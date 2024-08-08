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Acronis Акронис

Acronis - Акронис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.08.2024 Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда

Фонд EQT купил контрольный пакет Acronis Разработчик ПО для резервного копирования информации Acrnois объявил о заключении сделки по продаже контрольной доли шведскому фонду EQT X. Подробности сделки не разглашаются. Известно

20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД

вым, Ильей Зубаревым и Дмитрием Чихачевым в 2010 г. Белоусов и Зубарев, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ), известны также как соучредители международных компаний Parallels и Acronis. Первая была создана в 1999 г. и по сей день занимается разработкой программных средств виртуализации. Acronis же специализируется на системном ПО для управления системами хранен
09.03.2023 Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ

Досадная «утечка» В открытом доступе оказалась конфиденциальная информация компании Acronis – разработчика решений для информационной безопасности и резервного копирования. Теперь каждый может скачать многочисленные данные компании, в том числе различные сертификаты, журналы с
05.03.2022 Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России

Acronis покидает Россию Разработчик ПО для резервного хранения информации Acronis осудил российскую спецоперацию на Украине. Его гендиректор Патрик Пулвермюллер (Patrick Pulvermueller) заявил о прекращении работы компании в России. Кроме того, по его словам, созданны
27.01.2022 «Киберпротект» представляет решение для обмена и синхронизации данных

ы» разработан на базе исходного кода ключевого технологического партнера «Киберпротекта» – компании Acronis. Это решение применяется заказчиками во всем мире для организации безопасной работы с
29.10.2021 «Акронис защита данных» обеспечивает бесперебойную доступность госуслуг для жителей Карелии

Система резервного копирования и восстановления на базе «Акронис защита данных» внедрена в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг республики Карелия. Здесь в режиме «одного окна» оказываются более 200 государс
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware

Легенда в Acronis Компания Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, объя
18.10.2021 «Акронис инфозащита» переименовалась в «Киберпротект»

ими заказчиками. Ключевым технологическим партнером «Киберпротекта» остается международная компания Acronis, — сказал Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект». — Также в фок
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase

«Акронис инфозащита» и «Шаркс датацентр» сообщают о совместимости системы виртуализации SharxBase и средств резервного копирования «Акронис Защита Данных». Проведенные тесты показали, что
13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

АО «НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Акронис инфозащита» в рамках технологического партнерства провели серию тестовых испытаний на совместимость программного обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервно
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis

Сергей Белоусов, сооснователь сингапурско-швейцарской (с прочными российскими корнями) ИТ-компании Acronis, которая специализируется на решениях для защиты данных, уступил кресло гендиректора

27.05.2021 Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве

Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение целей, установленных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числ
12.04.2021 Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты

Несмотря на то, что 80% организаций используют до 10 различных решений для защиты и кибербезопасности одновременно, более 50% из них испытали простои из-за потери данных в прошлом году. Acronis обнародовала результаты своего второго ежегодного исследования Cyber Protection Week, которое выявило опасный дисбаланс между необходимостью защищать данные и неэффективностью инвестици
09.04.2021 БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных»

В Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) внедрена система резервного копирования на базе «Акронис защита данных». Академия защитила при помощи решения компании «Акронис инфозащита» свою информационную инфраструктуру, которая задействована в организации учебного процесса и упр
29.03.2021 Acronis объединяется с лидерами отрасли для подготовки руководства по кибербезопасности для глав компаний

рными, риски не были полностью поняты, а сотрудничество между отраслями было ограниченным. Компания Acronis поделилась своим опытом и знаниями в области киберзащиты работая в составе рабочей гр
17.03.2021 «Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа

нальное образовательное учреждение «Петровский колледж», старейшее и крупнейшее среднее специальное учебное заведение Санкт-Петербурга, использует для резервного копирования и восстановления решение «Акронис защита данных». Колледж располагает обширной информационной инфраструктурой, которая используется для обеспечения образовательного процесса: проведения занятий, работы учебных подраздел
17.03.2021 Acronis купил собственного дистрибутора

Acronis укрепляется в Южной Африке Разработчик систем резервного хранения информации Acronis сообщила о приобретении дистрибутора из Южно-Африканской республике (ЮАР) — компании Synapsys. Сумма сделки и финансовые показатели приобретаемой компании не разглашаются. Как появилась
28.01.2021 «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL разработали совместное решение для быстрого развертывания частного облака организации

Три резидента Иннополиса — «Мой офис», «Акронис инфозащита» и ICL — представили готовое комплексное решение, использование которого позволит организациям «с нуля» быстро развернуть частное облако для совместной работы с документами,

14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»

ля резервного копирования и восстановления данных, технологическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стали доступны сервисы «Акронис защита данных», позволяющие повысить

