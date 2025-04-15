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Спешилова Анастасия



15.04.2025 «Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора 1
17.10.2024 Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг 1
08.06.2023 «Газпромбанк мобайл» запускает систему защиты от телефонного мошенничества с подменой номера 1
28.11.2022 «Газпромбанк мобайл» запустил тариф с безлимитным интернетом 1
21.11.2022 В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор 2
23.03.2022 В Алтайском отделении «Мегафона» новый топ-менеджер 1
21.03.2022 Денис Трофимчук возглавит «Мегафон» в Новосибирске 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Спешилова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 31 5
МегаФон 9141 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 4
Жемчужина - Санаторий 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 646 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7467 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2949 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 889 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28152 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4008 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5186 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5206 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3471 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 307 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2226 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12168 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 1
Трофимчук Денис 40 1
Годовиков Антон 28 1
Занько Мария 30 1
Цирулик Нина 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2538 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2711 2
Россия - СФО - Новосибирск 4375 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 888 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 955 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1317 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5875 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6431 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 79 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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