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Acronis Акронис
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|08.08.2024
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Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда
Фонд EQT купил контрольный пакет Acronis Разработчик ПО для резервного копирования информации Acrnois объявил о заключении сделки по продаже контрольной доли шведскому фонду EQT X. Подробности сделки не разглашаются. Известно
|20.09.2023
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Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД
вым, Ильей Зубаревым и Дмитрием Чихачевым в 2010 г. Белоусов и Зубарев, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), известны также как соучредители международных компаний Parallels и Acronis. Первая была создана в 1999 г. и по сей день занимается разработкой программных средств виртуализации. Acronis же специализируется на системном ПО для управления системами хранен
|09.03.2023
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Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ
Досадная «утечка» В открытом доступе оказалась конфиденциальная информация компании Acronis – разработчика решений для информационной безопасности и резервного копирования. Теперь каждый может скачать многочисленные данные компании, в том числе различные сертификаты, журналы с
|05.03.2022
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Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России
Acronis покидает Россию Разработчик ПО для резервного хранения информации Acronis осудил российскую спецоперацию на Украине. Его гендиректор Патрик Пулвермюллер (Patrick Pulvermueller) заявил о прекращении работы компании в России. Кроме того, по его словам, созданны
|27.01.2022
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«Киберпротект» представляет решение для обмена и синхронизации данных
ы» разработан на базе исходного кода ключевого технологического партнера «Киберпротекта» – компании Acronis. Это решение применяется заказчиками во всем мире для организации безопасной работы с
|29.10.2021
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«Акронис защита данных» обеспечивает бесперебойную доступность госуслуг для жителей Карелии
Система резервного копирования и восстановления на базе «Акронис защита данных» внедрена в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг республики Карелия. Здесь в режиме «одного окна» оказываются более 200 государс
|20.10.2021
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Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware
Легенда в Acronis Компания Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, объя
|18.10.2021
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«Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект»
ими заказчиками. Ключевым технологическим партнером «Киберпротекта» остается международная компания Acronis, — сказал Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект». — Также в фок
|15.09.2021
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Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase
«Акронис инфозащита» и «Шаркс датацентр» сообщают о совместимости системы виртуализации SharxBase и средств резервного копирования «Акронис Защита Данных». Проведенные тесты показали, что
|13.07.2021
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НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов
АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервно
|09.07.2021
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Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis
Сергей Белоусов, сооснователь сингапурско-швейцарской (с прочными российскими корнями) ИТ-компании Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, уступил кресло гендиректора
|27.05.2021
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Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве
Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение целей, установленных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числ
|12.04.2021
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Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты
Несмотря на то, что 80% организаций используют до 10 различных решений для защиты и кибербезопасности одновременно, более 50% из них испытали простои из-за потери данных в прошлом году. Acronis обнародовала результаты своего второго ежегодного исследования Cyber Protection Week, которое выявило опасный дисбаланс между необходимостью защищать данные и неэффективностью инвестици
|09.04.2021
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БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных»
В Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) внедрена система резервного копирования на базе «Акронис защита данных». Академия защитила при помощи решения компании «Акронис инфозащита» свою информационную инфраструктуру, которая задействована в организации учебного процесса и упр
|29.03.2021
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Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний
рными, риски не были полностью поняты, а сотрудничество между отраслями было ограниченным. Компания Acronis поделилась своим опытом и знаниями в области киберзащиты работая в составе рабочей гр
|17.03.2021
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«Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа
нальное образовательное учреждение «Петровский колледж», старейшее и крупнейшее среднее специальное учебное заведение Санкт-Петербурга, использует для резервного копирования и восстановления решение «Акронис защита данных». Колледж располагает обширной информационной инфраструктурой, которая используется для обеспечения образовательного процесса: проведения занятий, работы учебных подраздел
|17.03.2021
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Acronis купил собственного дистрибутора
Acronis укрепляется в Южной Африке Разработчик систем резервного хранения информации Acronis сообщила о приобретении дистрибутора из Южно-Африканской республике (ЮАР) — компании Synapsys. Сумма сделки и финансовые показатели приобретаемой компании не разглашаются. Как появилась
|28.01.2021
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«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации
Три резидента Иннополиса — «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL — представили готовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами,
|14.01.2021
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В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»
ля резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стали доступны сервисы «Акронис защита данных», позволяющие повысить
|22.10.2020
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Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace
ависимо от того, где они работают, крайне важно обеспечить стабильность и надежность их опыта, – сказал Пи Джей Хоф, исполнительный вице-президент и директор по продукции Citrix. Благодаря интеграции Acronis с Citrix, компании получают возможность обеспечить комплексную киберзащиту, которая гарантирует безопасность виртуальных приложений и пользователей настольных компьютеров, не мешая их р
|21.10.2020
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Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру
включены новейшие центры в Канаде, Новой Зеландии и Бутане. О расширении было объявлено на саммите Acronis Global Cyber Summit 2020. Новые центры позволят обеспечить доступность полного спектр
