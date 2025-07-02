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Самойлова Наталья


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Брокер Go Invest удвоил клиентскую базу и ускорил маркетинг с помощью low-code платформы ELMA365 1
30.01.2014 Начальник информационного-аналитического управления правительства ЕАО подала в отставку 1
24.11.2011 В Еврейской автономной области СМЭВ заработает в 2012 г. 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Самойлова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53714 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9481 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1023 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Гурулева Екатерина 1 1
Кованева Светлана 1 1
Винников Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 326 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10254 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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