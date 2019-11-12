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Ingram Micro

Ingram Micro

СОБЫТИЯ

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12.11.2019 Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение

Acronis, разработчик решений в области киберзащиты, сегодня объявил о заключении многолетнего стратегического глобального дистрибьюторского соглашения с Ingram Micro, международным дистрибьютором ИТ-решений. Партнерство обеспечит организациям из разных стран легкий доступ к решениям Acronis Cyber Protection. Партнерская сеть Acronis состоит из

29.03.2017 Ingram Micro займется дистрибуцией принтеров Citizen Systems

Компания Citizen Systems, поставщик промышленных решений для печати, объявила о заключении партнерского соглашения с мировым дистрибутором ИТ-продуктов — компанией Ingram Micro. Новое партнерское соглашение, которое уже вступило в силу, позволяет Citizen укрепить свою дистрибуторскую сеть и дает возможность компании поставлять принтеры на новые сегменты р
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group

Компания Ingram Micro объявила о приобретении подразделения международного дистрибьютора RRC Group в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Подразделение RRC Group в ЦВЕ со штаб-квартирой в Варшаве предо
08.04.2014 У Parallels появился новый американский акционер

Американский дистрибутор Ingram Micro приобрел миноритарный пакет акций российского разработчика Parallels и намеревается развернуть решение Parallels Automation в качестве основной платформы по предоставлению облачных
31.10.2001 Ingram Micro сообщила об убытках

Крупнейший в США розничный продавец компьютеров Ingram Micro сообщил о чистых убытках в $13,3 млн., или 9 центов на акцию, в третьем квартале. Год назад компания сообщала о прибыли $38,9 млн. (26 центов на акцию). Не считая всех выплат, приб
15.08.2001 3Com расширит промышленное внедрение сетевых решений телефонной связи путём соглашения с Ingram Micro

Корпорация 3Com объявила о подписании соглашения с компанией Ingram Micro, лидером оптовых поставок и сервисного обеспечения технологических решений (оборот порядка $31 млрд. в 2000 г.), касающегося продвижения сетевых решений телефонной связи от 3Com -

15.06.2001 Ingram Micro объявила о падении продаж

Еще одна компания - крупнейший дистрибьютор высокотехнологичных продуктов компьютерной индустрии - Ingram Micro - выпустила предупреждение о падении дохода в текущем, втором квартале, который заканчивается 30 июня. Прогноз дохода составил $5,8-$6 млрд., что ниже показателя в $6,2 млрд., пред
28.03.2001 Handspring расширит свою дилерскую сеть за счет контракта с Ingram Micro

Производитель КПК - компания Handspring - подписала контракт с дистрибьютором Ingram Micro, занимающейся продажей высокотехнологичных продуктов на корпоративном рынке США. Эта сделка, сумма которой не сообщается, позволит производителю карманных ПК значительно расширить

03.08.2000 Ingram Micro опубликовала финансовые результаты второго квартала

Доходы компании Ingram Micro за второй квартал упали почти на треть из-за неудачной ценовой политики и попыток снижения расходов. Валовой доход упал на 34% и составил $33.2 млн., или 22 цента на акцию (год наз
17.11.1999 Ingram Micro будет продавать продукцию SGI

Компания SGI и крупнейший продавец компьютеров Ingram Micro, заключили договор, согласно которому Ingram Micro получает права на продажу широкого спектра продукции SGI. Сюда входят плоские мониторы Silicon Graphics 1600SW, визуальные
27.10.1999 В Европе ОС Red Hat Linux будет продавать Ingram Micro

Red Hat выбрала в качестве европейского дистрибьютера своего ПО компанию Ingram Micro, которая уже давно занимается продажей и дистрибуцией различных высокотехнологичных продуктов. Отныне это означает, что Ingram будет продавать весь спектр продуктов Red Hat - это п
09.09.1999 Глава Ingram Micro намерен покинуть свою компанию

Подал в отставку Jerre Stead, генеральный директор Ingram Micro, крупнейшего в мире дистрибьютора ПК. Тем не менее, он не намерен немедленно прекратить выполнение своих обязанностей. Он пробудет на своем посту до тех пор, пока не будет найден е
09.09.1999 Ingram Micro сообщает, что ее прибыль будет много ниже прогнозируемой

