Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО начали войну за его наследие

Как минимум шестью гражданскими и одним уголовным делом оброс конфликт не сумевших договориться коллег умершего два года назад создателя знаменитого коммуникационного сервера CommuniGate Pro и его дочери. По всей видимости, в России дочь программиста с наследия своего отца сейчас ничего не имеет. Разбирательство о том, кому должны принадлежать права на продаваемую в нашей стране версию сервера, неизбежно реанимирует старые вопросы: является ли CommuniGate Pro российским продуктом и имеет ли право находиться в Реестре отечественного ПО.

CommuniGate и уголовное дело

Как стало известно CNews, у правоохранительных органов России возникли вопросы к официальным правообладателям знаменитого софтверного коммуникационного сервера CommuniGate Pro в версии 6.3. Первые версии этого продукта были созданы в 1990-х годах программистом Владимиром Бутенко, скончавшимся 29 августа 2018 г. Рассматриваемая последняя из версий была выпущена его бывшими коллегами в мае 2020 г., а 12 октября того же года внесена в Реестр отечественного ПО при Минцифры за авторством АО «Сталкерсофт» (юрлицо российской компании, действующей под торговой маркой CommuniGate Systems).

По данным редакции CNews, в связи с этим новым продуктом в производстве отдела по рассмотрению особо важных дел Следственного управления по Северо-западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве находится уголовное дело «в отношении неустановленных лиц» из числа руководства и сотрудников «Сталкерсофта». Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК — нарушение авторских и смежных прав; максимальное наказание: арест на срок до шести месяцев.

О существовании этого дела CNews рассказали два источника на рынке и подтвердили в самом «Сталкерсофте». «Как правило, сложные ИТ-продукты не создаются одним человеком, — отметили в разговоре с редакцией представители компании. — В их разработке участвует коллектив программистов, и возникновение вопросов в оформлении прав собственности на продукт — достаточно частое явление».

Дочь и коллеги покойного создателя знаменитого российского ПО вступили в конфликт за его наследие

По словам собеседников CNews, с 2020 г. «Сталкерсофт», являясь отечественной компанией, совместно с российскими разработчиками ведут судебные споры «с представителями иностранных государств» о правах на разные версии CommuniGate Pro.

«При недостатке документальных аргументов западные оппоненты перевели последовательное гражданско-правовое решение вопроса в уголовную плоскость, — говорят представители компании. — На наш взгляд, реальная цель зарубежных заявителей по уголовному делу — попытка установления иностранного юридического и технологического контроля над важным элементом информационной инфраструктуры России».

Представители «Сталкерсофта» подчеркивают, что сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют им всю необходимую информацию, разъяснения и правоустанавливающие документы. «Мы уверены, что в скором времени и гражданские споры, и уголовное дело, разрешатся в пользу настоящих правообладателей продукта CommuniGate Pro — российской компании, российских программистов. И вопрос принадлежности уникальной разработки, являющейся неотъемлемым элементом импортозамещения России, будет закрыт окончательно».

По совокупности собранных CNews данных (некоторые подробности о них ниже), оппонентом «Сталкерсофта» в описанном конфликте выступает дочь создателя исходных версий продукта — Анна Бутенко, а также зарубежные юридические структуры, бенефициаром которых она является по праву наследования.

Редакция связалась с Анной Бутенко, однако она прокомментировать конфликт отказалась.

Напомним, CommuniGate Pro представляет собой платформу для создания корпоративных коммуникационных систем — от масштабов небольшого офиса до высоконагруженных кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей. Его основная функциональность: обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, ведение календарей, голосовые и видеовызовы, хранение корпоративного контента, средства совместной работы.

Поток гражданских судебных дел

Упоминая попытки урегулирования ситуации в гражданско-правовой плоскости, в «Сталкерсофте» в том числе имеют в виду ряд неуголовных разбирательств в судах общей юрисдикции. В частности 28 апреля 2020 г. в Перовский районный суд Москвы поступил иск от «Сталкерсофта» к Анне Бутенко и Дмитрию Акиндинову, который рассматривается в категории «прочие исковые дела».

22 сентября 2020 г. уже Акиндинов подал иск в Хорошевский районный суд Москвы к «Сталкерсофту» и Бутенко — о защите авторских прав. 13 октября 2020 г. в Хорошевский районный суд Москвы был подан иск Романа Прохорова к «Сталкерсофту» и Анне Бутенко о защите прав, смежных с авторскими.

9 марта 2021 г. в Гагаринский районный суд Москвы поступил иск «Сталкерсофта» о защите авторских прав к Анне Бутенко, «КоммьюниГейт инк» (по всей видимости, это зарубежная структура CommuniGate Inc.) и «КоммьюниГейт системс САС» (видимо, это базирующаяся в США компания CommuniGate Systems SAS — Europe, Middle East & Africa).

12 мая 2021 г. в Московский городской суд поступил иск от «Сталкерсофта» о защите авторских и (или) смежных прав в ИКТ-сетях, в том числе в интернете. Ответчиком указано «КоммьюнитиГейт Инк», что по всей видимости является искажением (опечаткой) от «Коммунигейт Инк». Наконец 13 мая 2021 г. в Гагаринский районный суд поступил иск «Сталкерсофта» к Анне Бутенко, рассматривающийся в категории «иные споры, связанные с наследованием имущества».

По большей части этих исков разбирательства еще не завершены. Все выпущенные по делам судебные акты в интернет-картотеке имеют статус «публикация запрещена». По этой причине сведения о конкретных претензиях тех или иных истцов в открытом доступе не представлены.

В «Сталкерсофте» свои претензии к вышеупомянутым зарубежным структурам объяснили следующим образом. «АО “Сталкерсофт” имеет исключительные права на продукты экосистемы CommuniGate Pro — плагины, клиентские приложения и другое. Нам стало известно, что это ПО данными иностранными организациями распространяется незаконно. Сейчас доступ к ресурсам, где эти продукты распространялись нелегально, ограничен по решению суда».

Какие именно версии продукта «Сталкерсофт» считает распространяемыми незаконно (а их множество; в частности см. рис. 1), представители компании сообщили, что, поскольку судебные процессы продолжаются, то давать более детальные комментарии они считают преждевременным. В то же время они уточнили, что судебных разбирательств в зарубежных инстанциях по данной тематике компания не ведет.

Рис. 1. Многообразие зарегистрированных за рубежом версий CommuniGate Pro

Фигурирующий в двух исках Акнидинов (формально то на стороне Бутенко и против «Сталкерсофта», то против обоих), а также фигурант еще одного иска Прохоров — это исторически высокопоставленные технические специалисты «Сталкерсофта» еще со времен Владимира Бутенко. Должность первого из них в недавних публичных сообщениях «Сталкерсофта» (например, в мае 2020 г.) звучала как технический директор CommuniGate Systems.

Его действующее отношение к компании и роль в разбирательствах в «Сталкерсофте» прокомментировали CNews несколько странным образом. «Дмитрий Акиндинов в настоящее время не является сотрудником АО “Сталкерсофт”, но занимает должность технического директора группы CommuniGate Systems Russia. Как физическое лицо он может отстаивать свои права как соавтора и соправообладетеля многих версий CommuniGate Pro».

Возможное объяснение того, что именно происходит

Источник, близкий к семье Бутенко, в разговоре с CNews сообщил, что представленное многообразие гражданских дел в российских судах по сути сводится к одному общему разбирательству, касающемся вопроса, кому принадлежат права на разработки продаваемых сейчас на рынке версий CommuniGate (а в России продается версия с меткой 6.3, зарегистрированная, напомним, в Реестре отечественного ПО на «Сталкерсофт»).

«АО “Сталкерсофт” перестало формально принадлежать Владимиру Бутенко в 2013 г., но до момента его смерти он был единственным выгодоприобретателем общества», — заверяет источник. После кончины предпринимателя Анна Бутенко достаточно долго пыталась вести переговоры с нынешним руководством «Сталкерсофта» о приемлемом разделе доходов от бизнеса, но эти переговоры зашли в тупик. На текущий момент от продаж CommuniGate в России Анна Бутенко не имеет ничего, подчеркивает собеседник редакции.

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За рубежом все регулирующие органы признают за Анной Бутенко право наследования на продукт. За рубежом он продается, развитие его продолжается, говорит источник.

Обилие судебных исков с различной конфигурацией истцов и ответчиков, а также большой список самих судов, где эти иски рассматриваются, источник связывает со стремлением владельцев «Сталкерсофта» довести ситуацию до абсурда и запутать судей. В этой связи собеседник CNews добавляет, что несмотря на странный состав истцов и ответчиков в некоторых делах, и Акиндинов, и Прохоров выступают на стороне (в интересах) «Сталкерсофта» — конфронтации с его руководством у них нет.

В понимании источника, «Сталкерсофту» в судах чего-то реально значимого добиться пока не удалось. По его мнению, гражданские судебные разбирательства рано или поздно по сути сольются в одно (это юридически может реализоваться разными способами), и все решит назначенная судом технологическая экспертиза ранних версий продукта и версии CommuniGate 6.3.

Впрочем, собеседник CNews также поясняет, что отдельные разбирательства касаются и версии 6.2, которой нет в реестре при Минцифры, но она зарегистрирована в Роспатенте (№ 2020661864). Заявка на нее была подана 20 сентября 2020 г., регистрация произошла 1 октября. Среди и авторов, и правообладателей в заявке были указаны Акиндинов, Прохоров и даже Владимир Бутенко.

