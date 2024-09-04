Tele2 в России больше нет

Tele2 сменил название в России – теперь это T2. Это вынужденная мера – у него закончилась лицензия на прежний бренд, а его владелец отказался продлевать ее. В компании называют другие причины ребрендинга – изменения якобы продиктованы «эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора».

Минус три буквы

Оператор связи Tele2, один из четырех крупнейших в России наряду с «Мегафоном», «Билайном» и МТС, сообщил CNews о смене названия. Отныне он будет называться T2.

Впервые о планах оператора переименоваться стало известно в апреле 2024 г., но на тот момент его представители тщательно скрывали все подробности о грядущих нововведениях, хотя случившаяся тогда регистрация товарного знака T2 прямо указывала о грядущем ребрендинге. В августе 2024 г. появились новые подробности об изменениях, опять же, неофициальные. Предполагалось, что переименование случится до конца 2024 г., но точную дату в операторе не раскрывали.

Как сообщили CNews представители T2, изменения названия, а также прочие нововведения, связанные с ребрендингом, «обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора». Но на деле основная причина в том, что 31 декабря 2024 г. истекает срок действия лицензии на бренд Tele2, принадлежащий шведской компании Tele2 AB, которая отказалась продлевать ее. «Оператор заблаговременно подготовился к истечению сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд», – сообщили CNews представители Tele2.

Т2 Старый логотип уходит в прошлое

По словам представителей T2, оператор начал готовиться к ребрендингу еще два года назад. В компании утверждают, что и логотип, и новое название были разработаны без участия сторонних дизайнерских агентств, то есть внутри компании, но «с привлечением лучших дизайнеров». При этом отказ Tele2 AB продлевать лицензию на бренд был дан лишь в весной 2024 г., то есть T2 готовился к этому сильно заранее.

Избавиться от прежнего названия оператор хочет максимально быстро. Уже до конца 2024 г. Т2 намерен переоформить в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% своей федеральной розницы.

Т2 Россиянам придется привыкать к новому логотипу оператора

Отметим, что ранее в 2024 г. по очень похожей схеме состоялось переименование одного из крупнейших российских банков. Как и Tele2, он просто избавился от нескольких букв в своем названии – был «Тинькофф Банк», а стал «Т-Банк».

Самое главное останется

По заверениям представителей Т2, смена названия не лишит абонентов привычных и нужных им «фишек» оператора. В частности, они по-прежнему имеют возможность подключать к своему тарифу безлимитный интернет на мессенджеры и социальные сети, у них все так же останется доступ к «Маркету», да и вечные минуты и гигабайты, сообщили CNews в Т2, никуда не денутся.

Помимо этого, оператор продолжит практику заморозки цен и будет и дальше защищать своих абонентов от скрытых подписок. В компании не скрывают, что одна из основных стратегических целей оператора заключается в выходе на первое место на рынке мобильной связи России, причем с сохранением «качества абонентской базы».

Первый, но не совсем

Как сообщил CNews Антон Годовиков, генеральный директор Т2, оператор «первым в телекоме» проводит «полноценный ребрендинг с изменением названия компании». На деле это вовсе не так, потому что оператор «Мегафон» сделал это намного раньше. Под таким названием он существует с 2002 г., хотя работает с 1993 г. Первые девять лет своего существования он был известен как «Северо-Западный GSM».

Т2 Салоны Т2 ожидает преображение

Также T2 стал последним из «большой четверки» российских сотовых операторов, решившихся на ребрендинг. В 2005 г. полностью поменялась внешняя айдентика «Билайна», а в 2006 г. тот же путь проделал МТС. Но эти операторы, в отличие от «Мегафона» и теперь T2, свое название не меняли.

Комментарий T2

После публикации материала в редакцию поступили комментарии представителей Т2.

CNews: Почему было выбрано именно такое название? Потому что оно созвучно с предыдущим?

Т2: «Укрепление роли компании как партнера по стилю жизни требует пересмотра части «теле-» в названии Tele2. В нем отсекается все лишнее, все ограничители миссии компании в самом широком смысле слова – остается лаконичное и стильное T2. В креативе нового названия оператора шел вслед за рациональным принципом «асфальтируйте дорогу в местах, где замечены неорганизованные тропы». Так, многие пользователи соцсетей, как и сотрудники компании, уже давно сокращают название до Т2. Лаконичное название T2 также отражает динамику, темп жизни современного человека. Он стремится к упрощению и краткости там, где это уместно и возможно, чтобы освободить ресурсы для своих задач. Этот импульс ускорения зеркалит назначение всех цифровых сервисов – они пронизывают жизнь современного пользователя, чтобы экономить его время, деньги, силы и преумножать комфорт».

CNews: Большинство салонов Т2 открыто по франшизе. За чей счет будет производиться ремонт в связи с ребрендингом - оператор все оплатит, или это ляжет на плечи франчайзи?

T2: «Мы постепенно переводим розницу под собственное управление – с учетом новых регуляторных требований компании эффективнее управлять собственной сеть. Соответственно, расходы по ребрендингу в большей степени лягут на Т2. Однако траты на обновление салонов - единственное, что мы сделали сверх запланированных значений ежегодного бюджета. Но, учитывая естественный износ вывесок и постоянных рекламных конструкций, компания не так значимо превысила бюджет на обновление, заложенный в среднесрочные значения».

CNews: Абонентам нужно будет менять SIM-карты со старым логотипом на SIM-карты с новым?

T2: «Менять SIM-карту или переподписывать договор не требуется, ведь название юрлица – ООО «Т2 Мобайл» остается прежним. Чтобы клиенты оценили новый стиль бренда, мы рекомендуем им обновить приложение T2 до последней версии».

CNews: В какую сумму обошлась разработка нового бренда?

T2: «Мы не тратили на ребрендинг никаких дополнительных денег, а сделали его в рамках существующего маркетингового бюджета, который не меняется из года в год. Ребрендинг разработан in-house, без найма модных агентств».

Hа вопрос редакции, в какую сумму, по прогнозам, обойдутся последствия ребрендинга (ремонт салонов, выпуск новой маркетинговой продукции и SIM карт и пр.), представители Т2 не ответили.