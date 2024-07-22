Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа

Разделы

Государственный Эрмитаж — один из самых известных художественных и культурно-исторических музеев в мире. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы. Такая широта временного и географического охвата делает Эрмитаж не только одним из крупнейших музеев мира, но и музеем энциклопедическим, способным рассказать о множестве культур и их взаимосвязях. Главные направления деятельности Эрмитажа – научная и реставрационная работа с музейными коллекциями, проведение выставок и конференций, издание книг и каталогов, археологические раскопки, просветительские и инклюзивные проекты. Музей регулярно проводит для горожан фестивали, концерты, лекции, дискуссии и другие события, которые делают его центром культурной жизни Санкт-Петербурга. В рамках программы «Большой Эрмитаж» в России и за рубежом создаются новые выставочные пространства и открываются представительства музея.

 

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылась летом 2013 года в качестве новой части Государственного музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В основе концепции Гостиницы лежит идея создания связи между Гостиницей и Музеем, предоставляя гостям уникальную возможность не только увидеть величественную резиденцию российских императоров, посетив Эрмитаж, но и погрузиться в эту атмосферу и «прожить» её. Ценности и традиции Музея отражены абсолютно во всём, что предлагает и представляет собой отельВ номерном фонде Гостиницы 126 номеров, разделённых на 9 категорий от стандартных до люксовых. На территории Гостиницы работают рестораны «Екатерина Великая» и «Микеланджело», лобби бар, спа-комплекс «Мон Плезир», а также имеются переговорные комнаты «Штакеншнайдер», «Стасов» и «Валлен де Ламот».. Официальная Гостиница музея Эрмитаж организует мероприятия «под ключ» в залах «Росси», «Фон Кленце», «Галерея Растрелли».

СОБЫТИЯ


22.07.2024 Система «Турбо Отель» внедрена в официальной гостинице Государственного Эрмитажа

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа начала промышленную эксплуатацию решения «Турбо Отель», разработанн
30.06.2024 Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям

овизация музеев насчитывает не один десяток лет и начиналась с автоматизации каталогов. В 1981 г. в Эрмитаже и Русском музее появились отделы информатики. А первой мультимедийной программой в Р
07.06.2024 «Ростелеком» и Государственный Эрмитаж расширяют цифровое сотрудничество

лее широкой аудитории по всему миру», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. «Сегодня в Эрмитаже одним из главных направлений является “цифра”. Мы создаем в интернете "Небесный Эрми
08.09.2021 Эрмитаж продал NFT картин из своей коллекции на 32,5 млн рублей

лимитированной цифровой коллекции Государственного Эрмитажа. В рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» музей выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров
31.08.2021 Государственный Эрмитаж объявляет о старте продаж NFT токенов на маркетплейсе Binance NFT

о московскому времени и продлится до 7 сентября 15:00 (мск). В рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже» музей выпустил в свет лимитированную серию NFT с цифровыми копиями мировых шедевров
26.07.2021 «Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже

Крипто картины «Эрмитажа» «Государственный Эрмитаж» объявил тендер на создание NFT-токенов картин из коллекции музея для продажи на круп
06.06.2019 Телевизоры Samsung The Frame сделают из дома Эрмитаж

сональную галерею. Изображения для The Frame можно выбирать во встроенном приложении «Магазин искусства». В 2019 году он пополнился шедеврами известных российских и европейских художников из собрания Государственного Эрмитажа – Бориса Кустодиева, Клода Моне, Поля Гогена, Поля Сезанна, Камиля Писсарро и многих других. На сегодняшний день в «Магазине искусства» доступно более 1200 работ извес
12.04.2019 Samsung и Эрмитаж запустили совместный реставрационный проект

Samsung Electronics рассказала о сотрудничестве с Государственным Эрмитажем и поделилась дальнейшими совместными планами. Samsung и Эрмитаж объ
29.05.2018 В Государственном Эрмитаже испытали Единую биометрическую систему для объектов культуры

экономического форума могли опробовать концепт решения: зарегистрироваться в приложении и посетить Эрмитаж. На территории Главного штаба с 24 по 26 мая работала отдельная пилотная зона для про
23.05.2018 «Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети 5G

ьшая честь запустить опытную зону 5G в одном из крупнейших и культурно-исторических музеев мира – в Эрмитаже. У нас есть уникальная возможность определить практическое применение новейшей техно
29.09.2017 Государственный Эрмитаж проводит образовательные программы через VideoMost

туру Государственного Эрмитажа. Поставщиком сервиса выступила компания «Ростелеком».Государственный Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в бо
07.02.2017 RangeVision обеспечила Эрмитаж 3D-сканером для сохранения фарфоровой коллекции

CNews в компании, проект был выполнен с применением современных методов 3D сканирования совместно с Государственным Эрмитажем и компанией «Киберон Групп» - профессионалами в области 3D технолог
02.11.2016 Продолжается оцифровка экспонатов «Государственного Эрмитажа» на базе решений «Элар»

В «Государственном Эрмитаже» завершен очередной этап оцифровки коллекций, сообщили CNews в корпо
26.02.2016 «Panasonic Россия» заключил меморандум о сотрудничестве с культурно-просветительским центром «Эрмитаж-Урал»

еев Урала будет отмечено важным событием - в его стенах откроется культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Екатеринбург станет третьим российским городом, после Казани и Выборга, где по
18.02.2016 Документы Отдела музейной безопасности Фондохранилища Эрмитажа оцифруют на сканере «ЭЛАР Скамакс-3000»

