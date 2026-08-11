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Индексная книга (каталог) CNews*
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Auto-ID AutoID системы автоматической идентификации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.08.2026 Treolan стала официальным дистрибьютором Sato 1
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
30.01.2024 АТОЛ представил новую линейку принтеров этикеток коммерческого класса 1
28.10.2022 Merlion начала поставки оборудования Urovo 1
28.04.2021 Олег Лиманский -

Терминалы сбора данных востребованы практически во всех сегментах экономики

 1
29.03.2017 Ingram Micro займется дистрибуцией принтеров Citizen Systems 1
18.09.2008 Gillette: ИТ экономят 25% 1
30.01.2003 MIT открыл в Японии центр по разработке радиометок 2
24.09.2002 Созданы радиокарты с "электронной бумагой" 1
24.09.2002 Созданы радиокарты с "электронной бумагой" 1
15.02.2002 Digital Life: Красный Глаз, Синий Зуб, или Как луна влияет на память 1
15.01.2001 Европейские компании присоединились к американскому проекту Auto-ID по разработке "интеллектуальных этикеток" 1
15.01.2001 Европейские компании присоединились к американскому проекту Auto-ID по разработке "интеллектуальных этикеток" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Auto-ID и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 324 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 39 2
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 2
Концерн Гранит 9 1
Immersion 32 1
Toppan 22 1
SAP SE 5604 1
Dell EMC 5181 1
Microsoft Corporation 25778 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Intel Corporation 12812 1
ИКС 539 1
Toshiba Corporation 2980 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 607 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3078 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Canon 1439 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Sony 6739 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Honeywell 310 1
Lenovo Motorola 3566 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Sharp Corporation 1062 1
Код Безопасности 813 1
Zebra Technologies 159 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
ОКБ Бурстройпроект 2 1
Почта России ПАО 2371 1
LEGO 260 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Еврокоммерцбанк 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5971 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 7
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14772 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9308 3
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1375 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9927 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26807 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3162 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28288 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16982 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5645 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 594 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13063 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 2
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Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1485 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3723 2
FinTech - Банковская карта - Кредитка - кредитная карта - credit card 138 1
GS1 EPCIS - GS1 Electronic Product Code Information Services - EPCglobal - Electronic Product Code 19 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10680 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2077 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1679 1
DDR - Double data rate 3085 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 2
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 41 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 2
Dropbox Paper 82 2
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Концерн Гранит - Квантом - Квант-гибрид СУБД 8 1
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 10 1
HPE Compaq MultiPort 17 1
Google Android 15249 1
Apple iOS 8586 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16891 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Apple Face ID 258 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 93 1
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 8 1
Intel Pentium III 782 1
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 36 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Intel - StrongARM - 121 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
Лиманский Олег 8 2
Holtzman David - Гольцман Дэвид 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Гостев Сергей 2 1
Недолужко Владимир 1 1
Moore Mark - Мур Марк 3 1
Воронцов Алексей 15 1
Демидов Михаил 134 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Dubash Jamshed - Дабаш Джеймшид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 4
Европа 24967 4
Япония 13808 4
Америка Южная 884 3
Азия - Азиатский регион 5921 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Япония - Токио 1020 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8578 1
Европа Восточная 3139 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Ближний Восток 3154 1
США - Калифорния 4829 1
Европа Западная 1496 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
США - Иллинойс 340 1
США - Массачусетс 518 1
США - Оклахома 89 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27309 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6067 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11327 2
Финансовый сектор - Инкассация 42 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4515 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5887 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11715 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12311 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5776 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4995 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10353 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5585 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3035 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6169 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8986 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8848 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3357 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2013 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 241 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
FT - Financial Times 1296 2
DRAMeXchange 42 1
NE Asia Online 313 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mercury Research 73 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 258 3
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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