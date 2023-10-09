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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Music ВКонтакте Музыка VK Music Awards



09.10.2023 Пользователям «VK музыки» стали доступны музыкальные сниппеты

«VK музыка» запустила новый способ поиска музыки — сниппеты. Это ключевые фрагменты треков длиной 35 секунд, благодаря которым пользователь сможет найти больше музыки и быстрее выбрать и добавит
25.09.2023 «VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами

«VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге можно найти мировые бестселлеры, произ
23.01.2023 В «VK музыке» появился раздел «Подкасты»

Теперь слушать любимые шоу развлекательного и научного формата можно в отдельном приложении «VK музыка». Об этом CNews сообщили представители VK. «Подкасты» — новый самостоятельный разде
19.01.2023 билайн делает доступ к VK Музыке еще выгоднее

ионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц.
01.04.2022 «VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами

«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами. О
30.11.2021 VK запускает «VK Музыку» — новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов

«VK Музыка» объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: музыкальны

Публикаций - 63, упоминаний - 84

VK Music и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 56
Yandex - Яндекс 7339 15
VK - Mail.ru Group 3455 14
Apple Inc 12099 8
Google LLC 11775 8
Telegram Group 1983 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 5
Xiaomi 1732 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
МегаФон 8803 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Alibaba Group 422 2
Ростелеком 9699 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
data.ai - App Annie 85 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
DEXP 53 1
Nintendo 755 1
My.Games Venture Capital - MGVC 13 1
Deus Craft 7 1
Swag Masha 6 1
BIT.Games 9 1
Pixonic 21 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
My.Games - Allods Team 3 1
Прогноз 1650 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Samsung Electronics 10254 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Microsoft Corporation 24623 1
Huawei 3932 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 8
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 5
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 4
Ситимобил - Служба такси 158 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 3
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Альфа-Банк 1769 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Pandao 24 1
BeepCar - Бипкар 16 1
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 1
Walt Disney Company 622 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Связной ГК 1369 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
О2О Холдинг 56 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
Верный - торговая сеть 291 1
Быстроном 5 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 6 1
Почта России ПАО 2112 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Visa International 1949 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 29
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 25
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2966 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 16
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 12
Podcasts - Подкастинг 256 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 11
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 9
Data monetization - Монетизация данных 1624 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 7
Application store - магазин приложений 1194 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 6
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 6
Аудиокнига - Audiobook 201 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 5
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1557 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 19
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 16
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 15
Google Android 13994 14
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 14
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 14
Apple iOS 7809 13
VK - Mail.Ru Почта 349 13
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 12
VK Combo 82 10
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 9
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 8
Google YouTube - Видеохостинг 2747 7
Apple Music 108 7
VK - Яндекс.Дзен 188 7
VK RuStore 326 7
VK Клипы 50 7
Яндекс.Плюс 191 6
Google YouTube Music 42 6
Apple - App Store 2890 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 5
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Еда Вконтакте 8 4
Google Play - Google Store - Android Market 3291 4
WhatsApp Messenger 1081 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 4
VK Mini Apps 58 4
Сбер - СберПрайм 45 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 4
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 4
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 4
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 4
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 3
Rakuten Viber 627 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 3
VK Donut 17 3
МТС Premium 50 3
ByteDance - TikTok 256 3
Google Android TV 316 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 3
Кульбацкий Анатолий 12 6
Дуксин Николай 12 3
Добродеев Борис 95 2
Гришин Дмитрий 208 2
Законов Андрей 5 2
Димитров Андрей 4 2
Круглов Александр 12 1
Вольфсон Влад 59 1
Капитанов Андрей 2 1
Исагулова Элина 31 1
Спиваков Владимир 3 1
Чайковский Пётр 11 1
Шадаев Максут 1008 1
Дуров Павел 291 1
Решетин Олег 42 1
Казарян Карен 74 1
Айвазов Александр 31 1
Марданов Сергей 18 1
Ильяхов Максим 4 1
Фролов Антон 17 1
Дмитриев Дмитрий 12 1
Воробьева Мария 8 1
Тоболь Александр 39 1
Данилов Никита 16 1
Зибарева Евгения 9 1
Бабкин Александр 16 1
Бурунов Сергей 3 1
Твердохлебов Дмитрий 6 1
Бабич Сергей 1 1
Бойчевски Надежда 9 1
Титова Надежда 1 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Ковальчук Степан 2 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 37 1
Ермоленко Александра 1 1
Ивлеева Анастасия 1 1
Мудрик Сергей 1 1
Минаева Ксения 1 1
Демина Вероника 1 1
Хрусталев Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Казахстан - Республика 5525 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Швеция - Королевство 3619 2
Украина 7608 2
Украина - Чернобыль 60 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Ближний Восток 2942 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Европа 21767 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Армения - Республика 2280 1
Словения - Республика 248 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Индия - Bharat 5431 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Канада 4881 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 1
Индонезия - Республика 956 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 7
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 5
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Английский язык 6634 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 160 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
The Verge - Издание 554 1
NYT - The New York Times 1054 1
Ведомости 996 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 7
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 44 1
День молодёжи - 27 июня 896 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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