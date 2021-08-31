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Евросеть


31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 5
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
21.06.2021 Ренат Насретдинов назначен на должность вице-президента «Билайна» по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям 2
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
06.11.2020 Владельцев и топ-менеджера Merlion арестовали по доносу неизвестного солдата 2
28.08.2020 Что делать со старой техникой: 5 вариантов 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 6
11.06.2020 Назначен старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной» 1
27.04.2020 «Билайн» откажется от салонов связи 2
26.03.2020 В России выросли цены на iPhone 1
23.03.2020 Как «Билайн», «Озон» и «Связной» заставляли поднять цены на смартфоны Philips 1
31.01.2020 «Связной» назначил нового вице-президента по закупкам и развитию бизнеса 1
23.01.2020 Экс-руководитель PR «Яндекса» стал вице-президентом Mail.ru 1
12.11.2019 ZTE представила смартфон ZTE Blade A7 2020 в России. Цена 2
30.09.2019 Гендиректор «Билайна» призвал операторов закрывать салоны связи 4
17.09.2019 Яндекс.Деньги упрощают идентификацию 1
02.09.2019 «Связной», Geozon и «Онлайн доктор» запускают совместный проект 1
16.08.2019 В «Связном» назначен старший вице-президента по финансам 3
15.08.2019 «Связной» назначил фронтмена группы Little Big креативным директором 1
02.08.2019 Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз 1
31.07.2019 В «Связном» и «Евросети» доступна рассрочка по карте «Халва» 3
24.07.2019 «Связной» рассказал о продажах смартфонов с начала 2019 года 1
22.07.2019 «Связной» назвал «РЕСО-Гарантия» стратегическим страховым партнером 2
12.07.2019 Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена 1
11.07.2019 Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети» 4
27.06.2019 Сбербанк и «Моби.Деньги» запустили переводы по номеру телефона 1
19.06.2019 МТС начинает продавать SIM-карты в «Связном» 1
19.06.2019 После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному» 13
18.06.2019 Мгновенные переводы наличными на карту Сбербанка по номеру телефона теперь доступны в сети салонов продаж МТС 1
14.06.2019 Связной: устройства Honor и Samsung возглавили список самых популярных смартфонов весны 2019 г. 2
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
05.06.2019 В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть» 3
31.05.2019 Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен 2
30.05.2019 Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP 2
28.05.2019 Брат владельца «Связного» покинул кресло гендиректора компании 7
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
04.04.2019 Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ярославской области 1
28.03.2019 Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области 1
19.03.2019 «Яндекс» и Elari начали продажи умной колонки SmartBeat. Цена 1
07.03.2019 Motorola начала продажи смартфонов moto g7 и g7 power в России. Цены 1

Публикаций - 882, упоминаний - 2086

Евросеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 168
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 161
Samsung Electronics 5627 83
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 50
Apple Inc - Эппл Рус 7669 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 27
Microsoft Corporation 10997 24
Yandex - Яндекс 4098 17
Золотая Корона 280 14
Ситилинк - Citilink 190 11
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 11
Merlion - Мерлион 273 10
Белый Ветер Цифровой 113 10
OPPO Electronics 222 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 9
Xiaomi 904 9
SAP SE 3207 7
LG Electronics 1831 7
ZTE Mobile Devices 29 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 5
Rover Computers 71 5
Huawei 2723 5
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 5
Spirit DSP - Спирит Корп 246 5
E-Ten Information Systems 66 4
Армада 275 4
Lenovo Group 1635 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Google LLC 7124 4
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
Lefbord Investment Limited 6 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 3
Philips 689 3
Инфосистемы Джет 675 3
ZTE Corporation 549 3
Питерская группа связистов 113 3
Webmoney 327 2
Связной ГК 875 100
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 46
Мострансавто 59 30
УЭК - Универсальная электронная карта 512 25
Телефон.Ру 59 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 21
CyberPlat - КиберПлат 201 18
Газпромбанк - ГПБ 692 12
Максимус 17 9
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 8
Solvers 15 8
ОНЭКСИМ ГК 35 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 7
SLV 7 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Trellas 17 6
re:Store 106 6
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 132 6
Техносила 133 6
МКАТ - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ 5 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 5
Белый Ветер 49 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Trellas Enterprises 7 4
Юнистрим - Unistream 166 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Связной Логистика 11 3
Garsdale Services 36 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
DTSRetail Ltd 3 3
Совкомбанк ПАО 147 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Быстроденьги МФК 22 2
Альфа-Банк 1122 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 36
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Правительство РФ 2198 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 48
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 33
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 25
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 19
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 16
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 15
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 8
Smartphone - Смартфон 771 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 4
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 98 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 3
Flash 471 3
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 2
Lightning 131 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 800 2
Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 21 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
Google Android 10750 92
Apple iOS 5741 47
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 38
Стрелка - Транспортная карта 113 30
Microsoft Windows Phone OS 1472 27
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 25
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 20
Apple iPhone 6 547 19
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 17
Symbian OS 755 16
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 13
Samsung Galaxy 345 11
Apple iPhone 7 246 10
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 10
Samsung Electronics Bada 171 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 8
Apple iPhone 3 383 8
Corning Gorilla Glass 496 8
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 8
Nokia N - серия 236 7
Microsoft Windows 10 6602 7
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 7
Google Nexus - Серия смартфонов 398 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 7
Apple iPhone 5 710 7
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 6
ZTE Blade - Серия смартфонов 24 6
Samsung Electronics TouchWiz 167 6
Samsung GT - серия телефонов 8 6
Samsung Galaxy Note 558 6
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 5
LG K - Серия смартфонов 13 5
OPPO ColorOS 38 5
LG Magna H - Серия смартфонов 7 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 4
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 4
OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 10 4
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 4
Чичваркин Евгений 82 64
Малис Александр 110 41
Малис Олег 55 39
Попов Алексей 310 12
Мамут Александр 109 8
Ноготков Максим 40 7
Солдатенков Сергей 113 7
Кисляков Евгений 83 7
Павлов Антон 13 6
Артемьев Тимур 13 6
Кузьменко Валерия 58 5
Борзилов Давид 36 4
Гуськова Оксана 8 4
Широков Алексей 15 4
Усманов Алишер 241 3
Мамонтов Игорь 28 3
Мильштейн Дмитрий 13 3
Тенишев Андрей 12 3
Григорьева Евгения 57 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Лацанич Василь 92 3
Граф Александр 3 3
Дорохина Юлия 42 3
Зайцев Александр 13 3
Иванова Дагмара 24 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
Рудычева Наталья 81 2
Лукин Александр 3 2
Таврин Иван 83 2
Граф Аркадий 24 2
Маликов Денис 3 2
Автомонов Александр 9 2
Цариковский Андрей 21 2
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
Абрамов Алексей 27 2
Морошкин Александр 106 2
Горяйнов Андрей 44 2
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 2
Вермишян Геворк 61 2
Ананьев Дмитрий 53 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 449
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 139
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 27
Россия - СФО - Новосибирск 1954 21
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 16
Украина 3344 14
Беларусь - Белоруссия 2079 11
Россия - ПФО - Казань 1507 11
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Казахстан - Республика 2618 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 9
Индия - Республика 2156 9
Восточная Европа 1667 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Франция - Французская Республика 2109 6
Япония 2752 6
Россия - Иркутская область 536 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Астраханская область 369 3
Канада 1290 2
Россия - ПФО - Самара 1285 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 2
Россия - Ивановская область 261 2
Россия - Кемеровская область 461 2
Германия - Берлин 352 2
Россия - Кировск - Кировская область 301 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 2
Россия - Республика Тыва 143 2
Россия - Орловская область 131 2
Россия - Республика Мордовия 386 2
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 12
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 2
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
Trade-in 54 2
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
Антитеррор 62 1
Little Big - российская панк-поп-рэйв-группа 2 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 3 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 10 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 17
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 6
CNews - ZOOM.CNews 1084 6
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
Ведомости 259 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 2
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
TENAA 16 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
Yonhap News Agency 23 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 1
CNews Analytics 1988 14
IDC - International Data Corporation 2708 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
Fortune Global 500 160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
IHS iSuppli 273 1
eMarketer 77 1
NPD Group 80 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Retail’s Big Show 1 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754489, в очереди разбора - 658190.
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