В Отделе музейной безопасности Фондохранилища Государственного Эрмитажа начали оцифровывать документы на высокоскоростном сканере «ЭЛАР Ска
19.06.2014 В обращение выходит почтовый блок с маркой «250 лет основанию Государственного Эрмитажа»

20 июня в обращение выходит почтовый блок с одной маркой «250 лет основанию Государственного Эрмитажа». Государственный Эрмитаж — один из крупнейших в мире художественны
11.09.2013 «Астерос» строит инженерную инфраструктуру в «Эрмитаже»

очередной этап проекта по созданию инженерной инфраструктуры в рамках реконструкции Главного штаба «Государственного Эрмитажа» в Санкт-Петербурге. В течение трех лет кропотливых работ здание ос
04.03.2013 «Эрмитаж» и «Татфондбанк» представили интернет-ресурс Hermitage Line

В выставочном центре «Эрмитаж — Казань» представлен новый интернет-ресурс Hermitage Line, созданный при поддержке «
29.01.2013 «Элар» переведёт «в цифру» музейные коллекции Эрмитажа

Корпорация «Элар» стала победителем открытого конкурса на реализацию масштабного проекта для Государственного Эрмитажа. Его целью является создание электронного каталога изображений музе
24.10.2012 Adobe помогает «Эрмитажу» создавать электронные каталоги выставок

24 октября 2012 г. в «Государственном Эрмитаже» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в области разраб
23.01.2012 ПО Paragon Software обеспечивает беспрепятственный обмен информацией при выпуске каталогов «Эрмитажа»

ности данных, сообщила о применении утилиты NTFS for Mac OS X 9.0 редакционно-издательским отделом «Государственного Эрмитажа» для беспрепятственной работы с фотографиями в среде Mac, поступающ
06.10.2010 «1С-Битрикс» реализовала новую концепцию интерфейса CMS

на веб-разработчиков, позволяет быстро, с минимальными накладными расходами разрабатывать сайты. В «Эрмитаже» на Панели управления только две закладки (в отличие от предыдущих четырех). Теперь,
19.05.2010 "Арктос" разработал уникальные устройства вентиляции для Эрмитажа

Уникальные воздухораспределители для системы вентиляции и кондиционирования Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге спроектировали и внедрили специалисты завода "Ар
27.07.2009 «ПетерСтар» расширил VPN-сеть «Эрмитажа»

входящая в Группу компаний «Синтерра», объявила о расширении сотрудничества с ФГУК «Государственный Эрмитаж». В рамках развития сотрудничества «ПетерСтар» расширил VPN-сеть музея, подключив к н
14.01.2009 Eset NOD32 на защите коллекций Эрмитажа

ы Эрмитажа уделяли особое внимание совместимости продукта с уже имеющимся ПО. Из-за использования в Государственном Эрмитаже решения «Парус» возникли проблемы при единовременной работе приложен
27.05.2008 Эрмитаж заказывает обслуживание ЛВС и сопровождение «ESEL2005 СДПВ»

Государственный Эрмитаж проводит открытый аукцион на оказание услуг по обслуживанию программного обеспечения

20.05.2008 Эрмитаж закупает картриджи

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» проводит открытый аукцион на поставку расходных материалов и запасных частей для дуб
28.04.2008 Эрмитаж закупает аппараты широковещательной радиосвязи

Государственный Эрмитаж проводит открытый аукцион на поставку аппаратов широковещательной радиосвязи. Максима
02.04.2008 Эрмитаж закупает АС учета движения ТМЦ

«Государственный Эрмитаж» в рамках государственного заказа производит закупку и внедрение автоматизированного

07.03.2008 Эрмитаж начинает формирование электронного каталога

300 тыс. музейных предметов Государственного музея Эрмитаж включены в общемузейный электронный каталог, говорит заместитель директора Эрмитажа С
05.12.2007 Эрмитаж проводит аукцион на обслуживание сайта и БД

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» проводит открытый аукцион на оказание услуг по сопровождению веб-сайта и базы данных
15.11.2007 Эрмитаж закупает комплекс защиты корпоративной сети
29.08.2007 Эрмитаж внедрил систему биометрических пропусков

В фондохранилище Государственного Эрмитажа в Старой деревне внедрена система биометрических пропусков. Новая с
09.08.2007 «ВымпелКом» завершил переезд в «Эрмитаж Плаза»

«ВымпелКом» официально объявил о завершении переезда центрального офиса компании. Новый офис штаб-квартиры «Билайна» располагается в центре Москвы на улице Краснопролетарская, д.4, в бизнес-центре «Эрмитаж Плаза», где «ВымпелКом» является единственным арендатором. По данным обзора рынка недвижимости, опубликованного компанией Colliers International, в 2006 году состоялась одна из крупнейш
09.08.2007 Эрмитаж закупает телеком-оборудование
30.07.2007 Эрмитаж объявил конкурс на построение канала связи

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж» объявило запрос котировок на оказание услуг по организации канала передачи данных ме
27.04.2007 «Государственный Эрмитаж» купит картриджи для принтеров

«Государственный Эрмитаж» объявил открытый конкурс № 255к-2116 по выбору поставщика картриджей для принтеров.

09.04.2007 Эрмитаж объявил конкурс на обслуживание системы автоматики

Государственный Эрмитаж объявил открытый конкурс на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автом
05.02.2007 Эрмитаж закупает оргтехнику
17.01.2007 Эрмитаж разработал мультимедийные образовательные CD

Государственный Эрмитаж разработал комплект образовательных CD. В комплекте — 10 компакт-дисков, которые соде

