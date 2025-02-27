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Годовиков Антон



27.02.2025 Т2 инвестирует в Омскую область больше 1 млрд рублей 1
22.10.2024 Егор Бормусов назначен директором по маркетингу Т2 1
17.10.2024 Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект 1
17.10.2024 «T2» и «ОТП Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству 1
17.10.2024 Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг 1
16.10.2024 Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян 1
16.10.2024 Т2 и T1 объявили о сотрудничестве в сфере безопасной обработки данных 1
16.09.2024 T2 назначает руководителей по организационному развитию и управлению персоналом, по стратегическому планированию 1
04.09.2024 Tele2 в России больше нет 1
04.09.2024 Tele2 стала Т2: ребрендинг стартовал под слоганом «Другие правила. Новый уровень» 1
28.08.2024 Равиль Хайбуллин занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2 1
06.06.2024 Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области 1
06.06.2024 Tele2 направит 2 млрд рублей на цифровые проекты Пермского края 1
06.06.2024 «Ростелеком» и GloraX вместе построят умные дома 1
06.06.2024 Tele2, «Т-Банк» и «Т-Мобайл» договорились о сотрудничестве в противодействии мошенничеству и запуске решений на базе ИИ 1
09.10.2023 Денис Лысов занял пост директора макрорегиона «Москва» Tele2 1
29.09.2023 В Tele2 новый гендиректор. Предыдущий проработал всего полгода 2
29.09.2023 В Tele2 назначен генеральный директор 2
13.09.2023 «Ростелеком контакт-центр» завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков 1
31.10.2022 «Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в Петербурге 1
18.01.2022 «Ростелеком контакт-центр» возглавил Сергей Шишмарев 1
06.08.2021 «Ростелеком» запустил конструктор пакетного предложения 1
01.02.2021 В «Ростелекоме» состоялись новые назначения 1
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
06.12.2018 «Ростелеком» и «Яндекс» запустили тарифный план «Облачный» в Москве 1
21.07.2010 «Ростелеком» предоставил пакет телекоммуникационных услуг Московской школе управления «Сколково» 1
19.11.2009 В «Ростелекоме» назначен заместитель гендиректора – директор филиала ММТ 2

Публикаций - 27, упоминаний - 30

Годовиков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9766 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 3
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
МегаФон 8965 2
Yandex - Яндекс 7447 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 71 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
Huawei Technologies 399 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Tele2 AB 62 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 1
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 30 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 27 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 2
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Mars Incorporated 16 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 641 4
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5105 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7099 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 2
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4806 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7697 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8515 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1574 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3771 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4686 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
Аудиокнига - Audiobook 201 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5253 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - ОмниЧат 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Big Data 10 1
Осеевский Михаил 316 3
Шишмарев Сергей 32 2
Телков Алексей 25 2
Балаценко Андрей 32 1
Русинов Владимир 28 1
Логинов Александр 44 1
Самошкина Диана 33 1
Дробот Елена 11 1
Беглов Александр 31 1
Лысов Денис 30 1
Андрианов Александр 4 1
Путин Владимир 3194 1
Хайбуллин Равиль 2 1
Гусев Александр 36 1
Махонин Дмитрий 13 1
Близнюк Станислав 15 1
Мнацаканьян Александр 2 1
Фетисов Алексей 42 1
Жидков Виктор 7 1
Волков Сергей 81 1
Спешилова Анастасия 6 1
Бормусов Егор 1 1
Рунова Наталия 2 1
Чижевский Илья 1 1
Иванова Елена 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 4
СССР - Ленинград 109 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 2
Швеция - Королевство 3625 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3976 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2963 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Россия - СФО - Новосибирск 4335 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1179 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 89 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 802 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1489 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1472 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1515 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 139 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 322 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6437 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1267 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 683 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2344 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 603 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 18 1
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