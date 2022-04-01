Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами

«VK музыка» запустила новый алгоритм рекомендаций с плейлистами от людей с похожими вкусами. Он подстраивается персонально под слушателя и учитывает тысячи разных факторов, чтобы предложить пользователю треки, которые понравятся именно ему. За время экспериментов с новым алгоритмом рекомендаций аудитория плейлистов выросла почти на 30%.

Для каждого слушателя алгоритм создаёт персональную подборку «Слушайте друг друга» с публично доступными плейлистами от людей и сообществ с похожим музыкальным вкусом. В каталоге «VK музыки» более 100 млн плейлистов, которые создали пользователи, сообщества и музыкальные кураторы. Среди них — редкие жанры, уникальные подборки, концертные записи, плейлисты по настроению и многое другое. Подборка обновляется ежедневно: алгоритм непрерывно анализирует прослушанные пользователем треки, появление новых песен, плейлистов от сообществ, друзей и других слушателей «VK музыки», совпадения по жанрам, артистам и ещё тысячи разных факторов.

Андрей Законов, директор по музыкальным сервисам VK, сказал: «Персональная подборка „Слушайте друг друга“ — это новый подход для поиска музыки: блок рекомендаций, где собираются публичные плейлисты от людей и сообществ с похожим музыкальным вкусом. Разработанный нами алгоритм машинного обучения показывает процент совпадения по интересу, помогая слушателям выбрать релевантный плейлист, а авторам плейлистов — расширять свою аудиторию».

«VK музыка» — стриминговый сервис, который объединяет музыкальную платформу «Вконтакте» и отдельное приложение для прослушивания музыки «VK музыка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку Youtube-канала «Царьград»

Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK

Российские банки внедряют сервис «СБПэй», суверенного «убийцу» Apple Pay и Google Pay

Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать

В России запускаются «суверенные» аналоги знаменитого сервиса, ограбившего российских хакеров

Avito лишила прибыли своих иностранных акционеров

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Лучший российский софт для видеосвязи: ищем замену Teams и Zoom

Показать еще

Наука

Последствия астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022