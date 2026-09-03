ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов

Elma представила обновление Elma365 CX для построения единого контакт-центра Компания Elma представила летнее обновление Elma365 CX. В него вошли новые возможности для работы с персональными мессенджерами, электрон

Решение «Инферит ИТМен» интегрировано с Elma365 Service Desk для автоматического обнаружения и инвентаризации ИТ-активов В Elma365 Store опубликовано прикладное решение для интеграции с системой дискаверинга и инвент

ESM-контур «Столото»: HR, АХО, финансовый контроль и документооборот в единой среде на ELMA365 Оператор государственных лотерей в России «Столото» автоматизировал HR-процессы и внутренние согласования на платформе ELMA365. Особенность проекта — полное отсутствие внешних интеграторов: внедрение велось силами собственной команды, которая за три года выросла из одного специалиста в полноценный центр компете

PIR Group автоматизировала договорную работу на Elma365 Компания BPM-Expert реализовала для PIR Group («Партнерство Инвестиции Развитие») проект автоматизации договорной деятельности на базе Elma365. Об этом CNews сообщил представитель компании BPM-Expert. В единую цифровую среду перенесли основные этапы работы с договорами — от создания и согласования до подписания и хранения доку

Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности сократил время проверки контрагентов с семи дней до одного часа с ELMA365 Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности автоматизировал проверку контрагентов на платформе ELMA365. В результате время проверки сократилось с трех-семи дней до одного часа, а расходы на внешние сервисы снизились до 40% за счет исключения повторных запросов. Об этом CNews сообщили пре

ЦИТ Минтруда Белоруссии внедрил Elma365 Service Desk рмационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь завершил внедрение Elma365 Service Desk. Проект реализован партнером Elma ― системным интегратором Compit Expert

«Сбербанк Страхование жизни» создал единую среду для сотрудников на ELMA365 Компания «Сбербанк Страхование жизни» завершила создание Единой платформы для внутренних процессов на ELMA365. Новая цифровая среда объединила восемь функциональных направлений, позволила отказаться от работы в семи разрозненных информационных системах и значительно ускорила выполнение ключевых

F6 запустила витрину заказчиков – инструмент партнёрской лидогенерации на базе Elma365 и успешно внедрила инструмент «витрина заказчиков» на партнерском портале, построенном на платформе Elma365. Решение не имеет аналогов среди CRM-систем и полностью заменило функции зарубежных п

F6 запустила собственную экосистему коммерческих и партнерских коммуникаций на платформе ELMA365 Компания F6, разработчик технологий и сервисов для защиты бизнеса от киберугроз, завершила проект по созданию партнерского портала на Low-code платформе ELMA365. Решение заменило зарубежные системы Salesforce и Impartner и объединило CRM, документооборот, финансовые процессы и внутренние корпоративные системы компании в едином цифровом контуре.

КОТ объединил процесс отгрузки, ИИ и B2B-портал на ELMA365 Производственное предприятие КОТ завершило очередной этап цифровой трансформации на платформе ELMA365. Проект реализовала компания-партнер «Котологика» совместно с разработчиком B2B-портала Olprime. В результате на ELMA365 объединены в единую цифровую среду процессы производства,

«Деке Трейд Маркетинг» автоматизировала проекты и продажи в ELMA365 ирующаяся на производстве и поставке материалов для малоэтажного домостроения, завершила внедрение «ELMA365 Проекты». Проект реализован при участии системного интегратора БОАС. Об этом CNews со

«ЮгЭнергоИнжиниринг» управляет проектами на Elma365 Инженерная компания «ЮгЭнергоИнжиниринг» завершила очередной этап цифровизации и внедрила решение «Elma365 Проекты». Проект реализован при участии интегратора БОАС. Об этом CNews сообщил предс

Numina автоматизировала управление сервисными вызовами на производстве с помощью ELMA365 Компания Numina, производитель мебельных комплектующих и интерьерных решений в Молдове, завершила очередной этап цифровизации и внедрила систему управления сервисной службой на ELMA365. Ранее компания автоматизировала учет производственных операций. Новый этап направлен на автоматизацию сервисных процессов и сокращение простоев оборудования. Об этом CNews сообщили пре

«Комсомольская правда» автоматизирует продажи рекламы и спецпроектов на ELMA365 CRM Издательский дом «Комсомольская правда» внедряет CRM-систему на платформе ELMA365 для управления продажами рекламных и digital-проектов. Цель проекта — централизовать

Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365 о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями. Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. Резюме разговора

«Мастердата» сократила время согласования договоров в 8 раз с Elma365 CSP Компания «Мастердата» автоматизировала управление договорами на платформе ELMA365 CSP. В результате сроки согласования сократились в 8 раз, а административная нагрузка

«Альтиус Лаб» объединила продажи и сервис на платформе Elma365 Компания «Альтиус Лаб», разработчик решений в сфере информационной безопасности, внедрила платформу Elma365 для автоматизации продаж и технической поддержки. Проект реализован при участии интег

Новый ИИ-модуль Outsorsa на ELMA365 ускоряет процессы тестирования управлении качеством, объявила о расширении партнерства с ELMA. В рамках сотрудничества в каталоге ELMA365 Store опубликовано новое решение — «Модуль управления тестированием с ИИ». Об этом CN

MCN Telecom добавил интеграцию с Elma365 на телеком-платформу раммных решений MCN Telecom объявил о завершении прямой интеграции «Виртуальной АТС» с BPM-системой Elma365. Экосистема Elma365 предоставляет компаниям возможности для автоматизации бизн

