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Go Invest ГО Инвест


Go Invest брокер нового поколения для крупных инвесторов и активных трейдеров. Компания предоставляет доступ к площадкам Московской биржи и внебиржевому рынку. Клиенты Go Invest могут использовать для инвестирования и трейдинга собственные профессиональные торговые терминалы и мобильное приложение компании, а также получать услуги персонального инвестиционного консультирования.

УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365 1
23.05.2024 Go Invest автоматизировала управление заявками и активами с помощью решений Naumen 1
27.03.2024 Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей 1
24.10.2023 Selectel завершил проект по созданию кастомной ИТ-инфраструктуры для компании Go Invest 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Go Invest и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 407 2
Naumen - Наумен 655 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13004 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16506 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7169 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1179 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13964 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 65 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 812 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 593 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1638 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 631 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 863 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 41 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2996 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10661 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4247 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 301 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1129 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5425 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1031 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2931 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10803 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11839 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1566 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1364 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11675 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4125 1
DBaaS - Database as a Service - Облачные базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис -  Managed Databases - CDBMS - Cloud Database Management Systems 226 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 363 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8171 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 251 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
Selectel Vscale 6 1
Naumen SAM - Naumen Software Asset Management 7 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 77 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 173 1
Эпштейн Лев 2 2
Кардашин Никита 21 1
Пимков Сергей 12 1
Ансимов Константин 34 1
Любимов Олег 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49593 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16826 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 993 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1653 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 321 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 354 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 408 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5123 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1615 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8284 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2588 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4791 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11345 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24981 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5624 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2836 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1677 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7657 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 735 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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