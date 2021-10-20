Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Acronis
Акронис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 364, упоминаний - 885
Acronis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 217 49
|Путин Владимир 1820 11
|Никифоров Николай 1126 11
|Протасов Станислав 30 10
|Шмулевич Марк 79 8
|Шайхатаров Олег 8 8
|Zanni John - Занни Джон 11 7
|Зубарев Илья 20 5
|Галицкий Александр 82 4
|Лукин Михаил 7 4
|Мартынов Дмитрий 31 4
|Волож Аркадий 181 4
|Оганесян Ашот 58 4
|Магдануров Гайдар 21 4
|Шадаев Максут 384 4
|Филатов Андрей 99 3
|Бадаев Алексей 12 3
|Крючков Андрей 3 3
|Горелов Дмитрий 51 3
|Свердлов Денис 163 3
|Бойко Елена 151 3
|Татаринов Кирилл 31 3
|Андреев Сергей 39 3
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 3
|Бочерова Елена 10 3
|Курочкин Юрий 13 3
|Львовский Александр 5 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Худавердян Тигран 66 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Шайхутдинов Роман 107 2
|Собянин Сергей 211 2
|Левин Леонид 83 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Добкин Аркадий 54 2
|Белозеров Олег 19 2
|Баронов Андрей 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756653, в очереди разбора - 660343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756653, в очереди разбора - 660343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru