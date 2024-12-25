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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильина Мария



25.12.2024 Разработчики ELMA365 и «СПАРК-Интерфакс» выпустили модуль для оценки надежности контрагентов 1
06.09.2024 «Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM 1
02.08.2024 «Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365 1
31.07.2024 ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX) 1
17.06.2024 «Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365 1
02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса 1
23.06.2020 Райффайзенбанк и «Славнефть» начали сотрудничество через «Транзит 2.0» НРД 1
11.12.2003 "Фронтстеп" подвел итоги года 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ильина Мария и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 4
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 1
Oracle Corporation 6688 1
Salesforce.com 427 1
Frontstep - Фронтстеп 38 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 5 1
Microsoft Corporation 24625 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Хатбер-М 1 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 109 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 281 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 5
ELMA 365 CRM 11 4
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
ELMA BPM 34 1
Московская Биржа НР Транзит 2.0 6 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
ELMA 365 CX 1 1
ELMA 365 Store 5 1
ELMA 365 Fintech 1 1
ELMA 365 Маркетинг 1 1
Николаева Ольга 1 1
Нам Александр 4 1
Калмыков Павел 1 1
Кудояров Тимур 1 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Алвердиев Керим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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