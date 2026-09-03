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ELMA 365 low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов

ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов

СОБЫТИЯ

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03.09.2026 Elma представила обновление Elma365 CX для построения единого контакт-центра

Компания Elma представила летнее обновление Elma365 CX. В него вошли новые возможности для работы с персональными мессенджерами, электрон
02.09.2026 Решение «Инферит ИТМен» интегрировано с Elma365 Service Desk для автоматического обнаружения и инвентаризации ИТ-активов

В Elma365 Store опубликовано прикладное решение для интеграции с системой дискаверинга и инвент
27.08.2026 ESM-контур «Столото»: HR, АХО, финансовый контроль и документооборот в единой среде на ELMA365

Оператор государственных лотерей в России «Столото» автоматизировал HR-процессы и внутренние согласования на платформе ELMA365. Особенность проекта — полное отсутствие внешних интеграторов: внедрение велось силами собственной команды, которая за три года выросла из одного специалиста в полноценный центр компете
25.08.2026 PIR Group автоматизировала договорную работу на Elma365

Компания BPM-Expert реализовала для PIR Group («Партнерство Инвестиции Развитие») проект автоматизации договорной деятельности на базе Elma365. Об этом CNews сообщил представитель компании BPM-Expert. В единую цифровую среду перенесли основные этапы работы с договорами — от создания и согласования до подписания и хранения доку
14.08.2026 Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности сократил время проверки контрагентов с семи дней до одного часа с ELMA365

Федеральный холдинг в сфере рыбной промышленности автоматизировал проверку контрагентов на платформе ELMA365. В результате время проверки сократилось с трех-семи дней до одного часа, а расходы на внешние сервисы снизились до 40% за счет исключения повторных запросов. Об этом CNews сообщили пре
10.08.2026 ЦИТ Минтруда Белоруссии внедрил Elma365 Service Desk

рмационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь завершил внедрение Elma365 Service Desk. Проект реализован партнером Elma ― системным интегратором Compit Expert
30.07.2026 «Сбербанк Страхование жизни» создал единую среду для сотрудников на ELMA365

Компания «Сбербанк Страхование жизни» завершила создание Единой платформы для внутренних процессов на ELMA365. Новая цифровая среда объединила восемь функциональных направлений, позволила отказаться от работы в семи разрозненных информационных системах и значительно ускорила выполнение ключевых
23.07.2026 F6 запустила витрину заказчиков – инструмент партнёрской лидогенерации на базе Elma365

и успешно внедрила инструмент «витрина заказчиков» на партнерском портале, построенном на платформе Elma365. Решение не имеет аналогов среди CRM-систем и полностью заменило функции зарубежных п
22.07.2026 F6 запустила собственную экосистему коммерческих и партнерских коммуникаций на платформе ELMA365

Компания F6, разработчик технологий и сервисов для защиты бизнеса от киберугроз, завершила проект по созданию партнерского портала на Low-code платформе ELMA365. Решение заменило зарубежные системы Salesforce и Impartner и объединило CRM, документооборот, финансовые процессы и внутренние корпоративные системы компании в едином цифровом контуре.
17.07.2026 КОТ объединил процесс отгрузки, ИИ и B2B-портал на ELMA365

Производственное предприятие КОТ завершило очередной этап цифровой трансформации на платформе ELMA365. Проект реализовала компания-партнер «Котологика» совместно с разработчиком B2B-портала Olprime. В результате на ELMA365 объединены в единую цифровую среду процессы производства,
01.06.2026 «Деке Трейд Маркетинг» автоматизировала проекты и продажи в ELMA365

ирующаяся на производстве и поставке материалов для малоэтажного домостроения, завершила внедрение «ELMA365 Проекты». Проект реализован при участии системного интегратора БОАС. Об этом CNews со
12.05.2026 «ЮгЭнергоИнжиниринг» управляет проектами на Elma365

Инженерная компания «ЮгЭнергоИнжиниринг» завершила очередной этап цифровизации и внедрила решение «Elma365 Проекты». Проект реализован при участии интегратора БОАС. Об этом CNews сообщил предс
05.05.2026 Numina автоматизировала управление сервисными вызовами на производстве с помощью ELMA365

