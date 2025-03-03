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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лашин Ренат


03.03.2025 В АРПП представили около 700 ИТ-решений для защиты КИИ 1
09.12.2024 Годы потрачены впустую. Госкомпании не успели отказаться от иностранного софта в срок, назначенный Путиным 1
06.12.2024 ПО крошечных российских разработчиков сделают обязательным. Кого заставят его покупать 1
05.11.2024 Угрозы растут, продажи падают: какие проблемы волнуют российский кибербез 1
30.10.2024 В России создадут единый прайс-лист для госзакупок ПО 1
18.07.2024 В российских вузах хотят запретить AutoCAD 1
05.07.2024 Гайки закрутить. Власти собрались вдвое сократить лимиты по льготной ипотеке российским ИТ-специалистам 1
29.05.2024 Не щадить никого. Власти резко увеличат российским ИТ-компаниям налог на прибыль 1
19.04.2024 AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить 1
27.03.2024 В России сократят список ИТ-льготников по налогу на прибыль 1
23.03.2024 В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя 1
27.02.2024 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет промышленной автоматизации 1
21.02.2024 «Дочкам» зарубежных ИT-компаний перекроют доступ к российским льготам 1
12.02.2024 Создатель российских САПР «Аскон» и его владельцы купили контроль в интеграторе «Про текнолоджиз» 1
08.02.2024 ИТ-компаниям грозят гигантские расходы из-за нового решения властей. Их нагрузят новыми требованиями и лицензиями ценой в миллионы 1
19.01.2024 Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году 1
12.12.2023 АРПП «Отечественный софт» и Минобрнауки займутся внедрением российского ПО в вузах 1
06.12.2023 Власти планируют ограничить список компаний для поддержки ИТ-экспорта 1
03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 1
Объем закупок отечественных ноутбуков для школ увеличился более чем в три раза 1
06.07.2023 Госорганы и бизнес скупают отечественные СУБД и САПР. Иностранные аналоги в стороне 1
22.06.2023 Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1
19.06.2023 «Доверенная среда» стала членом АРПП «Отечественный софт» 1
11.04.2023 IVA Technologies вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
02.03.2023 «МойОфис» рассказал об изменениях в партнерской программе 1
26.01.2023 В АРПП «Отечественный софт» создан комитет по информатизации здравоохранения 1
23.01.2023 Налог на прибыль не платить никогда: ИТ-компании надеются на вечные льготы 1
28.10.2022 Zoom начал отключать российские вузы, невзирая на оплаченную подписку 1
14.09.2022 Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах 1
12.09.2022 Российские разработчики: принудительная легализация «недружественного» ПО стране не нужна и опасна 2
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
24.08.2022 АРПП «Отечественный софт» заключила соглашения о сотрудничестве с Минцифры Республики Дагестан и Дагестанским госуниверситетом 1
26.07.2022 «Росатом» разместит свое ПО вместо зарубежного на атомных станциях 1
31.05.2022 «Ланит Омни» вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
23.05.2022 Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России ограничат самостоятельную разработку ПО госсектором 1
20.05.2022 Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа» 1
05.05.2022 Спрос на российское ПО за месяц вырос в 10 раз 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1
18.04.2022 20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты» 1

