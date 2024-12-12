Москва СВАО Ярославского шоссе Ярославка
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Куртеев Валентин 5 4
|Куртяник Надежда 253 2
|Кунис Григорий 7 1
|Павлов Павел 7 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Поляков Александр 53 1
|Лагода Георгий 59 1
|Глазков Александр 137 1
|Бургов Владимир 16 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Минов Александр 5 1
|Черкасов Илья 13 1
|Варнавский Андрей 9 1
|Червяков Александр 3 1
|Михалик Алексей 1 1
|Ромин Вадим 3 1
|Шишмарев Владислав 5 1
|Калихов Артем 13 1
|Цыбульников Вячеслав 74 1
|Трапезников Александр 2 1
|Радонежский Сергий 9 1
|Липсиц Леонид 7 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 4
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.