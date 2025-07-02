Go Invest — брокер нового поколения для крупных инвесторов и активных трейдеров. Компания предоставляет доступ к площадкам Московской биржи и внебиржевому рынку. Клиенты Go Invest могут использовать для инвестирования и трейдинга собственные профессиональные торговые терминалы и мобильное приложение компании, а также получать услуги персонального инвестиционного консультирования.