Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа

Государственный Эрмитаж — один из самых известных художественных и культурно-исторических музеев в мире. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы. Такая широта временного и географического охвата делает Эрмитаж не только одним из крупнейших музеев мира, но и музеем энциклопедическим, способным рассказать о множестве культур и их взаимосвязях. Главные направления деятельности Эрмитажа – научная и реставрационная работа с музейными коллекциями, проведение выставок и конференций, издание книг и каталогов, археологические раскопки, просветительские и инклюзивные проекты. Музей регулярно проводит для горожан фестивали, концерты, лекции, дискуссии и другие события, которые делают его центром культурной жизни Санкт-Петербурга. В рамках программы «Большой Эрмитаж» в России и за рубежом создаются новые выставочные пространства и открываются представительства музея.

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылась летом 2013 года в качестве новой части Государственного музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В основе концепции Гостиницы лежит идея создания связи между Гостиницей и Музеем, предоставляя гостям уникальную возможность не только увидеть величественную резиденцию российских императоров, посетив Эрмитаж, но и погрузиться в эту атмосферу и «прожить» её. Ценности и традиции Музея отражены абсолютно во всём, что предлагает и представляет собой отель. В номерном фонде Гостиницы 126 номеров, разделённых на 9 категорий от стандартных до люксовых. На территории Гостиницы работают рестораны «Екатерина Великая» и «Микеланджело», лобби бар, спа-комплекс «Мон Плезир», а также имеются переговорные комнаты «Штакеншнайдер», «Стасов» и «Валлен де Ламот».. Официальная Гостиница музея Эрмитаж организует мероприятия «под ключ» в залах «Росси», «Фон Кленце», «Галерея Растрелли».