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Ingram Micro
СОБЫТИЯ
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|12.11.2019
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Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение
Acronis, разработчик решений в области киберзащиты, сегодня объявил о заключении многолетнего стратегического глобального дистрибьюторского соглашения с Ingram Micro, международным дистрибьютором ИТ-решений. Партнерство обеспечит организациям из разных стран легкий доступ к решениям Acronis Cyber Protection. Партнерская сеть Acronis состоит из
|29.03.2017
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Ingram Micro займется дистрибуцией принтеров Citizen Systems
Компания Citizen Systems, поставщик промышленных решений для печати, объявила о заключении партнерского соглашения с мировым дистрибутором ИТ-продуктов — компанией Ingram Micro. Новое партнерское соглашение, которое уже вступило в силу, позволяет Citizen укрепить свою дистрибуторскую сеть и дает возможность компании поставлять принтеры на новые сегменты р
|12.02.2016
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Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group
Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со штаб-квартирой в Варшаве предо
|08.04.2014
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У Parallels появился новый американский акционер
Американский дистрибутор Ingram Micro приобрел миноритарный пакет акций российского разработчика Parallels и намеревается развернуть решение Parallels Automation в качестве основной платформы по предоставлению облачных
|31.10.2001
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Ingram Micro сообщила об убытках
Крупнейший в США розничный продавец компьютеров Ingram Micro сообщил о чистых убытках в $13,3 млн., или 9 центов на акцию, в третьем квартале. Год назад компания сообщала о прибыли $38,9 млн. (26 центов на акцию). Не считая всех выплат, приб
|15.08.2001
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3Com расширит промышленное внедрение сетевых решений телефонной связи путём соглашения с Ingram Micro
Корпорация 3Com объявила о подписании соглашения с компанией Ingram Micro, лидером оптовых поставок и сервисного обеспечения технологических решений (оборот порядка $31 млрд. в 2000 г.), касающегося продвижения сетевых решений телефонной связи от 3Com -
|15.06.2001
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Ingram Micro объявила о падении продаж
Еще одна компания - крупнейший дистрибьютор высокотехнологичных продуктов компьютерной индустрии - Ingram Micro - выпустила предупреждение о падении дохода в текущем, втором квартале, который заканчивается 30 июня. Прогноз дохода составил $5,8-$6 млрд., что ниже показателя в $6,2 млрд., пред
|28.03.2001
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Handspring расширит свою дилерскую сеть за счет контракта с Ingram Micro
Производитель КПК - компания Handspring - подписала контракт с дистрибьютором Ingram Micro, занимающейся продажей высокотехнологичных продуктов на корпоративном рынке США. Эта сделка, сумма которой не сообщается, позволит производителю карманных ПК значительно расширить
|03.08.2000
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Ingram Micro опубликовала финансовые результаты второго квартала
Доходы компании Ingram Micro за второй квартал упали почти на треть из-за неудачной ценовой политики и попыток снижения расходов. Валовой доход упал на 34% и составил $33.2 млн., или 22 цента на акцию (год наз
|17.11.1999
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Ingram Micro будет продавать продукцию SGI
Компания SGI и крупнейший продавец компьютеров Ingram Micro, заключили договор, согласно которому Ingram Micro получает права на продажу широкого спектра продукции SGI. Сюда входят плоские мониторы Silicon Graphics 1600SW, визуальные
|27.10.1999
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В Европе ОС Red Hat Linux будет продавать Ingram Micro
Red Hat выбрала в качестве европейского дистрибьютера своего ПО компанию Ingram Micro, которая уже давно занимается продажей и дистрибуцией различных высокотехнологичных продуктов. Отныне это означает, что Ingram будет продавать весь спектр продуктов Red Hat - это п
|09.09.1999
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Глава Ingram Micro намерен покинуть свою компанию
Подал в отставку Jerre Stead, генеральный директор Ingram Micro, крупнейшего в мире дистрибьютора ПК. Тем не менее, он не намерен немедленно прекратить выполнение своих обязанностей. Он пробудет на своем посту до тех пор, пока не будет найден е
|09.09.1999
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Ingram Micro сообщает, что ее прибыль будет много ниже прогнозируемой
Компания Ingram Micro, крупнейший в мире дистрибьютор ПК, опубликовал предупреждение, что, по всей видимости, прибыль по итогам третьего финансового квартала будет гораздо ниже ожидаемой. По данным комп
|12.08.1999
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Lucent заключает дистрибьюторское соглашение с дочерним предприятием Ingram Micro
Компания Lucent Technologies объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Electronic Resources India Ltd (ERIL), дочерним предприятием компании Ingram Micro. В рамках этого соглашения ERIL займется продажей SYSTIMAX SCS-систем (Structured Connectivity Solutions) и WaveLAN WCS-систем (Wireless Connectivity Solution) фирмы Lucent в Индии
|30.07.1999
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Прибыль Ingram Micro упала до $50.3 млн.
Компания Ingram Micro подвела итоги второго квартала. Прибыль упала на 9.5% и составила $50.3 млн. или 34 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $55.6 млн. или 37 центов н
|13.07.1999
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Ingram Micro заключила договор с CompUSA на $10 млрд
Компания Ingram Micro заключила договор на 5 лет с продавцом компьютеров, фирмой CompUSA. Стоимость договора составляет около $10 млрд. CompUSA планирует закрыть свой центр в Grapevine (штат Техас), а <
|13.07.1999
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Ingram Micro заключила договор с CompUSA на $10 млрд
Компания Ingram Micro заключила договор на 5 лет с продавцом компьютеров, фирмой CompUSA. Стоимость договора составляет около $10 млрд. CompUSA планирует закрыть свой центр в Grapevine (штат Техас), и <
|15.06.1999
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Ingram Micro будет продавать WLAN-системы Aironet
Компания Aironet Wireless Communications заключила договор с Ingram Micro, согласно которому Ingram Micro займется распространением систем Aironet, предназначенных для работы в беспроводных LAN сетях (WLAN).
|12.02.1999
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Ingram Micro подвела итоги четвертого квартала
Компания Ingram Micro, крупнейший мировой продавец ПК, подвела финансовые итоги четвертого квартала. Прибыль составила $73,2 млн, или 49 центов на одну акцию, что на 1 цент больше, чем прогнозировали ан
|10.02.1999
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Ingram Micro и Tech Data участвуют в онлайновой торговле ПК
Компании Ingram Micro и Tech Data Corp. оказывают содействие компаниям Buy.com и Onsale Inc. соответственно в продаже ПК через Интернет по оптовым ценам. Этим они вызвали недовольство дистрибьюторов, чь
|03.02.1999
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Ingram Micro будет использовать модемы и сетевые карты 3Com
Корпорация 3Com и компания Ingram Micro подписали соглашение, согласно которому модемы и сетевые интерфейсные карты (NIC) производства 3Com будут устанавливаться в системах Frameworks производства Ingram Micro. По
|29.12.1998
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Глава Ingram Micro купил 1 млн акций своей компании
Генеральный директор компании Ingram Micro Джерри Стид (Jerre Stead) объявил о покупке 1 млн акций своей компании. При этом он не уточнил ни цену покупки, ни ее точные сроки. Эта новость стала известна менее чем через недел
Ingram Micro и организации, системы, технологии, персоны:
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
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