Публикаций - 70, упоминаний - 73

Лашин Ренат и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24688 16
Базальт СПО - BaseALT 663 14
SAP SE 5290 12
8282 9
Oracle Corporation 6714 8
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 7
Код Безопасности 626 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 6
IBM - International Business Machines Corp 9450 5
Autodesk 612 5
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 5
Ростелеком 9770 4
InfoWatch - Инфовотч 1024 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 416 4
Крок - Croc 1777 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 4
TrueConf - ТруКонф 400 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 397 4
Нанософт 100 4
Цифра ГК 2442 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 3
Google LLC 11840 3
Intel Corporation 12228 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 3
Ред Софт - Red Soft 730 3
Новые облачные технологии (НОТ) 450 3
ICL ГК 389 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3963 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1068 3
Dr.Web - Доктор Веб 1256 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 2
KrIT - КРИТ 25 2
Открытые технологии 702 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 117 4
РЖД - Российские железные дороги 1915 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 2
Почта России ПАО 2120 2
Транснефть 301 2
Газпром нефть 623 2
ГПБ - Газпромбанк 1090 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 2
Unsplash 845 2
Газпром ПАО 1346 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
IKEA - ИКЕА 156 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2400 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 35 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Альфа-Банк 1779 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 150 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Сибур Холдинг - НИПИГАЗ - НИПИгазпереработка 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4998 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2729 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 460 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2908 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1221 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Федеральное казначейство России 1785 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1229 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 786 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 674 67
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 3
АЮР - Ассоциация юристов России 43 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 132 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
Единая Россия - Политическая партия 294 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 14 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
СРПО ТЭК - Союз разработчиков программного обеспечения и информационных технологий топливно-энергетического комплекса 1 1
Международная академия связи - МАС 41 1
Linux Foundation 187 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 72 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 350 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 59
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6299 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20781 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11695 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13979 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4760 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8635 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6714 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12610 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3875 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1998 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12047 4
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1216 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2196 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24314 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7106 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3856 3
Новые облачные технологии - МойОфис 790 13
Microsoft Windows 15749 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 6
Linux OS 10040 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 959 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 917 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1280 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 2
Oracle Java - язык программирования 3096 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 46 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 2
FreePik 1038 2
Autodesk AutoCAD 339 2
Нанософт - nanoCAD 95 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 210 2
Bricsys - BricsCAD 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
Google Android 14084 1
Apple iOS 7854 1
Microsoft Office 3760 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 836 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 237 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 61 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
КриптоПро Ngate 15 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
1С:Консолидация 53 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 1
BellSoft - LiberCat 49 1
Путин Владимир 3196 13
Шадаев Максут 1018 11
Смирнов Алексей 243 9
Макаров Валентин 222 8
Чернышенко Дмитрий 568 7
Касперская Наталья 294 6
Мишустин Михаил 684 6
Массух Илья 232 6
Комлев Николай 98 5
Комиссаров Дмитрий 224 4
Паршин Максим 316 3
Непочатова Елена 18 3
Соколов Алексей 134 2
Кудрявцева Юлия 17 2
Шохин Александр 32 2
Комов Владимир 16 2
Макаревич Николай 13 2
Семенов Анатолий 32 2
Мещерякова Анна 8 2
Покровский Иван 118 2
Паршин Дмитрий 17 2
Кичко Дмитрий 67 2
Гонтарев Павел 95 2
Воробьев Андрей 168 2
Рензяев Константин 63 2
Викторов Михаил 4 2
Малюга Роман 2 2
Бочаров Михаил 15 2
Минасян Карине 13 1
Бокова Людмила 82 1
Новиков Евгений 44 1
Носков Константин 236 1
Нуралиев Борис 290 1
Матвеев Лев 64 1
Матвеева Татьяна 104 1
Никифоров Николай 1136 1
Белоусов Андрей 140 1
Прибочий Михаил 44 1
Абакумов Евгений 206 1
Филатов Андрей 114 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 13
Германия - Федеративная Республика 12712 5
Индия - Bharat 5477 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17159 4
Европа 21817 3
Азия - Азиатский регион 5563 3
Беларусь - Белоруссия 5727 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 3
Украина 7637 3
Армения - Республика 2297 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 693 2
Россия - СФО - Иркутская область 1117 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 2
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Казахстан - Республика 5573 1
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1281 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Ирландия - Республика 1014 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 395 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2935 1
Россия - ПФО - Самарская область 1330 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1474 1
Россия - ЦФО - Орловская область 325 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 231 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Москва - САО - Хорошёвский район 32 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 587 1
Россия - ЦФО - Курская область 655 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 615 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 13
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 10
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1333 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 10
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1900 15
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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