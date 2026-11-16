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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204409
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Минов Александр

СОБЫТИЯ


16.11.2026 Спутник высокодетальной съемки компании «МТ-Лаб» начал передачу телеметрических сигналов 1
03.06.2022 «Максимателеком» представила платформу поддержки принятия решений на основе больших данных для городов 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
11.06.2021 «МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum 1
21.03.2019 Закон о «суверенном Рунете» грозит уничтожением интернету вещей 1
17.01.2018 Власти не дали МТС частот для тестирования 5G 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Минов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 144 3
Ростелеком 11111 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16364 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9604 2
АйКомИнвест 22 1
Google LLC 12865 1
МегаФон 11103 1
Yandex - Яндекс 9479 1
Microsoft Corporation 25940 1
Apple Inc 13361 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 958 1
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 1
Diasoft - Диасофт 1197 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 879 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 568 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 230 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 57 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9190 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 166 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 237 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6053 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3109 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3743 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2108 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1936 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
Федеральное казначейство России 1969 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2934 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 104 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 286 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1625 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23379 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13685 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8040 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27389 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3843 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2877 1
Виртуализация - Контейнеризация - containerd - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2085 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3252 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3778 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14331 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1292 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3252 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17029 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4183 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1519 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1284 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1725 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 559 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24762 1
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Оцифровка - Digitization 5316 1
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12618 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8792 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3923 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6788 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37205 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5991 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9527 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26789 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7676 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34304 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2918 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1510 1
Реестр добросовестных экспортеров 220 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1123 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6375 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 330 1
Меркутов Алексей 7 1
Юсуфов Виталий 26 1
Черкасов Илья 14 1
Варнавский Андрей 9 1
Червяков Александр 3 1
Михалик Алексей 1 1
Ромин Вадим 3 1
Шишмарев Владислав 7 1
Бокова Людмила 82 1
Акимов Максим 192 1
Лагода Георгий 60 1
Глазков Александр 153 1
Бургов Владимир 16 1
Кузнецов Александр 165 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48412 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3564 2
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Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 26 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55267 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1494 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19910 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8743 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3684 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 711 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1502 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 594 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1361 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1690 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 419 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 355 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 268 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Светлогорск 62 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58910 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22253 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3125 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11051 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8371 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6240 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3906 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6912 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4145 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7815 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8960 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 225 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 210 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4506 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3842 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6752 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4032 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3856 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2486 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3829 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2532 1
АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1312 1
CNews FORUM Кейсы 318 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 751 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486130, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204409.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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