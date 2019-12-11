«Акронис-инфозащита» объединила виртуализацию, сеть и защищенное хранилище в одном решении

«Акронис-инфозащита» представила рынку новый продукт — «Acronis инфраструктура». По словам представителей компании, это первое российское программно-определяемое решение, которое объединяет виртуализацию, хранилище, сеть c распределенной маршрутизацией и брандмауэром и все преимущества интеграции технологий резервного копирования и защиты данных в одном продукте. Система легко устанавливается, масштабируется и настраивается под задачи организации любой структуры и размера, заверяют в компании.

«Acronis инфраструктура» легко разворачивается на стандартном отраслевом оборудовании. Решение включает три основных блока: виртуализация, программно-определяемая сеть и программно-определяемое хранилище. Такая архитектура позволяет настроить систему под любой сценарий использования: для создания частной или публичной облачной инфраструктуры, как файловое хранилище, хранилище общего назначения, объектное хранилище S3, быстрое блочное хранилище для горячих данных и хранилище резервных копий для «Acronis защита данных». Простое управление и настройка системы, а также гибкая политика лицензирования позволяют комбинировать эти сценарии и использовать для решения любых задач в ИТ-инфраструктуре предприятия.

«Наше решение будет востребован теми, кто планирует строительство или модернизацию своей ИТ-инфраструктуры и хочет получить надежную, удобную, экономичную, безопасную и при этом производительную систему, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор "Акронис-инфозащита", — Сейчас то время, когда перевод системного ПО на российские надежные, импортонезависимые и совместимые между собой решения может сэкономить значительное время и средства в будущем».

По данным международных аналитических агентств, рост рынка гиперконвергентных инфраструктур составит более 30% в 2020 г. В России действует нормативное регулирование, направленное на стимулирование перехода государственных органов и компаний с государственным участием на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. В частности, методические рекомендации Минкомсвязи России предписывают увеличить долю использования отечественных средств виртуализации в госкомпаниях в 2020 г. в два раза — до 60%.