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Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») внедрило систему резервного копирования «Акронис Защита Данных». Решение используется в Едином центре обработки данных (ЕЦОД), который служит для организации высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуры для задач администрации Волгоградской области.

Внедрение «Акронис Защита данных» началось в ГУБ ВО «ЦИТ ВО» в 2018 году, одновременно с переносом систем в новый центр обработки данных. Развертывание решения происходило постепенно, по мере перевода различных систем на новые вычислительные мощности. Сегодня решение обеспечивает резервное копирование и восстановление данных на четырех основных отказоустойчивых серверных кластерах регионального центра. Одним из критериев выбора продукта было соответствие нормам использования российского ПО в государственных учреждениях, его нахождение в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Решение продемонстрировало одинаково стабильную и уверенную работу "Акронис Защита Данных" и с рабочими станциями, и с физическими серверами, и с виртуальными машинами. Работоспособность бэкап-решения в виртуальных средах для нас особенно критична, и здесь российская разработка ничем не уступает зарубежному продукту, — отметил Роман Андреев, начальник отдела по обеспечению ИТ-инфраструктуры ГБУ ВО "ЦИТ ВО". – "Акронис Защита данных" находится в реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, при прочих равных для заказчиков из государственной сферы это делает его наиболее конкурентоспособным».

За время использования «Акронис Защита данных» инцидентов, способных привести к потере данных в инфраструктуре ЦИТ ВО не случалось. Но специалисты ГБУ ВО «ЦИТ ВО» могли убедиться в надежности решения и на других примерах. Так, Роман Андреев отмечает, что решение уже неоднократно смогло проявить свои качества в ситуациях, когда необходимо «откатить» тот или иной сервис на определенную дату. Кроме того, в числе важных сфер использования «Акронис Защита данных» он перечисляет миграцию данных, когда необходимо перенести информационный массив системы из одного отказоустойчивого кластера регионального дата-центра в другой. Наконец, необходимо отметить, что решение используется и для переноса информации между виртуальными машинами во время регламентных работ.

В ГБУ ВО «ЦИТ ВО» планируют расширять использование «Акронис Защита данных». По мере переноса региональных информационных систем в новый ЕЦОД решение «встанет на защиту» информации, которая образуется в работе каждой из них.



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