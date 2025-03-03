Лашин Ренат

В российских вузах хотят запретить AutoCAD 1

Цены на российский софт выросли и продолжат расти в 2024 году 1

Объем закупок отечественных ноутбуков для школ увеличился более чем в три раза 1

Может ли российская ТИМ заменить иностранную BIM 1

Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах 1