Компания Ingram Micro, крупнейший в мире дистрибьютор ПК, опубликовал предупреждение, что, по всей видимости, прибыль по итогам третьего финансового квартала будет гораздо ниже ожидаемой. По данным комп
12.08.1999 Lucent заключает дистрибьюторское соглашение с дочерним предприятием Ingram Micro

Компания Lucent Technologies объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с Electronic Resources India Ltd (ERIL), дочерним предприятием компании Ingram Micro. В рамках этого соглашения ERIL займется продажей SYSTIMAX SCS-систем (Structured Connectivity Solutions) и WaveLAN WCS-систем (Wireless Connectivity Solution) фирмы Lucent в Индии
30.07.1999 Прибыль Ingram Micro упала до $50.3 млн.

Компания Ingram Micro подвела итоги второго квартала. Прибыль упала на 9.5% и составила $50.3 млн. или 34 цента на акцию. За аналогичный период прошлого года прибыль составила $55.6 млн. или 37 центов н
13.07.1999 Ingram Micro заключила договор с CompUSA на $10 млрд

Компания Ingram Micro заключила договор на 5 лет с продавцом компьютеров, фирмой CompUSA. Стоимость договора составляет около $10 млрд. CompUSA планирует закрыть свой центр в Grapevine (штат Техас), а <
13.07.1999 Ingram Micro заключила договор с CompUSA на $10 млрд

Компания Ingram Micro заключила договор на 5 лет с продавцом компьютеров, фирмой CompUSA. Стоимость договора составляет около $10 млрд. CompUSA планирует закрыть свой центр в Grapevine (штат Техас), и <
15.06.1999 Ingram Micro будет продавать WLAN-системы Aironet

Компания Aironet Wireless Communications заключила договор с Ingram Micro, согласно которому Ingram Micro займется распространением систем Aironet, предназначенных для работы в беспроводных LAN сетях (WLAN).
12.02.1999 Ingram Micro подвела итоги четвертого квартала

Компания Ingram Micro, крупнейший мировой продавец ПК, подвела финансовые итоги четвертого квартала. Прибыль составила $73,2 млн, или 49 центов на одну акцию, что на 1 цент больше, чем прогнозировали ан
10.02.1999 Ingram Micro и Tech Data участвуют в онлайновой торговле ПК

Компании Ingram Micro и Tech Data Corp. оказывают содействие компаниям Buy.com и Onsale Inc. соответственно в продаже ПК через Интернет по оптовым ценам. Этим они вызвали недовольство дистрибьюторов, чь
03.02.1999 Ingram Micro будет использовать модемы и сетевые карты 3Com

Корпорация 3Com и компания Ingram Micro подписали соглашение, согласно которому модемы и сетевые интерфейсные карты (NIC) производства 3Com будут устанавливаться в системах Frameworks производства Ingram Micro. По
29.12.1998 Глава Ingram Micro купил 1 млн акций своей компании

Генеральный директор компании Ingram Micro Джерри Стид (Jerre Stead) объявил о покупке 1 млн акций своей компании. При этом он не уточнил ни цену покупки, ни ее точные сроки. Эта новость стала известна менее чем через недел

Публикаций - 64, упоминаний - 67

Ingram Micro и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 9
Tech Data 26 8
Cisco Systems 5372 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 8
Apple Inc 13154 7
Odin 33 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Dell EMC 5180 5
Intel Corporation 12811 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 5
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Acronis - Акронис 489 4
Corel Corporation 341 4
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 3
SWsoft - Standard & Western Software 49 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
Samsung Electronics 11064 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Lenovo Group 2446 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Yahoo! 3726 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
TI - Texas Instruments Incorporated 848 2
Ciena 221 2
Sphere 30 2
HP 3Com 681 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 2
ModernGigabyte 8 2
Intel Capital 148 3
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 3
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
SoftBank Group 284 1
BlackRock 42 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Archer Daniels Midland 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Continental Airlines 30 1
Связной ГК 1401 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Евросеть 1421 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - The Italian Competition Authority 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
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Corel Gravit - графический редактор 2 2
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Nokia Symbian OS 1411 2
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openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
Росплатформа - Р-Хранилище 24 1
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MSoft - MFlash 26 1
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HPE Ezmeral 4 1
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