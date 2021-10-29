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«Акронис защита данных» обеспечивает бесперебойную доступность госуслуг для жителей Карелии

Система резервного копирования и восстановления на базе «Акронис защита данных» внедрена в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг республики Карелия. Здесь в режиме «одного окна» оказываются более 200 государственных услуг. В состав учреждения входят 18 отделов и 55 удаленных рабочих мест, расположенных на всей территории республики.

Информационная инфраструктура МФЦ Республики Карелия базируется на пуле виртуальных серверов. Здесь хранится значительный массив данных, которые используются при оказании госуслуг. Для их защиты руководством учреждения было принято решение о внедрении системы резервного копирования и восстановления данных на базе «Акронис защита данных». Важным аргументом в пользу «Акронис защита данных» стало присутствие решения в реестре отечественного программного обеспечения.

Внедрение специалисты МФЦ РК провели собственными силами. Для развертывания решения в инфраструктуре учреждения были созданы отдельный сервер и выделенное хранилище резервных копий данных объемом до 20 Тбайт. Резервному копированию подлежат данные виртуальных машин, развернутых на двух узлах виртуализации.

После внедрения «Акронис Защита Данных» специалисты заказчика уже использовали новую систему для оперативного восстановления данных, случайно удаленных пользователями.

«Акронис защита данных» выполняет важнейшую роль. Это решение – гарант работоспособности нашего учреждения, которое обеспечивает оказание государственных услуг гражданам Карелии», – отмечает заместитель директора МФЦ Республики Карелия по информационным технологиям и защите информации Антон Богданов.

В планах заказчика – развертывание «Акронис защита данных» во вновь вводимых в эксплуатацию элементах инфраструктуры.

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