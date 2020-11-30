Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48198
ИКТ 4678
Организации 3186
Ведомства 1135
Ассоциации 331
Технологии 2055
Системы 11128
Персоны 15588
Местоположение 996
Статьи 674
Пресса 484
ИАА 399
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 638
Мероприятия 559

Ingram Micro



30.11.2020 Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит гигантский штраф 1
12.11.2019 Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение 5
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1
25.12.2018 В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор 2
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 2
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 2
03.07.2017 Российский Microsoft вернул себе топ-менеджера 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
29.03.2017 Ingram Micro займется дистрибуцией принтеров Citizen Systems 2
16.12.2016 Cisco закрывает провальный проект стоимостью в миллиард долларов 1
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group 1
02.12.2015 Parallels продала свой новый бренд и важную часть бизнеса 1
08.04.2014 У Parallels появился новый американский акционер 5
04.12.2013 Объявлена стоимость смартфона Yota. Apple напрягся 1
06.02.2008 BitDefender защищает мобильные устройства HP 1
27.07.2007 «Лаборатория Касперского» осваивает североевропейский регион: офис в Швеции 1
08.11.2006 Intel готовит софтверный пакет для SME-блоггеров 1
11.10.2005 Acer планирует составить конкуренцию Dell и Lenovo на их внутренних рынках 1
16.10.2003 IBM собирается приобрести CrossAccess 1
08.10.2003 Proview выходит на рынок России 1
21.04.2003 Toshiba создала в России дочернюю компанию 1
04.06.2002 В США начаты продажи коммуникатора Nokia 9290 1
31.10.2001 Ingram Micro сообщила об убытках 3
15.08.2001 3Com расширит промышленное внедрение сетевых решений телефонной связи путём соглашения с Ingram Micro 1
08.08.2001 Крупный IT-дистрибутор начал поставку SAN-решений 2
02.08.2001 Крупнейший дистрибьютор ПК в США понес убытки в $12 млн. 1
15.06.2001 Ingram Micro объявила о падении продаж 1
28.03.2001 NASDAQ: американцы поверили в свою экономику 1
28.03.2001 Handspring расширит свою дилерскую сеть за счет контракта с Ingram Micro 1
28.03.2001 NASDAQ: американцы поверили в свою экономику 1
07.08.2000 Новые компьютеры Apple iMac и PowerMac G4 Cube стали дефицитом в США 1
03.08.2000 Ingram Micro опубликовала финансовые результаты второго квартала 2
20.03.2000 Apple заключила дистрибьюторское соглашение с Tech Data 1
17.11.1999 Ingram Micro будет продавать продукцию SGI 1
27.10.1999 В Европе ОС Red Hat Linux будет продавать Ingram Micro 1
09.09.1999 Глава Ingram Micro намерен покинуть свою компанию 1
09.09.1999 Ingram Micro сообщает, что ее прибыль будет много ниже прогнозируемой 1
12.08.1999 Lucent заключает дистрибьюторское соглашение с дочерним предприятием Ingram Micro 1
30.07.1999 Прибыль Ingram Micro упала до $50.3 млн. 1
13.07.1999 Ingram Micro заключила договор с CompUSA на $10 млрд 2

