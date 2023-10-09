Пользователям «VK музыки» стали доступны музыкальные сниппеты «VK музыка» запустила новый способ поиска музыки — сниппеты. Это ключевые фрагменты треков длиной 35 секунд, благодаря которым пользователь сможет найти больше музыки и быстрее выбрать и добавит

«VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами «VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге можно найти мировые бестселлеры, произ

В «VK музыке» появился раздел «Подкасты» Теперь слушать любимые шоу развлекательного и научного формата можно в отдельном приложении «VK музыка». Об этом CNews сообщили представители VK. «Подкасты» — новый самостоятельный разде

билайн делает доступ к VK Музыке еще выгоднее ионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц.

«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами «VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами. О