До блокировки Telegram в России один шаг? Власти объяснили, когда этот шаг будет сделан
Глава комитета Госдумы по информполитике Боярский заявил, что Telegram в России не будет заблокирован, пока каналы с «правильным освещением повестки» не перешли в Max. С августа 2025 г. в Telegram, как и в WhatsApp*, замедлены звонки, а с декабря 2025 г. весь WhatsApp* замедлен в России примерно на 80%.
Подготовка к блокировке Telegram
Telegram в России может быть полностью заблокирован в обозримом будущем. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, причина, по которой популярный во все мире мессенджер по-прежнему доступен россиянам – наличие в нем «правильных» каналов, еще не успевших переместиться в госмессенджер Max.
«В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, в том числе и зарубежных и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства», – заявил Боярский (цитата по «Ведомостям»). Он добавил, что было бы неправильно резко отобрать у россиян источники информации, к которым они привыкли.
При этом Боярский не уточнил, что именно подразумевает под «правильным освещением повестки». Также он привел примеры каналов, которые освещают ее правильно или, наоборот, неправильно.
Ждать недолго?
Мессенджер Max – разработка холдинга VK, сейчас над ним трудится одна из его дочерних компаний. Сервис работает с весны 2025 г. и визуально очень сильно напоминает Telegram.
Представители Max регулярно сообщают о стремительном росте аудитории сервиса. К примеру, 17 декабря 2025 г. они уведомили CNews о регистрации в мессенджере 75-миллионного пользователя. Это больше половины всего населения России.
В тот же день в Max раскрыли CNews количество зарегистрированных в этом мессенджере каналов. «Блогеры, компании и госорганизации создали более 122 тыс. публичных каналов в Max с более чем 35 млн подписчиков», – заявили представители Max. По их словам в сервисе появился первый канал-миллионник – «Кремль.Новости». Также в числе лидеров по подписчикам – каналы «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «Соловьев», «Mash», «РИА Новости», «RT на русском» и «Едим дома».
Судя по всему, количество каналов в Max действительно растет. Для сравнения 8 декабря 2025 г. представители Max уведомили CNews, что число каналов в мессенджере преодолело отметку в 87 тыс. Спустя девять дней их стало более 122 тыс.
Сергей Боярский не уточнил, сколько именно каналов с «правильным освещением повестки» еще не перешли из Telegram в Max. Но темпы переноса каналов в отечественный мессенджер, по крайней мере, по его официальной статистике, стремительные.
В Telegram и обратно
Создатель «ВКонтакте» Павел Дуров запустил Telegram в 2013 г. Спустя пять лет, в апреле 2018 г., он был заблокирован на всей территории России, но продолжил работать – вместо него перестали открываться десятки других сайтов и сервисов, включая почти всю экосистему «Яндекса» и VK.
В июне 2020 г. несостоявшаяся блокировка Telegram была отменена. Сразу после этого чиновники муниципального, регионального и федерального уровней начали массово регистрировать в мессенджере свои каналы, равно как и министерства.
Летом 2025 г. стартовал новый переход – на этот раз свои каналы госслужащие и госведомства начали переносить в Max. А в августе 2025 г. Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram до такой степени, что пользоваться этой функцией стало невозможно.
Ограничения коснулись и WhatsApp*. В течение осени 2025 г. в Telegram была дополнительно снижена скорость передачи документов и медиаконтента, хотя официально об этом не говорилось – но пользователи заметили.
В конце ноября 2025 г. Роскомнадзор приступил к блокировке WhatsApp*. Спустя еще пару недель по всей России произошел массовый сбой этого мессенджера, и тогда же стало известно, что в России он замедлен почти на 80%.
Также в России заблокированы мессенджеры Discord, Viber, Signal, Facetime, Snapchat и ряд других.
* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.