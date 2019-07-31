В «Связном» и «Евросети» доступна рассрочка по карте «Халва» «Связной» (объединяет бренды «Связной» и «Евросеть») и карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка объявили о сотрудничестве: теперь покупки

Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети» Объединенная компания «Связной | Евросеть» и «Совесть» объявляют о расширении сотрудничества: во всех магазинах «Евросети» мож

«Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113% Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за II квартал 2019 г. Россияне приобрели 760 тыс. устройств на общую сумму 4,9 млрд руб., что превысило показатели аналогичн

«Связной | Евросеть»: россияне предпочитают дорогие смартфоны Samsung и Apple Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги продаж на российском рынке смартфонов по итогам II квартала 2019 г. По данным ритейлера, во II квартале наибольший рост продаж в натуральном и денежном выражении продемо

«Связной | Евросеть»: продажи устройств для «умного дома» выросли на 29% Объединенная компания «Связной | Евросеть» отметила рост продаж техники для «умного дома» на 29% в натуральном выражении с января по июнь 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении рост сост

После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному» Партнерство «Связного» и МТС Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о достижении договоренности о партнерстве с сотовым оператором «Мобильные

«Связной | Евросеть» подытожила продажи веб-камер по итогам I кв. 2019 года «Связной | Евросеть» подвела итоги продаж веб-камер на российском рынке по итогам I квартала 2019 года. За первые три месяца этого года россияне приобрели 203 тыс. веб-камер на общую сумму 907 млн рублей.

В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» е марта), который «Связной» пытается зарегистрировать. Раздел «Евросети» и объединение со Связным» «Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г

Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен упнейшие розничные сети: «Русская телефонная компания» (РТК, «дочка» МТС), «Вымпелком», «Связной», «Евросеть» (в настоящее время является частью «Связного»), «М.видео», «Эльдоардо» (в настоящее

Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP снил по просьбе CNews Роман Лукьяненко, вице-президент по ИТ компании, «до объединения "Связной" и "Евросеть" использовали IBM Cognos TM1, "1С СКО", SAP BW, Oracle Hyperion Financial Management

«Связной | Евросеть»: россияне предпочитают мощные смартфоны ноутбукам Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам I квартала 2019 г. По данным «Связной | Евросеть», с января по март текущего года всего в России было продано 479 тыс. ноу

«Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 г. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории товаров в

«Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7% бизнес-единице «Россия» («Вымпелком», бренд «Билайн»). Общая выручка в 2018 финансовом году увеличилась на 5,7%. Основными драйверами роста показателя стали успешное завершение интеграции магазинов «Евросети» и положительная динамика ARPU. В 2018 году, впервые с 2013 года, отмечена положительная динамика показателя EBITDA. Такую динамику обеспечил рост выручки, компенсировавший отрицательн

«Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными «Связной | Евросеть» и ВТБ объявили о запуске сервиса по пополнению иностранных банковских карт в магази

Сбербанк и «Связной» запустили мгновенные переводы наличными на карту по номеру телефона Сбербанк и объединенная компания «Связной | Евросеть» объявили о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах «Связной» доступны м

«Связной | Евросеть»: продажи гаджетов для «умного дома» выросли на 84% «Связной | Евросеть» отметил рост продаж техники для «умного дома» на 84% в денежном выражении по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом, в штучном выражении рост составил 16%. Среди главных причин по

10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России Конец бренда «Евросеть» Весной 2018 г. завершилась цепочка перепродаж двух крупных розничных сетей по реали

«Связной | Евросеть»: рынок смартфонов в деньгах вырос на 20% Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала итоги продаж смартфонов и ноутбуков за 11 месяцев, а также спрогнозировала, каким будет рост продаж в этих сегментах по итогам 2018 года. Ритейлер прогнозирует, что п

Сбербанк и «Связной | Евросеть» запустили сервис мгновенных переводов Сбербанк и объединенная компания «Связной | Евросеть» объявили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств в магазинах «Еврос

