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Индексная книга (каталог) CNews*
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Малышев Александр

СОБЫТИЯ


15.06.2026 Бывшие владельцы Qiwi за полмиллиарда продали половину своей платежной системы 1
05.08.2024 Что такое настоящая цифровая трансформация банков 1
22.01.2024 Остановлен суд о причинении разработчиками ущерба правообладательнице знаменитого CommuniGate Pro. Дело отправлено на доследование 1
14.04.2023 Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма 2
25.01.2022 Умер глава компании, создавшей знаменитое российское ПО 2
13.12.2021 Платформа коммуникаций стала частью ИТ-инфраструктуры логистических компаний 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 1
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 2
14.07.2021 Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3» 1
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов 1
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 1
12.02.2020 ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар» 1
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС 1
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
02.04.2018 ПФР, Казначейство, ЦСР, ФАС, ДИТ Москвы, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
05.02.2018 CommuniGate Systems: какая защита нужна внутренним коммуникациям 1
26.11.2015 CNews Forum 2015: Госсектор повышает управляемость, а бизнес стремится к цифре 1
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
19.09.2013 CommuniGate Systems: Будущее корпоративных коммуникаций — за модульными решениями 1
22.03.2012 Топ-менеджеры ФСК ЕЭС и холдинга МРСК используют «Мобильный офис руководителя» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

Малышев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

CommuniGate Systems - СталкерСофт 219 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1600 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
Ростелеком 10805 9
Microsoft Corporation 25655 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2366 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 9
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 133 9
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 24 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1613 8
IBM - International Business Machines Corp 9666 8
Citrix Systems 863 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 729 8
Webmoney - Вебмани.Ру 547 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 760 8
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 35 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 883 7
Ростелеком - РТЛабс 206 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 304 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 409 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 6
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
МегаФон 10536 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2159 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 4
Ciena 221 4
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 17 4
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 4
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 4
Samsung Electronics 10973 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2883 9
Альфа-Банк 1957 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 147 8
Bayer AG - Байер 85 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 8
Пробизнесбанк АКБ 135 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 8
Новард УК - Novard 73 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 8
ГПБ - Газпромбанк 1253 8
Visa International 1987 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 160 8
ПСБ - Промсвязьбанк 951 8
Спортмастер - Sportmaster 200 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 246 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 145 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 8
Хованский АКБ 9 7
ВкусВилл - Избёнка 211 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 5
En+ Group - Эн+ ГК 37 5
Jones Day 17 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 5
Мосводоканал МГУП 69 4
ВТБ - Почта Банк 512 4
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 4
Uber 351 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1486 2
Федеральное казначейство России 1933 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3388 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1487 8
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 169 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13539 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5461 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 65 6
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 6
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 5
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 232 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 565 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1054 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 865 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 177 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3644 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24952 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34083 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12756 17
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2718 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23998 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32993 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15780 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13590 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2691 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 10
Стандартизация - Standardization 2318 9
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4567 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13433 9
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1635 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 540 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2120 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12009 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5166 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8639 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35533 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8523 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14655 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12628 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1385 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7546 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22655 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26055 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27910 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1442 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9084 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27026 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3552 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12979 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3107 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4440 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 307 29
Microsoft Windows 2000 8678 7
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 6
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 4
Linux OS 11357 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 345 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1823 4
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 3
Microsoft Outlook 1497 3
Depositphotos - фотобанк 404 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3517 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1520 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 2
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 41 1
C/C++ - Язык программирования 878 1
ЭЛАР Контекст 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2328 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 88 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 101 1
Be Incorporated - BeOS 37 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 244 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 424 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 13 1
Abbyy Compreno 20 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 1
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 195 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 205 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1700 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 19 1
Терн ГК - ТернЮниверс 8 1
БИС - ITQuick - Jumse 52 1
Ред Софт - Ред ОС М - RedOS M 134 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1029 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iPad 3981 1
Гуральников Сергей 164 10
Фридман Илья 42 9
Грибанов Юрий 30 9
Богачев Игорь 183 9
Мацоцкий Сергей 179 9
Рахтеенко Владимир 42 9
Бутенко Юрий 65 9
Солопов Вячеслав 37 8
Стрелова Ольга 37 8
Коротнев Константин 34 8
Подкопаев Олег 30 8
Асратян Петр 36 8
Пиляр Елена 23 8
Кравченко Денис 28 8
Прохоров Фёдор 83 8
Шестаков Александр 40 8
Потёмкин Роман 21 8
Михалев Павел 20 8
Дегтярев Алексей 58 8
Леушев Андрей 75 8
Левиков Антон 69 8
Рудаков Денис 31 8
Патрин Максим 32 8
Свердлов Михаил 33 8
Мухин Максим 18 8
Хрусталев Александр 33 8
Скородумов Олег 17 8
Чекель Павел 15 8
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