Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение

Acronis, разработчик решений в области киберзащиты, сегодня объявил о заключении многолетнего стратегического глобального дистрибьюторского соглашения с Ingram Micro, международным дистрибьютором ИТ-решений. Партнерство обеспечит организациям из разных стран легкий доступ к решениям Acronis Cyber Protection.

Партнерская сеть Acronis состоит из более чем 50 тыс. партнеров и продолжает стремительно расти. Благодаря сотрудничеству с Ingram Micro сервис-провайдеры получат возможность расширить свой бизнес вместе с Acronis.

«Компания Ingram Micro — важный союзник в продвижении наших подходов к реализации современной киберзащиты, и с новым партнерством еще больше сервис-провайдеров смогут предлагать инновационные, эффективные, доступные решения своим клиентам, — отметил Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор Acronis. — Традиционные решения защиты данных и кибербезопасности уже не отвечают современным угрозам, поэтому спрос на настоящую киберзащиту продолжает расти. У сервис-провайдеров появилась интересная возможность для расширения своего бизнеса, и компании Acronis и Ingram Micro помогут ею воспользоваться».

Решения для киберзащиты от Acronis онованы с учетом пяти векторов киберзащиты — обеспечения сохранности, доступности, конфиденциальности, подлинности и безопасности данных (SAPAS). Этот подход помогает клиентам защищать все свои данные, приложения и системы, обеспечивая киберзащиту и управление данными в центре обработки данных, облаке или на устройствах пользователей.

Эффективность такого подхода была доказана использованием решений в различных отраслях, в том числе для нужд спортивных команд, где данные важны для успеха в соревнованиях, считают в Acronis. Компания является партнером по киберзащите ряда команд Формулы-1, Формулы E, Формулы-2, Формулы-3 и Supercars, а также футбольных клубов Английской премьер-лиги Arsenal и Manchester City и команды главной лиги бейсбола Boston Red Sox.

«Решения Acronis известны во всем мире своим уникальным и эффективным подходом к киберзащите, — сказала Рене Бержерон, старший вице-президент подразделения Global Cloud в Ingram Micro. — Ingram Micro обслуживает более 200 тыс. клиентов приблизительно в 160 странах, и мы уверены, что наши клиенты получат значительные преимущества от использования решений Acronis Cyber Protection для защиты данных от современных угроз».

Недавно компания Acronis объявила, что поможет традиционным торговым посредникам стать поставщиками услуг, направив на это $10 млн в рамках своих глобальных планов по развитию партнерского канала.