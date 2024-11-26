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ELMA 365 Low-code BPM

ELMA 365 Low-code BPM

ELMA365 — Low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов. Экосистема платформы ELMA365 закрывает  список корпоративных функций: автоматизирует внутренние и внешние бизнес-процессы, электронный документооборот, CRM и клиентский сервис. На протяжении нескольких лет ELMA365 занимает первые места в рейтингах российских BPM-систем делового портала TAdviser и издания CNews.

 

 

Андрей Чепакин, Коммерческий директор, ELMA "Low-code ECM. Новая парадигма автоматизации документооборота" 25 ноября 2021 года на онлайн-конференци CNews "Рынок ЭДО: итоги 2021 года". 


26.11.2024 «Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365

совместно с интегратором «Мастердата». Компания «Свеза» переехала на российскую low-code-платформу Elma365, тем самым повысив эффективность продаж и качество клиентского сервиса. «Свеза» — вер
20.11.2024 На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365

дстве фабрики «Красная Линия» была внедрена система мониторинга ICAMES, созданная на базе платформы ELMA365. В ходе проекта к системе мониторинга были подключены следующие виды металлообрабатыв
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code

ема «МТС», «Свеза», «СберСтрахование», «Форвард Энерго» и других. Конференцию открыла Product owner ELMA365 — Наталия Долженкова. Она рассказала, как экосистемы Low-code решений позволяют гибко
14.10.2024 Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал»

ессов, подтвердили совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель». Компаниям, которые планируют или уже автоматизируют бизнес-процессы на Low-code платформе ELMA365, стала доступна платформа «Штурвал» от «Лаборатории Числитель». «Штурвал» — это on-premise платформа для управления контейнерами, позволяющая создавать кластеры Kubernetes и управлять и
01.10.2024 Платформа автоматизации бизнес-процессов ELMA365 совместима с СУБД Tantor SE

«Группа Астра» и разработчик ПО для управления бизнес-процессами ООО «ЭЛМА» сообщают об успешном завершении сертификации системы ELMA365 в рамках программы сотрудничества ИТ-вендоров Ready for Astra. Эксперты провели серию тестов и убедились, что решение корректно и стабильно работает в связке с СУБД Tantor Special Editi
26.09.2024 Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365

e (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная техническая поддержка. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Решения линейки ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов используют свыше 4000 компаний, в том числе применяют цифровые сервисы российского вендора клиенты DBI. Поэтому системный интегратор предлагает настро
18.09.2024 Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности»

Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов распределенного реестра ФНС. Инте
17.09.2024 ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов

договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании объединяют усилия для реализации проектов по сквозной бизнес-автоматизации

12.09.2024 АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)

«Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил проект внедрения информационной системы LD.TaxMonitor. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. С 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) реализует пилотный проект по интеграции АИС «Налог-3» с информационными системами крупнейших налогоплательщиков. С 2026 г. интеграция с АИС
06.09.2024 «Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM

Компания «Хатбер-М», российский производитель бумажно-беловой продукции, канцелярских товаров, пазлов и детских игр, автоматизировала процессы продаж и маркетинга с помощью Elma365 CRM. С ростом объема бизнеса в компании «Хатбер-М» возникла необходимость автоматизации процессов для улучшения взаимодействия между отделами продаж и маркетинга, а также повышения эффе
28.08.2024 Телекоммуникационный оператор автоматизировал управление заявками клиентов на ELMA365

региональном операторе связи — компании АСС. Для достижения целей заказчика была внедрена платформа ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. После того, как поддержка старо
02.08.2024 «Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365

отреста» смогут быстрее получать геодезические услуги и документы. Госорганизация, недавно отметившая 80-летие, запустила проект цифровизации производственных процессов и начала внедрение CRM-системы ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA. «Мосгоргеотрест», изыскательское учреждение Москвы, приступило к проекту цифровизации производственных процессов. Цель — улучшить клиентский

31.07.2024 ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX)

ELMA — разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выпускает решение «ELMA365 Маркетинг». Новый продукт дополнит линейку CX (Customer experience), ранее состоявшую из CRM и «Клиентского сервиса». Об этом CNews сообщили представит
12.07.2024 Проект автоматизации на базе Elma365 увеличил объем реализованной продукции КОТ на 38%

сквозной процесс по исполнению контракта на всех стадиях ведения сделки на базе Low-code-платформы Elma365. Проект был реализован силами производителя при поддержке подрядной организации «Кото
11.07.2024 Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98%

го интеллекта и чат-ботов. Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта ITFB EasyDoc расширит возможности экосистемы Low-code продуктов ELMA365 в распознавании паспортов гражданина России. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Получение паспортных данных необходимо для выполнения множества операций. Они требуются для распо
28.06.2024 Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365

