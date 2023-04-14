Уголовное дело о знаменитом российском ПО дошло до суда. Один из обвиняемых умер, другим грозит тюрьма

Разбирательство, касающееся прав на российский коммуникационный сервер CommuniGate Pro перешло в судебную уголовную плоскость. В группе обвиняемых — программисты и предприниматели, связанные с компанией «Сталкерсофт», которая имеет права на продукт и занимается его продажами сейчас. Их оппоненты спешат успокоить рынок заверениями в том, что на пользователях софта уголовное дело никак не отразится при любом его исходе.

Делу — суд

Как стало известно CNews, реальные тюремные сроки могут получить фигуранты конфликта вокруг знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro. В конфликте участвуют коллеги умершего пять лет назад автора первой версии продукта Владимира Бутенко и его дочь-наследница — Анна Бутенко.

Напомним, CommuniGate Pro представляет собой платформу для создания корпоративных коммуникационных систем — от масштабов небольшого офиса до высоконагруженных кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей. Его основная функциональность: обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, ведение календарей, голосовые и видеовызовы, хранение корпоративного контента, средства совместной работы.

В картотеке столичных судов общей юрисдикции имеется запись о том, что еще 16 августа 2022 г. в Хорошевском районном суде Москвы было зарегистрировано уголовное дело по статье 146 УК России: «нарушение авторских и смежных прав».

Обвиняемыми в карточке дела указаны Акиндинов Д. Е., Малышев А. П. и Тришина М. Я. Обе стороны конфликта прямо или косвенно подтвердили CNews, что речь здесь идет о двух экс-гендиректорах АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems) — Марии Тришиной и Александре Малышеве, а также бывшем высокопоставленном сотруднике этой же организации Дмитрии Акиндинове.

Фото: соцсеть CommuniGate Systems Права на CommuniGate Pro стали предметом рассмотрения уголовного дела в суде

Представитель Анны Бутенко также заверил CNews, что до суда дошло то самое уголовное дело, о котором редакция писала в августе 2021 г. Напомним, оно было возбуждено «в отношении неустановленных лиц» из числа руководства и сотрудников «Сталкерсофта».

Усиление ответственности



Помимо того, что круг этих лиц теперь конкретизирован, несколько изменилось описание инкриминируемых им деяний. На досудебном этапе в деле фигурировала первая часть 146 статьи УК: присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный (свыше 100 тыс. руб.) ущерб автору или иному правообладателю. Максимальное наказание: «арест на срок до шести месяцев».

Как пояснил CNews управляющий партнер юридической компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов, по данной части 146 статьи людей сейчас фактически не ограничивают в свободе по причине того, что для исполнения соответствующего приговора нужен так называемый арестный дом — почти вымершее явление. Домашний арест тут не подходит; это мера пресечения, а не наказания. «Исполнение наказаний в виде ареста — это пережиток старых редакции УК и УПК, их давно хотят исключить», — отмечает он.

Теперь же, когда дело дошло до суда, всем трем фигурантам вменяется нарушение третьей части этой же статьи: незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта.

К Тришиной относятся пункты этой статьи о совершении преступления «группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», «в особо крупном размере» (свыше 1 млн руб.) и «лицом с использованием своего служебного положения». Малышев из этого списка избежал обвинения в отношении первого пункта, Акиндинов — последнего.

Для всех троих максимально предусмотренное наказание составляет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом. В данном случает никакого простора для двоякого толкования юридической формулировки уже нет: подразумевается тюремное заключение.

Как рассказал CNews представитель Анны Бутенко, в рамках уголовного дела еще на стадии следствия была проведена компьютерно-технологическая экспертиза, касающаяся определения авторства продающихся сейчас на рынке «Сталкерсофтом» версий CommuniGate Pro. Ее проводило ГБУ «Московский исследовательский центр». Выводы экспертизы и стали основанием для передачи дела в суд.

«Рассмотрение уголовного дела может быть завершено в ближайшее время», — заключает собеседник редакции.

Важные аспекты дела

Напомним, первые версии ставшего спорным продукта были созданы Владимиром Бутенко в 1990-х годах. Программист скончался 29 августа 2018 г. В реестре российского ПО при Минцифры с октября 2020 г. присутствует «Программный комплекс CommuniGate Pro Ver. 6.3». В качестве правообладателя указан «Сталкерсофт».

Как ранее пояснял CNews источник, близкий к семье Бутенко, АО «Сталкерсофт» перестало формально принадлежать Владимиру Бутенко в 2013 г. (косвенной в связи с его бизнес-активностью в США). Однако до момента его смерти он был единственным выгодоприобретателем общества. После кончины предпринимателя Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с нынешним руководством «Сталкерсофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик.

