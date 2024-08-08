Acronis - Акронис

Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда Фонд EQT купил контрольный пакет Acronis Разработчик ПО для резервного копирования информации Acrnois объявил о заключении сделки по продаже контрольной доли шведскому фонду EQT X. Подробности сделки не разглашаются. Известно

Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД вым, Ильей Зубаревым и Дмитрием Чихачевым в 2010 г. Белоусов и Зубарев, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), известны также как соучредители международных компаний Parallels и Acronis. Первая была создана в 1999 г. и по сей день занимается разработкой программных средств виртуализации. Acronis же специализируется на системном ПО для управления системами хранен

Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ Досадная «утечка» В открытом доступе оказалась конфиденциальная информация компании Acronis – разработчика решений для информационной безопасности и резервного копирования. Теперь каждый может скачать многочисленные данные компании, в том числе различные сертификаты, журналы с

Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России Acronis покидает Россию Разработчик ПО для резервного хранения информации Acronis осудил российскую спецоперацию на Украине. Его гендиректор Патрик Пулвермюллер (Patrick Pulvermueller) заявил о прекращении работы компании в России. Кроме того, по его словам, созданны

«Киберпротект» представляет решение для обмена и синхронизации данных ы» разработан на базе исходного кода ключевого технологического партнера «Киберпротекта» – компании Acronis. Это решение применяется заказчиками во всем мире для организации безопасной работы с

«Акронис защита данных» обеспечивает бесперебойную доступность госуслуг для жителей Карелии Система резервного копирования и восстановления на базе «Акронис защита данных» внедрена в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг республики Карелия. Здесь в режиме «одного окна» оказываются более 200 государс

Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware Легенда в Acronis Компания Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, объя

«Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект» ими заказчиками. Ключевым технологическим партнером «Киберпротекта» остается международная компания Acronis, — сказал Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект». — Также в фок

Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase «Акронис инфозащита» и «Шаркс датацентр» сообщают о совместимости системы виртуализации SharxBase и средств резервного копирования «Акронис Защита Данных». Проведенные тесты показали, что

НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервно

Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis Сергей Белоусов, сооснователь сингапурско-швейцарской (с прочными российскими корнями) ИТ-компании Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, уступил кресло гендиректора

Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение целей, установленных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числ

Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты Несмотря на то, что 80% организаций используют до 10 различных решений для защиты и кибербезопасности одновременно, более 50% из них испытали простои из-за потери данных в прошлом году. Acronis обнародовала результаты своего второго ежегодного исследования Cyber Protection Week, которое выявило опасный дисбаланс между необходимостью защищать данные и неэффективностью инвестици

БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных» В Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) внедрена система резервного копирования на базе «Акронис защита данных». Академия защитила при помощи решения компании «Акронис инфозащита» свою информационную инфраструктуру, которая задействована в организации учебного процесса и упр

Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний рными, риски не были полностью поняты, а сотрудничество между отраслями было ограниченным. Компания Acronis поделилась своим опытом и знаниями в области киберзащиты работая в составе рабочей гр

«Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа нальное образовательное учреждение «Петровский колледж», старейшее и крупнейшее среднее специальное учебное заведение Санкт-Петербурга, использует для резервного копирования и восстановления решение «Акронис защита данных». Колледж располагает обширной информационной инфраструктурой, которая используется для обеспечения образовательного процесса: проведения занятий, работы учебных подраздел

Acronis купил собственного дистрибутора Acronis укрепляется в Южной Африке Разработчик систем резервного хранения информации Acronis сообщила о приобретении дистрибутора из Южно-Африканской республике (ЮАР) — компании Synapsys. Сумма сделки и финансовые показатели приобретаемой компании не разглашаются. Как появилась

«Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации Три резидента Иннополиса — «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL — представили готовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами,

В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных» ля резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стали доступны сервисы «Акронис защита данных», позволяющие повысить

Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace ависимо от того, где они работают, крайне важно обеспечить стабильность и надежность их опыта, – сказал Пи Джей Хоф, исполнительный вице-президент и директор по продукции Citrix. Благодаря интеграции Acronis с Citrix, компании получают возможность обеспечить комплексную киберзащиту, которая гарантирует безопасность виртуальных приложений и пользователей настольных компьютеров, не мешая их р

Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру включены новейшие центры в Канаде, Новой Зеландии и Бутане. О расширении было объявлено на саммите Acronis Global Cyber Summit 2020. Новые центры позволят обеспечить доступность полного спектр

Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») внедрило систему резервного копирования «Акронис Защита Данных». Решение используется в Едином центре обработки данных (ЕЦОД), который служит для организации высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуры для задач администр

Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных Компания Acronis объявила о выпуске Acronis True Image 2021. В новой версии продукта передовые

Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов те с ключевыми НИИ РАН, и кафедры, открытые ведущими ИТ-компаниями, включая швейцарско-сингапурскую Acronis. Студенты ФПМИ с ранних курсов приобщаются к решению прикладных задач, получают специ

Acronis приобрела DeviceLock от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. В рамках соглашения DeviceLock станет дочерней компанией Acronis. Продукты DeviceLock – лидера в области предотвращения утечек данных (DLP) с оконечных вычислительных устройств – защищают более 4 миллионов компьютеров, установленных по всему миру в и

Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями Acronis приобрел Devicelock Компания Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock. Об этом говорится в сообщ

«Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково» «Акронис инфозащита» получила статус участника проекта «Сколково». Специалисты компании займутся разработкой программного обеспечения для организации и защиты ИТ-инфраструктуры предприятий с исп

Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома» объявил о заключении официального партнерства в области искусственного интеллекта с итальянским профессиональным футбольным клубом Associazione Sportiva Roma (ФК «Рома»). В соответствии с соглашением Acronis предоставит решения в сфере ИИ и машинного обучения (МО) для обработки данных о футбольных играх, что позволит оптимизировать игровой процесс и деловые операции клуба. Также Acronis<

Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта ала официальным партнером гоночной команды Toyota Gazoo Racing в области искусственного интеллекта. Acronis будет разрабатывать решения искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы пом

«Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис» «Акронис инфозащита», российский разработчик ПО для защиты, резервного копирования и восстановления данных, стала партнером Особой экономической зоны «Иннополис» и открывает в ней свой филиал ра

ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО «Акронис Инфозащита» объявила о включении универсального решения «Acronis Инфраструктура», которое объединяет виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одно

«Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса оддержки бизнеса своих партнеров и заказчиков для всех новых клиентов сервисов, работающих на базе «Acronis защита данных облачная», отменяется плата за пользование услугой. Акция продлится до

НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов х систем РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) 7.3 и системы резервного копирования «Acronis Защита Данных». По результатам успешных испытаний был подписан сертификат совместимос

Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool обальным партнером по резервному копированию и хранению данных клуба. По условиям этого соглашения, Acronis обеспечит FC Liverpool доступ к инновационным решениям облачного хранения, резервного

«Акронис-инфозащита» объединила виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном решении «Акронис-инфозащита» представила рынку новый продукт — «Acronis инфраструктура». По словам представителей компании, это первое российское программно-определяемое решение, которое объединяет виртуализацию, хранилище, сеть c распределенной маршрутизац

Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного упр

Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение трибьютором ИТ-решений. Партнерство обеспечит организациям из разных стран легкий доступ к решениям Acronis Cyber Protection. Партнерская сеть Acronis состоит из более чем 50 тыс. партне

Acronis нашел инвесторов. Его капитализация перевалила за $1 млрд Успешный инвестиционный раунд Компания Acronis сообщила о проведении крупного инвестиционного раунда, на сумму в $147 млн. Его возгл

В Acronis назначен новый исполнительный заместитель председателя совета директоров пании выйти на новый этап роста бизнеса. Татаринов, один из известнейших ветеранов ИТ индустрии с более чем 30-летним стажем работы в деловой и технологической сфере, вошел в состав совета директоров Acronis с декабря 2018 г., а до этого занимал руководящие должности в ряде компаний-разработчиков программного обеспечения, включая Citrix Systems, Inc. и Microsoft Corp. Опыт Татаринова в реал