Публикаций - 48, упоминаний - 68

Ingram Micro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Parallels Holdings 481 7
Cisco Systems 4470 6
Apple Inc - Эппл Рус 9524 6
Microsoft Corporation 20065 6
Virtuozzo - Parallels Holding 56 5
IBM 8128 5
Dell EMC 4322 4
Odin 21 4
Intel Corporation 10213 3
Nokia Corporation 4988 3
Amazon Inc - Amazon.com 2403 3
Veritas Technologies 274 3
Corel Corporation 305 3
Plesk 25 3
HP - palmOne - Handspring 277 3
Acronis - Акронис 397 3
Oracle Corporation 5587 2
Check Point Software Technologies 667 2
Yahoo! 3410 2
Dell Technologies - Dell Computer 714 2
Oracle Sun Microsystems 2002 2
HP - Hewlett-Packard 3254 2
Ericsson 2208 2
RRC 126 2
Acer Group 2069 2
HP Inc. 4809 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1309 2
Sphere 9 2
SWsoft - Standard & Western Software 43 2
JDSU - JDS Uniphase 213 2
Samsung Electronics 8388 2
ModernGigabyte 8 2
2X Software 7 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3663 2
Software AG 165 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 338 1
iCore 45 1
NEC 1483 1
Bitdefender 131 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 3
Almaz Capital Partners 118 3
First Call 180 3
eBay Inc 1499 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1683 2
Intel Capital 146 2
Bessemer Venture Partners 36 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) 155 2
Евросеть 1310 1
Связной ГК 1047 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 391 1
Manchester City - английский футбольный клуб 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1890 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2596 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1255 1
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - The Italian Competition Authority 1 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2394 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11477 4
OpenStack 349 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9218 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2306 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1369 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5592 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 1
3G - Стандарт мобильной связи 4839 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1093 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 317 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 204 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2955 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 77 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 615 1
Microsoft Windows 10 9751 3
Corel Paint Shop - графический редактор 9 2
Parallels Desktop 73 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 48 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 76 2
Parallels Access 23 2
Corel WordPerfect - текстовый редактор 63 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 2
Corel Paradox - реляционная СУБД 27 2
Corel WinDVD - видео-проигрыватель - медиаплеер 16 2
Corel WinZip - архиватор 43 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 9 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Apple macOS 1146 2
Linux OS 6907 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1035 1
Virtuozzo Infrastructure Platform 4 1
Parallels Mac Management 10 1
Cisco Intercloud Fabric 1 1
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 1
HP Compaq iPaq 169 1
AWS - Amazon Web Services 579 1
Google Android 10804 1
Apple iOS 5790 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2382 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 56 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 120 1
VMware vSphere 281 1
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 1
Parallels Toolbox 24 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 445 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 170 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Microsoft Windows 1306 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 337 1
Symbian OS 1216 1
Kaspersky Internet Security 316 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 1
Белоусов Сергей 223 5
Зубарев Илья 20 2
Рубанов Владимир 61 1
Чемезов Сергей 126 1
Ершов Павел 32 1
Мартынов Владислав 101 1
Добкин Аркадий 58 1
Файн Александр 9 1
Витоженц Александр 5 1
Капитанов Алексей 1 1
Bergeron Rene - Бержерон Рене 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28033 11
Россия - Российская федерация - РФ 76145 8
Сингапур - Республика 1397 4
Европа Восточная 2683 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9324 3
Ближний Восток 2293 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25056 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10478 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1111 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 2
Германия - Федеративная Республика 6724 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11663 2
Европа 6416 2
Албания - Республика 68 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1199 1
Румыния 480 1
Таиланд - Королевство 583 1
Австрия - Австрийская Республика 883 1
Швеция - Стокгольм 315 1
Словения - Республика 183 1
Сербия - Республика 183 1
Хорватия - Республика 181 1
Польша - Варшава 57 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1314 1
Канада 2290 1
Северная Америка 2344 1
Япония - Токио 761 1
Китай - Шанхай 511 1
Китай - Пекин 666 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 60 1
Швеция - Королевство 1519 1
Африка - Африканский регион 2314 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10988 1
Россия - ПФО - Казань 1820 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2791 1
Франция - Французская Республика 4045 1
Испания - Королевство 2213 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 828 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 522 1
Чехия - Чешская Республика 816 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3855 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 880 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1514 1
Кодекс защиты потребителей Италии 1 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Thomson Reuters - Рейтер 5125 1
Business Insider 183 1
Wired - Издание 154 1
IDC - International Data Corporation 4290 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
Markets&Markets Research 82 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
CNews Fast рейтинг 34 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 86 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1080743, в очереди разбора - 980554.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021