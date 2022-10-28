Merlion начала поставки оборудования Urovo

Merlion объявила о заключении партнерского соглашения и начале поставок оборудования Urovo – терминалов сбора данных (ТСД), сканеров и планшетных мобильных устройств для автоматизации сбора данных (Auto ID).

Среди решений, которые теперь становятся доступны для партнеров Merlion: легкие и современные ТСД Urovo DT50, включая решения для работы с RFID-метками; защищенные промышленные терминалы Urovo RT40, способные работать при 30-градусном морозе и обеспечивающие чтение штрих-кодов на расстояниях в полтора десятка метров; носимые наручные ТСД Urovo U2 и миниатюрные сканер-кольца SR5600, специально разработанные для решений «свободные руки»; защищенные 8- и 10-дюймовые планшеты со встроенными профессиональными сканерами; печатающие устройства для изготовления маркировки и этикеток.

Специалисты компании Merlion прошли необходимую подготовку и готовы оказывать помощь партнерам при подготовке проектов и формировании проектного бюджета, подготовки к тендерам и конкурсным процедурам при поставках оборудования Urovo.

Партнерство Urovo и Merlion позволит расширить предложение дистрибьютора в области Auto-ID-оборудования и удовлетворить запрос на подобные решения со стороны партнерского канала, а развитые логистические сервисы обеспечат оперативную доступность продукции вендора для партнеров Merlion по всей России.

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Оборудование и аксессуары Urovo уже в наличии на складе Merlion и доступны для отгрузок.