кер-Индастри», проводимый системным интегратором БОАС. Платформа для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выступила в качестве оркестратора всех производственных систем, а также позволила зак
25.06.2024 Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8

Компании ELMA и ««Ред Софт»» подтвердили совместимость продуктов ELMA365 и «Ред ОС» 8. Пользователям операционной системы стала доступна Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервис
17.06.2024 «Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365

кции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-платформы Elma365. Проект стал одним из этапов программы цифровизации, утвержденной в 2022 г., которая

17.06.2024 «КИТ Консалтинг» выпустил обновление решения для автоматизации процессов охраны труда на базе ELMA365

Системный интегратор «КИТ Консалтинг» представил обновленное решение КИТ:EHSM на базе ELMA365 для управления процессами охраны труда и промышленной безопасности Решение КИТ:EHSM (Environment, Health and Safety Management) – это кроссотраслевой продукт, позволяющий комплексно авт
19.04.2024 «Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365

«Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу Elma365 для замены Creatio. ТНЦР как оператор сервисной платформы обеспечивает корпоративный

29.03.2024 Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов

Операционная система «Атлант» и Low-code платформа Elma365 подтвердили совместимость. Дистрибутив Elma365 корректно устанавливается на серверы под управлением ОС, платформа работает быстро и стабильно. ОС «Атлант» — это российский програ
12.03.2024 ELMA365 КЭДО представили в зимнем релизе новый портал

ELMA представили обновленную версию портала ELMA365 КЭДО для комплексной автоматизации кадрового документооборота. На обновленном портале появилась возможность отслеживать запущенные заявки, задачи отдела и задачи, выполненные заместител
29.02.2024 Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365

Банк «Синара» автоматизировал новое инвестиционное направление с помощью Low-code-платформы Elma365. Сроки были достаточно сжатыми, при этом всю ИТ-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля. Проект стартовал в декабре 2021 г., а в сентябре 2022 компания уже зап
08.02.2024 ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ

Компания-разработчик Low-code-платформы ELMA365 получила лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации. Соб
24.01.2024 «Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365

ичеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и о
14.12.2023 «Лаборатория Касперского» переехала с SAP Ariba на платформу ELMA365

работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности, внедрила российское решение ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Работы начались в июле 2022 г., и к запус
05.12.2023 AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365

ИТ-компания AUXO совместно с ELMA365 обеспечит процесс управления капитальным оборудованием и клинической поддержки для фармацевтической компании, производящей лекарственные препараты и медицинское оборудование, до марта 2
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code

Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового

28.09.2023 Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0

Elma, вендор решений для процессного управления, сообщила о выходе бизнес-решения Elma365 Service Desk 2.0. Новое ITSM-решение для автоматизации сервисных процессов спроектиро
31.08.2023 Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service?

о бизнес-приложения на другое всегда связана с затратами, но правильный подход к выбору целевого решения может существенно упростить процесс «переезда». В качестве эталонного целевого решения выберем ELMA365 . Это, как мы отмечали выше, полностью санкционно-устойчивая система, прошедшая длительный путь развития (более 15 лет на российском рынке!), а также внедренная на большом количестве ро
03.08.2023 Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса

Компания ELMA рассказала о летних обновлениях в продукте ELMA365 Service. В летнем релизе фокус взят на адаптивность решения под уникальные задачи биз
17.01.2023 Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM

купки и многое другое», — говорит Сергей Песковацков, директор по ИТ ГК «ТрансЛом». На вебинаре 26 января Сергей Песковацков подробно расскажет: Как перенести процессы закупок и продаж в одну систему ELMA365 CRM?Как ELMA365 CRM интегрировала существующие системы компании в единый ИТ-ландшафт?Какие критерии выбора CRM-системы были поставлены руководством компании?Как Low-code позволяе
10.11.2022 ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам

Компания ELMA представила новую платформу ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Решение содержит п
23.08.2022 Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»

ессов, так как без этого невозможно полноценно перейти на удаленную работу с сохранением эффективности. Наибольший спрос, который мы ощутили со своей стороны, коснулся двух направлений. Раис Ахкямов, Product Owner ELMA365 BPM&ECM Во-первых, это повышение качества имплементации в СЭД уже существующих процессов. Во-вторых, обмен документами с контрагентами. Что касается второго направления, т
22.08.2022 Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»

ессов, так как без этого невозможно полноценно перейти на удаленную работу с сохранением эффективности. Наибольший спрос, который мы ощутили со своей стороны, коснулся двух направлений. Раис Ахкямов, Product Owner ELMA365 BPM&ECM Во-первых, это повышение качества имплементации в СЭД уже существующих процессов. Во-вторых, обмен документами с контрагентами. Что касается второго направления, т
20.05.2022 ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365

data заключили партнерское соглашение для реализации совместной работы в отношении импортозамещения используемых российским бизнесом зарубежных CRM, BPM и СЭД-решений на российскую Low-code платформу ELMA365. В качестве приоритетных целей партнеры определяют заботу о сотрудниках и клиентах, оптимизацию корпоративных процессов и постановку бизнеса клиентов на рельсы цифровой трансформации. Д
05.05.2022 Бесплатный вебинар «ELMA365 вместо OpenText в интеграции с SAP: как безболезненно изменить бизнес-процессы, не инвестируя значительных сумм»

его перевнедрения российского ПО? Взаимодополнять с помощью надежной отечественной Low-code системы ELMA365! ELMA365 — это Low-code BPM система для автоматизации и роботизации бизнес-про
30.06.2021 Как Low-сode система ELMA365 отвечает современным требованиям к электронному документообороту

гентами и согласование рабочих графиков с мобильного телефона. Сергей Королев, Product manag­er ECM ELMA365 Распознавание первичных документов и формирование единого архива электронных и оцифро

Публикаций - 109, упоминаний - 148

ELMA 365 Low-code BPM и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 69
8213 11
Directum - Директум 1090 9
Salesforce.com 427 7
Первая Форма - 1Форма 47 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 6
SAP SE 5277 6
Pyrus - Пайрус 22 6
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 5
Masterdata - Мастердата 24 5
Microsoft Corporation 24625 4
Navicon - Навикон 284 4
Naumen - Наумен 626 4
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 4
Oracle Corporation 6688 4
Terrasoft - Террасофт 200 4
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 49 4
Comindware - Колловэар 154 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 3 3
Telegram Group 1983 3
1С-Битрикс - Bitrix 579 3
Ростелеком 9701 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 3
КИТ Консалтинг 4 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 3
Diasoft - Диасофт 870 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
BOAS - БОАС 4 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
SILA Union - СИЛА Юнион 20 2
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 2
OpenText 207 2
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Свеза - Sveza 29 3
Синара ГК - Sinara Group 100 3
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 54 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
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Ренессанс Страхование 160 2
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БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 2
Fortum - Фортум Россия 15 2
Автобан ДСК ГК 15 2
ТрансФин-М 10 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
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Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Газпром ПАО 1342 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
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Альфа-Групп 696 1
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Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 10
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 9
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 9
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 16
ELMA 365 CRM 11 9
ELMA Bot 7 7
ELMA 365 ECM 10 7
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 7
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 6
Terrasoft Creatio 96 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 5
ELMA BPM 34 5
FIS Platform - no-code платформа 16 5
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 4
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 4
ELMA 365 Store 5 4
1С:CRM 68 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 3
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 23 3
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 40 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 3
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 3
Linux OS 9937 2
Microsoft Office 3734 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
JavaScript - JS - язык программирования 1187 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 2
Microsoft Dynamics 1175 2
FIS - Case Studio - Case Platform 8 2
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
ELMA ChatDesk - ELMA ServiceDesk 2 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
ELMA 365 Service Desk 2 2
ELMA 365 КЭДО 3 2
Долженкова Наталья 14 13
Чепакин Андрей 26 12
Ахкямов Раис 10 7
Трефилов Алексей 45 6
Ильина Мария 8 5
Захваткин Александр 5 4
Ситник Виктор 5 4
Истомин Константин 56 3
Васильев Алексей 15 2
Коптелов Андрей 109 2
Селезнев Денис 26 2
Пивоваров Кирилл 5 2
Бочкарев Владимир 13 2
Никитина Марина 5 2
Захаров Алексей 47 2
Финашин Александр 4 2
Кузьмина Полина 2 2
Королев Сергей 43 1
Силкина Елена 15 1
Молодцов Александр 19 1
Ермакова Светлана 9 1
Смирнов Дмитрий 91 1
Харьков Станислав 2 1
Труненков Сергей 35 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Шингарев Павел 16 1
Гимранов Ринат 122 1
Будин Алексей 22 1
Али Максим 10 1
Архипкина Светлана 10 1
Тотмакова Софья 14 1
Спирин Антон 61 1
Кардашин Никита 18 1
Зварковский Михаил 6 1
Михеев Андрей 9 1
Вагнер Юлия 12 1
Решетников Андрей 6 1
Щипачев Дмитрий 2 1
Суровцев Владимир 18 1
Ивченков Ярослав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 44
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 13
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 9
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 8
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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