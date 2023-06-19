«Яндекс аренда» запустила сервис для быстрой компенсации простоя и ущерба квартиры собственникам жилья

«Яндекс аренда» запустила сервис для быстрой компенсации убытков собственникам жилья. «Финансовая защита» от «Яндекс аренды» гарантирует собственникам арендных квартир оплату в случаях, если жилец внезапно съедет, не внесёт платёж в срок или если квартире нанесён ущерб.

Раньше для оформления страховых случаев и получения компенсации арендодатели обращались напрямую в страховую компанию — рассмотрение заявок могло занимать до месяца. «Финансовая защита» заметно ускорила и упростила весь процесс. Теперь собственники могут получить компенсацию в 90% обращений в течение недели, при этом всё взаимодействие со страховой компанией «Яндекс аренда» берёт на себя.

«С начала работы «Яндекс аренды» мы заменили привычный депозит на страховку: так арендаторам проще начать снимать жильё, а собственники лучше защищены от форс-мажора. С развитием сервиса стали добавлять новые сервисные механики, например, покрывать задержку ежемесячного платежа, чтобы собственник получал всю сумму в указанный в договоре срок. «Финансовая защита» — ещё один этап развития продукта, который позволяет собственникам получать деньги быстрее в случае непредвиденных ситуаций, не ждать завершения всех этапов согласования со страховой», — сказал руководитель «Яндекс аренды» Илья Тихомиров.

Для собственников «Финансовая защита» бесплатна. Чтобы воспользоваться сервисом, арендодателю нужно только отправить заявку с фотографиями ущерба или описанием ситуации в службу поддержки «Яндекс аренды». Специалисты сами оформят все необходимые документы, рассчитают сумму компенсации в рамках страхового лимита и зачислят её на карту собственнику. Так, например, если жильцы сломали что-то в квартире, то владелец жилья получит до одного месяца стоимости аренды.

За последние три месяца «Яндекс аренда» выплатила собственникам порядка 3 млн руб. за мелкие поломки в квартирах и около 20 млн на покрытие краткосрочных задержек по выплатам арендаторов.