Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» договорились о сотрудничестве

Минцифры Алтайского края и «Акронис инфозащита» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение целей, установленных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе импортозамещение ИТ в регионе, внедрение в инфраструктуру передовых отечественных разработок в области резервного копирования и защиты данных, а также реализации образовательных и просветительских проектов в области информационной безопасности.

«Для нас очень важен диалог с отраслевым сообществом, российскими разработчиками программного обеспечения, участвующими в жизни отрасли, готовыми делиться своими компетенциями, предлагать и реализовывать проекты, направленные на достижение общих целей», — отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

В рамках соглашения запланированы консультации для обмена информацией и обсуждения технологических вопросов, участие в конференциях, совещаниях, семинарах, специализированных выставках и форумах, мероприятия по популяризации проектов на основе российских ИТ-решений.

Отдельное место в соглашении занимают мероприятия, направленные на повышение знаний и компетенций в области защиты данных и информационной безопасности. Работа будет вестись с привлечением авторизованных центров обучения «Акронис инфозащиты», а также участием экспертов по информационным технологиям и безопасности.

«Мы понимаем, что в современном мире особое место занимает просветительская работа в области защиты данных, информационной безопасности, «цифровой гигиены». Поэтому вместе с нашими коллегами мы планируем способствовать работе со школами и вузами, а также развитию знаний в этой области специалистов органов государственной власти и местного самоуправления, — сказала Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Акронис инфозащита». — Мы рады, что нашли взаимопонимание по этим вопросам и уверены, что общие усилия принесут пользу и системный результат».

Минцифры Алтайского края принимает активное участие в реализации национальной программы «Цифровая экономика». В Алтайском крае реализуется 5 региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление». Министерством оказывается методическая помощь в организации защиты информации при использовании средств автоматизации в органах исполнительной власти Алтайского края и органах местного самоуправления.