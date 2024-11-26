ELMA 365 Low-code BPM
ELMA365 — Low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов. Экосистема платформы ELMA365 закрывает список корпоративных функций: автоматизирует внутренние и внешние бизнес-процессы, электронный документооборот, CRM и клиентский сервис. На протяжении нескольких лет ELMA365 занимает первые места в рейтингах российских BPM-систем делового портала TAdviser и издания CNews.
Андрей Чепакин, Коммерческий директор, ELMA "Low-code ECM. Новая парадигма автоматизации документооборота" 25 ноября 2021 года на онлайн-конференци CNews "Рынок ЭДО: итоги 2021 года".
|26.11.2024
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«Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365
совместно с интегратором «Мастердата». Компания «Свеза» переехала на российскую low-code-платформу Elma365, тем самым повысив эффективность продаж и качество клиентского сервиса. «Свеза» — вер
|20.11.2024
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На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365
дстве фабрики «Красная Линия» была внедрена система мониторинга ICAMES, созданная на базе платформы ELMA365. В ходе проекта к системе мониторинга были подключены следующие виды металлообрабатыв
|18.11.2024
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Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code
ема «МТС», «Свеза», «СберСтрахование», «Форвард Энерго» и других. Конференцию открыла Product owner ELMA365 — Наталия Долженкова. Она рассказала, как экосистемы Low-code решений позволяют гибко
|14.10.2024
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Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал»
ессов, подтвердили совместимость своих решений. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Числитель». Компаниям, которые планируют или уже автоматизируют бизнес-процессы на Low-code платформе ELMA365, стала доступна платформа «Штурвал» от «Лаборатории Числитель». «Штурвал» — это on-premise платформа для управления контейнерами, позволяющая создавать кластеры Kubernetes и управлять и
|01.10.2024
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Платформа автоматизации бизнес-процессов ELMA365 совместима с СУБД Tantor SE
«Группа Астра» и разработчик ПО для управления бизнес-процессами ООО «ЭЛМА» сообщают об успешном завершении сертификации системы ELMA365 в рамках программы сотрудничества ИТ-вендоров Ready for Astra. Эксперты провели серию тестов и убедились, что решение корректно и стабильно работает в связке с СУБД Tantor Special Editi
|26.09.2024
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Системный интегратор DBI начал предоставлять расширенную техподдержку ELMA365
e (DBI) — компании, осуществляющей техническую поддержку и сопровождение ИТ-инфраструктур, стала доступна расширенная техническая поддержка. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Решения линейки ELMA365 для автоматизации бизнес-процессов используют свыше 4000 компаний, в том числе применяют цифровые сервисы российского вендора клиенты DBI. Поэтому системный интегратор предлагает настро
|18.09.2024
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Elma365 упростила работу с МЧД благодаря «Контур.Доверенности»
Компания Elma создала решение для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) в рамках продукта Elma365 CSP. Оно позволяет выпускать, подписывать и хранить доверенности. Чтобы реализовать полный цикл работы с МЧД, нужно было подключиться к одному из узлов распределенного реестра ФНС. Инте
|17.09.2024
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ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов
договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании объединяют усилия для реализации проектов по сквозной бизнес-автоматизации
|12.09.2024
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АО «Апатит» (компания из группы «ФосАгро») внедрили LD.TaxMonitor (модуль «ELMA365 Налоговый мониторинг»)
«Апатит» (Группа «ФосАгро») — производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот завершил проект внедрения информационной системы LD.TaxMonitor. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. С 2021 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) реализует пилотный проект по интеграции АИС «Налог-3» с информационными системами крупнейших налогоплательщиков. С 2026 г. интеграция с АИС
|06.09.2024
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«Хатбер-М» автоматизировала продажи и маркетинг с помощью Elma365 CRM
Компания «Хатбер-М», российский производитель бумажно-беловой продукции, канцелярских товаров, пазлов и детских игр, автоматизировала процессы продаж и маркетинга с помощью Elma365 CRM. С ростом объема бизнеса в компании «Хатбер-М» возникла необходимость автоматизации процессов для улучшения взаимодействия между отделами продаж и маркетинга, а также повышения эффе
|28.08.2024
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Телекоммуникационный оператор автоматизировал управление заявками клиентов на ELMA365
региональном операторе связи — компании АСС. Для достижения целей заказчика была внедрена платформа ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. После того, как поддержка старо
|02.08.2024
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«Мосгоргеотрест» начал цифровизацию производственных процессов на базе ELMA365
отреста» смогут быстрее получать геодезические услуги и документы. Госорганизация, недавно отметившая 80-летие, запустила проект цифровизации производственных процессов и начала внедрение CRM-системы ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA. «Мосгоргеотрест», изыскательское учреждение Москвы, приступило к проекту цифровизации производственных процессов. Цель — улучшить клиентский
|31.07.2024
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ELMA расширяет линейку продуктов для улучшения клиентского опыта (CX)
ELMA — разработчик Low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выпускает решение «ELMA365 Маркетинг». Новый продукт дополнит линейку CX (Customer experience), ранее состоявшую из CRM и «Клиентского сервиса». Об этом CNews сообщили представит
|12.07.2024
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Проект автоматизации на базе Elma365 увеличил объем реализованной продукции КОТ на 38%
сквозной процесс по исполнению контракта на всех стадиях ведения сделки на базе Low-code-платформы Elma365. Проект был реализован силами производителя при поддержке подрядной организации «Кото
|11.07.2024
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Новое в ELMA365 Store: ITFB EasyDoc на базе ИИ для распознавания личных документов с точностью до 98%
го интеллекта и чат-ботов. Российская система распознавания и извлечения данных из любых документов с помощью искусственного интеллекта ITFB EasyDoc расширит возможности экосистемы Low-code продуктов ELMA365 в распознавании паспортов гражданина России. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Получение паспортных данных необходимо для выполнения множества операций. Они требуются для распо
|28.06.2024
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Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365
кер-Индастри», проводимый системным интегратором БОАС. Платформа для автоматизации бизнес-процессов ELMA365 выступила в качестве оркестратора всех производственных систем, а также позволила зак
|25.06.2024
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Система управления бизнес-процессами ELMA365 доступна пользователям «Ред ОС» 8
Компании ELMA и ««Ред Софт»» подтвердили совместимость продуктов ELMA365 и «Ред ОС» 8. Пользователям операционной системы стала доступна Low-code платформа для автоматизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, CRM и клиентского сервис
|17.06.2024
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«Лукойл-РНП-Трейдинг» оцифровала сквозные процессы прямых и агентских продаж на Elma365
кции группы «Лукойл», осуществил цифровизацию продаж с использованием российской Low-code-платформы Elma365. Проект стал одним из этапов программы цифровизации, утвержденной в 2022 г., которая
|17.06.2024
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«КИТ Консалтинг» выпустил обновление решения для автоматизации процессов охраны труда на базе ELMA365
Системный интегратор «КИТ Консалтинг» представил обновленное решение КИТ:EHSM на базе ELMA365 для управления процессами охраны труда и промышленной безопасности Решение КИТ:EHSM (Environment, Health and Safety Management) – это кроссотраслевой продукт, позволяющий комплексно авт
|19.04.2024
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«Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365
«Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу Elma365 для замены Creatio. ТНЦР как оператор сервисной платформы обеспечивает корпоративный
|29.03.2024
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Разработчики Elma365 и отечественной ОС «Атлант» подтвердили совместимость продуктов
Операционная система «Атлант» и Low-code платформа Elma365 подтвердили совместимость. Дистрибутив Elma365 корректно устанавливается на серверы под управлением ОС, платформа работает быстро и стабильно. ОС «Атлант» — это российский програ
|12.03.2024
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ELMA365 КЭДО представили в зимнем релизе новый портал
ELMA представили обновленную версию портала ELMA365 КЭДО для комплексной автоматизации кадрового документооборота. На обновленном портале появилась возможность отслеживать запущенные заявки, задачи отдела и задачи, выполненные заместител
|29.02.2024
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Банк «Синара» автоматизировал CRM-систему нового инвестиционного направления на базе Elma365
Банк «Синара» автоматизировал новое инвестиционное направление с помощью Low-code-платформы Elma365. Сроки были достаточно сжатыми, при этом всю ИТ-инфраструктуру нужно было разворачивать с нуля. Проект стартовал в декабре 2021 г., а в сентябре 2022 компания уже зап
|08.02.2024
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ELMA получила лицензию ФСТЭК на разработку СЗКИ
Компания-разработчик Low-code-платформы ELMA365 получила лицензию ФСТЭК на разработку средств защиты конфиденциальной информации. Соб
|24.01.2024
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«Т1 Интеграция» осуществила переход на машиночитаемые доверенности для «Ленты» на базе платформы ELMA365
ичеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и о
|14.12.2023
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«Лаборатория Касперского» переехала с SAP Ariba на платформу ELMA365
работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности, внедрила российское решение ELMA365. Об этом CNews сообщили представители ELMA. Работы начались в июле 2022 г., и к запус
|05.12.2023
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AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365
ИТ-компания AUXO совместно с ELMA365 обеспечит процесс управления капитальным оборудованием и клинической поддержки для фармацевтической компании, производящей лекарственные препараты и медицинское оборудование, до марта 2
|23.11.2023
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Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code
Как отечественная Low-code платформа ELMA365 успешно импортозамещает зарубежные системы автоматизации бизнес-процессов, рассказали участники конференции ELMA DAY’23: Меняйся легче 15 ноября в Москве на площадке Цифрового делового
|28.09.2023
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Состоялся релиз Elma365 Service Desk 2.0
Elma, вендор решений для процессного управления, сообщила о выходе бизнес-решения Elma365 Service Desk 2.0. Новое ITSM-решение для автоматизации сервисных процессов спроектиро
|31.08.2023
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Может ли одна платформа импортозаместить решения СЭД, BPM, CRM и Service?
