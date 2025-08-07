Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180003
ИКТ 13988
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25986
Персоны 77492
География 2904
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

TeamIdea ВАЙВИС YWIS


ВАЙВИС — ИТ-консалтинговая компания (группа TeamIdea), специализирующаяся на цифровой трансформации цепочек поставок и внедрении low-code-решений. Реализует проекты в России и на Ближнем Востоке для госсектора, FMCG, логистики, фармацевтики и металлургии.

УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 ELMA и «Вайвис» объявили о стратегическом партнерстве 1
02.07.2025 Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365 3
02.08.2024 «Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365 3
16.12.2020 «Магнит» начал использовать искусственный интеллект для прогнозирования спроса и пополнения запасов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376577, в очереди разбора - 746208.
Создано именных указателей - 180003.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще