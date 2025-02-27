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Годовиков Антон
Годовиков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 316 3
|Шишмарев Сергей 32 2
|Телков Алексей 25 2
|Балаценко Андрей 32 1
|Русинов Владимир 28 1
|Логинов Александр 44 1
|Самошкина Диана 33 1
|Дробот Елена 11 1
|Беглов Александр 31 1
|Лысов Денис 30 1
|Андрианов Александр 4 1
|Путин Владимир 3194 1
|Хайбуллин Равиль 2 1
|Гусев Александр 36 1
|Махонин Дмитрий 13 1
|Близнюк Станислав 15 1
|Мнацаканьян Александр 2 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Жидков Виктор 7 1
|Волков Сергей 81 1
|Спешилова Анастасия 6 1
|Бормусов Егор 1 1
|Рунова Наталия 2 1
|Чижевский Илья 1 1
|Иванова Елена 81 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 691 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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