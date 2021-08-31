Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Евросеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 882, упоминаний - 2086
Евросеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чичваркин Евгений 82 64
|Малис Александр 110 41
|Малис Олег 55 39
|Попов Алексей 310 12
|Мамут Александр 109 8
|Ноготков Максим 40 7
|Солдатенков Сергей 113 7
|Кисляков Евгений 83 7
|Павлов Антон 13 6
|Артемьев Тимур 13 6
|Кузьменко Валерия 58 5
|Борзилов Давид 36 4
|Гуськова Оксана 8 4
|Широков Алексей 15 4
|Усманов Алишер 241 3
|Мамонтов Игорь 28 3
|Мильштейн Дмитрий 13 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Григорьева Евгения 57 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
|Лацанич Василь 92 3
|Граф Александр 3 3
|Дорохина Юлия 42 3
|Зайцев Александр 13 3
|Иванова Дагмара 24 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 3
|Рудычева Наталья 81 2
|Лукин Александр 3 2
|Таврин Иван 83 2
|Граф Аркадий 24 2
|Маликов Денис 3 2
|Автомонов Александр 9 2
|Цариковский Андрей 21 2
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 2
|Абрамов Алексей 27 2
|Морошкин Александр 106 2
|Горяйнов Андрей 44 2
|Liu Vincent - Лиу Винсент 5 2
|Вермишян Геворк 61 2
|Ананьев Дмитрий 53 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754489, в очереди разбора - 658190.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754489, в очереди разбора - 658190.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru