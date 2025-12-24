До блокировки Telegram в России один шаг? Власти объяснили, когда этот шаг будет сделан

Глава комитета Госдумы по информполитике Боярский заявил, что Telegram в России не будет заблокирован, пока каналы с «правильным освещением повестки» не перешли в Max. С августа 2025 г. в Telegram, как и в WhatsApp*, замедлены звонки, а с декабря 2025 г. весь WhatsApp* замедлен в России примерно на 80%.

Подготовка к блокировке Telegram

Telegram в России может быть полностью заблокирован в обозримом будущем. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, причина, по которой популярный во все мире мессенджер по-прежнему доступен россиянам – наличие в нем «правильных» каналов, еще не успевших переместиться в госмессенджер Max.

«В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, в том числе и зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства», – заявил Боярский (цитата по «Ведомостям»). Он добавил, что было бы неправильно резко отобрать у россиян источники информации, к которым они привыкли.

Andrey Matveev / Unsplash Как долго Telegram будет доступен в России - неизвестно

При этом Боярский не уточнил, что именно подразумевает под «правильным освещением повестки». Также он привел примеры каналов, которые освещают ее правильно или, наоборот, неправильно.

Ждать недолго?

Мессенджер Max – разработка холдинга VK, сейчас над ним трудится одна из его дочерних компаний. Сервис работает с весны 2025 г. и визуально очень сильно напоминает Telegram.

Представители Max регулярно сообщают о стремительном росте аудитории сервиса. К примеру, 17 декабря 2025 г. они уведомили CNews о регистрации в мессенджере 75-миллионного пользователя. Это больше половины всего населения России.

В тот же день в Max раскрыли CNews количество зарегистрированных в этом мессенджере каналов. «Блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тыс. публичных каналов в Max с более чем 35 млн подписчиков», – заявили представители Max. По их словам в сервисе появился первый канал-миллионник – «Кремль.Новости». Также в числе лидеров по подписчикам – каналы «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Соловьев», «Mash», «РИА Новости», «RT на русском» и «Едим дома».

Судя по всему, количество каналов в Max действительно растет. Для сравнения 8 декабря 2025 г. представители Max уведомили CNews, что число каналов в мессенджере преодолело отметку в 87 тыс. Спустя девять дней их стало более 122 тыс.

Сергей Боярский не уточнил, сколько именно каналов с «правильным освещением повестки» еще не перешли из Telegram в Max. Но темпы переноса каналов в отечественный мессенджер, по крайней мере, по его официальной статистике, стремительные.

В Telegram и обратно

Создатель «ВКонтакте» Павел Дуров запустил Telegram в 2013 г. Спустя пять лет, в апреле 2018 г., он был заблокирован на всей территории России, но продолжил работать – вместо него перестали открываться десятки других сайтов и сервисов, включая почти всю экосистему «Яндекса» и VK.

В июне 2020 г. несостоявшаяся блокировка Telegram была отменена. Сразу после этого чиновники муниципального, регионального и федерального уровней начали массово регистрировать в мессенджере свои каналы, равно как и министерства.

Летом 2025 г. стартовал новый переход – на этот раз свои каналы госслужащие и госведомства начали переносить в Max. А в августе 2025 г. Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram до такой степени, что пользоваться этой функцией стало невозможно.

Ограничения коснулись и WhatsApp*. В течение осени 2025 г. в Telegram была дополнительно снижена скорость передачи документов и медиаконтента, хотя официально об этом не говорилось – но пользователи заметили.

В конце ноября 2025 г. Роскомнадзор приступил к блокировке WhatsApp*. Спустя еще пару недель по всей России произошел массовый сбой этого мессенджера, и тогда же стало известно, что в России он замедлен почти на 80%.

Также в России заблокированы мессенджеры Discord, Viber, Signal, Facetime, Snapchat и ряд других.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.