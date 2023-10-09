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|09.10.2023
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Пользователям «VK музыки» стали доступны музыкальные сниппеты
«VK музыка» запустила новый способ поиска музыки — сниппеты. Это ключевые фрагменты треков длиной 35 секунд, благодаря которым пользователь сможет найти больше музыки и быстрее выбрать и добавит
|25.09.2023
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«VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами
«VK музыка» запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге можно найти мировые бестселлеры, произ
|23.01.2023
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В «VK музыке» появился раздел «Подкасты»
Теперь слушать любимые шоу развлекательного и научного формата можно в отдельном приложении «VK музыка». Об этом CNews сообщили представители VK. «Подкасты» — новый самостоятельный разде
|19.01.2023
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билайн делает доступ к VK Музыке еще выгоднее
ионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц.
|01.04.2022
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«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами
«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами. О
|30.11.2021
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VK запускает «VK Музыку» — новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов
«VK Музыка» объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: музыкальны
VK Music и организации, системы, технологии, персоны:
|АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
|Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
|Кульбацкий Анатолий 12 6
|Дуксин Николай 12 3
|Добродеев Борис 95 2
|Гришин Дмитрий 208 2
|Законов Андрей 5 2
|Димитров Андрей 4 2
|Круглов Александр 12 1
|Вольфсон Влад 59 1
|Капитанов Андрей 2 1
|Исагулова Элина 31 1
|Спиваков Владимир 3 1
|Чайковский Пётр 11 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Дуров Павел 291 1
|Решетин Олег 42 1
|Казарян Карен 74 1
|Айвазов Александр 31 1
|Марданов Сергей 18 1
|Ильяхов Максим 4 1
|Фролов Антон 17 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Воробьева Мария 8 1
|Тоболь Александр 39 1
|Данилов Никита 16 1
|Зибарева Евгения 9 1
|Бабкин Александр 16 1
|Бурунов Сергей 3 1
|Твердохлебов Дмитрий 6 1
|Бабич Сергей 1 1
|Бойчевски Надежда 9 1
|Титова Надежда 1 1
|Пюскюлян Ирина 19 1
|Ковальчук Степан 2 1
|Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 37 1
|Ермоленко Александра 1 1
|Ивлеева Анастасия 1 1
|Мудрик Сергей 1 1
|Минаева Ксения 1 1
|Демина Вероника 1 1
|Хрусталев Михаил 1 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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