Получите все материалы CNews по ключевому слову
НКК РСТ-Инвент RST Invent
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Гребенник Александр 6 6
|Мельник Илья 3 3
|Войцехович Виталий 2 2
|Сазонов Дмитрий 5 1
|Комков Александр 1 1
|Абагян Карина 23 1
|Скатин Алексей 33 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Ивонин Михаил 2 1
|Шишлов Александр 3 1
|Фидлер Вероника 2 1
|Гостев Сергей 1 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Аникин Дмитрий 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
Создано именных указателей - 171203.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.