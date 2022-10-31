«Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в Петербурге

«Ростелеком» начал очередной и наиболее масштабный этап модернизации собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Работы ведутся в рамках трехлетнего проекта по замене устаревшей сети связи на современную волоконно-оптическую (по технологии пассивных оптических сетей GPON ). Компания планирует инвестировать в развитие города около 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект направлен на улучшение качества имеющихся услуг для клиентов компании и получение новых цифровых сервисов, недоступных на прежней инфраструктуре. На первом этапе в 2022-2023 гг. технологическую возможность подключения к домашнему интернету по технологии GPON получат около 90 тыс. квартир (1300 многоквартирных домов).

Специалисты «Ростелекома» уже приступили к реализации первого этапа проекта и начали строительно-монтажные работы в Невском, Приморском, Красносельском и Колпинском районах города. Учитывая архитектурно-историческую ценность города, работы проводятся с бережным отношением к фасадам зданий и согласовываются с управляющими компаниями.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Это беспрецедентный по масштабам финансовых вложений и объемам строительства проект нашей компании на территории Санкт-Петербурга. Много лет “Ростелеком” планомерно инвестирует в модернизацию сетей связи в Северной столице, обеспечивая высокоскоростным интернетом жителей города, а также создает основу для решения государственных задач, в том числе по организации общественной безопасности, повышению уровня комфорта и качества жизни людей».

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга: «Компания “Ростелеком” на протяжении многих лет является надежным партнером Петербурга в вопросах внедрения технологий. Старт крупного проекта в сложных современных условиях еще раз это подтверждает. Он способствует технологической и инфраструктурной трансформации региона. Напрямую влияет на темпы реализации национального проекта “Цифровая экономика” и региональной Стратегии цифровой трансформации. Удобный доступ в интернет и его качество — важные условия для предоставления государственных услуг в электронном виде. Реализация проекта с учетом развития нашей экосистемы сервисов “Цифровой Санкт-Петербург” даст горожанам дополнительные возможности для решения проблем в области благоустройства, транспорта и социальной сфере. Это иной, более высокий уровень качества жизни петербуржцев и более эффективный механизм обратной связи с органами власти».

Крупный инфраструктурный проект «Ростелекома» обеспечит петербуржцев высокоскоростным доступом в интернет до 1 Гбит/с (в зависимости от выбранного тарифа), что даст возможность подключить недоступные на прежней инфраструктуре видеосервис Wink, домашнее видеонаблюдение, использовать многофункциональные сервисы умного дома и др.

Иван Панченко, Postgres Professional: В выигрышном положении оказались те, кто занимался импортозамещением заблаговременно Импортозамещение

Антон Годовиков, старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома»: «Для нас является приоритетом удовлетворенность клиентов качеством услуг и удобством их использования. Гарантией и основой этого, безусловно, выступает надежная инфраструктура и ее своевременная модернизация. Мы начали процесс развития сети по технологии GPON в 2009 г. именно в Петербурге. В тот момент опыта массового строительства оптических сетей не было ни в России, ни даже за рубежом. В результате многолетней работы сегодня техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету уже имеют 1,2 млн петербургских семей. Этот проект – логичное продолжение вклада компании в инфраструктуру города, повышение доступности цифровых услуг и укрепление лояльности наших клиентов».

***

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», действующее на территории Северо-Западного федерального округа. На Северо-Западе компания обслуживает более 1,7 млн абонентов ШПД (из них около 800 тыс. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), более 650 тыс. абонентов IPTV (из них свыше 230 тыс. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области).

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.