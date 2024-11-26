ELMA 365 Low-code BPM

«Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365 совместно с интегратором «Мастердата». Компания «Свеза» переехала на российскую low-code-платформу Elma365, тем самым повысив эффективность продаж и качество клиентского сервиса. «Свеза» — вер

На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365 дстве фабрики «Красная Линия» была внедрена система мониторинга ICAMES, созданная на базе платформы ELMA365. В ходе проекта к системе мониторинга были подключены следующие виды металлообрабатыв

Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code ема «МТС», «Свеза», «СберСтрахование», «Форвард Энерго» и других. Конференцию открыла Product owner ELMA365 — Наталия Долженкова. Она рассказала, как экосистемы Low-code решений позволяют гибко

Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал» ессов, подтвердили совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель». Компаниям, которые планируют или уже автоматизируют бизнес-процессы на Low-code платформе ELMA365, стала доступна платформа «Штурвал» от «Лаборатории Числитель». «Штурвал» — это on-premise платформа для управления контейнерами, позволяющая создавать кластеры Kubernetes и управлять и

Платформа автоматизации бизнес-процессов ELMA365 совместима с СУБД Tantor SE «Группа Астра» и разработчик ПО для управления бизнес-процессами ООО «ЭЛМА» сообщают об успешном завершении сертификации системы ELMA365 в рамках программы сотрудничества ИТ-вендоров Ready for Astra. Эксперты провели серию тестов и убедились, что решение корректно и стабильно работает в связке с СУБД Tantor Special Editi

Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365 e (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная техническая поддержка. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Решения линейки ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов используют свыше 4000 компаний, в том числе применяют цифровые сервисы российского вендора клиенты DBI. Поэтому системный интегратор предлагает настро

Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности» Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов распределенного реестра ФНС. Инте

ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании объединяют усилия для реализации проектов по сквозной бизнес-автоматизации

АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг») «Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил проект внедрения информационной системы LD.TaxMonitor. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. С 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) реализует пилотный проект по интеграции АИС «Налог-3» с информационными системами крупнейших налогоплательщиков. С 2026 г. интеграция с АИС

«Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM Компания «Хатбер-М», российский производитель бумажно-беловой продукции, канцелярских товаров, пазлов и детских игр, автоматизировала процессы продаж и маркетинга с помощью Elma365 CRM. С ростом объема бизнеса в компании «Хатбер-М» возникла необходимость автоматизации процессов для улучшения взаимодействия между отделами продаж и маркетинга, а также повышения эффе

Телекоммуникационный оператор автоматизировал управление заявками клиентов на ELMA365 региональном операторе связи — компании АСС. Для достижения целей заказчика была внедрена платформа ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. После того, как поддержка старо

«Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365 отреста» смогут быстрее получать геодезические услуги и документы. Госорганизация, недавно отметившая 80-летие, запустила проект цифровизации производственных процессов и начала внедрение CRM-системы ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA. «Мосгоргеотрест», изыскательское учреждение Москвы, приступило к проекту цифровизации производственных процессов. Цель — улучшить клиентский

ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX) ELMA — разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выпускает решение «ELMA365 Маркетинг». Новый продукт дополнит линейку CX (Customer experience), ранее состоявшую из CRM и «Клиентского сервиса». Об этом CNews сообщили представит

Проект автоматизации на базе Elma365 увеличил объем реализованной продукции КОТ на 38% сквозной процесс по исполнению контракта на всех стадиях ведения сделки на базе Low-code-платформы Elma365. Проект был реализован силами производителя при поддержке подрядной организации «Кото

Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98% го интеллекта и чат-ботов. Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта ITFB EasyDoc расширит возможности экосистемы Low-code продуктов ELMA365 в распознавании паспортов гражданина России. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Получение паспортных данных необходимо для выполнения множества операций. Они требуются для распо

Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365 кер-Индастри», проводимый системным интегратором БОАС. Платформа для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выступила в качестве оркестратора всех производственных систем, а также позволила зак

Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8 Компании ELMA и ««Ред Софт»» подтвердили совместимость продуктов ELMA365 и «Ред ОС» 8. Пользователям операционной системы стала доступна Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервис

«Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365 кции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-платформы Elma365. Проект стал одним из этапов программы цифровизации, утвержденной в 2022 г., которая