Сейчас представитель Анны Бутенко рассказал CNews, что по лицензионным договорам с ней отдельные версии CommuniGate Pro в незначительных объемах продаются в США. «В Европе продажи осуществляются параллельно структурами, аффилированными со “Cталкерсофтом”, и структурами, продающими софт, принадлежащий Анне Бутенко по лицензионным договорам, — В связи с небольшим объемом продаж за рубежом, Анна получает минимальные отчисления от иностранных партнеров, и не получает ничего от продаж софта в России». При этом он утверждает, что в некоторых договорах «Сталкерсофта» с сублицензиатами в качестве правообладателя до сих пор фигурирует «ИП Бутенко».

Представитель дочери программиста отмечает, что рынок России с точки зрения реализации CommuniGate Pro видится Анне Бутенко ключевым. Сама она живет в России.

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Также он подчеркивает, что один из ключевых элементов стратегии стороны Анны Бутенко в конфликте со «Сталкерсофтом» заключается в том, что ни на каких российских заказчиках и пользователях CommuniGate исход судебного разбирательства отразиться не должен. Для них принципиально ничего не изменится вне зависимости от того, чем именно завершится рассмотрение уголовного дела.

«Софт, разработанный Владимиром Бутенко, гражданином России, правомерно зарегистрирован в реестре Минцифры, и после окончания споров о правообладании должен остаться в реестре», — добавляет собеседник редакции.

Позиция «Сталкерсофта»

«Возникновение вопросов в оформлении прав собственности на ПО — достаточно частое явление на ИТ-рынке, — прокомментировали CNewsразбирательство представители “Сталкерсофта”. — Семейство и вся экосистема наших программных продуктов — технически сложное решение, оно разрабатывалось на протяжении более 25 лет группой программистов, и мы тоже не стали исключением в возникновении таких вопросов».

В организации заверяют, что обвиняемый Дмитрий Акиндинов был одним из создателей CommuniGate Pro. «Совместно с многими программистами, в настоящее время являющимися сотрудниками “Сталкерсофта”, он в 1990-х годах начинал разработку продукта, — говорят в компании. — Сейчас Акиндинов является участником судебных процессов о защите авторских прав на это ПО. Позиция АО “Сталкерсофт” в данных спорах совпадает с позицией Акиндинова».

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Представители организации также отмечают, что со своей стороны продолжают сотрудничество с правоохранительными органами, предоставляют всю необходимую информацию, разъяснения и правоустанавливающие документы. «Мы уверены, что в скором времени судебные дела разрешатся в пользу настоящих правообладателей продукта CommuniGate Pro — российских программистов и российской компании АО “Сталкерсофт” в целом, — заключают они. — И вопрос принадлежности уникальной разработки, являющейся неотъемлемым элементом импортозамещения в России, будет закрыт окончательно».

По данным собеседников CNews, «Сталкерсофт» сейчас продолжает работать в штатном режиме, выполняя все обязательства по распространению своих программных продуктов и сервисной поддержке.

Один из обвиняемых уже умер

Необходимо отметить, что фигурирующий в деле Александр Малышев скончался в январе 2022 г. в возрасте 45 лет. На тот момент он был управляющим партнером «Сталкерсофта».

В числе обвиняемых он фигурирует в силу того, что его кончина произошла уже после возбуждения уголовного дела, хотя и до его передачи в суд. Как пояснил CNews Тимур Курбанов, вопрос может быть не только в уголовно-правовой плоскости. Исход дела может иметь гражданско-правовые последствия в части наследства, которое возникает у родственников.

«Родственники не могут быть привлечены к уголовной ответственности за деяния наследователя, — говорит он. — Но наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследователя солидарно. Иногда в этой связи в права наследства лучше не вступать вовсе. Институт восстановления имущественных прав потерпевших через гражданский иск предусмотрен действующим УПК России».

Могут ли получить реальные сроки остальные

С точки зрения партнера-учредителя юридической фирмы Bishenov&Partners Алима Бишенова, рассматриваемый случай является распространенным примером решения корпоративных и семейных конфликтов с помощью уголовного преследования, где механизмы более жесткие и результативные, чем в гражданских делах.

«По вменяемым преступлениям редко назначают лишение свободы в виде реального исполнения, — сообщил он в разговоре с CNews. — Окончательный вид и размер наказания зависит от множества объективных и субъективных факторов. Спрогнозировать возможно, лишь опираясь на материалы уголовного дела».

Основные параметры бизнеса «Сталкерсофта»

Для того, чтобы понять масштабы продаж CommuniGate Pro в России и получить представление о порядке сумм, которые могут фигурировать в гражданских исках в случает вынесения обвинительного приговора, можно обратиться к финансовой отчетности АО «Сталкерсофт».

Официальных данных за 2022 г. на публичных ресурсах ФНС пока нет. Что же касается 2021 г., то по его итогам компания продемонстрировала выручку в 460,2 млн руб. с приростом этого показателя на 111% (более чем в два раза) по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации за отчетный период оказалась на уровне 170 млн руб.