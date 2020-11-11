Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ELMA
Элма
Интеллект Лаб
Практика БПМ
Публикаций - 113, упоминаний - 268
ELMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трефилов Алексей 37 36
|Коптелов Андрей 82 23
|Будин Алексей 21 18
|Вагнер Юлия 9 9
|Чепакин Андрей 10 8
|Алешин Владимир 13 7
|Кулахметов Борис 10 7
|Елиферов Виталий 9 7
|Погодаев Александр 7 6
|Кузин Вадим 34 6
|Холинов Андрей 18 6
|Копаев Геннадий 16 6
|Мосягин Константин 19 5
|Муньков Александр 5 5
|Белайчук Анатолий 23 5
|Лапшин Алексей 14 5
|Борисов Алексей 16 5
|Котов Денис 6 5
|Бутыркин Вячеслав 12 4
|Ржавин Георгий 5 4
|Макаров Станислав 114 4
|Алифанов Кирилл 58 4
|Андреев Владимир 83 4
|Кириллов Михаил 15 4
|Петров Михаил 98 4
|Кастильо Игорь 24 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Драчев Никита 10 4
|Герасимов Александр 43 4
|Волков Максим 26 3
|Салтанов Артем 3 3
|Бабинцев Василий 21 3
|Михеев Дмитрий 15 3
|Кузнецов Борис 3 3
|Литвинов Павел 18 3
|Пекин Александр 4 3
|Турчанинов Владимир 6 3
|Рудаков Денис 31 3
|Овчинников Павел 5 3
|Беляев Владислав 66 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru