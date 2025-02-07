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Яндекс.Аренда


Сервис Яндекс Аренда работает с июня 2021 года. Каждый месяц через сервис сдаётся более полутора тысяч квартир. Все квартиры сдаются без комиссии риелтору и депозита, а также проходят проверку сервиса.


07.02.2025 «Яндекс Аренда» запустила личный кабинет для риелторов — участников партнерской программы 2
15.11.2024 «Яндекс Аренда» начала работать еще в девяти городах 3
22.10.2024 «Яндекс Аренда» запустила новый инструмент по поиску жильцов – «Коннект» 2
11.09.2024 «Яндекс Аренда» запустила партнерскую программу для риелторов 2
01.08.2024 «Яндекс Аренда» расширяет географию и начинает работать еще в четырех городах 2
04.06.2024 «Яндекс Недвижимость» представила ML-калькулятор для расчета стоимости недвижимости 2
30.05.2024 «Яндекс Аренда»: самозанятые и индивидуальные предприниматели начали получать арендную плату на расчетный счет 2
19.04.2024 В «Яндекс Аренде» теперь можно снять квартиру в трейд-ин 2
11.04.2024 «Яндекс Аренда» добавила возможность снять квартиру одним кликом 3
06.03.2024 Ребрендинг «Яндекс Недвижимости»: широкий выбор квартир в новостройках, новый дизайн и фокус на сервисные модели 2
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
01.02.2024 В «Яндекс Аренде» появились отзывы на квартиры и собственников 3
04.08.2023 В «Яндекс аренде» появились отзывы о жильцах 3
19.06.2023 «Яндекс аренда» запустила сервис для быстрой компенсации простоя и ущерба квартиры собственникам жилья 2
17.03.2023 Жильцы «Яндекс аренды» теперь могут получать баллы «Плюса» на оплату такси, билетов и фильмов 2
24.01.2023 Сдавать и снимать жилье удаленно теперь можно через приложение «Яндекс аренда» 1
24.10.2022 «Яндекс аренда»: с начала 2022 г. количество сделок, заключенных без офлайн-просмотров, выросло в полтора раза 2
15.04.2022 «Яндекс Аренда» теперь переводит деньги за квартиру собственнику, если жилец опоздал с оплатой 1
12.01.2022 ГК «А101» и «Яндекс.аренда» начали сотрудничество в сфере долгосрочной аренды жилья 2

Публикаций - 19, упоминаний - 39

Яндекс.Аренда и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7380 17
ФОРС - Центр разработки 638 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 977 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 234 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 39 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Яндекс.Доставка 70 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
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