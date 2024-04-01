Сотовая связь в России не будет прежней. Tele2 больше не будет

Оператор Tele2 больше не будет работать в России под своим нынешним названием. Компанию ждет глобальный ребрендинг, превосходящий по своим масштабам ребрендинги МТС и «Билайн» в 2000-х годах. Причина столь глобальных перемен – антироссийские санкции.

Из страны «уходит» один из крупнейших операторов

Оператор связи Tele2 прекратит свою деятельность на территории России под этим названием, сообщили CNews его представители. В ближайшие девять месяцев его ожидает крупномасштабный ребрендинг со сменой названия, айдентики (идентичность, отвечает за узнаваемость бренда) и даже позиционирования.

Абсолютно все, что связано с подробностями о грядущих глобальных изменениях в работе Tele2 в России, покрыто тайной. На все вопросы CNews представители оператора отвечать отказались.

Известно лишь, что процесс создания, по сути, нового оператора на аппаратных мощностях Tele2 (и на его же абонентской базе) завершится до конца 2024 г. Важно отметить, что и решение о ребрендинге Tele2, и сроки, в которые он будет проведен – все это следствие событий, начавшихся в феврале 2022 г. Другими словами, то, что россияне будут вынуждены привыкать к новому оператору связи, является результатом антироссийских санкций.

Tele2 Новое название Tele2 станет известно в ближайшие месяцы

В Tele2 сообщили CNews, что на 1 апреля 2024 г. у оператора был готов проект ребрендинга, в котором он попытался сохранить преемственность бренда. «При разработке концепта компания стремилась сохранить преемственность с прежним брендом», – заявили редакции представители Tele2.

По примеру конкурентов

Tele2 станет последним оператором из «большой четверки», кто за последние 25 лет пережил как минимум один крупномасштабный ребрендинг. В 2005 г. полностью поменять свою айдентику (кроме названия) решился «Билайн», а годом позже концепцию бренда сменил и МТС. Ребрендинг Tele2 будет крупнее ввиду того, что он меняет свое название.

Но раньше всех это сделал «Мегафон» – его нынешняя стилистика появилась в 2002 г., и с тех пор менялся лишь логотип, и то незначительно. До этого с 1993 г. оператор носил название «Северо-Западный GSM».

Сам Tele2 в последний раз обновлял свой бренд в январе 2017 г., но на тот момент никаких масштабных изменений не было. Появились новый слоган и платформа «Другие правила». О смене названия речи не было.

Причем здесь санкции

В России Tele2 работает с 2003 г. – в стране его сеть развивала компания «Tele2 Россия», которая до начала 2013 г. принадлежала шведской компании Tele2 AB. Как сообщал CNews, в марте 2013 г. ее выкупил российский банк ВТБ, заплатив за нее $2,4 млрд. Оператор начал с 12 российских регионов, а к началу апреля 2024 г. его сеть доступна в 69 регионах страны.

Банк получил права на бренд Tele2, который через 10 лет и стал камнем преткновения. «Ребрендинг обусловлен решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда», – заявили CNews представители Tele2. Срок действия этой лицензии истекает 31 декабря 2024 г. – отсюда и стремление Tele2 переименоваться и предстать в новом виде в течение ближайших девяти месяцев.

В 2013 г. после сделки с Tele2 AB ВТБ решил продать половину «Tele2 Россия» консорциуму инвесторов. В феврале 2014 г. Tele2 и «Ростелеком» объявили об объединении своих активов на базе оператора Tele2, вследствие чего он моментально стал четвертым федеральным оператором, а «большая тройка» (МТС, «Билайн» и «Мегафон») тут же превратилась в «большую четверку». В конце 2019 г. «Ростелеком» выкупил 55-процентную долю ВТБ в Tele2 и стал единственным акционером оператора.

Спустя два года после этого, в апреле 2022 г. Tele2 AB заявила о своей неготовности продлевать лицензию на использование бренда Tele2 в России.

А как же франчайзи

В список активов Tele2 входит, помимо прочего, сеть розничных салонов связи, над каждым из которых висит нынешний логотип оператора. К тому же каждый оформлен в фирменных цветах компании.

Как сообщал CNews, значительная часть этих салонов открыта по франшизе. Точное их количество на апрель 2024 г. представители Tele2 редакции не раскрыли, но летом 2021 г. таковых было более 2600 по всей России. В последующие годы оператор активно сокращал свою розницу.

Судьба офлайн-сети Tele2 в России после ребрендинга пока под вопросом. Также неизвестно, кто заплатит за переоборудование открытых по франшизе салонов. Вариантов тут всего два – или оператор возьмет на себя все расходы, или они лягут на плечи франчайзи. Как этот вопрос будет решаться, в Tele2 на момент выпуска материала не ответили.