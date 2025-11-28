Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ELMA Элма Интеллект Лаб Практика БПМ

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ

ELMA (полное название — ООО «Элма», также известна как «Интеллект Лаб») — российская компания-разработчик low-code платформы ELMA365, предназначенной для автоматизации бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM, клиентского сервиса и других корпоративных функций. Компания не входит в состав крупных групп компаний и позиционирует себя как независимого разработчика отечественного ПО.

ELMA является членом АРПП «Отечественный софт» и обладает лицензией ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации, что подтверждает соответствие её решений требованиям безопасности для госсектора и критически важной информационной инфраструктуры.

ELMA разрабатывает и поддерживает экосистему low-code решений, включающую:

Платформа поддерживает интеграцию с , Power BI, Telegram, ERP, DMS, SFA, а также совместима с отечественными технологиями: «Ред ОС» 8, «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC, Proxima DB, Nova Container Platform, «Штурвал», СПАРК-Интерфакс, Контур.Доверенности. ELMA365 доступна как в облаке (в том числе через MWS Cloud — экосистему МТС), так и on-premise.

Среди ключевых партнёров и интеграторов: AUXO, «Вайвис», «КИТ Консалтинг», БОАС, «Системные Технологии», ICL Services, Nobilis.Team, Novardis, DBI, Onellect. Эти компании реализуют отраслевые решения на базе ELMA365 в ритейле, финтехе, производстве, логистике, госсекторе и других сферах.

Внедрения ELMA365 охватывают такие компании, как Dodo Brands (КЭДО в РФ, Казахстане и ОАЭ), Fast Bank, Whoosh, «Лаборатория Касперского» (миграция с SAP Ariba), Go Invest, Numina, VIGO, КОТ, «Мосгоргеотрест», МТС. В проектах акцент делается на сквозную автоматизацию, сокращение времени обработки операций, единое цифровое пространство и соответствие требованиям 152-ФЗ.

 

Конкуренты ELMA на российском рынке BPM и low-code платформ:

  1. Directum
  2. Docsvision
  3. Comindware
  4. «Битрикс24» (Битрикс: Управление процессами)
  5. BPMSoftЛанит омни»)
  6. SimpleOne
  7. «Первая форма»
  8. «Питерсофт: Управление процессами»
  9. Sunrise BPMS (BIA Technologies)
  10. Masterdata BPM

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 23 дела, на cумму 13 011 284 ₽*

Судебные дела (23) на сумму 13 011 284 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 2 190 186 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 11 466 294 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.11.2025 ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25

Компания ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов ELMA Cortex на конференции ELMA DAY’25, которая прошла 13 ноября в Москве и собрала 1200 представителей крупного бизнеса. Запус
12.09.2025 Fast Bank ускорил кредитование и внутренние процессы с помощью BPM-системы Elma

Fast Bank завершил проект цифровой трансформации с внедрением BPM-системы Elma. Результат — сокращение времени обработки кредитных заявок на 48+ часов, ускорение внутренних процессов до 50% и создание единого цифрового пространства для всех подразделений. К моменту с
27.08.2025 Auxo и ELMA укрепляют партнерство в рамках развития ELMA365 Store

Компании Auxo и ELMA выводят свое взаимодействие на новый уровень, заключив технологическое партнерство ― соглашение о размещении кастомизированных решений Auxo в каталоге ELMA365 Store. Это новый этап сотрудн
07.08.2025 ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве

фокусе — масштабирование проектов Go Invest (финтех) и ГБУ «Мосгоргеотрест» (госсектор) с выходом на логистику, FMCG/ритейл, фармацевтику и металлургию в России. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Партнеры уже описали более семидесяти процессов «Мосгоргеотреста» и запустили первые сервисы паспортизации и документооборота на базе ELMA365. В Go Invest за шесть месяцев автоматизирован
06.05.2025 ELMA и «КИТ Консалтинг» помогли Whoosh ускорить документооборот с тысячами контрагентов

