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Евросеть

Евросеть

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 53 дела, на cумму 146 602 829 709 ₽*

Судебные дела (53) на сумму 146 602 829 709 ₽*
в качестве истца (11) на сумму 1 653 152 363 ₽*
в качестве ответчика (30) на сумму 14 431 013 818 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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31.07.2019 В «Связном» и «Евросети» доступна рассрочка по карте «Халва»

«Связной» (объединяет бренды «Связной» и «Евросеть») и карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка объявили о сотрудничестве: теперь покупки
11.07.2019 Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети»

Объединенная компания «Связной | Евросеть» и «Совесть» объявляют о расширении сотрудничества: во всех магазинах «Евросети» мож
02.07.2019 «Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за II квартал 2019 г. Россияне приобрели 760 тыс. устройств на общую сумму 4,9 млрд руб., что превысило показатели аналогичн
01.07.2019 «Связной | Евросеть»: россияне предпочитают дорогие смартфоны Samsung и Apple

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги продаж на российском рынке смартфонов по итогам II квартала 2019 г. По данным ритейлера, во II квартале наибольший рост продаж в натуральном и денежном выражении продемо
01.07.2019 «Связной | Евросеть»: продажи устройств для «умного дома» выросли на 29%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» отметила рост продаж техники для «умного дома» на 29% в натуральном выражении с января по июнь 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении рост сост
19.06.2019 После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному»

Партнерство «Связного» и МТС Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о достижении договоренности о партнерстве с сотовым оператором «Мобильные

07.06.2019 «Связной | Евросеть» подытожила продажи веб-камер по итогам I кв. 2019 года

«Связной | Евросеть» подвела итоги продаж веб-камер на российском рынке по итогам I квартала 2019 года. За первые три месяца этого года россияне приобрели 203 тыс. веб-камер на общую сумму 907 млн рублей.
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть»

е марта), который «Связной» пытается зарегистрировать. Раздел «Евросети» и объединение со Связным» «Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г
31.05.2019 Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен

упнейшие розничные сети: «Русская телефонная компания» (РТК, «дочка» МТС), «Вымпелком», «Связной», «Евросеть» (в настоящее время является частью «Связного»), «М.видео», «Эльдоардо» (в настоящее
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP

снил по просьбе CNews Роман Лукьяненко, вице-президент по ИТ компании, «до объединения "Связной" и "Евросеть" использовали IBM Cognos TM1, "1С СКО", SAP BW, Oracle Hyperion Financial Management
15.04.2019 «Связной | Евросеть»: россияне предпочитают мощные смартфоны ноутбукам

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам I квартала 2019 г. По данным «Связной | Евросеть», с января по март текущего года всего в России было продано 479 тыс. ноу
04.04.2019 «Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 г. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории товаров в

25.02.2019 «Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7%

бизнес-единице «Россия» («Вымпелком», бренд «Билайн»). Общая выручка в 2018 финансовом году увеличилась на 5,7%. Основными драйверами роста показателя стали успешное завершение интеграции магазинов «Евросети» и положительная динамика ARPU. В 2018 году, впервые с 2013 года, отмечена положительная динамика показателя EBITDA. Такую динамику обеспечил рост выручки, компенсировавший отрицательн
29.01.2019 «Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными

«Связной | Евросеть» и ВТБ объявили о запуске сервиса по пополнению иностранных банковских карт в магази
25.01.2019 Сбербанк и «Связной» запустили мгновенные переводы наличными на карту по номеру телефона

Сбербанк и объединенная компания «Связной | Евросеть» объявили о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах «Связной» доступны м
23.01.2019 «Связной | Евросеть»: продажи гаджетов для «умного дома» выросли на 84%

«Связной | Евросеть» отметил рост продаж техники для «умного дома» на 84% в денежном выражении по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом, в штучном выражении рост составил 16%. Среди главных причин по
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России

Конец бренда «Евросеть» Весной 2018 г. завершилась цепочка перепродаж двух крупных розничных сетей по реали
30.11.2018 «Связной | Евросеть»: рынок смартфонов в деньгах вырос на 20%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала итоги продаж смартфонов и ноутбуков за 11 месяцев, а также спрогнозировала, каким будет рост продаж в этих сегментах по итогам 2018 года. Ритейлер прогнозирует, что п
29.11.2018 Сбербанк и «Связной | Евросеть» запустили сервис мгновенных переводов

Сбербанк и объединенная компания «Связной | Евросеть» объявили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств в магазинах «Еврос
12.11.2018 «Связной | Евросеть» и ВСК защитят покупки клиентов

«Связной | Евросеть» совместно со страховым домом ВСК объявляют о запуске новых программ по страхованию

27.09.2018 «Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о том, что держатели карт «Кукуруза» Mastercard — банковской карты и карты программы лояльности технологичной сети «Связной | Евросеть» — все чаще используют бесконтак
03.09.2018 «Связной | Евросеть»: россияне потратили 8,8 миллиарда рублей на наушники

По данным объединенной компании «Связной | Евросеть», одного из крупнейших в России технологических ритейлеров, объем продаж наушников в
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает

В федеральном масштабе Сеть монобрендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на но
22.08.2018 «Связной | Евросеть» сообщила о росте продаж детских умных часов на 615%

Согласно данным объединенной компании «Связной | Евросеть», рынок умных часов в России уверенно растет. По итогам I полугодия 2018 г. продажи умных часов в компании «Связной | Евросеть» выросли на 615% в штучном выражении и на 284% в д
16.08.2018 Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда

а его на компанию Lonestar Enterprises. Обе компании аффилированы с группой SLV. Раздел «Евросети» «Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. После кр
13.08.2018 В компании «Связной | Евросеть» назначен новый главный операционный директор

Объединенная компания «Связной | Евросеть» объявила о назначении COO — Оксана Гуськова заняла должность с 13 августа 2018 года. Оксана Гуськова имеет 16-летний опыт управления операционным бизнесом в федеральных компаниях из Т
10.08.2018 «Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз

«Связной | Евросеть» подвел результаты расширения программы «трейд-ин». Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе «трейд-ин» обменяли на новые аппараты покупатели компании,

08.08.2018 «Связной | Евросеть» обеспечит партнеров логистическими услугами

Выручка объединенной компании «Связной | Евросеть» от 3PL логистики коммерческих грузов по итогам 2017 года составила 1,6 млрд рублей. В 2018 году компания планирует увеличить ее до 2,5 млрд рублей. Количество партнеров ритейлера сего
02.08.2018 VEON «Россия» представила финансовые результаты за 2 кв. 2018

иблизительно 3 млрд руб. за 2018 финансовый год) из-за интеграции и затрат на ребрендинг магазинов «Евросеть». Помимо этого, «Билайн» ожидает давление на рентабельность базовой прибыли EBITDA в
25.07.2018 Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть»

«Кукуруза» стала доступна в любом из 5,5 тыс. магазинов крупнейшей технологичной сети «Связной» | «Евросеть». Число офисов по обслуживанию клиентов опережает большинство российских банков и ус
09.07.2018 Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о росте онлайн-продаж смартфонов на 44%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги I полугодия в онлайн-продажах смартфонов на рынке и своем интернет-ма
04.07.2018 «Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP

Объединенная компания «Связной | Евросеть» построит бизнес-процессы на информационной системе управления торговой деятельность
06.06.2018 Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается

«Евросеть» превращается в «Связной» Объединенная компания «Евросети» и «Связного» представила

25.05.2018 SLV и «Мегафон» объявили о закрытии сделки по объединении «Связного» и «Евросети»

SLV, контролирующий акционер группы «Связной», и «Мегафон», владеющее 100% акций группы «Евросеть», сообщили о завершении сделки объединения и о создании крупнейшей в мире по числу с
28.04.2018 «Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть»

«Евросеть» объединяется со «Связным» Оператор «Мегафон» сообщил о достижении договоренности по
28.04.2018 Слияние розничных сетей «Связного» и Евросети» завершится в мае

ций группы «Евросети», сообщают о подписании соглашения об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, «Мегафон» п
27.03.2018 «Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью»

ообщили, что рассматривают возможность объединения «Связного» с принадлежащим оператору ритейлером «Евросеть». В объединенной компании у «Мегафона» может быть миноритарная доля. Напомним, сеть

26.02.2018 «Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети»

«Билайн» и «Мегафон» поделили «Евросеть» «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» сообщили о завершении сделки по р
26.02.2018 «Мегафон» и Veon завершили сделку по разделению бизнеса «Евросети»

«Мегафон» и Veon сообщили о завершении раздела бизнеса «Евросети», крупнейшей в России сети салонов сотовой связи.Стороны пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках Евросети в июле прошлого года, как сообщалось ранее.

26.02.2018 Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда

выручку за счет увеличения продаж оборудования и улучшения структуры каналов. Напомним, с 2012 г. «Евросеть» на паритетных началах принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону». В 2017 г. стороны дог

Публикаций - 1421, упоминаний - 2290

Евросеть и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 268
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 232
МегаФон 10742 224
Samsung Electronics 11065 187
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 151
Apple Inc 13156 129
Lenovo Motorola 3566 95
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 72
LG Electronics 3735 65
Sony 6739 56
Microsoft Corporation 25775 50
Yandex - Яндекс 9216 47
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 41
Siemens AG - Siemens Group 2673 39
Ростелеком 10948 38
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 37
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 35
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 34
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 31
ZTE Corporation 800 31
HTC Corporation 1512 31
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 31
SAP SE 5601 30
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 30
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 30
ЦФТ - Золотая Корона 362 29
Huawei 4677 26
Divizion 54 25
Philips 2099 25
Webmoney - Вебмани.Ру 547 24
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 24
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 23
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 22
Fly 214 21
Motorola Inc 1156 21
Intel Corporation 12811 21
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 20
Oracle Corporation 7074 20
Xiaomi - Сяоми 2232 19
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 18
Связной ГК 1401 456
Dixis - Диксис - Dиксис 371 169
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 151
Цифроград 171 88
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 80
Почта России ПАО 2370 58
Беталинк 105 50
Телефорум 93 45
Альфа-Банк 1979 42
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 41
Евросеть - Техмаркет 81 41
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 40
Телефон.Ру 92 39
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 33
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 32
Мострансавто 69 32
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 31
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 31
NanduQ - Qiwi 1013 31
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 30
Белый Ветер 365 30
Альфа-Групп 745 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 28
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 27
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 26
Visa International 1993 25
Русский стандарт Банк 509 23
Solvers 26 23
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 22
Trellas 23 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 19
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
Совкомбанк ПАО 316 15
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 15
Связной Банк 113 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 56
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 47
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 39
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 32
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 31
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 27
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 21
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 11
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 9
ТПП РФ МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 11 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 5
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 48
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Российский клуб финансовых директоров 32 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
Ассоциация мобильных технологий 2 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Демократическая политическая партия США 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
WiMAX Forum 69 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз кинематографистов России 11 1
Ассоциация-800 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 511
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 431
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 294
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 163
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 79
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 68
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 54
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 50
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 49
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 38
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 37
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 36
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
Google Android 15244 100
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 90
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 53
Apple iOS 8583 49
Apple iPhone 6 4861 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 44
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 40
Microsoft Windows 16882 37
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 35
Nokia Symbian OS 1411 32
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 31
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 31
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 30
Apple iPhone 4 800 28
Apple iPad 4012 24
Nokia Nseries 538 22
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 21
Samsung Galaxy 1035 21
ЦФТ - Золотая Корона - Погашение кредитов 35 20
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 20
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 19
Apple iPhone 5 783 18
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 18
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 17
Oracle Java - язык программирования 3469 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 15
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Nokia 3310 78 12
Nokia Sirocco 104 12
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 12
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 12
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 12
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 11
Samsung Electronics - Bada 188 11
Siemens A - Siemens AX - серия мобильных телефонов 25 11
Nokia 1100c - Nokia 1100 32 11
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Мамут Александр 133 59
Малис Олег 86 48
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Артемьев Тимур 34 32
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Борзилов Давид 77 17
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Солдатенков Сергей 162 11
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Павлов Антон 16 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 186
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 113
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Европа 24964 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 71
Украина 7928 67
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 66
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 51
Южная Корея - Республика 7052 51
Германия - Федеративная Республика 13221 44
Россия - СФО - Новосибирск 4876 43
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 40
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Великобритания - Лондон 2432 25
Европа Восточная 3138 24
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Азия - Азиатский регион 5920 23
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 22
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 21
Франция - Французская Республика 8177 19
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 16
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 16
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SmartMarketing 74 8
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MForum Analytics 20 4
Forrester Research 834 4
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Gartner - Dataquest 353 2
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Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 2
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Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
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Synergy Research Group 48 1
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Dell'Oro Group 66 1
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eMarketer 206 1
NPD Group 140 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Universal McCann 4 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
IMS Research 31 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
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Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
СФУ - КГТЭИ - Красноярский государственный торгово-экономический институт 2 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 1
РГУИТП ГОУ ВПО - Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 2 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 49
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
Связь-Экспокомм 276 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Международный женский день - 8 марта 418 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
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ИгроМир 125 1
Фотофорум 48 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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