«КИТ Консалтинг» выпустил обновление решения для автоматизации процессов охраны труда на базе ELMA365 Системный интегратор «КИТ Консалтинг» представил обновленное решение КИТ:EHSM на базе ELMA365 для управления процессами охраны труда и промышленной безопасности Решение КИТ:EHSM (Environment, Health and Safety Management) – это кроссотраслевой продукт, позволяющий комплексно авт

«Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365 «Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу Elma365 для замены Creatio. ТНЦР как оператор сервисной платформы обеспечивает корпоративный

Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов Операционная система «Атлант» и Low-code платформа Elma365 подтвердили совместимость. Дистрибутив Elma365 корректно устанавливается на серверы под управлением ОС, платформа работает быстро и стабильно. ОС «Атлант» — это российский програ

ELMA365 КЭДО представили в зимнем релизе новый портал ELMA представили обновленную версию портала ELMA365 КЭДО для комплексной автоматизации кадрового документооборота. На обновленном портале появилась возможность отслеживать запущенные заявки, задачи отдела и задачи, выполненные заместител

Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365 Банк «Синара» автоматизировал новое инвестиционное направление с помощью Low-code-платформы Elma365. Сроки были достаточно сжатыми, при этом всю ИТ-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля. Проект стартовал в декабре 2021 г., а в сентябре 2022 компания уже зап

ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ Компания-разработчик Low-code-платформы ELMA365 получила лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации. Соб

«Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365 ичеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и о

«Лаборатория Касперского» переехала с SAP Ariba на платформу ELMA365 работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности, внедрила российское решение ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Работы начались в июле 2022 г., и к запус

AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365 ИТ-компания AUXO совместно с ELMA365 обеспечит процесс управления капитальным оборудованием и клинической поддержки для фармацевтической компании, производящей лекарственные препараты и медицинское оборудование, до марта 2

Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового

Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0 Elma, вендор решений для процессного управления, сообщила о выходе бизнес-решения Elma365 Service Desk 2.0. Новое ITSM-решение для автоматизации сервисных процессов спроектиро

Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service? о бизнес-приложения на другое всегда связана с затратами, но правильный подход к выбору целевого решения может существенно упростить процесс «переезда». В качестве эталонного целевого решения выберем ELMA365 . Это, как мы отмечали выше, полностью санкционно-устойчивая система, прошедшая длительный путь развития (более 15 лет на российском рынке!), а также внедренная на большом количестве ро

Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса Компания ELMA рассказала о летних обновлениях в продукте ELMA365 Service. В летнем релизе фокус взят на адаптивность решения под уникальные задачи биз

Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM купки и многое другое», — говорит Сергей Песковацков, директор по ИТ ГК «ТрансЛом». На вебинаре 26 января Сергей Песковацков подробно расскажет: Как перенести процессы закупок и продаж в одну систему ELMA365 CRM?Как ELMA365 CRM интегрировала существующие системы компании в единый ИТ-ландшафт?Какие критерии выбора CRM-системы были поставлены руководством компании?Как Low-code позволяе

ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам Компания ELMA представила новую платформу ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Решение содержит п

Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней» ессов, так как без этого невозможно полноценно перейти на удаленную работу с сохранением эффективности. Наибольший спрос, который мы ощутили со своей стороны, коснулся двух направлений. Раис Ахкямов, Product Owner ELMA365 BPM&ECM Во-первых, это повышение качества имплементации в СЭД уже существующих процессов. Во-вторых, обмен документами с контрагентами. Что касается второго направления, т

Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней» ессов, так как без этого невозможно полноценно перейти на удаленную работу с сохранением эффективности. Наибольший спрос, который мы ощутили со своей стороны, коснулся двух направлений. Раис Ахкямов, Product Owner ELMA365 BPM&ECM Во-первых, это повышение качества имплементации в СЭД уже существующих процессов. Во-вторых, обмен документами с контрагентами. Что касается второго направления, т

ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365 data заключили партнерское соглашение для реализации совместной работы в отношении импортозамещения используемых российским бизнесом зарубежных CRM, BPM и СЭД-решений на российскую Low-code платформу ELMA365. В качестве приоритетных целей партнеры определяют заботу о сотрудниках и клиентах, оптимизацию корпоративных процессов и постановку бизнеса клиентов на рельсы цифровой трансформации. Д

Бесплатный вебинар «ELMA365 вместо OpenText в интеграции с SAP: как безболезненно изменить бизнес-процессы, не инвестируя значительных сумм» его перевнедрения российского ПО? Взаимодополнять с помощью надежной отечественной Low-code системы ELMA365! ELMA365 — это Low-code BPM система для автоматизации и роботизации бизнес-про