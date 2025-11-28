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ELMA Элма Интеллект Лаб Практика БПМ
ELMA (полное название — ООО «Элма», также известна как «Интеллект Лаб») — российская компания-разработчик low-code платформы ELMA365, предназначенной для автоматизации бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM, клиентского сервиса и других корпоративных функций. Компания не входит в состав крупных групп компаний и позиционирует себя как независимого разработчика отечественного ПО.
ELMA является членом АРПП «Отечественный софт» и обладает лицензией ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации, что подтверждает соответствие её решений требованиям безопасности для госсектора и критически важной информационной инфраструктуры.
ELMA разрабатывает и поддерживает экосистему low-code решений, включающую:
- ELMA365 BPM — платформа управления бизнес-процессами;
- ELMA365 КЭДО — система кадрового электронного документооборота;
- ELMA365 CRM+CX — CRM и платформа клиентского опыта, включая модуль ELMA365 Маркетинг;
- ELMA365 Service и Service Desk 2.0 — ITSM-решения по методологии ITIL 4;
- ELMA365 CSP — модуль для работы с контрагентами и договорами;
- ELMA Cortex — платформа корпоративных AI-агентов (релиз запланирован на Q1 2026);
- ICAMES — прикладное решение для производственных предприятий.
Платформа поддерживает интеграцию с 1С, Power BI, Telegram, ERP, DMS, SFA, а также совместима с отечественными технологиями: «Ред ОС» 8, «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC, Proxima DB, Nova Container Platform, «Штурвал», СПАРК-Интерфакс, Контур.Доверенности. ELMA365 доступна как в облаке (в том числе через MWS Cloud — экосистему МТС), так и on-premise.
Среди ключевых партнёров и интеграторов: AUXO, «Вайвис», «КИТ Консалтинг», БОАС, «Системные Технологии», ICL Services, Nobilis.Team, Novardis, DBI, Onellect. Эти компании реализуют отраслевые решения на базе ELMA365 в ритейле, финтехе, производстве, логистике, госсекторе и других сферах.
Внедрения ELMA365 охватывают такие компании, как Dodo Brands (КЭДО в РФ, Казахстане и ОАЭ), Fast Bank, Whoosh, «Лаборатория Касперского» (миграция с SAP Ariba), Go Invest, Numina, VIGO, КОТ, «Мосгоргеотрест», МТС. В проектах акцент делается на сквозную автоматизацию, сокращение времени обработки операций, единое цифровое пространство и соответствие требованиям 152-ФЗ.
Конкуренты ELMA на российском рынке BPM и low-code платформ:
- Directum
- Docsvision
- Comindware
- «Битрикс24» (Битрикс: Управление процессами)
- BPMSoft («Ланит омни»)
- SimpleOne
- «Первая форма»
- «Питерсофт: Управление процессами»
- Sunrise BPMS (BIA Technologies)
- Masterdata BPM
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СОБЫТИЯ
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|28.11.2025
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ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25
Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запус
|12.09.2025
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Fast Bank ускорил кредитование и внутренние процессы с помощью BPM-системы Elma
Fast Bank завершил проект цифровой трансформации с внедрением BPM-системы Elma. Результат — сокращение времени обработки кредитных заявок на 48+ часов, ускорение внутренних процессов до 50% и создание единого цифрового пространства для всех подразделений. К моменту с
|27.08.2025
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Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store
Компании Auxo и ELMA выводят свое взаимодействие на новый уровень, заключив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новый этап сотрудн
|07.08.2025
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ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве
фокусе — масштабирование проектов Go Invest (финтех) и ГБУ «Мосгоргеотрест» (госсектор) с выходом на логистику, FMCG/ритейл, фармацевтику и металлургию в России. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Партнеры уже описали более семидесяти процессов «Мосгоргеотреста» и запустили первые сервисы паспортизации и документооборота на базе ELMA365. В Go Invest за шесть месяцев автоматизирован
|06.05.2025
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ELMA и «КИТ Консалтинг» помогли Whoosh ускорить документооборот с тысячами контрагентов
CSP с глубокой адаптацией под сложную организационную структуру заказчика и интеграцией с внешними сервисами. . Внедрение выполнила ИT-компания «КИТ Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители ELMA. Whoosh работает с тысячами контрагентов: от небольших локальных компаний до международных партнеров. Результаты внедрения: добавлена интеграция с сервисами по проверке контрагентов для бо
|06.05.2025
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ELMA присоединилась к АРПП «Отечественный софт»
ELMA стала членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители ELMA. АРПП «Отечественный софт» — это объединение российских компаний-разработчиков ПО, являющихся участниками ИТ-индустрии, оказывающих влияние на развитие отрасли и цифровизации компаний из р
|24.04.2025
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Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)
Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили представители ELMA. VIGO — это производитель мебели для ванных комнат. В 2021 г. компания начала стратегию по цифровизации. Одним из проектов которой является внедрение PLM/PDM. PLM — это группа процессов уп
|28.02.2025
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Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве
налитику и управление бизнесом из одного окна. Три проекта СТ на базе Elma365 с крупнейшими производителями пищевой отрасли признаны успешными, команда готова брать в работу новые задачи. Партнерство Elma и «Системных Технологий» открывает российскому бизнесу доступ к уникальной экспертизе и возможность оцифровать любой процесс на единой платформе, который можно гибко и быстро перестраивать
|18.11.2024
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Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code
5 ноября в Москве прошла ежегодная конференция ELMA DAY’24. Мероприятие было масштабным и насыщенным по контенту: 1000 участников, 6 тематических треков, 12 стендов с решениями партнеров. А еще 39 спикеров от таких компаний как экосистема «
|05.11.2024
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«МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов
«МТС Web Services» (MWS) подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским разработчиком Low-code-платформы – компанией Elma. Теперь клиентам MWS стали доступны новые продукты, закрывающие ряд корпоративных функций: автоматизация внутренних и внешних бизнес-процессов, электронный документооборот, CRM и клиентски
|05.11.2024
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ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
экосистемы для управления ITSM-процессами и эффективности корпоративного сервиса. In-house разработку и автоматизацию процессов с учетом отраслевой специфики. Развитие внутренних центров компетенций. ELMA DAY — это ежегодная конференция для экспертов-практиков, топ-менеджеров, владельцев процессов, директоров по цифровой трансформации и представителей отраслевого крупного бизнеса. 1200+ уча
|26.09.2024
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Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365
Клиентам ELMA — разработчика экосистемы Low-code продуктов и DataBase Intelligence (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная тех
|17.09.2024
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ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов
Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании объединяют усилия для реализации проектов по сквозной бизнес-автоматиза
|08.08.2024
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МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в корпоративную ИT-инфраструктуру российской low-code cистемы управления бизнес-процессами (BPМ-системы) ELMA. В компании создано единое цифровое пространство для управления процессами продаж экосистемных B2B-продуктов и взаимодействия с клиентами, которое позволит вдвое сократить время подключени
|31.07.2024
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ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX)
процессов ELMA365 выпускает решение «ELMA365 Маркетинг». Новый продукт дополнит линейку CX (Customer experience), ранее состоявшую из CRM и «Клиентского сервиса». Об этом CNews сообщили представители ELMA. «ELMA365 Маркетинг» предоставит заказчикам необходимые инструменты для управления клиентской базой и кампаниями по привлечению клиентов. Новое решение будет интегрировано с существующими
|25.06.2024
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Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8
Компании ELMA и ««Ред Софт»» подтвердили совместимость продуктов ELMA365 и «Ред ОС» 8. Пользователям операционной системы стала доступна Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов,
|21.05.2024
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Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов
Разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma и системный интегратор Novardis начали сотрудничество в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Новое партнерство дополнило портфель решений системного интегратора по
|02.05.2024
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Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса
ИТ-компания Elma и интегратор Nobilis.Team сообщили о выпуске совместного нового CRM-решения для автоматизации корпоративных продаж финансовых и страховых организаций. Оно поможет настроить сквозной процес
|08.02.2024
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ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ
Компания-разработчик Low-code-платформы ELMA365 получила лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации. Событие стало значимым этапом для вендора: ELMA работает с крупными заказчиками, для которых вопросы безопасности ИТ-инфраструктуры и данных значительно влияют на процесс принятие решений. Лицензия предоставляет компании не только право
|23.11.2023
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Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code
Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового пространства. Организатор конференции — российская ИТ-компания ELMA, разработчик Low-code платформы для автом
|31.08.2023
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Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service?
лекс процессов, которые требуют серьезных инвестиций. Сегодня ИТ-системы производства глобальных компаний можно разделить на две большие группы, говорит Андрей Чепакин, коммерческий директор компании ELMA: к первой следует отнести решения, которые нужно менять срочно, так как они перестанут работать в течение 3-6 месяцев, ко второй – которые на этом временном горизонте отключиться не должны
|21.06.2023
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Автоматизация бизнес-процессов и переход на отечественные CRM- и BPM-системы станет проще
ИТ-интегратор ITFB Group и российский вендор и разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов ELMA стали партнерами. Сотрудничество облегчит клиентам ITFB Group переход с систем иностранных вендоров. Российский рынок CRM-систем растет на 20% в год. Среди основных драйверов роста — тренд
|29.05.2023
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Elma и OmniLine подписали соглашение о партнерстве
Российский ИТ-вендор Elma и ИТ-эксперт на рынке автоматизации и роботизации продаж, маркетинга и сервиса OmniLine
|06.04.2023
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Как сделать бота, ответы которого не раздражают, или как улучшить качество клиентского сервиса за счет автоматизации коммуникаций — рассказывают эксперты ELMA
цию. Чтобы выстроить такой процесс, компаниям зачастую надо использовать целый набор различных систем, требующих сложной интеграции и дорогостоящей поддержки. Обновленное решение ELMA365 Service (ex. ELMA ChatDesk) компании ELMA в рамках одной умной платформы сосредоточило все необходимые бизнес-процессы для выстраивания качественного клиентского сервиса. Основная концепция нового пр
|30.11.2022
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Алексей Трефилов -
Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании
Важно перестроить команду на новый режим: бизнес и ИТ должны четко отслеживать внутренние и внешние факторы и быстро предлагать актуальные решения. В противовес «Цифровой Трансформации» мы в компании ELMA сегодня говорим о стратегии «Цифровой Эволюции». Цифровая трансформация предполагает изменение бизнес-модели с использованием информационных технологий. То есть понятный, как правило, боль
|15.11.2022
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Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва
Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве! О чем? В этом году поговор
|10.11.2022
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ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам
Компания ELMA представила новую платформу ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Решение содержит полный набор инструментов для выстраивания коммуникации, автоматизац
|07.11.2022
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Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва
Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве! О чем? В этом году поговор
|30.08.2022
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Андрей Чепакин, ELMA: «Подводный камень у Low-code один — это ваши завышенные ожидания»
ECM/BPM-систем наращивают функции Low-code в своих продуктах. Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA Вопросы, которые войдут в повестку в будущем: насколько сложные корпоративные приложения
|19.07.2022
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«Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО
Интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» и разработчик Low-code платформ ELMA расширили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Объединение проектного опыта позволит комплексно подходить к решению задач, а также предоставлять
|11.07.2022
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Андрей Чепакин, ELMA — о трансформации рынка BPM и изменении требований клиентов за прошедший год
ершенствуют системы и делают их еще более доступными с помощью технологии Low-code и других инструментов. Разумеется, и запрос аудитории также растет, появляются новые запросы к BPMS. Андрей Чепакин, ELMA: Российский рынок BPM-систем за последние годы достиг серьезных успехов Прежде всего, я говорю про возможность перевода собственных продуктов на открытое системное ПО и открытые СУБД. Такж
|21.06.2022
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Новое решение КЭДО для автоматизации кадрового делопроизводства и HR-процессов от ELMA
Компания ELMA представила решение КЭДО – систему электронного кадрового документооборота. ELMA КЭДО – это решение для обмена документами. Конструктор кадровых процессов на базе Low-code платформы
|20.05.2022
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ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365
в. Партнерство с Masterdata дает стратегическую перспективу для обеспечения лучшей производительности вашей компании на современных ИТ-инструментах и платформах», — комментирует коммерческий директор ELMA Андрей Чепакин.