Интеграция ELMA365 с Max для расширения омниканального взаимодействия с клиентами Компания ELMA реализовала интеграцию платформы ELMA365 с мессенджером Max. Новый канал коммуникации расширяет возможности омниканального вза

«Сетевая компания» внедрила единую цифровую платформу обслуживания потребителей на ELMA365 и Татарстан внедрила единую цифровую платформу обслуживания потребителей на базе low-code платформы ELMA365. Проект реализован совместно с интегратором Onder и стал частью стратегии импортозаме

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx автоматизировал доходный документооборот с помощью «Корус Консалтинг» Компания Linx совместно с ГК «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с доходными документами на платформе ELMA365. Решение позволило настроить маршруты согласования, ускорить обработку документов, повысить прозрачность рабочих процессов и снизить операционную нагрузку на сотрудников. Об этом CNews

«Технониколь» выстроил систему управления корпоративным контентом на ELMA365 CSP Компания «Технониколь» внедрила масштабируемую систему управления корпоративным контентом на базе ELMA365 CSP. Решение охватывает кадровые, организационно-распорядительные и нормативно-технич

ГК «Вик» объединила коммерческий блок и руководителей в цифровом контуре на Elma365 CRM Группа компаний «Вик», глобальный фармацевтический холдинг, внедрила единую систему для продаж на Elma365 CRM. К моменту внедрения продукта развернутая ИТ-инфраструктура не способствовала рос

ГК «Дантистофф» внедрила Elma365 для управления зуботехнической лабораторией па компаний «Дантистофф», многопрофильная научная стоматология с сертификатом качества Росздравнадзора, завершила масштабный проект по автоматизации процессов зуботехнической лаборатории на платформе Elma365. ИТ-инициатива стала важным этапом в цифровой трансформации производственного контура стоматологической сети. В состав холдинга входят шесть современных клиник в Москве, собственная лаб

Внедрение ELMA365 в «Дата-Центр Автоматика» для автоматизации продаж и проектного управления Компания «Дата-Центр Автоматика» завершила внедрение платформы ELMA365 для автоматизации процессов продаж и управления проектами. Проект стал частью стратегии перехода к единой цифровой среде, охватывающей все ключевые этапы взаимодействия с клиентами — от

Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ Международная сеть пиццерий Dodo Brands завершила внедрение кадрового электронного документооборота на базе платформы ELMA365. В рамках проекта, реализованного интегратором AUXO, была создана единая цифровая система управления кадровыми процессами, охватывающая все юридические лица группы компаний в трех стран

ГК «Уралгеология» цифровизировала документооборот на платформе Elma365 CSP ГК «Уралгеология» внедрила платформу Elma365 CSP для создания единого информационного пространства и автоматизации процессов согла

Внедрение ELMA365 в Национальную систему цифровой маркировки «Честный знак» На экосистеме платформы ELMA365 разработан и внедрен новый сервис клиентского обслуживания для Национальной системы ц

ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25 структура для внедрения корпоративных AI-агентов, которые работают не в режиме «внешнего» искусственного интеллекта, а как полноценные участники бизнес-процессов. Платформа встроена в процессное ядро ELMA365 и позволяет агентам действовать в рамках ролей, прав доступа, SLA, регламентов и модели данных компании. Product Owner ELMA Cortex Алексей Трефилов подчеркнул, что архитектура создавала

ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365 ровождения ИТ-услуг для органов власти и бюджетных организаций. Решение построено на базе платформы ELMA365 и уже позволило сократить время обработки заявок пользователей более чем на 50%, повы

Inson перевела страховой бизнес в цифровой контур с ELMA365 первый этап цифровой трансформации, автоматизировав ключевые бизнес-процессы на Low-code-платформе ELMA365. Итог — время на поиски документов сократилось на несколько дней, согласования ускори

Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store чив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новый этап сотрудничества между ведущими ИТ-интегратором и разработчиком э

Быстрый запуск и гибкая настройка: Kuharen&Co внедрила CRM на ELMA365 за полтора месяца Производитель мебели Kuharen&Co завершил первый этап автоматизации на базе платформы ELMA365, внедрив CRM для централизованной работы с клиентами и исключения потерь заказов. Тех

Usystems автоматизировала полный цикл продаж с помощью ELMA365 CRM ых трубопроводных решений и правопреемник мирового бренда Uponor, завершила внедрение CRM-платформы ELMA365. Проект реализован совместно с интегратором Onellect и направлен на автоматизацию пол

ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве Разработчик low-code-платформы ELMA365 и консалтинговая ИТ-компания «Вайвис» объявили о партнерстве, целью которого является

Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365 енных процессов, завершил проект внедрения цифровой системы учета выпуска деталей на базе платформы ELMA365 (прикладное производственное решение ICAMES) для компании Numina — производителя мебе

Wone IT завершила проект цифровой трансформации Ленстройтреста на базе ELMA365 Wone IT, системный интегратор полного цикла, завершил проект комплексного внедрения системы управления проектами на базе платформы ELMA365 для компании «Ленстройтрест» — одного из застройщиков Северо-Западного региона России. Об этом CNews сообщили представители Wone IT. Совместно с командой заказчика эксперты Wone IT проа

Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365 Go Invest завершила первый этап проекта по автоматизации продаж, маркетинга и CX на базе платформы ELMA365 CRM+CX. Внедрение выполнила компания «Вайвис», официальный партнер ELMA. Проект позво