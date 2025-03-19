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НКК РСТ-Инвент RST Invent

НКК - РСТ-Инвент - RST Invent

19.03.2025 «РСТ-Инвент» автоматизировала Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи 1
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС 1
23.01.2024 «Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP 1
25.12.2023 Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО 1
27.11.2023 НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий 1
19.10.2023 «Доверенная среда» выпустила релиз 4.27 BI-платформы корпоративного управления «Триафлай» 1
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 3
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений 2
14.08.2018 Россияне создали для аэропортов электронную систему, спасающую чемоданы от потери 7
23.05.2018 «Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин 4
04.07.2017 «РСТ-Инвент» произведет RFID-метки для Сбербанка 1
24.04.2017 «РСТ-Инвент» представила универсальный тонкий RFID-считыватель 1
28.03.2017 «РСТ-Инвент» представила RFID-метку нового поколения TwinTag Trio 1
11.10.2016 «РСТ-Инвент» создаст систему контроля и отслеживания сырья для фабрики «Филип Моррис Интернэшнл» 1
20.06.2016 RFID-оборудование «РСТ-Инвент» интегрировано в систему «Маркировка» Федеральной налоговой службы 1
15.02.2016 «РСТ-Инвент» запустила в серийное производство настольный RFID-считыватель для меховых изделий 1
21.01.2016 «РСТ-Инвент» разработала RFID-метку для маркировки шуб и меховых изделий 1
15.09.2015 «РСТ-Инвент» запустила производство самоклеящихся этикеток с RFID-чипом 1
14.05.2015 За 2014 г. мировой рынок RFID-технологий вырос на 14,5% до $11,1 млрд 1
22.09.2014 Новое поколение RFID-меток «РСТ-Инвент» внедряется в санкт-петербургском метрополитене 1
28.08.2014 «РСТ-Инвент» автоматизировала учет и поиск изданий в публичных библиотеках Санкт-Петербурга 1
20.06.2014 «РСТ-Инвент» и «Почта России» построят глобальную систему мониторинга 1
23.05.2014 «Почта России» и «Роснано» создадут систему мониторинга почтовых отправлений 2
13.05.2013 В России создан сверхмалый RFID-чип 1
02.04.2012 Проектная компания «Роснано» приступила в выпуску RFID-меток нового поколения 1

Публикаций - 27, упоминаний - 40

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 11
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 7
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 7
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 16 7
НКК - Национальная платформа - 50 7
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 7
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 22 3
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 3
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1477 2
Telegram Group 2070 2
НКК - Lanmax - Ланмакс 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1961 2
Logplan 1 1
Google LLC 11866 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 1
ITProject - АйТиПроект 13 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
РТИ 146 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 250 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Siemens AG - Siemens Group 2595 1
Beumer Group 1 1
Vanderlande Industries 4 1
Концерн Гранит 3 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 189 1
Почта России ПАО 2130 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7433 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 2
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
Renault Groupe 160 1
Calgary International Airport - Международный аэропорт Калгари 1 1
ОКБ Бурстройпроект 1 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 752 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5512 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4224 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 19
Маркировка - Marking 1085 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13398 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2289 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4792 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7957 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6736 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13900 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2418 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10044 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4057 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20842 2
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1060 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8549 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1058 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1432 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2178 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1724 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 225 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5830 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 333 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 206 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13996 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20954 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4087 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 708 1
НКК - РСТ-Инвент PatchTag RFID-метка 7 3
НКК - РСТ-Инвент TwinTag RFID-метка 3 3
НКК - РСТ-Инвент Bookos RFID-считыватель 8 3
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 27 3
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 2
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 8 2
НКК - РСТ-Инвент TireTag RFID-метка 1 1
Google Android 14121 1
НКК - РСТ-Инвент DrugTag RFID-метка 1 1
НКК - РСТ-Инвент LogTag RFID-метка 1 1
НКК - РСТ-Инвент BiblioTag RFID-метка 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Apple iPhone 6 4862 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1291 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 1
Microsoft Windows 15781 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
Бизнес Технологии - Global FrameWork 5 1
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Гребенник Александр 6 6
Мельник Илья 3 3
Войцехович Виталий 2 2
Сазонов Дмитрий 5 1
Комков Александр 1 1
Абагян Карина 23 1
Скатин Алексей 33 1
Чубайс Анатолий 212 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Ивонин Михаил 2 1
Шишлов Александр 3 1
Фидлер Вероника 2 1
Гостев Сергей 1 1
Солнцева Екатерина 58 1
Аникин Дмитрий 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2455 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3995 2
Россия - СФО - Новосибирск 4349 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 2
Канада 4903 1
Европа Восточная 3103 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14174 1
Германия - Федеративная Республика 12733 1
Нидерланды 3539 1
Япония 13325 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52332 1
Франция - Французская Республика 7871 1
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Новая Зеландия 719 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2522 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 614 3
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Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 573 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2423 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 988 1
IDTechEx 4 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 152 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 449 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
РГБ - Российская государственная библиотека 105 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 348 1
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