Компания Numina, производитель мебельных комплектующих и интерьерных решений в Молдове, завершила очередной этап цифровизации и внедрила систему управления сервисной службой на ELMA365. Ранее компания автоматизировала учет производственных операций. Новый этап направлен на автоматизацию сервисных процессов и сокращение простоев оборудования. Об этом CNews сообщили пре
27.04.2026 «Комсомольская правда» автоматизирует продажи рекламы и спецпроектов на ELMA365 CRM

Издательский дом «Комсомольская правда» внедряет CRM-систему на платформе ELMA365 для управления продажами рекламных и digital-проектов. Цель проекта — централизовать

24.04.2026 Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365

о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями. Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. Резюме разговора
07.04.2026 «Мастердата» сократила время согласования договоров в 8 раз с Elma365 CSP

Компания «Мастердата» автоматизировала управление договорами на платформе ELMA365 CSP. В результате сроки согласования сократились в 8 раз, а административная нагрузка
01.04.2026 «Альтиус Лаб» объединила продажи и сервис на платформе Elma365

Компания «Альтиус Лаб», разработчик решений в сфере информационной безопасности, внедрила платформу Elma365 для автоматизации продаж и технической поддержки. Проект реализован при участии интег
30.03.2026 Новый ИИ-модуль Outsorsa на ELMA365 ускоряет процессы тестирования

управлении качеством, объявила о расширении партнерства с ELMA. В рамках сотрудничества в каталоге ELMA365 Store опубликовано новое решение — «Модуль управления тестированием с ИИ». Об этом CN
26.03.2026 MCN Telecom добавил интеграцию с Elma365 на телеком-платформу

раммных решений MCN Telecom объявил о завершении прямой интеграции «Виртуальной АТС» с BPM-системой Elma365. Экосистема Elma365 предоставляет компаниям возможности для автоматизации бизн
17.03.2026 Интеграция ELMA365 с Max для расширения омниканального взаимодействия с клиентами

Компания ELMA реализовала интеграцию платформы ELMA365 с мессенджером Max. Новый канал коммуникации расширяет возможности омниканального вза
05.03.2026 «Сетевая компания» внедрила единую цифровую платформу обслуживания потребителей на ELMA365

и Татарстан внедрила единую цифровую платформу обслуживания потребителей на базе low-code платформы ELMA365. Проект реализован совместно с интегратором Onder и стал частью стратегии импортозаме
02.03.2026 Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx автоматизировал доходный документооборот с помощью «Корус Консалтинг»

Компания Linx совместно с ГК «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с доходными документами на платформе ELMA365. Решение позволило настроить маршруты согласования, ускорить обработку документов, повысить прозрачность рабочих процессов и снизить операционную нагрузку на сотрудников. Об этом CNews

16.02.2026 «Технониколь» выстроил систему управления корпоративным контентом на ELMA365 CSP

Компания «Технониколь» внедрила масштабируемую систему управления корпоративным контентом на базе ELMA365 CSP. Решение охватывает кадровые, организационно-распорядительные и нормативно-технич
28.01.2026 ГК «Вик» объединила коммерческий блок и руководителей в цифровом контуре на Elma365 CRM

Группа компаний «Вик», глобальный фармацевтический холдинг, внедрила единую систему для продаж на Elma365 CRM. К моменту внедрения продукта развернутая ИТ-инфраструктура не способствовала рос
15.01.2026 ГК «Дантистофф» внедрила Elma365 для управления зуботехнической лабораторией

па компаний «Дантистофф», многопрофильная научная стоматология с сертификатом качества Росздравнадзора, завершила масштабный проект по автоматизации процессов зуботехнической лаборатории на платформе Elma365. ИТ-инициатива стала важным этапом в цифровой трансформации производственного контура стоматологической сети. В состав холдинга входят шесть современных клиник в Москве, собственная лаб
25.12.2025 Внедрение ELMA365 в «Дата-Центр Автоматика» для автоматизации продаж и проектного управления

Компания «Дата-Центр Автоматика» завершила внедрение платформы ELMA365 для автоматизации процессов продаж и управления проектами. Проект стал частью стратегии перехода к единой цифровой среде, охватывающей все ключевые этапы взаимодействия с клиентами — от
22.12.2025 Dodo Brands запустила КЭДО на ELMA365 для сотрудников в России, Казахстане и ОАЭ

