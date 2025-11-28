ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ

ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25 Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запус

Fast Bank ускорил кредитование и внутренние процессы с помощью BPM-системы Elma Fast Bank завершил проект цифровой трансформации с внедрением BPM-системы Elma. Результат — сокращение времени обработки кредитных заявок на 48+ часов, ускорение внутренних процессов до 50% и создание единого цифрового пространства для всех подразделений. К моменту с

Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store Компании Auxo и ELMA выводят свое взаимодействие на новый уровень, заключив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новый этап сотрудн

ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве фокусе — масштабирование проектов Go Invest (финтех) и ГБУ «Мосгоргеотрест» (госсектор) с выходом на логистику, FMCG/ритейл, фармацевтику и металлургию в России. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Партнеры уже описали более семидесяти процессов «Мосгоргеотреста» и запустили первые сервисы паспортизации и документооборота на базе ELMA365. В Go Invest за шесть месяцев автоматизирован

ELMA и «КИТ Консалтинг» помогли Whoosh ускорить документооборот с тысячами контрагентов CSP с глубокой адаптацией под сложную организационную структуру заказчика и интеграцией с внешними сервисами. . Внедрение выполнила ИT-компания «КИТ Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители ELMA. Whoosh работает с тысячами контрагентов: от небольших локальных компаний до международных партнеров. Результаты внедрения: добавлена интеграция с сервисами по проверке контрагентов для бо

ELMA присоединилась к АРПП «Отечественный софт» ELMA стала членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители ELMA. АРПП «Отечественный софт» — это объединение российских компаний-разработчиков ПО, являющихся участниками ИТ-индустрии, оказывающих влияние на развитие отрасли и цифровизации компаний из р

Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили представители ELMA. VIGO — это производитель мебели для ванных комнат. В 2021 г. компания начала стратегию по цифровизации. Одним из проектов которой является внедрение PLM/PDM. PLM — это группа процессов уп

Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве налитику и управление бизнесом из одного окна. Три проекта СТ на базе Elma365 с крупнейшими производителями пищевой отрасли признаны успешными, команда готова брать в работу новые задачи. Партнерство Elma и «Системных Технологий» открывает российскому бизнесу доступ к уникальной экспертизе и возможность оцифровать любой процесс на единой платформе, который можно гибко и быстро перестраивать

Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 5 ноября в Москве прошла ежегодная конференция ELMA DAY’24. Мероприятие было масштабным и насыщенным по контенту: 1000 участников, 6 тематических треков, 12 стендов с решениями партнеров. А еще 39 спикеров от таких компаний как экосистема «

«МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов «МТС Web Services» (MWS) подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским разработчиком Low-code-платформы – компанией Elma. Теперь клиентам MWS стали доступны новые продукты, закрывающие ряд корпоративных функций: автоматизация внутренних и внешних бизнес-процессов, электронный документооборот, CRM и клиентски

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений экосистемы для управления ITSM-процессами и эффективности корпоративного сервиса. In-house разработку и автоматизацию процессов с учетом отраслевой специфики. Развитие внутренних центров компетенций. ELMA DAY — это ежегодная конференция для экспертов-практиков, топ-менеджеров, владельцев процессов, директоров по цифровой трансформации и представителей отраслевого крупного бизнеса. 1200+ уча

Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365 Клиентам ELMA — разработчика экосистемы Low-code продуктов и DataBase Intelligence (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная тех

ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании объединяют усилия для реализации проектов по сквозной бизнес-автоматиза

МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в корпоративную ИT-инфраструктуру российской low-code cистемы управления бизнес-процессами (BPМ-системы) ELMA. В компании создано единое цифровое пространство для управления процессами продаж экосистемных B2B-продуктов и взаимодействия с клиентами, которое позволит вдвое сократить время подключени

ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX) процессов ELMA365 выпускает решение «ELMA365 Маркетинг». Новый продукт дополнит линейку CX (Customer experience), ранее состоявшую из CRM и «Клиентского сервиса». Об этом CNews сообщили представители ELMA. «ELMA365 Маркетинг» предоставит заказчикам необходимые инструменты для управления клиентской базой и кампаниями по привлечению клиентов. Новое решение будет интегрировано с существующими

Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8 Компании ELMA и ««Ред Софт»» подтвердили совместимость продуктов ELMA365 и «Ред ОС» 8. Пользователям операционной системы стала доступна Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов,

Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов Разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma и системный интегратор Novardis начали сотрудничество в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Новое партнерство дополнило портфель решений системного интегратора по

Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса ИТ-компания Elma и интегратор Nobilis.Team сообщили о выпуске совместного нового CRM-решения для автоматизации корпоративных продаж финансовых и страховых организаций. Оно поможет настроить сквозной процес

ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ Компания-разработчик Low-code-платформы ELMA365 получила лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации. Событие стало значимым этапом для вендора: ELMA работает с крупными заказчиками, для которых вопросы безопасности ИТ-инфраструктуры и данных значительно влияют на процесс принятие решений. Лицензия предоставляет компании не только право

Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового пространства. Организатор конференции — российская ИТ-компания ELMA, разработчик Low-code платформы для автом

Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service? лекс процессов, которые требуют серьезных инвестиций. Сегодня ИТ-системы производства глобальных компаний можно разделить на две большие группы, говорит Андрей Чепакин, коммерческий директор компании ELMA: к первой следует отнести решения, которые нужно менять срочно, так как они перестанут работать в течение 3-6 месяцев, ко второй – которые на этом временном горизонте отключиться не должны

Автоматизация бизнес-процессов и переход на отечественные CRM- и BPM-системы станет проще ИТ-интегратор ITFB Group и российский вендор и разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов ELMA стали партнерами. Сотрудничество облегчит клиентам ITFB Group переход с систем иностранных вендоров. Российский рынок CRM-систем растет на 20% в год. Среди основных драйверов роста — тренд

Elma и OmniLine подписали соглашение о партнерстве Российский ИТ-вендор Elma и ИТ-эксперт на рынке автоматизации и роботизации продаж, маркетинга и сервиса OmniLine

Как сделать бота, ответы которого не раздражают, или как улучшить качество клиентского сервиса за счет автоматизации коммуникаций — рассказывают эксперты ELMA цию. Чтобы выстроить такой процесс, компаниям зачастую надо использовать целый набор различных систем, требующих сложной интеграции и дорогостоящей поддержки. Обновленное решение ELMA365 Service (ex. ELMA ChatDesk) компании ELMA в рамках одной умной платформы сосредоточило все необходимые бизнес-процессы для выстраивания качественного клиентского сервиса. Основная концепция нового пр

Алексей Трефилов - Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании Важно перестроить команду на новый режим: бизнес и ИТ должны четко отслеживать внутренние и внешние факторы и быстро предлагать актуальные решения. В противовес «Цифровой Трансформации» мы в компании ELMA сегодня говорим о стратегии «Цифровой Эволюции». Цифровая трансформация предполагает изменение бизнес-модели с использованием информационных технологий. То есть понятный, как правило, боль

Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве! О чем? В этом году поговор

ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам Компания ELMA представила новую платформу ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Решение содержит полный набор инструментов для выстраивания коммуникации, автоматизац

Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве! О чем? В этом году поговор

Андрей Чепакин, ELMA: «Подводный камень у Low-code один — это ваши завышенные ожидания» ECM/BPM-систем наращивают функции Low-code в своих продуктах. Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA Вопросы, которые войдут в повестку в будущем: насколько сложные корпоративные приложения

«Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО Интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» и разработчик Low-code платформ ELMA расширили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Объединение проектного опыта позволит комплексно подходить к решению задач, а также предоставлять

Андрей Чепакин, ELMA — о трансформации рынка BPM и изменении требований клиентов за прошедший год ершенствуют системы и делают их еще более доступными с помощью технологии Low-code и других инструментов. Разумеется, и запрос аудитории также растет, появляются новые запросы к BPMS. Андрей Чепакин, ELMA: Российский рынок BPM-систем за последние годы достиг серьезных успехов Прежде всего, я говорю про возможность перевода собственных продуктов на открытое системное ПО и открытые СУБД. Такж

Новое решение КЭДО для автоматизации кадрового делопроизводства и HR-процессов от ELMA Компания ELMA представила решение КЭДО – систему электронного кадрового документооборота. ELMA КЭДО – это решение для обмена документами. Конструктор кадровых процессов на базе Low-code платформы

ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365 в. Партнерство с Masterdata дает стратегическую перспективу для обеспечения лучшей производительности вашей компании на современных ИТ-инструментах и платформах», — комментирует коммерческий директор ELMA Андрей Чепакин.

TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS и крупнейший российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью ELMA заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению. Растущий спрос заказчиков на замену иностранного программного обеспечения и технологий р

«Корус консалтинг» стал партнером ELMA — разработчиком отечественного ПО для автоматизации и роботизации бизнес-процессов шений зарубежных вендоров. «Корус консалтинг» привнесет в проект глубокую экспертизу в процессах таких отраслей как лизинг, дистрибуция, производство, логистика, страхование, банкинг. В свою очередь, ELMA — экспертизу по созданию новых нишевых решений под нужны любой компании. В дальнейшем компании продолжат развивать совместную экспертизу. «Объединение проектного опыта двух крупных игроков

Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг Tegrus и российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью Elma заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Tegrus. Растущий спрос заказчиков на замену иностра

ELMA и iFellow заключили партнерское соглашение Разработчик программных продуктов ELMA и системный интегратор iFellow заключили стратегическое партнерское соглашение по поставке, внедрению и сопровождению Low-code платформ вендора. Об этом CNews сообщили представители iFello

ELMA и Softline расширяют партнерство на проектах по CRM, BPMS, СЭД Softline и ELMA углубили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Синергия двух крупных компаний поможет осуществить цифровую трансформацию бизнеса, используя росси

Navicon и ELMA объявили о начале партнерства Разработчик low-code платформ ELMA объявил о старте партнерских отношений с системным интегратором Navicon. В ближайших планах ИТ-компаний — внедрение CRM-решений на отечественной платформе ELMA365 в российском бизнесе. Стр