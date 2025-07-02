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ELMA 365 Fintech


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365 1
02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ELMA 365 Fintech и организации, системы, технологии, персоны:

Nobilis.Team - Нобилис.Тим 6 1
Nobilis Group 10 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 241 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7634 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1353 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1149 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4694 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4125 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1571 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1364 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2288 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7169 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 15 1
ELMA 365 Store 9 1
ELMA 365 Low-code BPM 134 1
Калмыков Павел 1 1
Ильина Мария 9 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 281 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16826 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6901 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3541 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6406 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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