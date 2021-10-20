Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Acronis
Акронис


20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 14
18.10.2021 «Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект» 2
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 8
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 1
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 1
12.04.2021 Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты 2
09.04.2021 БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных» 2
29.03.2021 Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний 6
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора 4
17.03.2021 CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 2
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации 1
14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных» 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
12.11.2020 МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста» 1
22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace 2
21.10.2020 Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру 8
30.09.2020 RST Cloud и Vulners объединят усилия на enterprise-рынке ИБ 1
31.08.2020 Экспертиза: почему резервное копирование набирает обороты и как выбрать поставщика бэкап-сервисов 2
20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных 3
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов 3
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock 2
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями 6
10.07.2020 Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли 1
11.06.2020 Как бывший ИТ-директор «Рамблера» сдал Мамуту основателей Nginx 1
29.05.2020 Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома» 5
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 4
22.05.2020 МТС определила список кандидатов в совет директоров 2
15.05.2020 Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
09.04.2020 ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО 1
08.04.2020 CloudMTS снизил стоимость облачного резервного копирования для бизнеса 2
27.03.2020 «Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса 3
12.03.2020 Путин посоветовался с Воложем, Галицким и Богуславским, как развивать ИТ в России 1
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1

Публикаций - 364, упоминаний - 885

Acronis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 55
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 54
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 27
Parallels Holdings 470 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 18
VMware 1829 16
Softline - Софтлайн 1473 15
Google LLC 7128 14
3727 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 14
Yandex - Яндекс 4099 13
SAP SE 3207 12
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 11
Ланит ГК 1155 10
Oracle Corporation 3331 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Veeam Software 250 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 9
Крок 1219 9
Информзащита 422 9
Код Безопасности 365 9
VK - Mail.ru Group 2482 8
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Infotecs - ИнфоТеКС 249 8
Abbyy 793 8
IBM 3527 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 6
Элвис-Плюс 69 6
Citrix Systems 571 6
Merlion - Мерлион 273 6
АйТи 749 6
Samsung Electronics 5633 6
Cisco Systems 2037 6
Facebook 3765 6
InfoWatch - Инфовотч 603 6
Системный софт - SysSoft 124 6
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
iTeco - Ай-Теко 715 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 5
Runa Capital 153 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Almaz Capital Partners 118 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 4
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 4
Почта России ПАО 1570 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Газпром ПАО 518 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 3
eBay Inc 528 2
Аэрофлот 492 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Qiwi 783 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
Manchester City - английский футбольный клуб 2 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Sahara Force India 2 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 2
Maersk 10 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Insight Partners 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
BMW 248 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
AliExpress 275 1
Gett 60 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Tesla Motors 241 1
Visa International 1344 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 21
Правительство РФ 2200 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 9
Президент Российской Федерации 1439 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 2
Правительство Москвы 649 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
МФЦ Мои документы Москвы 6 2
Роснано 456 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Федеральное казначейство России 766 1
Министерство образования Перу 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 63 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
ГАОУ ДПО ТемоЦентр - Московский центр технологической модернизации образования - Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 2 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
Руссофт - Russoft 250 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Acronis Foundation Фонд 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
OpenStack 347 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 6
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 6
