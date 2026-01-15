ГК «Дантистофф» внедрила Elma365 для управления зуботехнической лабораторией

Группа компаний «Дантистофф», многопрофильная научная стоматология с сертификатом качества Росздравнадзора, завершила масштабный проект по автоматизации процессов зуботехнической лаборатории на платформе Elma365. ИТ-инициатива стала важным этапом в цифровой трансформации производственного контура стоматологической сети.

В состав холдинга входят шесть современных клиник в Москве, собственная лаборатория, торговый дом, контакт-центр и учебный центр. Более 500 сотрудников, включая 27 хирургов-стоматологов, ежедневно оказывают полный спектр услуг.

Цифровизация лаборатории была вызвана высокой нагрузкой (300 уникальных заказов в день) и отсутствием централизованного контроля за их выполнением. До проекта часть процессов шла вручную, терялась информация, а управление происходило без сквозной аналитики и достоверных данных.

Совместно с интегратором Kelsoft компания выстроила цифровую архитектуру на Elma365. Производственные процессы описаны, оцифрованы и интегрированы с RFID-системой учёта от компании «РСТ-Инвент» и модулем пооперационного планирования APS. Платформа позволяет отслеживать статусы заказов, контролировать загрузку сотрудников и рассчитывать графики производства в реальном времени. На рабочих участках установлены терминалы, через которые сотрудники получают сменные задания и фиксируют прогресс.

Проект дал ощутимые результаты. Ошибки учёта сократились на 90%, производительность увеличилась до 15%, простои оборудования снижены почти вдвое. Заказ стал «прозрачным» от первого этапа до отгрузки, а руководству доступна детальная аналитика по каждому клиническому кейсу.

Компания уже приступила к следующему этапу — развитию цифровой среды на другие процессы: управление складами, финансами, оборудованием и персоналом. В стратегических планах — построение цифрового двойника предприятия, объединяющего ключевые ресурсы и процессы в единую модель управления.

«Теперь у нас есть не разрозненные симптомы, а полная «история болезни» для каждого заказа. Мы видим полный анамнез: от первого визита до готовой улыбки пациента. Цифровая ДНК каждого изделия теперь прочитана. Мы достигли главного — управляемой ремиссии хаоса и перевели нашего «пациента» на уровень устойчивого здоровья» ― отметил Евгений Игошин, член совета директоров ГК «Дантистофф».

«Внедрение шло итерационно: каждый блок отрабатывался отдельно, проверялся в реальной нагрузке, адаптировался под особенности производственной среды. Такой подход позволил избежать простоев, снизить сопротивление пользователей и обеспечить надёжную основу для дальнейшего масштабирования решения», ― сказал Денис Келейников, директор Kelsoft.

«Медицина — одна из самых технологически чувствительных отраслей. Здесь цифровизация не просто оптимизирует процессы, а обеспечивает контроль, прослеживаемость и снижение операционных рисков. Проект с «Дантистофф» показывает, что зрелые ИТ-системы уже сегодня способны выстраивать в медицинском бизнесе управляемые и масштабируемые производственные контуры», ― отметила Наталия Долженкова, исполнительный директор Elma.