о бизнес-приложения на другое всегда связана с затратами, но правильный подход к выбору целевого решения может существенно упростить процесс «переезда». В качестве эталонного целевого решения выберем ELMA365 . Это, как мы отмечали выше, полностью санкционно-устойчивая система, прошедшая длительный путь развития (более 15 лет на российском рынке!), а также внедренная на большом количестве ро
|03.08.2023
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Летние обновления ELMA365 Service – платформы для организации внутреннего и клиентского сервиса
Компания ELMA рассказала о летних обновлениях в продукте ELMA365 Service. В летнем релизе фокус взят на адаптивность решения под уникальные задачи биз
|17.01.2023
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Вебинар «CRM наоборот»: как объединить закупки и продажи в одной системе ELMA365 CRM
купки и многое другое», — говорит Сергей Песковацков, директор по ИТ ГК «ТрансЛом». На вебинаре 26 января Сергей Песковацков подробно расскажет: Как перенести процессы закупок и продаж в одну систему ELMA365 CRM?Как ELMA365 CRM интегрировала существующие системы компании в единый ИТ-ландшафт?Какие критерии выбора CRM-системы были поставлены руководством компании?Как Low-code позволяе
|10.11.2022
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ELMA представила новое решение ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам
Компания ELMA представила новую платформу ELMA365 Service для организации сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Решение содержит п
|23.08.2022
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Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»
ессов, так как без этого невозможно полноценно перейти на удаленную работу с сохранением эффективности. Наибольший спрос, который мы ощутили со своей стороны, коснулся двух направлений. Раис Ахкямов, Product Owner ELMA365 BPM&ECM Во-первых, это повышение качества имплементации в СЭД уже существующих процессов. Во-вторых, обмен документами с контрагентами. Что касается второго направления, т
|22.08.2022
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Раис Ахкямов, ELMA365: «Внедрение СЭД позволяет снизить среднее время согласования договора с 27 до 5 рабочих дней»
ессов, так как без этого невозможно полноценно перейти на удаленную работу с сохранением эффективности. Наибольший спрос, который мы ощутили со своей стороны, коснулся двух направлений. Раис Ахкямов, Product Owner ELMA365 BPM&ECM Во-первых, это повышение качества имплементации в СЭД уже существующих процессов. Во-вторых, обмен документами с контрагентами. Что касается второго направления, т
|20.05.2022
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ELMA и Masterdata стали партнерами в рамках проектов по внедрению ELMA365
data заключили партнерское соглашение для реализации совместной работы в отношении импортозамещения используемых российским бизнесом зарубежных CRM, BPM и СЭД-решений на российскую Low-code платформу ELMA365. В качестве приоритетных целей партнеры определяют заботу о сотрудниках и клиентах, оптимизацию корпоративных процессов и постановку бизнеса клиентов на рельсы цифровой трансформации. Д
|05.05.2022
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Бесплатный вебинар «ELMA365 вместо OpenText в интеграции с SAP: как безболезненно изменить бизнес-процессы, не инвестируя значительных сумм»
его перевнедрения российского ПО? Взаимодополнять с помощью надежной отечественной Low-code системы ELMA365! ELMA365 — это Low-code BPM система для автоматизации и роботизации бизнес-про
|30.06.2021
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Как Low-сode система ELMA365 отвечает современным требованиям к электронному документообороту
гентами и согласование рабочих графиков с мобильного телефона. Сергей Королев, Product manager ECM ELMA365 Распознавание первичных документов и формирование единого архива электронных и оцифро
ELMA 365 Low-code BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|Долженкова Наталья 14 13
|Чепакин Андрей 26 12
|Ахкямов Раис 10 7
|Трефилов Алексей 45 6
|Ильина Мария 8 5
|Захваткин Александр 5 4
|Ситник Виктор 5 4
|Истомин Константин 56 3
|Васильев Алексей 15 2
|Коптелов Андрей 109 2
|Селезнев Денис 26 2
|Пивоваров Кирилл 5 2
|Бочкарев Владимир 13 2
|Никитина Марина 5 2
|Захаров Алексей 47 2
|Финашин Александр 4 2
|Кузьмина Полина 2 2
|Королев Сергей 43 1
|Силкина Елена 15 1
|Молодцов Александр 19 1
|Ермакова Светлана 9 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Харьков Станислав 2 1
|Труненков Сергей 35 1
|Рыбалкин Виталий 10 1
|Шингарев Павел 16 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Будин Алексей 22 1
|Али Максим 10 1
|Архипкина Светлана 10 1
|Тотмакова Софья 14 1
|Спирин Антон 61 1
|Кардашин Никита 18 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Михеев Андрей 9 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Решетников Андрей 6 1
|Щипачев Дмитрий 2 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Ивченков Ярослав 2 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
|Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
|Т1 Цифровая академия 44 1
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