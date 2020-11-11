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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ELMA
Элма
Интеллект Лаб
Практика БПМ

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ


11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA
23.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA: Справедливая цена именной лицензии BPM — 10 тыс. рублей
22.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA - Бизнес стремится менять сотрудников на RPA и искусственный интеллект
06.10.2020 ELMA интегрировала проверку контрагентов «Контур.Фокус» в BPM-систему
29.07.2020 GS Nanotech автоматизировала бизнес-процессы в BPM-системе ELMA
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов
25.05.2020 ELMA RPA: новая система роботизации бизнес-процессов
12.11.2019 Алексей Трефилов, ELMA - BPMS и RPA не конкурируют, а дополняют друг друга
21.03.2019 Конференция ELMA DAY 2019 будет посвящена офисным роботам и искусственному интеллекту
30.01.2019 Банк «Агророс» автоматизировал финансового мониторинга на платформе ELMA BPM
11.09.2018 ELMA продемонстрирует решения BPM+RPA на конференции CNews
24.07.2018 Vestabank внедрил BPM-систему ELMA
09.02.2018 ELMA и «Протон-Электротекс» расскажут об управлении проектами
22.11.2017 «Апс Энергия Рус» автоматизирует сопровождение заказов в BPM-системе ELMA
14.07.2017 Инжиниринговая компания «АСЭ» автоматизирует бизнес-процессы с помощью BPM-системы ELMA
15.06.2017 ELMA представила новую версию BPM-системы для управления бизнес-процессами
27.09.2016 Sercons автоматизирует деятельность на базе Elma BPM
05.07.2016 «ЦМД-софт» пополнила свой продуктовый портфель решениями Elma
01.07.2016 Обновлена система управления бизнес-процессами Elma
11.05.2016 «Третий Трест» автоматизировал согласование форм капитального строительства на базе Elma BPM
29.09.2015 Elma подвела итоги конкурса «Лучшее решение по управлению бизнес-процессами» 2015 г.
15.09.2015 ABI Product внедрила электронную систему согласования договоров на базе Elma ECM+
11.06.2015 «Екатеринбургская электросетевая компания» перешла на новую версию Elma
23.04.2015 Вышла новая версия системы управления бизнес-процессами ELMA
25.12.2014 ELMA назвала победителей конкурса на лучшее решение по управлению процессами
20.10.2014 Конкурс от компании ELMA: «Лучшее решение по управлению процессами». Выиграй iPhone 6
22.04.2014 Вышла новая версия системы управления бизнес-процессами ELMA
18.11.2013 В ELMA появилась интеграция с 1С 8.3
30.10.2013 ELMA = бизнес-процессы + эффективность
08.10.2012 Система ELMA пополнилась приложением «ELMA: Управление показателями»
12.10.2011 LanTec приступил к внедрению системы Elma в компании «АСБП»
13.04.2011 «Первопечатник» внедряет систему управления бизнес-процессами ELMA
14.02.2011 СЭД ELMA поможет «Екатеринбургской электросетевой компании» отказаться от бумажных документов
24.11.2010 Вышла новая версия системы управления бизнес-процессами ELMA 2.5
22.11.2010 СПК «Тобол» внедряет систему управления бизнес-процессами ELMA
11.11.2010 «Уссурийск-Водоканал» автоматизирует документооборот с помощью системы ELMA
08.11.2010 «Аэропорт Астрахань» переходит на новый уровень развития с ELMA
11.08.2010 EleWise выпустила новый продукт «ELMA: Управление показателями»
08.12.2009 Купи ELMA и получи подарок
05.06.2009 Система управления бизнес-процессами ELMA получила сертификат «1С: Совместимо»

Публикаций - 113, упоминаний - 268

ELMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5017 19
SAP SE 4370 14
Docsvision - ДоксВижн 943 13
Comindware - Колловэар 57 12
EleWise 19 11
Логика BPM 42 10
Ланит ГК 1502 9
IBM 8669 8
K2 - К2РУ - SourceCode 39 8
Terrasoft - Террасофт 163 8
Naumen - Наумен 439 8
Логика Бизнеса 164 7
Digital Design - Диджитал Дизайн 478 7
КСК Технологии 33 7
Directum - Директум 804 7
АйТи 1066 7
Аплана Группа компаний 148 6
Oracle Corporation 5806 6
ЦМД-Софт 30 6
ФОРС - Центр разработки 284 5
Pegasystems 30 5
Microsoft Corporation 20985 5
OpenText 172 5
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 25 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 4
ICL Services 60 3
FlexSoft - ФлексСофт 38 3
Ланит - Норбит - Norbit 263 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 3
Аплана Бизнес решения 9 3
Haulmont - Хоулмонт 72 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2226 3
Dell EMC 4467 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 2
Softline - Софтлайн 1736 2
Samsung Electronics 8937 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1818 2
Red Hat 1121 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 714 2
L’Oreal 51 7
ПГК - Первая грузовая компания 113 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 6
Газпром нефть 399 6
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 78 5
ВТБ Факторинг 23 5
Норникель - Норильский никель 257 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 843 5
Сургутнефтегаз - СНГ 160 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 381 4
ПСБ - Промсвязьбанк 636 4
Paulig Group - Паулиг РУС 24 4
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 4
Boxberry - российская служба доставки 21 3
МКБ - Московский кредитный банк 284 3
РесурсТранс 16 3
Открытие ФК 566 3
Росатом Атомэнергомаш 13 3
МСП банк 27 3
Локо-Банк 31 3
Первый ЦУПИС 4 3
PepsiCo - Пепсико 145 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 287 3
РОСНО СК 163 3
Мегаполис ТК 102 3
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 3
Газпром ПАО 747 2
Почта России ПАО 1773 2
Магнит - Сеть магазинов 297 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 22 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 832 2
Альфа-Банк 1327 2
Траско - Trasko 29 2
АльфаСтрахование СГ 232 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 696 2
Деловые Линии ГК 38 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 2
Счётная палата РФ 554 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 2
Федеральное казначейство России 863 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Правительство Москвы 815 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 100 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 25 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 65 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 1
Правительство РФ 2646 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 925 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1478 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 595 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 14
АФТ - Ассоциация Финтех 84 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 661 72
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 37
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1916 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 223 26
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 85 19
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1404 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 11
Agile software development - Гибкая методология разработки 280 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 647 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 686 8
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 56 7
Process Mining - Процессная аналитика 65 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1238 6
Workflow - Поток работ 93 6
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 5
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 238 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 63 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 628 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 3
Lean - Бережливое производство 25 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 917 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 858 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1092 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 2
Big Data - Большие данные 1239 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 58 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 77 2
DevOps - Development и Operations 343 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12118 2
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 15 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 2
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 32 2
ELMA BPM 12 12
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 8
Software AG - ARIS Platform 158 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 5
Microsoft Office 2993 5
ELMA RPA 6 5
Alfresco 118 5
Microsoft SharePoint Server 518 5
Microsoft Outlook 1208 4
OpenText Documentum 342 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 970 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 4
Comindware Business Application Platform 16 4
Microsoft Windows 10 10098 4
Apple iPad 3537 4
Хоулмонт - Тезис 77 3
Google Android 11645 3
Apple iPhone 6 578 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 3
Apple iPad mini 394 3
Terrasoft Creatio 54 3
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 113 3
ELMA CRM 3 3
Microsoft SQL Server 1240 3
InterTrust - CompanyMedia 144 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 76 2
Apple iOS 6210 2
Naumen DMS 21 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 260 2
1С:Документооборот 81 2
C# - C Sharp - Язык программирования 214 2
FIS Platform - Case Platform 3 2
Directum - DirectumRX 65 2
ELMA365 4 2
IBM FileNet 93 2
Linux OS 7176 2
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 6 2
Трефилов Алексей 37 36
Коптелов Андрей 82 23
Будин Алексей 21 18
Вагнер Юлия 9 9
Чепакин Андрей 10 8
Алешин Владимир 13 7
Кулахметов Борис 10 7
Елиферов Виталий 9 7
Погодаев Александр 7 6
Кузин Вадим 34 6
Холинов Андрей 18 6
Копаев Геннадий 16 6
Мосягин Константин 19 5
Муньков Александр 5 5
Белайчук Анатолий 23 5
Лапшин Алексей 14 5
Борисов Алексей 16 5
Котов Денис 6 5
Бутыркин Вячеслав 12 4
Ржавин Георгий 5 4
Макаров Станислав 114 4
Алифанов Кирилл 58 4
Андреев Владимир 83 4
Кириллов Михаил 15 4
Петров Михаил 98 4
Кастильо Игорь 24 4
Бейлезон Олег 32 4
Драчев Никита 10 4
Герасимов Александр 43 4
Волков Максим 26 3
Салтанов Артем 3 3
Бабинцев Василий 21 3
Михеев Дмитрий 15 3
Кузнецов Борис 3 3
Литвинов Павел 18 3
Пекин Александр 4 3
Турчанинов Владимир 6 3
Рудаков Денис 31 3
Овчинников Павел 5 3
Беляев Владислав 66 3
Россия - Российская федерация - РФ 82237 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 11
Казахстан - Республика 4128 4
Украина 5525 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 442 2
Индия - Республика 4074 2
Нидерланды 1990 2
Беларусь - Белоруссия 3200 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 834 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 596 2
Узбекистан - Республика 1251 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3775 2
Европа 7252 2
Северная Америка 2578 2
Центральная Америка 29 1
Венгрия 609 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 1
Россия - Западная Сибирь 183 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 1
Турция - Турецкая республика 1475 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 771 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 273 1
Новая Зеландия 582 1
ЮАР - Кейптаун 42 1
Россия - Крайний Север 142 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 532 1
Великобритания - Шотландия 211 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 119 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 278 1
Ирак - Республика 619 1
ЮАР - Йоханнесбург 28 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 319 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1859 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1206 2
Банковский сектор 24 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Черкизон - Черкизовский рынок 70 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 28 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 120 1
VAD - Value Added Distribution 23 1
Private Banking 17 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 38 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
Open Space - Офис открытого типа 16 1
Аутсорсинг 133 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 317 1
Человеческий фактор 172 1
Инсорсинг - Инхаус 23 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 339 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 2
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 701 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
Bloomberg Businessweek 69 1
Gartner 3180 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 14
Forrester Research 783 6
IDC - International Data Corporation 4519 4
Markswebb 26 2
Fortune Global 500 266 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
RAEX - Эксперт РА 69 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 104 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 27 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
PEX Network 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 494 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 143 3
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 38 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 18
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 1
CNews AWARDS - награда 332 1
ELMA DAY 1 1
IT-Лидер - премия 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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