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Go Invest ГО Инвест
Go Invest — брокер нового поколения для крупных инвесторов и активных трейдеров. Компания предоставляет доступ к площадкам Московской биржи и внебиржевому рынку. Клиенты Go Invest могут использовать для инвестирования и трейдинга собственные профессиональные торговые терминалы и мобильное приложение компании, а также получать услуги персонального инвестиционного консультирования.
УПОМИНАНИЯ
Go Invest и организации, системы, технологии, персоны:
|Selectel - Селектел 407 2
|Naumen - Наумен 655 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 2
|СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
|Эпштейн Лев 2 2
|Кардашин Никита 21 1
|Пимков Сергей 12 1
|Ансимов Константин 34 1
|Любимов Олег 47 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150383 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 1
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