Яндекс.Аренда
Сервис Яндекс Аренда работает с июня 2021 года. Каждый месяц через сервис сдаётся более полутора тысяч квартир. Все квартиры сдаются без комиссии риелтору и депозита, а также проходят проверку сервиса.
Яндекс.Аренда и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7380 17
|ФОРС - Центр разработки 638 1
|Тихомиров Илья 10 4
|Жуков Роман 17 4
|Широков Алексей 18 2
|Боим Анна 11 1
|Мокеев Михаил 1 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Чачава Александр 101 1
|Куликов Владимир 2 1
|Прасс Павел 13 1
|Алекперов Вагит 28 1
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