CSP с глубокой адаптацией под сложную организационную структуру заказчика и интеграцией с внешними сервисами. . Внедрение выполнила ИT-компания «КИТ Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители ELMA. Whoosh работает с тысячами контрагентов: от небольших локальных компаний до международных партнеров. Результаты внедрения: добавлена интеграция с сервисами по проверке контрагентов для бо
06.05.2025 ELMA присоединилась к АРПП «Отечественный софт»

ELMA стала членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Об этом CNews сообщили представители ELMA. АРПП «Отечественный софт» — это объединение российских компаний-разработчиков ПО, являющихся участниками ИТ-индустрии, оказывающих влияние на развитие отрасли и цифровизации компаний из р
24.04.2025 Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)

Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили представители ELMA. VIGO — это производитель мебели для ванных комнат. В 2021 г. компания начала стратегию по цифровизации. Одним из проектов которой является внедрение PLM/PDM. PLM — это группа процессов уп
28.02.2025 Elma и «Системные Технологии» заключили договор о стратегическом партнерстве

налитику и управление бизнесом из одного окна. Три проекта СТ на базе Elma365 с крупнейшими производителями пищевой отрасли признаны успешными, команда готова брать в работу новые задачи. Партнерство Elma и «Системных Технологий» открывает российскому бизнесу доступ к уникальной экспертизе и возможность оцифровать любой процесс на единой платформе, который можно гибко и быстро перестраивать
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code

5 ноября в Москве прошла ежегодная конференция ELMA DAY’24. Мероприятие было масштабным и насыщенным по контенту: 1000 участников, 6 тематических треков, 12 стендов с решениями партнеров. А еще 39 спикеров от таких компаний как экосистема «
05.11.2024 «МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов

«МТС Web Services» (MWS) подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским разработчиком Low-code-платформы – компанией Elma. Теперь клиентам MWS стали доступны новые продукты, закрывающие ряд корпоративных функций: автоматизация внутренних и внешних бизнес-процессов, электронный документооборот, CRM и клиентски
05.11.2024 ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

экосистемы для управления ITSM-процессами и эффективности корпоративного сервиса. In-house разработку и автоматизацию процессов с учетом отраслевой специфики. Развитие внутренних центров компетенций. ELMA DAY — это ежегодная конференция для экспертов-практиков, топ-менеджеров, владельцев процессов, директоров по цифровой трансформации и представителей отраслевого крупного бизнеса. 1200+ уча
26.09.2024 Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365

Клиентам ELMA — разработчика экосистемы Low-code продуктов и DataBase Intelligence (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная тех
17.09.2024 ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов

Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании объединяют усилия для реализации проектов по сквозной бизнес-автоматиза
08.08.2024 МТС улучшила обслуживание бизнес-клиентов за счет ИИ и low-code-платформы

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о внедрении в корпоративную ИT-инфраструктуру российской low-code cистемы управления бизнес-процессами (BPМ-системы) ELMA. В компании создано единое цифровое пространство для управления процессами продаж экосистемных B2B-продуктов и взаимодействия с клиентами, которое позволит вдвое сократить время подключени
31.07.2024 ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX)

процессов ELMA365 выпускает решение «ELMA365 Маркетинг». Новый продукт дополнит линейку CX (Customer experience), ранее состоявшую из CRM и «Клиентского сервиса». Об этом CNews сообщили представители ELMA. «ELMA365 Маркетинг» предоставит заказчикам необходимые инструменты для управления клиентской базой и кампаниями по привлечению клиентов. Новое решение будет интегрировано с существующими

25.06.2024 Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8

Компании ELMA и ««Ред Софт»» подтвердили совместимость продуктов ELMA365 и «Ред ОС» 8. Пользователям операционной системы стала доступна Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов,
21.05.2024 Elma и Novardis заключили технологическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов

Разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma и системный интегратор Novardis начали сотрудничество в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Новое партнерство дополнило портфель решений системного интегратора по

