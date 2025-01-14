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Занько Мария



14.01.2025 Сразу три села на Алтае вошли в новый год с мобильной связью «МегаФона» 1
23.12.2024 «МегаФон» модернизировал сеть в Змеиногорске Алтайского края 1
21.10.2024 «МегаФон» расширяет покрытие 4G в Алтайском крае 1
02.10.2024 «МегаФон» обновил сети в Горно-Алтайске 1
05.09.2024 Туристическое село Кебезень вышло на связь «МегаФона» 1
05.07.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Алтайском крае и Республике Алтай 1
23.05.2024 «МегаФон» расширил зону покрытия сети в «Изумрудном» парке 1
04.04.2024 Более 2000 сельчан Алтайского края впервые вышли на связь 1
16.11.2023 В жилом квартале Барнаула «прописался» быстрый интернет 1
03.11.2023 «Мегафон» усилил 4G в селе Майма 1
20.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в поселке Победим Алтайского края 1
26.09.2023 «Мегафон» улучшил связь на барнаульском заводе «Ротор» 1
31.08.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в жилых микрорайонах Барнаула 1
18.07.2023 Мобильная базовая станция «Мегафона» поможет туристам с комфортом отдохнуть на озерах Алтая 1
03.07.2023 «Мегафон»: желающих посмотреть на «теплый» водопад в Алтайском крае стало в 1,5 раза больше 1
30.05.2023 Жители Алтайского края стали чаще звонить через мессенджеры 1
28.02.2023 Пенсионеры Горного Алтая переходят в онлайн 1
20.02.2023 Пенсионеры Алтайского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны 1
23.11.2022 «Мегафон» улучшил сеть в Алтайском крае 1
28.10.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет в двух туристических локациях Алтайского края 1
01.08.2022 От Маймы до Чемала: «Мегафон» ускорил мобильный интернет на Алтае 1
23.03.2022 В Алтайском отделении «Мегафона» новый топ-менеджер 2

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Занько Мария и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 22
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 8
Telegram Group 1983 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
Ротор - Алтайский приборостроительный завод 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 15
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 15
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 13
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
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Спешилова Анастасия 6 1
Ялбычева Елена 1 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
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