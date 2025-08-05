В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Операторы связи начали блокировать SMS от банков с кодами подтверждения транзакций. Аналогичным санкциям подверглись и другие сервисы, рассылающие подобные SMS, например, с кодами для регистрации и авторизации. Это не сбой и не ошибка – просто операторы так борются со спамерами в рамках нового закона. Новшество работает при подаче заявки на блокировку массовых рекламных SMS-рассылок, но иногда полезные SMS не приходят и без нее.

Всех под одну гребенку

Россияне оказались под угрозой невозможности получения SMS от банков с кодами подтверждения операций. Аналогичную проблему могут обнаружить и пользователи самых разных сервисов – от них могут не поступать SMS с кодами авторизации регистрации. Как пишет «Коммерсант», во всем виноваты операторы связи, принявшиеся рьяно исполнять новые требования законодательства.

С 1 августа 2025 г. в России действует запрет на массовые SMS-рассылки. Россияне могут отказаться от них путем отправки своему оператору связи соответствующего заявления.

После получения такой заявки от абонента оператор будет обязан незамедлительно прекратить отправку ему SMS-рассылок. Это изменение предусмотрено п. 2 ст. 9 Федерального закона от 1 апреля 2025 г. № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

DariuszSankowski / Pixabay SMS с кодом банка теперь можно ждать вечно

Однако операторы связи не отделяют полезные SMS от спама и начали блокировать вообще все сообщения, направляемые компаниями. Сотрудник редакции CNews испытал это на себе, попытавшись авторизоваться в нескольких сервисах, включая интернет-магазин крупного ритейлера техники, фирменный цвет которого – оранжевый. SMS с кодом для авторизации удалось получить лишь с четвертой попытки.

Профиль привязан к номеру одного из четырех крупнейших операторов связи России. При этом сотрудник CNews никакие заявления на ограничения рассылок не отправлял.

У нас все по закону

О том, что операторы решили не отделять полезные SMS от рекламных и блокировать все подряд, «Коммерсанту» заявил источник в одном из российских операторов связи. Название оператора издание не приводит.

По словам собеседника издания, одно исключение все же было сделано. Блокировке не подвержены обязательные SMS-сообщения различных госслужб. Почему операторы проявили такую избирательность, неизвестно – не исключено, что во избежание проблем с этими госслужбами, среди которых есть и МЧС. Министерство, к примеру, часто оповещает об опасных погодных условиях.

Другой собеседник издания в телеком-отрасли заявил, что операторы всего-навсего «реализуют формальные требования закона». «Изменения требуют ограничить массовые рассылки без уточнения их характера, поэтому операторы вынуждены блокировать любые А2Р-рассылки (автоматизированные рассылки коммерческих сообщений – прим. CNews), а иная реализация нормы будет считаться нарушением», – заявил он.

Это все они

Операторы связи из «Большой четверки» сослались на то, что лишь выполняют указания законодательства в том виде, в котором они реализованы. «Требования закона таковы, что отказ клиента от получения рассылок распространяется абсолютно на все SMS, поступающие не с номеров обычных пользователей за рядом исключений. К ним относятся информирование операторов по процессу портации номеров (MNP – прим. CNews) и о законодательных требованиях, связанных с обслуживанием, рассылки по инициативе органов власти, внебюджетных фондов и ГК "Роскосмос", сообщения от страховых медицинских организаций. Т2 исполняет требования законодательства и реализует отказ клиента в соответствии с определением «рассылки», сформулированным ФЗ «О связи» (в п. 22.1 ст. 2). При этом при обращении за отказом в салоне или чат-боте клиента предупреждают, что запрет распространяется в том числе на банковские и сервисные сообщения, SMS с кодами аутентификации и пр.», – сказали CNews представители Т2 (ранее – Tele2).

В «МегаФоне» сообщили CNews, что в законе отсутствует какое-либо разделение SMS-рассылок на типы, вследствие чего «при получении заявки мы обязаны прекратить доставку любых SMS-рассылок, в том числе с коротких номеров или текстовых альфа-имен». «Исключения сделаны только для сообщений о переносе абонентского номера к другому оператору и для информации от федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и ряда других госорганизаций. При приеме заявки мы предупреждаем абонентов, что доставка авторизациоцинных, транзакционных и информационных сообщений от всех сервисов, кроме упомянутых в законе, будет заблокирована», – сообщили CNews представители «МегаФона».

В МТС от комментариев отказались, отметил «Коммерсант».

Что говорят власти

По утверждению представителей Минцифры, ведомство внимательно следит за тем, как операторы связи реализуют блокировку массовых SMS-рассылок. Также они сообщили «Коммерсанту», что находятся «в контакте с операторами связи».

«По закону возможность запрета на рассылки должна быть доступна для абонентов всех операторов. Отказаться от нее можно в любой момент», – отметили представители Минцифры». Почему операторы связи блокируют еще и нужные SMS-сообщения, в Минцифры не уточнили.

Игра на опережение

Как правило, сервис SMS-рассылки кодов авторизации или подтверждения платежей, бесплатный для пользователей, является платным для самих организаций, их отправляющих. Многие компании все чаще отказываются от него в пользу бесплатных аналогов, которым пользуются почти все россияне.

Речь о мессенджерах. Например, логистический оператор СДЭК присылает сообщения о поступлении заказа в пункт выдачи в Telegram, указывая там же код для его получения, в чем сотрудник CNews убедился на собственном опыте.

Другой популярный в России мессенджер, который находится на грани блокировки, тоже часто используется для рассылки сообщений с кодами авторизации и подтверждения других операций.