22.10.2020 Acronis интегрировала систему киберзащиты Cyber Protect с рабочей средой Citrix Workspace

ависимо от того, где они работают, крайне важно обеспечить стабильность и надежность их опыта, – сказал Пи Джей Хоф, исполнительный вице-президент и директор по продукции Citrix. Благодаря интеграции Acronis с Citrix, компании получают возможность обеспечить комплексную киберзащиту, которая гарантирует безопасность виртуальных приложений и пользователей настольных компьютеров, не мешая их р
21.10.2020 Acronis создаст собственную сеть из 111 ЦОД по всему миру

включены новейшие центры в Канаде, Новой Зеландии и Бутане. О расширении было объявлено на саммите Acronis Global Cyber Summit 2020. Новые центры позволят обеспечить доступность полного спектр
15.10.2020 Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») внедрило систему резервного копирования «Акронис Защита Данных». Решение используется в Едином центре обработки данных (ЕЦОД), который служит для организации высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуры для задач администр
20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных

Компания Acronis объявила о выпуске Acronis True Image 2021. В новой версии продукта передовые

22.07.2020 Acronis и ФПМИ создают дополнительные возможности для студентов младших курсов

те с ключевыми НИИ РАН, и кафедры, открытые ведущими ИТ-компаниями, включая швейцарско-сингапурскую Acronis. Студенты ФПМИ с ранних курсов приобщаются к решению прикладных задач, получают специ
15.07.2020 Acronis приобрела DeviceLock

от утечек данных и контроля доступа к устройствам, используемого в коммерческих, государственных и образовательных организациях по всему миру. В рамках соглашения DeviceLock станет дочерней компанией Acronis. Продукты DeviceLock – лидера в области предотвращения утечек данных (DLP) с оконечных вычислительных устройств – защищают более 4 миллионов компьютеров, установленных по всему миру в и
15.07.2020 Acronis купил американскую ИБ-компанию с российскими корнями

Acronis приобрел Devicelock Компания Acronis приобрела американского разработчика DLP-систем Devicelock. Об этом говорится в сообщ
09.06.2020 «Акронис инфозащита» стала резидентом «Сколково»

«Акронис инфозащита» получила статус участника проекта «Сколково». Специалисты компании займутся разработкой программного обеспечения для организации и защиты ИТ-инфраструктуры предприятий с исп
29.05.2020 Acronis заключил официальное партнерство в области ИИ с ФК «Рома»

объявил о заключении официального партнерства в области искусственного интеллекта с итальянским профессиональным футбольным клубом Associazione Sportiva Roma (ФК «Рома»). В соответствии с соглашением Acronis предоставит решения в сфере ИИ и машинного обучения (МО) для обработки данных о футбольных играх, что позволит оптимизировать игровой процесс и деловые операции клуба. Также Acronis<
15.05.2020 Acronis и команда Toyota Gazoo Racing стали партнерами в сфере искусственного интеллекта

ала официальным партнером гоночной команды Toyota Gazoo Racing в области искусственного интеллекта. Acronis будет разрабатывать решения искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы пом
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис»

«Акронис инфозащита», российский разработчик ПО для защиты, резервного копирования и восстановления данных, стала партнером Особой экономической зоны «Иннополис» и открывает в ней свой филиал ра
09.04.2020 ПО «Acronis Инфраструктура» включено в Единый реестр российского ПО

«Акронис Инфозащита» объявила о включении универсального решения «Acronis Инфраструктура», которое объединяет виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одно
27.03.2020 «Акронис инфозащита» отменила плату за облачный бэкап для новых пользователей сервиса

оддержки бизнеса своих партнеров и заказчиков для всех новых клиентов сервисов, работающих на базе «Acronis защита данных облачная», отменяется плата за пользование услугой. Акция продлится до

13.03.2020 НТЦ ИТ РОСА и «Акронис Инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

х систем РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA ENTERPRISE LINUX DESKTOP (RELD) 7.3 и системы резервного копирования «Acronis Защита Данных». По результатам успешных испытаний был подписан сертификат совместимос
19.12.2019 Acronis стала глобальным партнером ФК Liverpool

обальным партнером по резервному копированию и хранению данных клуба. По условиям этого соглашения, Acronis обеспечит FC Liverpool доступ к инновационным решениям облачного хранения, резервного
11.12.2019 «Акронис-инфозащита» объединила виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном решении

«Акронис-инфозащита» представила рынку новый продукт — «Acronis инфраструктура». По словам представителей компании, это первое российское программно-определяемое решение, которое объединяет виртуализацию, хранилище, сеть c распределенной маршрутизац
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

Приобретение 5nine Software Acronis приобрел американскую компанию 5nine Software, разработчика решений для облачного упр
12.11.2019 Acronis и Ingram Micro заключили стратегическое дистрибьюторское соглашение

трибьютором ИТ-решений. Партнерство обеспечит организациям из разных стран легкий доступ к решениям Acronis Cyber Protection. Партнерская сеть Acronis состоит из более чем 50 тыс. партне
18.09.2019 Acronis нашел инвесторов. Его капитализация перевалила за $1 млрд