02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса

ИТ-компания Elma и интегратор Nobilis.Team сообщили о выпуске совместного нового CRM-решения для автоматизации корпоративных продаж финансовых и страховых организаций. Оно поможет настроить сквозной процес
08.02.2024 ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ

Компания-разработчик Low-code-платформы ELMA365 получила лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации. Событие стало значимым этапом для вендора: ELMA работает с крупными заказчиками, для которых вопросы безопасности ИТ-инфраструктуры и данных значительно влияют на процесс принятие решений. Лицензия предоставляет компании не только право
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code

Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового пространства. Организатор конференции — российская ИТ-компания ELMA, разработчик Low-code платформы для автом
31.08.2023 Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service?

лекс процессов, которые требуют серьезных инвестиций. Сегодня ИТ-системы производства глобальных компаний можно разделить на две большие группы, говорит Андрей Чепакин, коммерческий директор компании ELMA: к первой следует отнести решения, которые нужно менять срочно, так как они перестанут работать в течение 3-6 месяцев, ко второй – которые на этом временном горизонте отключиться не должны
21.06.2023 Автоматизация бизнес-процессов и переход на отечественные CRM- и BPM-системы станет проще

ИТ-интегратор ITFB Group и российский вендор и разработчик Low-code платформ для автоматизации и роботизации бизнес-процессов ELMA стали партнерами. Сотрудничество облегчит клиентам ITFB Group переход с систем иностранных вендоров. Российский рынок CRM-систем растет на 20% в год. Среди основных драйверов роста — тренд
29.05.2023 Elma и OmniLine подписали соглашение о партнерстве

Российский ИТ-вендор Elma и ИТ-эксперт на рынке автоматизации и роботизации продаж, маркетинга и сервиса OmniLine

06.04.2023 Как сделать бота, ответы которого не раздражают, или как улучшить качество клиентского сервиса за счет автоматизации коммуникаций — рассказывают эксперты ELMA

цию. Чтобы выстроить такой процесс, компаниям зачастую надо использовать целый набор различных систем, требующих сложной интеграции и дорогостоящей поддержки. Обновленное решение ELMA365 Service (ex. ELMA ChatDesk) компании ELMA в рамках одной умной платформы сосредоточило все необходимые бизнес-процессы для выстраивания качественного клиентского сервиса. Основная концепция нового пр
30.11.2022 Алексей Трефилов -

Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании

Важно перестроить команду на новый режим: бизнес и ИТ должны четко отслеживать внутренние и внешние факторы и быстро предлагать актуальные решения. В противовес «Цифровой Трансформации» мы в компании ELMA сегодня говорим о стратегии «Цифровой Эволюции». Цифровая трансформация предполагает изменение бизнес-модели с использованием информационных технологий. То есть понятный, как правило, боль
15.11.2022 Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва

Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве! О чем? В этом году поговор
10.11.2022 ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам

Компания ELMA представила новую платформу ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Решение содержит полный набор инструментов для выстраивания коммуникации, автоматизац
07.11.2022 Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва

Приглашаем вас на конференцию «ELMA DAY 2022: Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании» от лидеров BPMS рынка СНГ компании ELMA, 24 ноября в Москве! О чем? В этом году поговор
30.08.2022 Андрей Чепакин, ELMA: «Подводный камень у Low-code один — это ваши завышенные ожидания»

ECM/BPM-систем наращивают функции Low-code в своих продуктах. Андрей Чепакин, коммерческий директор ELMA Вопросы, которые войдут в повестку в будущем: насколько сложные корпоративные приложения
19.07.2022 «Т1 консалтинг» и ELMA расширяют сотрудничество на проектах по импортозамещению ПО

Интегратор и разработчик ИТ-решений «Т1 консалтинг» и разработчик Low-code платформ ELMA расширили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Объединение проектного опыта позволит комплексно подходить к решению задач, а также предоставлять
11.07.2022 Андрей Чепакин, ELMA — о трансформации рынка BPM и изменении требований клиентов за прошедший год

