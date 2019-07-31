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Евросеть
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Всего 53 дела, на cумму 146 602 829 709 ₽*
СОБЫТИЯ
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|31.07.2019
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В «Связном» и «Евросети» доступна рассрочка по карте «Халва»
«Связной» (объединяет бренды «Связной» и «Евросеть») и карта рассрочки «Халва» от Совкомбанка объявили о сотрудничестве: теперь покупки
|11.07.2019
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Получить карту «Совесть» теперь можно в «Евросети»
Объединенная компания «Связной | Евросеть» и «Совесть» объявляют о расширении сотрудничества: во всех магазинах «Евросети» мож
|02.07.2019
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«Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113%
Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за II квартал 2019 г. Россияне приобрели 760 тыс. устройств на общую сумму 4,9 млрд руб., что превысило показатели аналогичн
|01.07.2019
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«Связной | Евросеть»: россияне предпочитают дорогие смартфоны Samsung и Apple
Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги продаж на российском рынке смартфонов по итогам II квартала 2019 г. По данным ритейлера, во II квартале наибольший рост продаж в натуральном и денежном выражении продемо
|01.07.2019
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«Связной | Евросеть»: продажи устройств для «умного дома» выросли на 29%
Объединенная компания «Связной | Евросеть» отметила рост продаж техники для «умного дома» на 29% в натуральном выражении с января по июнь 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении рост сост
|19.06.2019
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После двух разводов и миллиардных алиментов МТС вернулась к «Связному»
Партнерство «Связного» и МТС Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о достижении договоренности о партнерстве с сотовым оператором «Мобильные
|07.06.2019
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«Связной | Евросеть» подытожила продажи веб-камер по итогам I кв. 2019 года
«Связной | Евросеть» подвела итоги продаж веб-камер на российском рынке по итогам I квартала 2019 года. За первые три месяца этого года россияне приобрели 203 тыс. веб-камер на общую сумму 907 млн рублей.
|05.06.2019
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В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть»
е марта), который «Связной» пытается зарегистрировать. Раздел «Евросети» и объединение со Связным» «Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г
|31.05.2019
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Магазины смартфонов требовали от Samsung приструнить МТС, «Связной» и «Евросеть» за снижение договорных цен
упнейшие розничные сети: «Русская телефонная компания» (РТК, «дочка» МТС), «Вымпелком», «Связной», «Евросеть» (в настоящее время является частью «Связного»), «М.видео», «Эльдоардо» (в настоящее
|30.05.2019
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Поглотивший «Евросеть» «Связной» меняет софтверный «зоопарк» на ПО SAP
снил по просьбе CNews Роман Лукьяненко, вице-президент по ИТ компании, «до объединения "Связной" и "Евросеть" использовали IBM Cognos TM1, "1С СКО", SAP BW, Oracle Hyperion Financial Management
|15.04.2019
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«Связной | Евросеть»: россияне предпочитают мощные смартфоны ноутбукам
Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала российский рынок ноутбуков по итогам I квартала 2019 г. По данным «Связной | Евросеть», с января по март текущего года всего в России было продано 479 тыс. ноу
|04.04.2019
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«Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое
Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности на российском рынке в 2018 г. С января по декабрь прошлого года продажи этой категории товаров в
|25.02.2019
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«Вымпелком» за год увеличил выручку на 5,7%
бизнес-единице «Россия» («Вымпелком», бренд «Билайн»). Общая выручка в 2018 финансовом году увеличилась на 5,7%. Основными драйверами роста показателя стали успешное завершение интеграции магазинов «Евросети» и положительная динамика ARPU. В 2018 году, впервые с 2013 года, отмечена положительная динамика показателя EBITDA. Такую динамику обеспечил рост выручки, компенсировавший отрицательн
|29.01.2019
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«Связной | Евросеть» и ВТБ запустили сервис по пополнению карт иностранных банков наличными
«Связной | Евросеть» и ВТБ объявили о запуске сервиса по пополнению иностранных банковских карт в магази
|25.01.2019
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Сбербанк и «Связной» запустили мгновенные переводы наличными на карту по номеру телефона
Сбербанк и объединенная компания «Связной | Евросеть» объявили о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах «Связной» доступны м
|23.01.2019
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«Связной | Евросеть»: продажи гаджетов для «умного дома» выросли на 84%
«Связной | Евросеть» отметил рост продаж техники для «умного дома» на 84% в денежном выражении по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом, в штучном выражении рост составил 16%. Среди главных причин по
|29.12.2018
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10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России
Конец бренда «Евросеть» Весной 2018 г. завершилась цепочка перепродаж двух крупных розничных сетей по реали
|30.11.2018
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«Связной | Евросеть»: рынок смартфонов в деньгах вырос на 20%
Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала итоги продаж смартфонов и ноутбуков за 11 месяцев, а также спрогнозировала, каким будет рост продаж в этих сегментах по итогам 2018 года. Ритейлер прогнозирует, что п
|29.11.2018
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Сбербанк и «Связной | Евросеть» запустили сервис мгновенных переводов
Сбербанк и объединенная компания «Связной | Евросеть» объявили о запуске сервиса мгновенных переводов денежных средств в магазинах «Еврос
|12.11.2018
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«Связной | Евросеть» и ВСК защитят покупки клиентов
«Связной | Евросеть» совместно со страховым домом ВСК объявляют о запуске новых программ по страхованию
|27.09.2018
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«Связной | Евросеть»: смартфонами стали платить чаще на 25%
Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о том, что держатели карт «Кукуруза» Mastercard — банковской карты и карты программы лояльности технологичной сети «Связной | Евросеть» — все чаще используют бесконтак
|03.09.2018
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«Связной | Евросеть»: россияне потратили 8,8 миллиарда рублей на наушники
По данным объединенной компании «Связной | Евросеть», одного из крупнейших в России технологических ритейлеров, объем продаж наушников в
|24.08.2018
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«Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает
В федеральном масштабе Сеть монобрендовых магазинов Cstore (входит в объединенную компанию «Связного» и «Евросети»), работающая в формате премиального продавца техники Apple (Apple Premium Reseller, APR), объявила о запуске программы trade-in по обмену бывших в употреблении ноутбуков MacBook на но
|22.08.2018
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«Связной | Евросеть» сообщила о росте продаж детских умных часов на 615%
Согласно данным объединенной компании «Связной | Евросеть», рынок умных часов в России уверенно растет. По итогам I полугодия 2018 г. продажи умных часов в компании «Связной | Евросеть» выросли на 615% в штучном выражении и на 284% в д
|16.08.2018
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Объединенные «Связной» и «Евросеть» оценили в 62 миллиарда
а его на компанию Lonestar Enterprises. Обе компании аффилированы с группой SLV. Раздел «Евросети» «Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. После кр
|13.08.2018
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В компании «Связной | Евросеть» назначен новый главный операционный директор
Объединенная компания «Связной | Евросеть» объявила о назначении COO — Оксана Гуськова заняла должность с 13 августа 2018 года. Оксана Гуськова имеет 16-летний опыт управления операционным бизнесом в федеральных компаниях из Т
|10.08.2018
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«Связной | Евросеть»: спрос на услугу «трейд-ин» вырос в 65 раз
«Связной | Евросеть» подвел результаты расширения программы «трейд-ин». Менее чем за год количество подержанных смартфонов, которые по программе «трейд-ин» обменяли на новые аппараты покупатели компании,
|08.08.2018
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«Связной | Евросеть» обеспечит партнеров логистическими услугами
Выручка объединенной компании «Связной | Евросеть» от 3PL логистики коммерческих грузов по итогам 2017 года составила 1,6 млрд рублей. В 2018 году компания планирует увеличить ее до 2,5 млрд рублей. Количество партнеров ритейлера сего
|02.08.2018
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VEON «Россия» представила финансовые результаты за 2 кв. 2018
иблизительно 3 млрд руб. за 2018 финансовый год) из-за интеграции и затрат на ребрендинг магазинов «Евросеть». Помимо этого, «Билайн» ожидает давление на рентабельность базовой прибыли EBITDA в
|25.07.2018
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Карта «Кукуруза» теперь доступна в магазинах сети «Связной» | «Евросеть»
«Кукуруза» стала доступна в любом из 5,5 тыс. магазинов крупнейшей технологичной сети «Связной» | «Евросеть». Число офисов по обслуживанию клиентов опережает большинство российских банков и ус
|09.07.2018
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Объединенная компания «Связной | Евросеть» сообщила о росте онлайн-продаж смартфонов на 44%
Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги I полугодия в онлайн-продажах смартфонов на рынке и своем интернет-ма
|04.07.2018
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«Связной | Евросеть» построит бизнесс-процессы на базе решений SAP
Объединенная компания «Связной | Евросеть» построит бизнес-процессы на информационной системе управления торговой деятельность
|06.06.2018
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Конец легенды: Бренд «Евросеть» закрывается
«Евросеть» превращается в «Связной» Объединенная компания «Евросети» и «Связного» представила
|25.05.2018
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SLV и «Мегафон» объявили о закрытии сделки по объединении «Связного» и «Евросети»
SLV, контролирующий акционер группы «Связной», и «Мегафон», владеющее 100% акций группы «Евросеть», сообщили о завершении сделки объединения и о создании крупнейшей в мире по числу с
|28.04.2018
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«Евросеть» и «Связной» объединяются в «крупнейшую в мире розничную сеть»
«Евросеть» объединяется со «Связным» Оператор «Мегафон» сообщил о достижении договоренности по
|28.04.2018
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Слияние розничных сетей «Связного» и Евросети» завершится в мае
ций группы «Евросети», сообщают о подписании соглашения об объединении розничных сетей «Связной» и «Евросеть». Контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, «Мегафон» п
|27.03.2018
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«Мегафон» покупает «Связной», чтобы объединить его с «Евросетью»
ообщили, что рассматривают возможность объединения «Связного» с принадлежащим оператору ритейлером «Евросеть». В объединенной компании у «Мегафона» может быть миноритарная доля. Напомним, сеть
|26.02.2018
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«Билайн» доплатил «Мегафону» 1,25 миллиарда за половину «Евросети»
«Билайн» и «Мегафон» поделили «Евросеть» «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» сообщили о завершении сделки по р
|26.02.2018
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«Мегафон» и Veon завершили сделку по разделению бизнеса «Евросети»
«Мегафон» и Veon сообщили о завершении раздела бизнеса «Евросети», крупнейшей в России сети салонов сотовой связи.Стороны пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках Евросети в июле прошлого года, как сообщалось ранее.
|26.02.2018
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Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда
выручку за счет увеличения продаж оборудования и улучшения структуры каналов. Напомним, с 2012 г. «Евросеть» на паритетных началах принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону». В 2017 г. стороны дог
Евросеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Малис Александр 158 108
|Мамут Александр 133 59
|Малис Олег 86 48
|Москалева Татьяна 73 47
|Ноготков Максим 53 40
|Гуляева Татьяна 39 39
|Савин Сергей 97 38
|Кусков Денис 221 33
|Артемьев Тимур 34 32
|Левин Борис 57 30
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 30
|Брюквин Юрий 300 28
|Хрусталь Оксана 25 20
|Чуйкин Алексей 27 20
|Ноготкова Елена 26 19
|Власкин Андрей 18 18
|Усманов Алишер 311 17
|Манджиков Очир 56 17
|Кочетков Владислав 248 17
|Муртазин Эльдар 74 17
|Луканин Виктор 17 17
|Борзилов Давид 77 17
|Попов Алексей 339 15
|Фадеев Михаил 57 15
|Широков Алексей 19 14
|Мильштейн Дмитрий 13 13
|Смольская Ульяна 13 13
|Путин Владимир 3454 13
|Володин Андрей 22 12
|Эгов Кирилл 20 12
|Солдатенков Сергей 162 11
|Шалина Мария 15 11
|Алехин Игорь 8 11
|Ермилов Андрей 11 11
|Богданов Владимир 19 10
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Лубнин Кирилл 29 10
|Подольский Виталий 16 10
|Павлов Антон 16 9
|Заикина Мария 14 9
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