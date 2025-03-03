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Лашин Ренат
Лашин Ренат и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3196 13
|Шадаев Максут 1018 11
|Смирнов Алексей 243 9
|Макаров Валентин 222 8
|Чернышенко Дмитрий 568 7
|Касперская Наталья 294 6
|Мишустин Михаил 684 6
|Массух Илья 232 6
|Комлев Николай 98 5
|Комиссаров Дмитрий 224 4
|Паршин Максим 316 3
|Непочатова Елена 18 3
|Соколов Алексей 134 2
|Кудрявцева Юлия 17 2
|Шохин Александр 32 2
|Комов Владимир 16 2
|Макаревич Николай 13 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Мещерякова Анна 8 2
|Покровский Иван 118 2
|Паршин Дмитрий 17 2
|Кичко Дмитрий 67 2
|Гонтарев Павел 95 2
|Воробьев Андрей 168 2
|Рензяев Константин 63 2
|Викторов Михаил 4 2
|Малюга Роман 2 2
|Бочаров Михаил 15 2
|Минасян Карине 13 1
|Бокова Людмила 82 1
|Новиков Евгений 44 1
|Носков Константин 236 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Матвеев Лев 64 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Филатов Андрей 114 1
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