ершенствуют системы и делают их еще более доступными с помощью технологии Low-code и других инструментов. Разумеется, и запрос аудитории также растет, появляются новые запросы к BPMS. Андрей Чепакин, ELMA: Российский рынок BPM-систем за последние годы достиг серьезных успехов Прежде всего, я говорю про возможность перевода собственных продуктов на открытое системное ПО и открытые СУБД. Такж
21.06.2022 Новое решение КЭДО для автоматизации кадрового делопроизводства и HR-процессов от ELMA

Компания ELMA представила решение КЭДО – систему электронного кадрового документооборота. ELMA КЭДО – это решение для обмена документами. Конструктор кадровых процессов на базе Low-code платформы
20.05.2022 ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365

в. Партнерство с Masterdata дает стратегическую перспективу для обеспечения лучшей производительности вашей компании на современных ИТ-инструментах и платформах», — комментирует коммерческий директор ELMA Андрей Чепакин.
17.05.2022 TEGRUS и ELMA реализуют проекты по импортозамещению

Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг TEGRUS и крупнейший российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью ELMA заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению. Растущий спрос заказчиков на замену иностранного программного обеспечения и технологий р
13.05.2022 «Корус консалтинг» стал партнером ELMA — разработчиком отечественного ПО для автоматизации и роботизации бизнес-процессов

шений зарубежных вендоров. «Корус консалтинг» привнесет в проект глубокую экспертизу в процессах таких отраслей как лизинг, дистрибуция, производство, логистика, страхование, банкинг. В свою очередь, ELMA — экспертизу по созданию новых нишевых решений под нужны любой компании. В дальнейшем компании продолжат развивать совместную экспертизу. «Объединение проектного опыта двух крупных игроков
12.05.2022 Tegrus и Elma реализуют проекты по импортозамещению

Российский системный интегратор и поставщик ИТ-услуг Tegrus и российский разработчик системы управления бизнес-процессами и эффективностью Elma заключили партнерское соглашение и приступили к реализации совместных проектов по импортозамещению. Об этом CNews сообщили представители Tegrus. Растущий спрос заказчиков на замену иностра
20.04.2022 ELMA и iFellow заключили партнерское соглашение

Разработчик программных продуктов ELMA и системный интегратор iFellow заключили стратегическое партнерское соглашение по поставке, внедрению и сопровождению Low-code платформ вендора. Об этом CNews сообщили представители iFello
15.04.2022 ELMA и Softline расширяют партнерство на проектах по CRM, BPMS, СЭД

Softline и ELMA углубили партнерские отношения на масштабных проектах внедрения ПО классов CRM, BPM, СЭД. Синергия двух крупных компаний поможет осуществить цифровую трансформацию бизнеса, используя росси
06.04.2022 Navicon и ELMA объявили о начале партнерства

Разработчик low-code платформ ELMA объявил о старте партнерских отношений с системным интегратором Navicon. В ближайших планах ИТ-компаний — внедрение CRM-решений на отечественной платформе ELMA365 в российском бизнесе. Стр
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA

Инвестиционный банк «Веста» упростил процессы приема и обслуживания клиентов за счет интеграции в BPM-систему ELMA решения компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader была выполнена специалистами компании ELMA

Публикаций - 291, упоминаний - 319

ELMA и организации, системы, технологии, персоны:

9594 53
Comindware - Колловэар 202 33
Directum - Директум 1268 28
Docsvision - ДоксВижн 1060 26
Naumen - Наумен 752 23
SAP SE 5601 20
Oracle Corporation 7074 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Terrasoft - Террасофт 206 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 14
EleWise - Элевайз Проджект 24 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Первая Форма - 1Форма 60 12
Microsoft Corporation 25775 12
Salesforce 498 12
Softline - Софтлайн 3743 11
АйТи 1519 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 10
Логика BPM 49 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
K2 - К2РУ - SourceCode 148 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
1С-Битрикс - Bitrix 675 9
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 8
КСК Технологии 47 8
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 8
OpenText 238 8
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 8
Alfresco Software 156 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Diasoft - Диасофт 1144 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 8
Pyrus - Пайрус 31 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Системы документооборота 522 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Газпром нефть 725 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
L’Oreal 58 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 5
ВТБ Факторинг 26 5
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 5
Почта России ПАО 2370 5
Газпром ПАО 1493 5
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 4
Синара ГК - Sinara Group 124 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 4
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 4
Paulig Group - Паулиг РУС 25 4
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Веста 52 4
СБ Банк - Судостроительный банк 59 4
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 4
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 4
Веста - Vesta Trading 9 4
Biocodex - Биокодекс 12 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 4
Совкомбанк ПАО 316 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 212
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 191
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 146
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 137
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 134
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 118
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 117
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 104
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 97
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 60
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 59
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 48
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 36
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 35
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 30
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 28
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 27
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 26
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 26
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 25
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 25
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 24
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 23
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 22
Оцифровка - Digitization 5185 22
ELMA 365 Low-code BPM 184 105
ELMA BPM 36 35
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 31
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 16
Microsoft Office 4170 15
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 26 14
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 13
Terrasoft Creatio 109 12
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 10
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 10
ELMA 365 Store 11 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Linux OS 11533 8
Microsoft Windows 16882 8
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 8
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 7
ELMA RPA 8 7
Software AG - ARIS Platform 180 7
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 7
FIS Platform - no-code платформа 21 7
ELMA Bot 8 7
ELMA 365 CSP 17 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 6
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 6
ELMA ECM 8 6
Google Android 15243 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 5
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 5
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Haulmont - Тезис СЭД 99 5
Трефилов Алексей 49 45
Долженкова Наталья 42 36
Коптелов Андрей 134 30
Чепакин Андрей 27 25
Будин Алексей 22 19
Вагнер Юлия 12 11
Андреев Владимир 101 8
Белайчук Анатолий 32 7
Алешин Владимир 21 7
Кулахметов Борис 10 7
Борисов Алексей 33 7
Елиферов Виталий 10 7
Холинов Андрей 18 6
Кузин Вадим 38 6
Погодаев Александр 8 6
Буланов Николай 19 6
Копаев Геннадий 16 6
Мосягин Константин 20 5
Лапшин Алексей 24 5
Кузнецова Анна 16 5
Ильина Мария 9 5
Муньков Александр 5 5
Истомин Константин 58 5
Котов Денис 7 5
Селезнев Денис 31 5
Захваткин Александр 5 5
Алифанов Кирилл 84 4
Шингарев Павел 22 4
Кастильо Игорь 24 4
Лебедев Владимир 94 4
Волков Максим 34 4
Кириллов Михаил 15 4
Михеев Дмитрий 40 4
Бейлезон Олег 32 4
Бутыркин Вячеслав 14 4
Ржавин Георгий 5 4
Бимаев Олег 8 4
Арефьев Дмитрий 9 4
Герасимов Александр 46 4
Литвинов Павел 22 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 194
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Казахстан - Республика 6048 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Европа 24964 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 7
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 4
Украина 7928 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Индия - Bharat 5869 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Америка Южная 884 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 63
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 59
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 36
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 24
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 9
Экономический эффект 1342 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 8
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Открытые системы ИД 176 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 56
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
Gartner - Гартнер 3658 23
Forrester Research 834 7
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
CNews Мишень 186 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Markets&Markets Research 113 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
НМГ - Медиалогия 37 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Mordor Intelligence 35 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Market Research Future 10 1
Technavio 29 1
IMARC Group 7 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Fortune Business Insights 32 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
ELMA Академия - ELMA Academy 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
БНТУ - Белорусский национальный технический университет 9 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 5 1
РЖД - ВНИКТИ - Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава 4 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 28
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
ELMA DAY 14 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Docflow 148 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
IT-Лидер - премия 3 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще