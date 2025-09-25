Получите все материалы CNews по ключевому слову
Широков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Широков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Евросеть 1414 14
|Связной ГК 1379 3
|Россети Ленэнерго 1699 2
|Dixis - Диксис 359 1
|Беталинк 104 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 880 1
|Солодовников Денис 108 1
|Шибанов Кирилл 13 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Петров Кирилл 35 1
|Самылин Денис 2 1
|Черненко Сергей 2 1
|Dulaney Ken - Дулани Кен 8 1
|Ардашников Яков 3 1
|Мокеев Михаил 1 1
|Кричфалуши Александр 2 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|Gartner - Гартнер 3592 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
