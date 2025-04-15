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Спешилова Анастасия
Спешилова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 31 5
|МегаФон 9141 3
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
|МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
|ГПБ - Газпромбанк 1103 4
|Жемчужина - Санаторий 57 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
|Трофимчук Денис 40 1
|Годовиков Антон 28 1
|Занько Мария 30 1
|Цирулик Нина 16 1
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