|15.10.2020
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Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области
Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») внедрило систему резервного копирования «Акронис Защита Данных». Решение используется в Едином центре обработки данных (ЕЦОД), который служит для организации высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуры для задач администр
|20.08.2020
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Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных
Компания Acronis объявила о выпуске Acronis True Image 2021. В новой версии продукта передовые
|22.07.2020
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Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов
те с ключевыми НИИ РАН, и кафедры, открытые ведущими ИТ-компаниями, включая швейцарско-сингапурскую Acronis. Студенты ФПМИ с ранних курсов приобщаются к решению прикладных задач, получают специ
|15.07.2020
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Acronis приобрела DeviceLock
от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. В рамках соглашения DeviceLock станет дочерней компанией Acronis. Продукты DeviceLock – лидера в области предотвращения утечек данных (DLP) с оконечных вычислительных устройств – защищают более 4 миллионов компьютеров, установленных по всему миру в и
|15.07.2020
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Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями
Acronis приобрел Devicelock Компания Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock. Об этом говорится в сообщ
|09.06.2020
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«Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково»
«Акронис инфозащита» получила статус участника проекта «Сколково». Специалисты компании займутся разработкой программного обеспечения для организации и защиты ИТ-инфраструктуры предприятий с исп
|29.05.2020
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Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома»
объявил о заключении официального партнерства в области искусственного интеллекта с итальянским профессиональным футбольным клубом Associazione Sportiva Roma (ФК «Рома»). В соответствии с соглашением Acronis предоставит решения в сфере ИИ и машинного обучения (МО) для обработки данных о футбольных играх, что позволит оптимизировать игровой процесс и деловые операции клуба. Также Acronis<
|15.05.2020
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Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта
ала официальным партнером гоночной команды Toyota Gazoo Racing в области искусственного интеллекта. Acronis будет разрабатывать решения искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы пом
|28.04.2020
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«Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис»
«Акронис инфозащита», российский разработчик ПО для защиты, резервного копирования и восстановления данных, стала партнером Особой экономической зоны «Иннополис» и открывает в ней свой филиал ра
|09.04.2020
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ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО
«Акронис Инфозащита» объявила о включении универсального решения «Acronis Инфраструктура», которое объединяет виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одно
|27.03.2020
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«Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса
оддержки бизнеса своих партнеров и заказчиков для всех новых клиентов сервисов, работающих на базе «Acronis защита данных облачная», отменяется плата за пользование услугой. Акция продлится до
|13.03.2020
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НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов
х систем РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) 7.3 и системы резервного копирования «Acronis Защита Данных». По результатам успешных испытаний был подписан сертификат совместимос
|19.12.2019
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Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool
обальным партнером по резервному копированию и хранению данных клуба. По условиям этого соглашения, Acronis обеспечит FC Liverpool доступ к инновационным решениям облачного хранения, резервного
|11.12.2019
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«Акронис-инфозащита» объединила виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном решении
«Акронис-инфозащита» представила рынку новый продукт — «Acronis инфраструктура». По словам представителей компании, это первое российское программно-определяемое решение, которое объединяет виртуализацию, хранилище, сеть c распределенной маршрутизац
|11.12.2019
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Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями
Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного упр
|12.11.2019
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Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение
трибьютором ИТ-решений. Партнерство обеспечит организациям из разных стран легкий доступ к решениям Acronis Cyber Protection. Партнерская сеть Acronis состоит из более чем 50 тыс. партне
|18.09.2019
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Acronis нашел инвесторов. Его капитализация перевалила за $1 млрд
Успешный инвестиционный раунд Компания Acronis сообщила о проведении крупного инвестиционного раунда, на сумму в $147 млн. Его возгл
|12.09.2019
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В Acronis назначен новый исполнительный заместитель председателя совета директоров
пании выйти на новый этап роста бизнеса. Татаринов, один из известнейших ветеранов ИТ индустрии с более чем 30-летним стажем работы в деловой и технологической сфере, вошел в состав совета директоров Acronis с декабря 2018 г., а до этого занимал руководящие должности в ряде компаний-разработчиков программного обеспечения, включая Citrix Systems, Inc. и Microsoft Corp. Опыт Татаринова в реал
|20.08.2019
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Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1»
Acronis выпустил Acronis True Image 2020 – новую версию решения для персональной киберзащиты. Новая версия поз
Acronis и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Сергей 254 109
|Галицкий Александр 123 25
|Никифоров Николай 1138 24
|Зубарев Илья 27 22
|Протасов Станислав 36 20
|Путин Владимир 3454 19
|Хазов Артем 15 11
|Шмулевич Марк 90 10
|Аношин Антон 13 10
|Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 10
|Чихачев Дмитрий 29 9
|Zanni John - Занни Джон 11 8
|Шайхатаров Олег 8 8
|Бочерова Елена 46 8
|Свердлов Денис 201 7
|Генс Филипп 54 7
|Боровиков Игорь 137 7
|Жуковский Дмитрий 7 7
|Нуралиев Борис 298 6
|Крючков Андрей 41 6
|Цыпляев Максим 44 6
|Шакиров Шамиль 32 6
|Мальгин Сергей 7 6
|Ryan Charles - Райан Чарльз 10 6
|Donahue Jason - Донахью Джейсон 6 6
|Тимашев Ратмир 69 6
|Оганесян Ашот 152 5
|Бойко Елена 152 5
|Касперский Евгений 337 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Магдануров Гайдар 23 5
|Бадаев Алексей 40 5
|Данилов Игорь 24 5
|Богданчиков Евгений 13 5
|Богданчиков Сергей 9 5
|Комиссарова Елена 8 5
|Попова Галина 7 5
|Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 5
|Галицкая Алия 7 5
|Баронов Андрей 17 5
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