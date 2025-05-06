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ELMA присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

ELMA стала членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители ELMA.

АРПП «Отечественный софт» — это объединение российских компаний-разработчиков ПО, являющихся участниками ИТ-индустрии, оказывающих влияние на развитие отрасли и цифровизации компаний из разных сфер бизнеса. Ассоциация существует с 2009 г., на данный момент свыше 300 компаний стали ее частью.

«Для нас важно, чтобы в Ассоциацию входили российские ИТ-компании, которые действительно формируют рынок и способны внести вклад в развитие отечественного программного обеспечения. ELMA — один из значимых игроков в сегменте BPM и Low-code, и мы рассчитываем на инициативную позицию компании, активное участие в деятельности комитетов и совместную работу над стратегическими задачами отрасли», — отметил Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

В рамках сотрудничества с ассоциацией ELMA надеется поделиться своим многолетним опытом в качестве разработчика импортонезависимой Low-code платформы ELMA365, участвовать в формировании отраслевых стандартов ИТ-отрасли в России, из первых уст узнавать о тенденциях в государственном регулировании и заключить новые стратегические партнерства.

«Для нас участие в АРПП — это не просто статус, а возможность быть частью отраслевого диалога и предлагать конкретные решения на уровне профессионального сообщества. Мы видим потенциал в развитии инициатив, связанных с автоматизацией внутренних процессов — от адаптации до внутреннего сервиса для сотрудников. Уверены, что наш опыт в построении процессных систем и зрелая архитектура ELMA365 помогут продвигать эти идеи в рамках Комитетов Ассоциации», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

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