«Связной | Евросеть» и ВСК защитят покупки клиентов «Связной | Евросеть» совместно со страховым домом ВСК объявляют о запуске новых программ по страхованию

«Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25% Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о том, что держатели карт «Кукуруза» Mastercard — банковской карты и карты программы лояльности технологичной сети «Связной | Евросеть» — все чаще используют бесконтак

«Связной | Евросеть»: россияне потратили 8,8 миллиарда рублей на наушники По данным объединенной компании «Связной | Евросеть», одного из крупнейших в России технологических ритейлеров, объем продаж наушников в

«Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает В федеральном масштабе Сеть монобрендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на но

«Связной | Евросеть» сообщила о росте продаж детских умных часов на 615% Согласно данным объединенной компании «Связной | Евросеть», рынок умных часов в России уверенно растет. По итогам I полугодия 2018 г. продажи умных часов в компании «Связной | Евросеть» выросли на 615% в штучном выражении и на 284% в д

Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда а его на компанию Lonestar Enterprises. Обе компании аффилированы с группой SLV. Раздел «Евросети» «Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. После кр

В компании «Связной | Евросеть» назначен новый главный операционный директор Объединенная компания «Связной | Евросеть» объявила о назначении COO — Оксана Гуськова заняла должность с 13 августа 2018 года. Оксана Гуськова имеет 16-летний опыт управления операционным бизнесом в федеральных компаниях из Т

«Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз «Связной | Евросеть» подвел результаты расширения программы «трейд-ин». Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе «трейд-ин» обменяли на новые аппараты покупатели компании,

«Связной | Евросеть» обеспечит партнеров логистическими услугами Выручка объединенной компании «Связной | Евросеть» от 3PL логистики коммерческих грузов по итогам 2017 года составила 1,6 млрд рублей. В 2018 году компания планирует увеличить ее до 2,5 млрд рублей. Количество партнеров ритейлера сего

VEON «Россия» представила финансовые результаты за 2 кв. 2018 иблизительно 3 млрд руб. за 2018 финансовый год) из-за интеграции и затрат на ребрендинг магазинов «Евросеть». Помимо этого, «Билайн» ожидает давление на рентабельность базовой прибыли EBITDA в

Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть» «Кукуруза» стала доступна в любом из 5,5 тыс. магазинов крупнейшей технологичной сети «Связной» | «Евросеть». Число офисов по обслуживанию клиентов опережает большинство российских банков и ус

Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о росте онлайн-продаж смартфонов на 44% Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги I полугодия в онлайн-продажах смартфонов на рынке и своем интернет-ма

«Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP Объединенная компания «Связной | Евросеть» построит бизнес-процессы на информационной системе управления торговой деятельность

Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается «Евросеть» превращается в «Связной» Объединенная компания «Евросети» и «Связного» представила

SLV и «Мегафон» объявили о закрытии сделки по объединении «Связного» и «Евросети» SLV, контролирующий акционер группы «Связной», и «Мегафон», владеющее 100% акций группы «Евросеть», сообщили о завершении сделки объединения и о создании крупнейшей в мире по числу с

«Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть» «Евросеть» объединяется со «Связным» Оператор «Мегафон» сообщил о достижении договоренности по

Слияние розничных сетей «Связного» и Евросети» завершится в мае ций группы «Евросети», сообщают о подписании соглашения об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, «Мегафон» п

«Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью» ообщили, что рассматривают возможность объединения «Связного» с принадлежащим оператору ритейлером «Евросеть». В объединенной компании у «Мегафона» может быть миноритарная доля. Напомним, сеть

«Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети» «Билайн» и «Мегафон» поделили «Евросеть» «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» сообщили о завершении сделки по р

«Мегафон» и Veon завершили сделку по разделению бизнеса «Евросети» «Мегафон» и Veon сообщили о завершении раздела бизнеса «Евросети», крупнейшей в России сети салонов сотовой связи.Стороны пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках Евросети в июле прошлого года, как сообщалось ранее.