Эта заявка в Роспатент была подана позже заявки «Сталкерсофта» в Реестр при Минцифры (28 июля 2020 г.). «Сейчас АО пытается выкупить права на версию 6.2 у разработчиков», — говорит источник.

По его убеждению, версия CommuniGate 6.3 — это профанация. Речь идет по сути о продукте, который ничем не отличается от того, который был создан при жизни Владимира Бутенко.

В Реестре Минцифры два CommuniGate, но возможно не место ни одному

Напомним, в марте 2020 г. CNews писал о том, что из Реестра при Минцифры рискует быть удаленным CommuniGate Pro (без номера версии), зарегистрированный еще 4 апреля 2016 г. при жизни Владимира Бутенко и на его же имя. Ключевой вопрос, который тогда должен был рассмотреть экспертный совет, формирующий реестр, — можно ли считать продукт российским.

В разговоре с CNews пожаловавшийся в Минкомсвязи (ныне Минцифры) эксперт (не из совета) в том числе указал, что каталог правообладателей США однозначно закрепил авторство CommuniGate Pro на территории этой страны за компанией из США с 1998 г. «Следует обратить внимание на то, что согласно циркуляру 61 U.S. Copyright Office, регистрация новой версии программного обеспечения не покрывает зарегистрированный ранее код, — добавляет энтузиаст. — В этих условиях обозначить свое право на весь код ПО Communigate Pro на территории США для российской компании становится невозможным».

Еще один эксперт, хорошо знакомый с аспектами формирования реестра, тогда также оказался настроен весьма категорично. По его данным, при включении в Реестр CommuniGate Pro у членов совета сразу возникли определенные сомнения. «Тогда в экспертный совет был представлен документ, что права на продукт принадлежат гражданину России Бутенко, а компаниям в США и в России данный гражданин предоставил только право этот продукт распространять и поддерживать, в т. ч. кодировать изменения, которые Бутенко как оригинальный автор придумывает и описывает, — вспоминает собеседник CNews. — Уже тогда многим показалось, что это скорее всего фикция, но документы были юридически безупречны, а значит поводов не включать не было».

Так или иначе, тогда история закончилась тем, что CommuniGate Pro в реестре впоследствии был просто переписан на Анну Бутенко (этим решением остались довольны не все эксперты), а российский распространитель софта под маркой CommuniGate Pro («Сталкерсофт») зарегистрировал на себя новую версию 6.3 как самостоятельное решение.

Однако, как выяснил CNews, при регистрации этой новой версии произошла примечательная история. В отношении заявки «Сталкерсофта» было вынесено два экспертных заключения. Первое из них оказалось отрицательным, его автором выступил член совета, управляющий директор компании «Диасофт платформа» Николай Макаревич.

Оказавшийся в распоряжении CNews текст обоснования несоответствия заявки правилам формирования Реестра сообщает, что при анализе было выявлено, что заявитель не приложил документов, подтверждающих наличие у него исключительных прав на данный продукт.

Приложенное свидетельство о государственной регистрации программы не может служить таким подтверждением, поскольку процедура госрегистрации носит заявительный характер и не включает в себя проверку правоустанавливающих документов, говорилось в документе. При этом визуально продукт идентичен зарегистрированному в США продукту, причем правообладателем по тому продукту указано иностранное юрлицо. Дополнительно на сайте заявителя размещены материалы, позволяющий связать упомянутый в заявке продукт с зарегистрированным в США на иностранного правообладателя. Заявитель не мог не понимать, что он не предоставил достаточное подтверждение наличия у него исключительных прав на упомянутый в заявке продукт. Таким образом его действия выглядят как намеренное введение в заблуждение членов экспертного совета, заключал эксперт.

Позже по заявке «Сталкерсофта» (возможно, несколько измененной) положительное заключение вынес другой член совета — исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По данным источника CNews, знакомого с ситуацией, при голосовании за внесение продукта в реестр в пользу позитивного решения свою роль сыграли некие доказательства «санкционной защищенности» продукта.

Макаревич и Лашин на момент публикации данного материала прокомментировать CNews аспекты включения в Реестр CommuniGate Pro 6.3 не смогли.

Представители Минцифры в разговоре с CNews подчеркнули, что продукт попал в курируемый министерством Реестр по решению экспертного совета на основании представленных «Сталкерсофтом» документов, подтверждающих наличие у компании исключительного права на ПО.

«В случае если будет доказано, что заявитель не обладал исключительными правами на ПО, то Минцифры инициирует рассмотрение на заседании экспертного совета вопроса о нахождении данного ПО в Реестре», — добавили собеседники редакции.