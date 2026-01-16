Разделы

Андреев Роман


СОБЫТИЯ


16.01.2026 «Софтлайн Коннект» организовала работу единой горячей линии для клиентов компании «Термотехника Энгельс» 1
15.10.2020 Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области 1
19.11.2018 Питерский аспирант победил в чемпионате мира по программированию 1
28.03.2013 Россиянин выиграл кубок хакеров Facebook 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
19.03.2012 Победителем конкурса программистов Facebook стал россиянин 1
19.03.2012 Россиянин Роман Андреев выиграл конкурс хакеров от Facebook 1
17.08.2005 МВД не смогла удержать телеком-рынок 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Андреев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4543 4
Ростелеком 10367 2
Yandex - Яндекс 8532 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 2
Google LLC 12299 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Qualcomm Technologies - Flarion Technologies 7 1
Samsung Electronics 10654 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
МегаФон 9987 1
Dell EMC 5101 1
Cisco Systems 5229 1
Alibaba Group 452 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Microsoft Corporation 25286 1
Qualcomm Technologies 1914 1
Apple Inc 12673 1
Intel Corporation 12561 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5744 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
9053 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Acronis - Акронис 459 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9217 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4560 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
Deutsche Telekom 927 1
Yahoo! 3711 1
Telconet 34 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
РТИ 146 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 247 1
Альфа-Групп 731 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
Garsdale Services 39 1
ЦентрИнвестСекьюритис 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 1
Альфа-Банк 1878 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Евросеть 1417 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12939 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Моноблок - Monoblock PC 1047 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18416 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6920 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12025 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 1
Вертикальная интеграция - Вертикальная концентрация - Vertical Integration 36 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4573 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 158 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 2
Microsoft Windows 2000 8663 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7388 1
Apple iPad 3943 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 1
Apple iPod 1550 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 1
Czajka Tomek - Томек Чайка 3 3
Митричев Петр 14 3
Lou Tiancheng - Лу Тьянчен 3 3
Куликов Егор 6 2
Гостев Александр 83 1
Граванова Юлия 20 1
Суханова Светлана 1 1
Генкель Ангелика 1 1
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 1
Шеин Максим 1 1
Путин Владимир 3370 1
Щеголев Игорь 698 1
Греф Герман 466 1
Никифоров Николай 1137 1
Никифорова Светлана 34 1
Усманов Алишер 305 1
Баланова Светлана 36 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Короткевич Геннадий 12 1
Клячин Александр 16 1
Виноградов Александр 63 1
Краснов Михаил 86 1
Игловиков Виталий 1 1
Рудников Вячеслав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157687 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53509 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18299 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 3
США - Калифорния - Менло-Парк 30 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 2
Украина 7802 2
США - Калифорния 4777 2
Казахстан - Республика 5820 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Южная Корея - Республика 6867 1
Япония 13555 1
Беларусь - Белоруссия 6054 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Польша - Республика 2003 1
Индия - Bharat 5711 1
Израиль 2785 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 836 1
Иран - Исламская Республика Иран 1120 1
Китай - Пекин - Beijing 1055 1
Коста-Рика - Республика 97 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 908 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10374 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1358 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
TNW - The Next Web 89 1
The Washington Post 343 1
Hacker News 77 1
S&P 500 562 1
StockCharts 19 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 2
МГУ - Механико-математический факультет 18 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 2
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Russian Code Cup 12 1
WRO - World Robotics Olympiad - World Robot Olympiad - Всемирная олимпиада роботов - Всемирная олимпиада по робототехнике 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
Data Science Challenge 2 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