|17.05.2022
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TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению
Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS и крупнейший российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью ELMA заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению. Растущий спрос заказчиков на замену иностранного программного обеспечения и технологий р
|13.05.2022
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«Корус консалтинг» стал партнером ELMA — разработчиком отечественного ПО для автоматизации и роботизации бизнес-процессов
шений зарубежных вендоров. «Корус консалтинг» привнесет в проект глубокую экспертизу в процессах таких отраслей как лизинг, дистрибуция, производство, логистика, страхование, банкинг. В свою очередь, ELMA — экспертизу по созданию новых нишевых решений под нужны любой компании. В дальнейшем компании продолжат развивать совместную экспертизу. «Объединение проектного опыта двух крупных игроков
|12.05.2022
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Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению
Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг Tegrus и российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью Elma заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Tegrus. Растущий спрос заказчиков на замену иностра
|20.04.2022
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ELMA и iFellow заключили партнерское соглашение
Разработчик программных продуктов ELMA и системный интегратор iFellow заключили стратегическое партнерское соглашение по поставке, внедрению и сопровождению Low-code платформ вендора. Об этом CNews сообщили представители iFello
|15.04.2022
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ELMA и Softline расширяют партнерство на проектах по CRM, BPMS, СЭД
Softline и ELMA углубили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Синергия двух крупных компаний поможет осуществить цифровую трансформацию бизнеса, используя росси
|06.04.2022
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Navicon и ELMA объявили о начале партнерства
Разработчик low-code платформ ELMA объявил о старте партнерских отношений с системным интегратором Navicon. В ближайших планах ИТ-компаний — внедрение CRM-решений на отечественной платформе ELMA365 в российском бизнесе. Стр
|11.11.2020
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Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA
Инвестиционный банк «Веста» упростил процессы приема и обслуживания клиентов за счет интеграции в BPM-систему ELMA решения компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader была выполнена специалистами компании ELMA
ELMA и организации, системы, технологии, персоны:
|Трефилов Алексей 49 45
|Долженкова Наталья 42 36
|Коптелов Андрей 134 30
|Чепакин Андрей 27 25
|Будин Алексей 22 19
|Вагнер Юлия 12 11
|Андреев Владимир 101 8
|Белайчук Анатолий 32 7
|Алешин Владимир 21 7
|Кулахметов Борис 10 7
|Борисов Алексей 33 7
|Елиферов Виталий 10 7
|Холинов Андрей 18 6
|Кузин Вадим 38 6
|Погодаев Александр 8 6
|Буланов Николай 19 6
|Копаев Геннадий 16 6
|Мосягин Константин 20 5
|Лапшин Алексей 24 5
|Кузнецова Анна 16 5
|Ильина Мария 9 5
|Муньков Александр 5 5
|Истомин Константин 58 5
|Котов Денис 7 5
|Селезнев Денис 31 5
|Захваткин Александр 5 5
|Алифанов Кирилл 84 4
|Шингарев Павел 22 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Лебедев Владимир 94 4
|Волков Максим 34 4
|Кириллов Михаил 15 4
|Михеев Дмитрий 40 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Бутыркин Вячеслав 14 4
|Ржавин Георгий 5 4
|Бимаев Олег 8 4
|Арефьев Дмитрий 9 4
|Герасимов Александр 46 4
|Литвинов Павел 22 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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