Международная сеть пиццерий Dodo Brands завершила внедрение кадрового электронного документооборота на базе платформы ELMA365. В рамках проекта, реализованного интегратором AUXO, была создана единая цифровая система управления кадровыми процессами, охватывающая все юридические лица группы компаний в трех стран
19.12.2025 ГК «Уралгеология» цифровизировала документооборот на платформе Elma365 CSP

ГК «Уралгеология» внедрила платформу Elma365 CSP для создания единого информационного пространства и автоматизации процессов согла
04.12.2025 Внедрение ELMA365 в Национальную систему цифровой маркировки «Честный знак»

На экосистеме платформы ELMA365 разработан и внедрен новый сервис клиентского обслуживания для Национальной системы ц
28.11.2025 ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25

структура для внедрения корпоративных AI-агентов, которые работают не в режиме «внешнего» искусственного интеллекта, а как полноценные участники бизнес-процессов. Платформа встроена в процессное ядро ELMA365 и позволяет агентам действовать в рамках ролей, прав доступа, SLA, регламентов и модели данных компании. Product Owner ELMA Cortex Алексей Трефилов подчеркнул, что архитектура создавала
10.09.2025 ЯНАО цифровизирует ИТ-процессы с помощью ITSM-системы на базе ELMA365

ровождения ИТ-услуг для органов власти и бюджетных организаций. Решение построено на базе платформы ELMA365 и уже позволило сократить время обработки заявок пользователей более чем на 50%, повы
04.09.2025 Inson перевела страховой бизнес в цифровой контур с ELMA365

первый этап цифровой трансформации, автоматизировав ключевые бизнес-процессы на Low-code-платформе ELMA365. Итог — время на поиски документов сократилось на несколько дней, согласования ускори
27.08.2025 Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store

чив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новый этап сотрудничества между ведущими ИТ-интегратором и разработчиком э
26.08.2025 Быстрый запуск и гибкая настройка: Kuharen&Co внедрила CRM на ELMA365 за полтора месяца

Производитель мебели Kuharen&Co завершил первый этап автоматизации на базе платформы ELMA365, внедрив CRM для централизованной работы с клиентами и исключения потерь заказов. Тех
13.08.2025 Usystems автоматизировала полный цикл продаж с помощью ELMA365 CRM

ых трубопроводных решений и правопреемник мирового бренда Uponor, завершила внедрение CRM-платформы ELMA365. Проект реализован совместно с интегратором Onellect и направлен на автоматизацию пол
07.08.2025 ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве

Разработчик low-code-платформы ELMA365 и консалтинговая ИТ-компания «Вайвис» объявили о партнерстве, целью которого является
30.07.2025 Numina завершила проект по автоматизации учета выпуска деталей на платформе ELMA365

енных процессов, завершил проект внедрения цифровой системы учета выпуска деталей на базе платформы ELMA365 (прикладное производственное решение ICAMES) для компании Numina — производителя мебе
07.07.2025 Wone IT завершила проект цифровой трансформации Ленстройтреста на базе ELMA365

Wone IT, системный интегратор полного цикла, завершил проект комплексного внедрения системы управления проектами на базе платформы ELMA365 для компании «Ленстройтрест» — одного из застройщиков Северо-Западного региона России. Об этом CNews сообщили представители Wone IT. Совместно с командой заказчика эксперты Wone IT проа
02.07.2025 Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365

Go Invest завершила первый этап проекта по автоматизации продаж, маркетинга и CX на базе платформы ELMA365 CRM+CX. Внедрение выполнила компания «Вайвис», официальный партнер ELMA. Проект позво
10.06.2025 «Восточная Техника» перешла на налоговый мониторинг с Elma365

Компания «Восточная Техника», поставщик специализированного оборудования, внедрила платформу Elma365 и перешла на режим налогового мониторинга. Этот стратегический шаг стал важной частью программы цифровой трансформации компании. Компания выбрала платформу, которая закрывает ключевые з

