индексная книга (каталог) CNews*
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Малышев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 39, упоминаний - 42
Малышев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 10
|Фридман Илья 42 9
|Грибанов Юрий 30 9
|Богачев Игорь 183 9
|Мацоцкий Сергей 179 9
|Рахтеенко Владимир 42 9
|Бутенко Юрий 65 9
|Солопов Вячеслав 37 8
|Стрелова Ольга 37 8
|Коротнев Константин 34 8
|Подкопаев Олег 30 8
|Асратян Петр 36 8
|Пиляр Елена 23 8
|Кравченко Денис 28 8
|Прохоров Фёдор 83 8
|Шестаков Александр 40 8
|Потёмкин Роман 21 8
|Михалев Павел 20 8
|Дегтярев Алексей 58 8
|Леушев Андрей 75 8
|Левиков Антон 69 8
|Рудаков Денис 31 8
|Патрин Максим 32 8
|Свердлов Михаил 33 8
|Мухин Максим 18 8
|Хрусталев Александр 33 8
|Скородумов Олег 17 8
|Чекель Павел 15 8
|Сафронов Юрий 68 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Румянцева Ольга 62 8
|Муравлев Александр 15 8
|Тищенко Юрий 15 8
|Пшиченко Дмитрий 49 8
|Базалей Наталья 15 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 26 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Мершик Алена 8 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.