Широков Алексей


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 «Яндекс Недвижимость» автоматизирует создание 3D-туров новостроек с помощью нейросетей и компьютерного зрения 1
04.06.2024 «Яндекс Недвижимость» представила ML-калькулятор для расчета стоимости недвижимости 1
06.03.2024 Ребрендинг «Яндекс Недвижимости»: широкий выбор квартир в новостройках, новый дизайн и фокус на сервисные модели 1
19.12.2023 «Яндекс недвижимость» начала подбирать квартиры в новостройках с помощью YandexGPT 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в ТПК «Сава» 1
13.06.2017 Власти обвиняют МТС, «Мегафон» и «Билайн» в одновременном многократном росте цен на 4G-модемы 1
17.04.2017 В «Евросети» с приходом весны продажи дронов взлетели на 200% 1
21.02.2017 В России взрывной рост продаж 4G-смартфонов 1
22.06.2016 В России 4G-смартфоны впервые захватили половину рынка 1
03.10.2014 Рынок планшетов в России прекратил рост 1
12.03.2014 «Евросеть» открывает предзаказ на Samsung Galaxy S5 1
18.02.2014 В России драматичные перемены: Планшеты впервые обогнали ноутбуки 1
18.02.2014 В 2013 г. впервые объем продаж планшетов превысил объем продаж мобильных компьютеров 1
06.02.2014 В России рухнули продажи фотокамер. Обещан рост цен на «зеркалки» 1
10.07.2013 Цены на планшеты в России рухнули на треть 1
15.02.2013 Полностью прозрачный смартфон едет в Россию. ФОТО 1
13.02.2013 Продажи смартфонов в России возросли на 69% 1
12.02.2013 В будущем смартфоны станут дешевыми, а приложения - универсальными 1
25.08.2010 Задержан глава контрабандистов, поставлявших мобильники в «Евросеть» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Широков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10497 5
Apple Inc 12448 3
Acer Group - Acer Inc 2621 3
Yandex - Яндекс 8155 3
МегаФон 9626 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13785 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9065 2
Sony 6593 2
Lenovo Group 2324 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
8754 1
HTC Corporation 1501 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 878 1
МегаФон Ритейл 84 1
TeXet 56 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 1
LG Electronics 3657 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
Fujitsu 2055 1
Canon 1410 1
Olympus 467 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 336 1
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 1
Fly 205 1
Nikon 629 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 497 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Евросеть 1414 14
Связной ГК 1379 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Dixis - Диксис 359 1
Беталинк 104 1
НСПК - Национальная система платежных карт 880 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2226 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 939 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 716 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 332 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 814 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25219 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28650 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9004 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12568 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8034 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14828 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25275 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55481 4
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1098 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12811 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 241 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1172 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14216 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12774 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4818 2
Аксессуары 4055 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6620 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14251 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 541 1
USB modem - USB модем 308 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 570 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 578 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3507 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22119 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21529 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7105 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 964 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1527 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21601 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4606 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3195 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 262 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6565 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8522 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3207 1
Google Android 14503 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7265 3
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 39 3
Яндекс.Аренда 25 2
1С:ERP Управление предприятием 670 1
Apple iPhone 4 788 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1296 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
Apple iOS 8134 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Samsung Galaxy 985 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
Apple iPhone 5 774 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 814 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1400 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 730 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 293 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Солодовников Денис 108 1
Шибанов Кирилл 13 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Григорьева Евгения 60 1
Тихонов Сергей 14 1
Петров Кирилл 35 1
Самылин Денис 2 1
Черненко Сергей 2 1
Dulaney Ken - Дулани Кен 8 1
Ардашников Яков 3 1
Мокеев Михаил 1 1
Кричфалуши Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17850 2
Израиль 2776 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53022 1
Китай - Тайвань 4091 1
Япония 13440 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 949 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5198 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7211 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2970 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4242 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10375 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3651 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6260 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1396 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7176 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 756 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1000 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1148 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5950 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7232 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 134 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 239 1
Металлы - Золото - Gold 1184 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5926 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5305 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2423 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
Gartner - Гартнер 3592 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
