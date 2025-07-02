Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365

Брокерская компания Go Invest завершила первый этап проекта по автоматизации продаж, маркетинга и CX на базе платформы ELMA365 CRM+CX. Внедрение выполнила компания «Вайвис», официальный партнер ELMA. Проект позволил Go Invest перейти от разрозненных Excel-таблиц и ручного сопровождения клиентов к единой цифровой системе, способной масштабировать бизнес без дополнительной нагрузки на ИТ. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Go Invest — брокер с доступом к биржевым и внебиржевым рынкам акций, облигаций, фьючерсов, валют и драгоценных металлов. В экосистему Go Invest входят собственные высокотехнологичные торговые платформы: настраиваемый веб-терминал с инструментами аналитики и мобильное приложение с доступом к торгам в реальном времени, портфелю и инвестиционным идеям.

До начала проекта процессы сопровождения клиентов, в том числе KYC, аналитика, маркетинг и расчеты комиссий, выполнялись вручную. Целью цифровой трансформации было выстроить CRM-инфраструктуру и сократить операционные издержки.

«У нас сложные сценарии работы с клиентами: десятки точек взаимодействия, расчеты комиссий, персонализированные предложения, уведомления, юридически значимые действия. Все это требует глубокой интеграции с внутренними системами и высокой гибкости процессов. Мы уже проходили этап работы с классическими CRM-системами не на low-code. Любая доработка превращалась в квест и занимала недели или даже месяцы: ТЗ, согласования, договоры, ожидание вендора. Такое решение часто тормозит рост и мешает оперативно реагировать на запросы бизнеса», – сказала Руслана Стоянова, руководитель автоматизации бизнес-процессов Go Invest.

Проект был реализован совместно с российским интегратором «Вайвис». Уже через два месяца команда начала работать в первом MVP-процессе, а спустя полгода получила заметные бизнес-результаты: ROI 200% за счет CX; х2 клиентской базы; Time to Market руками маркетологов за 10 минут; увеличен объем продаж на > 1 млрд руб. с помощью push-уведомлений; построен KYC и инвест-профиль с персональными атрибутами; автоматизированы поручения, сделки и уведомления.

«Первые результаты внедрения были уже через два месяца. Далее, к разработанному решению мы добавляли новые функции и расширяли возможности системы. Нам удалось существенно сократить время доставки информации до клиентов Go Invest в мобильном приложении и отказаться от использования части внутренних ресурсов ИТ команды», – сказал Алексей Волков, руководитель проекта «Вайвис».

«За полгода мы запустили 95 баннеров и провели 912 сделок — на сумму более 1000000000 руб. В это же время клиентская база удвоилась. Мы вложили 400000 руб. в разработку, а возврат уже составил 882000 руб. Но самое главное — мы освободили ресурсы ИТ-команды и получили гибкий инструмент, с которым бизнес может работать сам. Как говорится, сначала мы работаем на фичу, а потом фича работает на нас», – сказала Руслана Стоянова, руководитель автоматизации бизнес-процессов Go Invest.

Платформа ELMA365 используется как единая точка управления клиентскими данными, рассылками, задачами, а также предусмотрен функционал для контроля compliance и юридически значимых действий в рамках 152-ФЗ. Отдельно была реализована административная панель для работы с партнерами и возможность заводить клиентов вне корпоративного контура.

«Впереди — работа по расширению функционала и возможностей CRM системы, и задача по замещению части программного обеспечения. Хотелось бы отметить и поблагодарить работу всех команд, занятых в проекте. Благодаря грамотному управлению и хорошо выстроенным коммуникациям на проекте нам удалось получить необходимый результат», – сказал Алексей Волков, руководитель проекта «Вайвис».

«Кейс Go Invest — это пример продуктового подхода в Fintech, который позволил быстро получить значимый результат для бизнеса. Вместо долгой подготовки проекта “в стол” команда запустила MVP, закрыв первичные ключевые потребности в CX и CRM. Далее система развивалась пошагово с фокусом на скорость коммуникации со своими клиентами и возможностью персонализации. Если раньше на размещение одного баннера в мобильном приложении уходила неделя и требовалось привлечение ИТ-ресурсов, то теперь это занимает 3–5 минут и выполняется силами бизнеса. Это серьезно ускоряет коммуникацию с клиентом и позволяет оперативно тестировать маркетинговые гипотезы без потери времени и бюджета», – сказала Наталья Самойлова, Product Owner ELMA365 CRM и ELMA365 Fintech.