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«МегаФон» модернизировал сеть в Змеиногорске Алтайского края

Жители города смогли оценить новые скорости мобильного интернета накануне новогодних праздников. «МегаФон» провел масштабную модернизацию существующего телеком-оборудования, что позволило не только нарастить скорости 4G на 10%, но и улучшить прием 4G-сигнала в местах с повышенным дата-трафиком. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Змеиногорск – административный центр района, где на протяжении нескольких столетий добывались полезные ископаемые. Именно здесь нашли монолитную глыбу полосато-зеленой яшмы, из которой мастера-камнерезы создали Царицу ваз. Произведение искусства весом 19 тонн экспонируется в Эрмитаже.

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Цифровизация

Сегодня в Змеиногорске проживает около 10 тыс. человек. Плюс круглогодичный поток туристов, приезжающих сюда зимой, чтобы покататься на горных лыжах, а летом – пройти по следам рудокопов. Усовершенствование существующей телеком-инфраструктуры за счет добавления высокочастотного диапазона позволило нарастить емкость сети и обновить параметры передачи данных в гаджетах горожан и гостей города на всей территории муниципального образования.

«В 2024 г. «МегаФон» провел масштабную работу по модернизации сети, которая повлияла на рост объема трафика в мобильных устройствах абонентов. Если анализировать статистику по обновленным базовым станциям в Змеиногорске, жители передавали и получали информацию на 41% активнее, чем в 2023 г. Голосовой трафик показал небольшой, но все-таки рост – 4%», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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