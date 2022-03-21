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Денис Трофимчук возглавит «Мегафон» в Новосибирске

Директором Новосибирского отделения «Мегафона» и одновременно топ-менеджером компании в Сибири назначен Денис Трофимчук. Ранее он занимал аналогичную позицию на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае.

«Новосибирская область – один из важнейших регионов для «Мегафона» и часто становится пилотной площадкой для стратегических проектов. Так, именно в Новосибирске впервые в стране появилась связь 4G, в этом году мы запустили в городе модернизированную сеть, полностью готовую к внедрению 5G. Уверена, что под руководством Дениса, который имеет большой управленческий опыт и высочайшие компетенции, «Мегафон» продолжит укреплять позиции на телеком-рынке региона и реализует новые амбициозные проекты для цифрового развития территории», – отметила Анастасия Спешилова, директор по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

Денис Трофимчук окончил Хабаровский институт инфотелекоммуникаций СибГУТИ по направлению «Сети связи и системы коммутации». Карьеру в телекоммуникационной отрасли начал в 2005 г. с позиции инженера одного из операторов «большой четверки». В «Мегафон» пришел в 2015 г. на должность руководителя по инфраструктуре, уже через год стал директором Хабаровского регионального отделения, с 2019 г. также был директором Дальневосточного филиала компании. С марта 2022 г. Денис продолжил свою работу в «Мегафон» в Сибири.

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Денис Трофимчук

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Безопасность

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72,4 млн клиентов.

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