«Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит»

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) подписала стратегические соглашения с ООО «ОКБ Бурстройпроект» и АО «Концерн Гранит». Работы будут вестись в области разработки и внедрения навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических технических средств, а также в сфере создания и развития систем комплексного обеспечения безопасности (КОБ) промышленных и инфраструктурных объектов. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Сотрудничество компаний позволит поднять на новый уровень качество связи, а также процессы мониторинга и прогнозирования угроз, для целого спектра критически важных объектов по всей территории России. Средства мониторинга, защищенные системы связи и решения с искусственным интеллектом помогут в создании интегрированных систем КОБ.

«Вопросы обеспечения безопасности стоят сегодня на первом плане и как никогда требуют комплексного подхода. Однако добиться действительно бесшовной работы средств защиты, перейти от реагирования к мониторингу и прогнозированию можно только используя лучшие практики и передовые решения. Именно поэтому мне очень приятно приветствовать в числе наших партнеров «ОКБ Бурстройпроект» и АО «Концерн Гранит», организации с огромным опытом в сфере обеспечения различных видов безопасности», — сказал Евгений Закрепин, генеральный директор НКК.

Проектный опыт «ОКБ Бурстройпроект» включает в себя создание систем мониторинга для отслеживания уровня экологической безопасности, химических параметров, качества производственных процессов. Все эти наработки будут использованы для формирования индивидуальных планов комплексного обеспечения безопасности для заказчиков НКК.

«Мы специализируемся на производстве комплексов мониторинга различного типа и назначения. Наши решения помогают следить за возникновением чрезвычайных ситуаций и прогнозы их развития. Да, ОКБ уже давно работает с заказчиками в сфере безопасности, но все это время мы могли обеспечить уровень защиты только в отдельных аспектах функционирования и в отдельных подразделениях. Теперь, вместе с НКК, мы сможем сосредоточить в руках руководителей безопасность предприятий в комплексе. Я считаю, это очень важный этап на пути развития нашей страны», — отметил Владимир Недолужко, генеральный директор «ОКБ Бурстройпроект».

АО «Концерн Гранит» является российским разработчиком специальных решений в области безопасности. В портфеле компании имеются такие технологии, как системы защищенной связи, необходимые для обеспечения физической безопасности объектов, а также ряд информационных технологий. Так, в рамках концепции КОБ могут быть использованы высоконагруженная промышленная СУБД «Квант-Гибрид» с встроенным поточным шифрованием и механизмами искусственного интеллекта по обработке в реальном масштабе времени до 10 тыс. разнородных параметров.

«Мы приветствуем своевременную и очень нужную отрасли инициативу НКК и будем поддерживать развитие направления комплексного обеспечения безопасности с нашей стороны. Исторически АО «Концерн Гранит» занималось производством систем защищенной связи, которые теперь планируется интегрировать в решение КОБ. Они будут использованы на промышленных объектах различного масштаба, и мы уже начали прорабатывать предложения для сложных объектов, на которых есть специфические требования в области радиосвязи. В чуть более отдаленной перспективе свое место в нашем сотрудничестве могут найти и другие решения, такие как СУБД «Квант-Гибрид», которая не только обладает сертификатами ФСТЭК и ФСБ, обеспечивая доверенное хранение данных, но также поставляется вместе с готовыми модулями ИИ для расчета риск-коэффициентов на базе тысяч параметров в реальном времени», — отметил Сергей Гостев, генеральный директор АО «Концерн Гранит».

Сотрудничество компаний подразумевает совместную работу с общими клиентами и расширение уже внедренных решений. Дальнейшая взаимная интеграция решений НКК, ОКБ «Бурстройпроект» и АО «Концерн Гранит» позволит предлагать заказчикам более гибкие и универсальные решения с учетом специфики каждого конкретного предприятия. Также партнеры будут совместно работать над вопросами формирования стандартных подходов для обеспечения максимально гибких и прозрачных предложений в сфере комплексного обеспечения безопасности.

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«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) – многопрофильный ИТ-холдинг, участник российского рынка информационных технологий. Среди ключевых компетенций НКК — создание инженерной и ИТ-инфраструктуры; внедрение комплексных систем безопасности; разработка и внедрение собственных ИТ-продуктов; информационная безопасность; промышленная автоматизация; цифровизация производства; дистрибуция сетевого, телекоммуникационного и компьютерного оборудования; сервисное сопровождение готовых решений. В линейку собственных продуктов (разработка ведется с 2004 г.), обеспечивающих решение широкого спектра задач, входят платформа электронного правительства SiTex, IoT-платформа InOne, BI-платформа корпоративного управления «Триафлай», Optimining (решение класса Process Mining), решения в области AUTO-ID, защищенная ВКС, система управление информационной безопасностью, профессиональные облачные сервисы. Компании группы НКК обладает 30-летним опытом реализации ИТ-проектов федерального и регионального масштаба и оказывают услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла. У НКК более 8000 клиентов. В НКК входят компании «Систематика», «Систематика Консалтинг», Step Logic, Landata, «Энсис Технологии», TopS BI, «Доверенная среда», HeadPoint, «Национальная платформа», «РСТ-Инвент», «Облако.ру».

Акционерное общество «Концерн Гранит» - российский поставщик наукоемких решений для обеспечения безопасности людей и государства. Телекоммуникационное оборудование и информационно-управляющие системы разработанные специалистами «Концерна Гранит» решают прикладные задачи в федеральных органах исполнительной власти. Среди востребованных разработок «Концерна» - экосистема «Квант», включающая в себя систему управления базами данных (включена в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития России), распределенный реестр (сертификат соответствия требованиям информационной безопасности № СФ/СЗИ-0308), элементы искусственного интеллекта. Полностью отечественная разработка с наличием исходных кодов и использованием отечественных алгоритмов криптографии. В интересах российских заказчиков компанией изготовлено более 150 тыс. единиц высокотехнологичной техники, экспортные варианты которой пользуются спросом на международном рынке. Филиалы «Концерн Гранит»: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Рязань

ООО «ОКБ Бурстройпроект» – научно-производственная компания основанная в 2003 г. В настоящее время компания представляет собой предприятие с собственными производственными мощностями в Москве. Компания специализируется как на разработках и серийном производстве средств измерений, приборов и комплексов для метеорологического, экологического обеспечения и мониторинга параметров окружающей среды, так и на разработке программного обеспечения для решения разного рода задач.