Публикаций - 203, упоминаний - 415

ELMA 365 и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 299 122
9663 29
Directum - Директум 1279 16
BOAS - БОАС 13 11
Comindware - Колловэар 207 10
Первая Форма - 1Форма 60 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 9
SAP SE 5624 8
Salesforce 498 8
Onellect - Технологии автоматизации бизнеса 14 7
Ростелеком 11016 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3147 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1497 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 7
Telegram Group 2973 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5027 7
Docsvision - ДоксВижн 1061 7
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 295 7
Pyrus - Пайрус 32 7
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 109 6
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 6
КИТ Консалтинг 7 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 6
Microsoft Corporation 25838 6
Naumen - Наумен 760 6
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 173 6
Masterdata - Мастердата 31 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 5
Softline - Софтлайн 3780 5
Oracle Corporation 7099 5
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1361 5
1С-Битрикс - Bitrix 678 5
Syntellect - Синтеллект 105 5
TeamIdea - ВАЙВИС - YWIS 5 4
Diasoft - Диасофт 1168 4
Navicon - Навикон 342 4
Terrasoft - Террасофт 206 4
1С-Рарус 986 4
ICL ГК - ICL Group 506 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1802 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 6
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 5
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 89 5
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 121 4
Синара ГК - Sinara Group 124 4
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 3
Go Invest - ГО Инвест 7 3
Numina - Нумина 4 3
Газпром ПАО 1497 3
Газпром нефть 737 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 229 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 144 3
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 76 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 58 3
Автобан ДСК ГК 20 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 2
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 54 2
ТрансФин-М 10 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3158 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 196 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1904 2
Северсталь ПАО - Severstal 636 2
Татнефть 244 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 255 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 98 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 2
Bereke Bank - Береке - Сбербанк Казахстан 16 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
Hansa - Ханса 119 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Фора Банк 86 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5783 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 5
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1434 20
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Haulmont - Тезис СЭД 99 5
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1С:ERP Управление предприятием 857 5
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Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 4
BOAS - ICAMES Monitoring 5 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1225 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 4
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Тензор - СБИС ЭДО SABY 68 3
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СКБ Контур - Контур.Доверенность 40 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 137 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1062 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1307 3
Linux OS 11616 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 560 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 210 3
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 321 3
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Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 490 3
Долженкова Наталья 45 38
Чепакин Андрей 27 13
Ахкямов Раис 14 12
Михеева Ольга 11 8
Трефилов Алексей 49 8
Ильина Мария 9 7
Ситник Виктор 7 7
Захваткин Александр 5 5
Катайкин Алексей 6 5
Коптелов Андрей 138 4
Истомин Константин 58 3
Софронов Иван 5 3
Утков Евгений 5 3
Декало Алексей 9 3
Гужавин Филипп 4 3
Осадец Юрий 3 3
Васильев Алексей 22 2
Трандин Сергей 130 2
Буланов Николай 19 2
Семенов Михаил 43 2
Селезнев Денис 31 2
Калашников Дмитрий 9 2
Никитина Марина 5 2
Пивоваров Кирилл 5 2
Самойлова Наталья 4 2
Бочкарев Владимир 14 2
Финашин Александр 4 2
Болтенкова Анна 2 2
Песошина Светлана 5 2
Губарь Евгений 2 2
Николаева Ольга 2 2
Кузьмина Полина 7 2
Новосадов Евгений 2 2
Беренцев Антон 6 2
Боколяр Константин 3 2
Леванисов Сергей 2 2
Колотев Дмитрий 32 2
Семилетова Татьяна 3 2
Бызов Борис 2 2
Гончарова Ирина 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 167601 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 16
Казахстан - Республика 6087 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3486 4
Беларусь - Белоруссия 6331 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19678 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54970 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1270 3
Германия - Федеративная Республика 13275 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19283 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13850 2
Земля - планета Солнечной системы 10893 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3361 2
Канада 5091 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1735 2
Украина - Харьковская область - Харьков 222 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 23 1
Россия - УФО - Свердловская область 1987 1
Индия - Bharat 5895 1
Америка Южная 884 1
Ближний Восток 3164 1
Франция - Французская Республика 8193 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2875 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 793 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2385 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 1
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Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 924 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 840 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1075 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1309 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1069 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 734 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 717 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 414 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 33
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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