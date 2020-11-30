Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ingram Micro
Публикаций - 48, упоминаний - 68
Ingram Micro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 223 5
|Зубарев Илья 20 2
|Рубанов Владимир 61 1
|Чемезов Сергей 126 1
|Ершов Павел 32 1
|Мартынов Владислав 101 1
|Добкин Аркадий 58 1
|Файн Александр 9 1
|Витоженц Александр 5 1
|Капитанов Алексей 1 1
|Bergeron Rene - Бержерон Рене 1 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1133 2
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5125 1
|Business Insider 183 1
|Wired - Издание 154 1
|IDC - International Data Corporation 4290 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 1
|Markets&Markets Research 82 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
|CNews Fast рейтинг 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1080743, в очереди разбора - 980554.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1080743, в очереди разбора - 980554.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru