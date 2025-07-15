Власти назначили организацию, ответственную за суверенный мессенджер Max

Российские власти назначило организацию, которая будет ответственна за развитие национального мессенджера. Max разрабатывается на базе недавно запущенной ИТ-платформы. В будущем она должна обеспечивать безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Ответственный за развитие госцифросервиса

В Правительстве России определили компанию «Коммуникационная платформа», которая является «дочкой» VK, обеспечивать работу и развитие национального ИТ-сервиса Max, об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

«Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания», — говорится в сообщении сотрудников Правительства России.

Распоряжение утверждено в рамках реализации норм федерального закона «О создании многофункционального ИТ-сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России». Распоряжение о передаче полномочий подписано в рамках исполнения нового федерального закона, который Президент России Владимир Путин утвердил в конце июня 2025 г. Документ регулирует создание и работу таких цифровых платформ.

Правительство России Власти в России назначили ответственную организацию за развитие национального мессенджера Max

VK — это российская технологическая компания, а также название крупнейшей социальной сети в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ), известной как ВКонтакте. VK включает в себя множество ИТ-сервисов, таких как VK Музыка, VK WorkSpace, VK Cloud Solutions и другие.

Max — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На ИТ-платформе доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В Max интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. В июле 2025 г. приложение включено в реестр российского программного обеспечения (ПО). Max доступен во всех магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), у Max более 2 млн пользователей. В июле 2025 г. приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

ИТ-платформа с мессенджером и цифровыми сервисами

В марте 2025 г. программисты VK подготовили к запуску и представили бета‑версию своего мобильного приложения, которое дает доступ к продуктам и сервисам цифровой экосистемы, на базе цифровой платформы. В него входит мессенджер, мини‑приложения, конструктор чат‑ботов и платежная система — аналога китайского WeChat. На ее базе изначально хотели создать многофункциональный ИТ-сервис, предоставляющий пользователям безопасный мессенджер и доступ к государственным услугам, а также другим цифровым сервисам от государства и бизнеса.

В приложении мессенджера Max пользователи могут обмениваться сообщениями в личных и групповых чатах, отправлять голосовые сообщения, стикеры, файлы до 4 ГБ и ставить реакции в виде эмоций. Также есть встроенные звонки: как с камерой, так и без нее. Со слов разработчиков, звонки в России работают даже в сетях со слабым сигналом.

Постепенное развитие

14 июля 2025 г. представители российской цифровой ИТ-платформы Max сообщили о запуске тестирования каналов. По сообщению пресс-службы, к тестированию подключились свыше 50 авторов, каналы которых находятся на отдельной витрине. Найти их можно через поиск в мессенджере.

Пользователям Max предоставлена возможность подписываться на каналы, оставлять реакции, настраивать уведомления, фиксировать каналы в списке чатов, а также объединять их в папки. Также платформа анонсировала запуск счетчика просмотров, возможности оставлять комментарии к постам и настройки отдельного чата канала и визуального оформления.