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 5
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 4
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Software Engineering - Программная инженерия 13 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 2
Microsoft Windows 10 6612 37
Acronis Backup 28 24
Linux OS 4243 17
Microsoft Azure 1171 16
Acronis True Image 36 16
Apple iOS 5741 16
Acronis Active Protection 16 16
Google Android 10750 16
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 14
Acronis Backup Cloud 13 13
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud 12 12
Acronis Cyber Platform 11 11
Microsoft Office 365 769 11
Microsoft Windows 850 10
Acronis Cloud Storage 11 10
Acronis Backup Advanced 14 10
Apple Mac 1454 8
Microsoft SQL Server 789 6
Apple macOS X 900 6
Microsoft Exchange 678 6
Acronis Cyber Protect 6 6
Acronis AnyData Engine 13 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 5
Acronis Notary 5 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure 4 4
Acronis Disaster Recovery 4 4
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 4
Apple macOS 922 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 4
Acronis Storage 7 4
Citrix XenServer 86 4
Linux RHEV - Red Hat Enterprise Virtualization 20 4
Microsoft Office 1921 4
VMware vSphere 281 4
Белоусов Сергей 217 49
Путин Владимир 1820 11
Никифоров Николай 1126 11
Протасов Станислав 30 10
Шмулевич Марк 79 8
Шайхатаров Олег 8 8
Zanni John - Занни Джон 11 7
Зубарев Илья 20 5
Галицкий Александр 82 4
Лукин Михаил 7 4
Мартынов Дмитрий 31 4
Волож Аркадий 181 4
Оганесян Ашот 58 4
Магдануров Гайдар 21 4
Шадаев Максут 384 4
Филатов Андрей 99 3
Бадаев Алексей 12 3
Крючков Андрей 3 3
Горелов Дмитрий 51 3
Свердлов Денис 163 3
Бойко Елена 151 3
Татаринов Кирилл 31 3
Андреев Сергей 39 3
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 3
Бочерова Елена 10 3
Курочкин Юрий 13 3
Львовский Александр 5 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Комиссаров Дмитрий 157 2
Тикуркин Максим 32 2
Худавердян Тигран 66 2
Мотовилов Олег 58 2
Шайхутдинов Роман 107 2
Собянин Сергей 211 2
Левин Леонид 83 2
Мишустин Михаил 302 2
Ермолаев Артем 340 2
Добкин Аркадий 54 2
Белозеров Олег 19 2
Баронов Андрей 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 194
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 21
Германия - Федеративная Республика 3614 19
Сингапур - Республика 808 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 16
Россия - ПФО - Казань 1510 16
Япония 2760 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 15
Европа 3730 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 12
Россия - СФО - Новосибирск 1956 9
Восточная Европа 1669 9
Франция - Французская Республика 2112 8
Украина 3347 8
Россия - Иннополис 292 7
Болгария - Республика 306 7
Азия - Азиатский регион 1512 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 7
Казахстан - Республика 2621 6
Африка 1482 6
Канада 1294 6
Индия - Республика 2161 6
США - Калифорния 969 6
Австралия - Австралийский Союз 1118 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Италия - Итальянская Республика 1371 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Северная Америка 1405 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 4
Европа Западная 610 4
Ближний Восток 1468 4
Беларусь - Белоруссия 2081 4
Бразилия - Федеративная Республика 1121 4
Польша - Республика 824 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 236 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 72 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 3
Forbes - Форбс 441 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Virus Bulletin 19 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
РБК Инновации 36 1
РЖД Партнер 1 1
Acronis Motorsport 1 1
Variety 9 1
Nature 35 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
CrunchBase 62 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Ведомости 259 1
Bloomberg 785 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 21
IDC - International Data Corporation 2709 9
Gartner 2188 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 7
AV-Test Institute 26 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 4
CNews Fast рейтинг 29 3
IDC Russia - IDC Россия 115 3
Frost & Sullivan 101 2
Allied Market Research 13 2
Future Workplace 4 1
451 Research Group 44 1
Gartner Peer Insights 4 1
Forrester Research 385 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
ABI Research 181 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
MRG Effitas 2 1
Technavio 23 1
TAdviser Report 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 4
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
ЭЛАС НПО 6 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 2
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Institución Educativa Virgen de las Gracias 1 1
Acronis Unium 1 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 4 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 3 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 1 1
FAU Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена - Нюрнберга - Эрлангенский университет 2 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 3
PR in IT Award - премия 2 2
МТТ Премия 2 2
Час кода - международное движение 11 2
CNews AWARDS 291 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
Acronis Global Cyber Summit 1 1
FIA WEC - FIA World Endurance Championship - Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 1 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
NetApp Insight - конференция 4 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756653, в очереди разбора - 660343.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще