Tele2 стала Т2: ребрендинг стартовал под слоганом «Другие правила. Новый уровень»

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил ребрендинг и представил новый логотип. Впервые в истории рынка мобильной связи компания не просто меняет бренд, но и название. Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора. Новый бренд сохраняет преемственность с наследием компании, соответствует новому содержанию и ориентирован на будущие цели – стать номером один на рынке мобильной связи. Оператор заблаговременно подготовился к истечению сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд. Компания меняет название на Т2. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Новая позиция на рынке мобильной связи. С 2017 г. стратегия и место компании на рынке мобильной связи кардинально изменились. Tele2, которая вышла на третье место по числу абонентов, переросла рамки текущего бренда. Техническая инфраструктура позволяет ей быть в паритете, а часто и опережать конкурентов по покрытию и качеству связи. В сервисе оператор внедряет ИИ, автоматизацию и новые каналы коммуникации, чтобы оперативно реагировать и устранять клиентские «боли».

Т2 Tele2 стала Т2: ребрендинг стартовал под слоганом «Другие правила. Новый уровень»

Констатация достижений. Т2 взяла все лучшее, что есть у прежнего бренда. Ключевые дифференциаторы остались с Т2: вечные минуты и гигабайты, безлимитные соцсети и мессенджеры, заморозка цены, доступ к «Маркету», защита от скрытых подписок. Преемственность отображена в визуальной представленности бренда Т2. В новом логотипе остались строгость линий, лаконичность, использование базового черного цвета и яркого акцента в качестве дополнительного.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Мы первыми в телекоме проводим полноценный ребрендинг с изменением названия компании. Очевидно, что у этого проекта есть важный объективный фактор – истекает срок использования прежнего бренда. Однако философия ребрендинга отображает выход «Других правил» на новый эволюционный виток. У этого есть измеримые доказательства – удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, приведшее нас к третьему месту по абонентской базе и лидерским позициям по ее качеству, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети. Эта новая укрупнившаяся роль T2 в телеком-отрасли логично требует изменений в айдентике. Компания сохраняет все лучшее в своей ДНК и идет вслед за трансформацией в бизнесе, мире, телекоме и смежных отраслях, мировоззрении своих клиентов. Но главное, за своей амбицией стать номером один на рынке мобильной связи. Мы хотим стать первым оператором для наших клиентов, чтобы максимальное количество пользователей услуг связи в стране получили лучший опыт».

T2 начала подготовку к ребрендингу два года назад. Новый логотип и название бренда разрабатывались in-house, без участия агентства, с привлечением лучших дизайнеров. Исследования показали, что клиенты легко связывают новый бренд со старым, но при этом находят его более привлекательным и технологичным.

Т2 будет вводить новую айдентику и переоформлять розничную сеть согласно плану, при этом действуя исключительно в правовом поле. До конца 2024 г. оператор переоформит в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розницы.