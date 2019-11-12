Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение Acronis, разработчик решений в области киберзащиты, сегодня объявил о заключении многолетнего стратегического глобального дистрибьюторского соглашения с Ingram Micro, международным дистрибьютором ИТ-решений. Партнерство обеспечит организациям из разных стран легкий доступ к решениям Acronis Cyber Protection. Партнерская сеть Acronis состоит из

Ingram Micro займется дистрибуцией принтеров Citizen Systems Компания Citizen Systems, поставщик промышленных решений для печати, объявила о заключении партнерского соглашения с мировым дистрибутором ИТ-продуктов — компанией Ingram Micro. Новое партнерское соглашение, которое уже вступило в силу, позволяет Citizen укрепить свою дистрибуторскую сеть и дает возможность компании поставлять принтеры на новые сегменты р

Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со штаб-квартирой в Варшаве предо

У Parallels появился новый американский акционер Американский дистрибутор Ingram Micro приобрел миноритарный пакет акций российского разработчика Parallels и намеревается развернуть решение Parallels Automation в качестве основной платформы по предоставлению облачных

Ingram Micro сообщила об убытках Крупнейший в США розничный продавец компьютеров Ingram Micro сообщил о чистых убытках в $13,3 млн., или 9 центов на акцию, в третьем квартале. Год назад компания сообщала о прибыли $38,9 млн. (26 центов на акцию). Не считая всех выплат, приб

3Com расширит промышленное внедрение сетевых решений телефонной связи путём соглашения с Ingram Micro Корпорация 3Com объявила о подписании соглашения с компанией Ingram Micro, лидером оптовых поставок и сервисного обеспечения технологических решений (оборот порядка $31 млрд. в 2000 г.), касающегося продвижения сетевых решений телефонной связи от 3Com -

Ingram Micro объявила о падении продаж Еще одна компания - крупнейший дистрибьютор высокотехнологичных продуктов компьютерной индустрии - Ingram Micro - выпустила предупреждение о падении дохода в текущем, втором квартале, который заканчивается 30 июня. Прогноз дохода составил $5,8-$6 млрд., что ниже показателя в $6,2 млрд., пред

Handspring расширит свою дилерскую сеть за счет контракта с Ingram Micro Производитель КПК - компания Handspring - подписала контракт с дистрибьютором Ingram Micro, занимающейся продажей высокотехнологичных продуктов на корпоративном рынке США. Эта сделка, сумма которой не сообщается, позволит производителю карманных ПК значительно расширить

Ingram Micro опубликовала финансовые результаты второго квартала Доходы компании Ingram Micro за второй квартал упали почти на треть из-за неудачной ценовой политики и попыток снижения расходов. Валовой доход упал на 34% и составил $33.2 млн., или 22 цента на акцию (год наз

Ingram Micro будет продавать продукцию SGI Компания SGI и крупнейший продавец компьютеров Ingram Micro, заключили договор, согласно которому Ingram Micro получает права на продажу широкого спектра продукции SGI. Сюда входят плоские мониторы Silicon Graphics 1600SW, визуальные

В Европе ОС Red Hat Linux будет продавать Ingram Micro Red Hat выбрала в качестве европейского дистрибьютера своего ПО компанию Ingram Micro, которая уже давно занимается продажей и дистрибуцией различных высокотехнологичных продуктов. Отныне это означает, что Ingram будет продавать весь спектр продуктов Red Hat - это п

Глава Ingram Micro намерен покинуть свою компанию Подал в отставку Jerre Stead, генеральный директор Ingram Micro, крупнейшего в мире дистрибьютора ПК. Тем не менее, он не намерен немедленно прекратить выполнение своих обязанностей. Он пробудет на своем посту до тех пор, пока не будет найден е

Ingram Micro сообщает, что ее прибыль будет много ниже прогнозируемой Компания Ingram Micro, крупнейший в мире дистрибьютор ПК, опубликовал предупреждение, что, по всей видимости, прибыль по итогам третьего финансового квартала будет гораздо ниже ожидаемой. По данным комп

Lucent заключает дистрибьюторское соглашение с дочерним предприятием Ingram Micro Компания Lucent Technologies объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Electronic Resources India Ltd (ERIL), дочерним предприятием компании Ingram Micro. В рамках этого соглашения ERIL займется продажей SYSTIMAX SCS-систем (Structured Connectivity Solutions) и WaveLAN WCS-систем (Wireless Connectivity Solution) фирмы Lucent в Индии

Прибыль Ingram Micro упала до $50.3 млн. Компания Ingram Micro подвела итоги второго квартала. Прибыль упала на 9.5% и составила $50.3 млн. или 34 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $55.6 млн. или 37 центов н

Ingram Micro заключила договор с CompUSA на $10 млрд Компания Ingram Micro заключила договор на 5 лет с продавцом компьютеров, фирмой CompUSA. Стоимость договора составляет около $10 млрд. CompUSA планирует закрыть свой центр в Grapevine (штат Техас), а <

Ingram Micro заключила договор с CompUSA на $10 млрд Компания Ingram Micro заключила договор на 5 лет с продавцом компьютеров, фирмой CompUSA. Стоимость договора составляет около $10 млрд. CompUSA планирует закрыть свой центр в Grapevine (штат Техас), и <

Ingram Micro будет продавать WLAN-системы Aironet Компания Aironet Wireless Communications заключила договор с Ingram Micro, согласно которому Ingram Micro займется распространением систем Aironet, предназначенных для работы в беспроводных LAN сетях (WLAN).

Ingram Micro подвела итоги четвертого квартала Компания Ingram Micro, крупнейший мировой продавец ПК, подвела финансовые итоги четвертого квартала. Прибыль составила $73,2 млн, или 49 центов на одну акцию, что на 1 цент больше, чем прогнозировали ан

Ingram Micro и Tech Data участвуют в онлайновой торговле ПК Компании Ingram Micro и Tech Data Corp. оказывают содействие компаниям Buy.com и Onsale Inc. соответственно в продаже ПК через Интернет по оптовым ценам. Этим они вызвали недовольство дистрибьюторов, чь

Ingram Micro будет использовать модемы и сетевые карты 3Com Корпорация 3Com и компания Ingram Micro подписали соглашение, согласно которому модемы и сетевые интерфейсные карты (NIC) производства 3Com будут устанавливаться в системах Frameworks производства Ingram Micro. По