Успешный инвестиционный раунд Компания Acronis сообщила о проведении крупного инвестиционного раунда, на сумму в $147 млн. Его возгл
12.09.2019 В Acronis назначен новый исполнительный заместитель председателя совета директоров

пании выйти на новый этап роста бизнеса. Татаринов, один из известнейших ветеранов ИТ индустрии с более чем 30-летним стажем работы в деловой и технологической сфере, вошел в состав совета директоров Acronis с декабря 2018 г., а до этого занимал руководящие должности в ряде компаний-разработчиков программного обеспечения, включая Citrix Systems, Inc. и Microsoft Corp. Опыт Татаринова в реал
20.08.2019 Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1»

Acronis выпустил Acronis True Image 2020 – новую версию решения для персональной киберзащиты. Новая версия поз

Публикаций - 489, упоминаний - 657

Acronis и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 100
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 99
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 71
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 60
Broadcom - VMware 2610 59
Softline - Софтлайн 3743 40
9594 39
Yandex - Яндекс 9216 38
Oracle Corporation 7074 35
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 31
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 30
Ростелеком 10948 27
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 26
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 22
Apple Inc 13154 21
Google LLC 12688 20
Veeam Software 345 20
Intel Corporation 12811 20
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 19
SAP SE 5601 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Код Безопасности 812 18
Dr.Web - Доктор Веб 1294 18
InfoWatch - Инфовотч 1185 18
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 84 17
Cisco Systems 5372 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 16
VK - Mail.ru Group 3602 15
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Информзащита 941 15
Крок - Croc 1964 14
Meta Platforms - Facebook 4621 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Citrix Systems 868 13
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 13
Red Hat 1378 13
Runa Capital 158 32
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 24
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Газпром ПАО 1493 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 7
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
UFG Asset Management 11 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ABRT Венчурный фонд 33 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Почта России ПАО 2370 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 4
Coursera 65 3
Visa International 1993 3
Альфа-Групп 745 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Газпром добыча Астрахань 15 3
QWave - венчурный фонд 4 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 3
101Hotels.com 456 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 3
eBay Inc 1640 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Альфа-Банк 1979 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 23
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 2
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 2
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
НАПФ - Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов 5 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 184
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 179
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 159
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 123
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 107
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 105
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 97
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 96
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 83
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 76
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 73
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 67
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 27
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 24
Microsoft Windows 16882 103
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 79 79
Acronis True Image 97 69
Linux OS 11533 67
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 30
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 29
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 32 28
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 28
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 21
Broadcom - VMware vSphere 614 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Google Android 15243 19
Microsoft Azure 1526 19
Acronis Data Protection Platform - Acronis Active Protection - Acronis Ransomware Protection 22 18
Apple iOS 8583 18
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
Microsoft Office 365 1042 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 16
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 16
Acronis AnyData Engine 15 15
Acronis Backup Advanced 15 14
Acronis Universal Restore 15 14
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Acronis vmProtect 14 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 9
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 9
Acronis Disaster Recovery 9 9
Acronis Disk Director - Acronis Disk Editor 15 9
Acronis Snap Deploy - Acronis Snap Restore 9 9
Microsoft Office 4170 9
Microsoft Windows XP 2431 8
Apple iPhone 6 4861 8
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 8
Белоусов Сергей 254 109
Галицкий Александр 123 25
Никифоров Николай 1138 24
Зубарев Илья 27 22
Протасов Станислав 36 20
Путин Владимир 3454 19
Хазов Артем 15 11
Шмулевич Марк 90 10
Аношин Антон 13 10
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 10
Чихачев Дмитрий 29 9
Zanni John - Занни Джон 11 8
Шайхатаров Олег 8 8
Бочерова Елена 46 8
Свердлов Денис 201 7
Генс Филипп 54 7
Боровиков Игорь 137 7
Жуковский Дмитрий 7 7
Нуралиев Борис 298 6
Крючков Андрей 41 6
Цыпляев Максим 44 6
Шакиров Шамиль 32 6
Мальгин Сергей 7 6
Ryan Charles - Райан Чарльз 10 6
Donahue Jason - Донахью Джейсон 6 6
Тимашев Ратмир 69 6
Оганесян Ашот 152 5
Бойко Елена 152 5
Касперский Евгений 337 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Магдануров Гайдар 23 5
Бадаев Алексей 40 5
Данилов Игорь 24 5
Богданчиков Евгений 13 5
Богданчиков Сергей 9 5
Комиссарова Елена 8 5
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Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 5
Галицкая Алия 7 5
Баронов Андрей 17 5
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Европа 24964 48
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Сингапур - Республика 1953 34
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Япония 13807 20
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
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VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
CNews AWARDS - награда 571 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 3
Час кода - международное движение 11 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
МТС - МТТ Премия 2 2
PR in IT Award - премия 2 2
Softline IT-галактика 2 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
VMworld 29 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Photokina 60 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
FIA WEC - FIA World Endurance Championship - Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 1 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
Softline IT Reality 1 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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