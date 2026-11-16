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Минов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Минов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
|Меркутов Алексей 7 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Черкасов Илья 14 1
|Варнавский Андрей 9 1
|Червяков Александр 3 1
|Михалик Алексей 1 1
|Ромин Вадим 3 1
|Шишмарев Владислав 7 1
|Бокова Людмила 82 1
|Акимов Максим 192 1
|Лагода Георгий 60 1
|Глазков Александр 153 1
|Бургов Владимир 16 1
|Кузнецов Александр 165 1
|АйкомИнвест - НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 1
|НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486130, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204409.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486130, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204409.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.