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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва СВАО Ярославского шоссе Ярославка



12.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 поселках Ярославской области 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
11.08.2022 В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
23.03.2021 «Сберлогистика» открыла в столичном регионе новый центр для хранения продуктов 1
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
31.05.2019 «Магнит» и iGooods запускают доставку продуктов в Москве и Казани 1
30.03.2015 «Белтел» построил ИТ-инфраструктуру нового австрийского центра здоровья Verba Mayr в Подмосковье 1
04.06.2014 Московское правительство создает конкурента «Яндекс.Пробкам» 1
06.07.2011 «Яндекс» исследовал аварийные участки в Москве 1
25.08.2010 «М.Видео» открыла два новых магазина в Московской области 1
07.10.2009 «МегаФон» запустил 3G в Павловском Посаде и Солнечногорске 1
11.03.2008 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 5. Государственные цифровые топокарты 2
19.12.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 4. Аэропорт "Молжаниновский" 1
07.12.2007 «МакЦентр» представляет сеть магазинов iStyle 1
23.10.2007 Цифровые карты России: экспертиза R&D.CNews. Часть 2. «Тверская дыра» 2
09.08.2007 Абсурдная Россия: картографическая трагедия 3
20.12.2006 Складской комплекс Relogix оснащают беспроводной сетью 1
11.07.2006 В Москве построят КИТС регулирования транспортных потоков 1
23.06.2004 Сбой в работе "Би Лайна" устранён 1
10.06.2003 "Би Лайн" продолжает развиваться 1
11.09.2000 "Московская Сотовая Связь" объявила о планах по расширению сети 1
06.07.1999 АО "РТСофт" и институт МосгортрансНИИпроект установят в Москве, на улице 1905 года очередной зональный центр управления дорожным движением - комплекс СТАРТ-КВИН 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Google LLC 11775 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
МегаФон 8805 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Beltel - Белтел 144 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
Ростелеком 9701 1
GitHub 814 1
Bitfury Group 25 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 28 1
HP Inc. 5685 1
HTC Corporation 1499 1
Garmin - Гармин 200 1
Pioneer Corporation 423 1
МакЦентр - MacCentre 157 1
MiTAC 66 1
Carmani 4 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Генкей 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
iGooods 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Абрамцево - Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник 3 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
Hyundai Motor Company 383 1
Крокус Сити Молл 15 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Relogix - Омнилоджикс 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 8
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Онлайн-запись 35 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 526 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 68 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 538 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2365 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 2
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 48 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Kaspersky Polys Voting Machine 17 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 263 1
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
E-Ten glofiish - джойстик 92 1
Яндекс.Пробки 66 1
Куртеев Валентин 5 4
Куртяник Надежда 253 2
Кунис Григорий 7 1
Павлов Павел 7 1
Бисембаева Алина 13 1
Поляков Александр 53 1
Лагода Георгий 59 1
Глазков Александр 137 1
Бургов Владимир 16 1
Кузнецов Александр 123 1
Минов Александр 5 1
Черкасов Илья 13 1
Варнавский Андрей 9 1
Червяков Александр 3 1
Михалик Алексей 1 1
Ромин Вадим 3 1
Шишмарев Владислав 5 1
Калихов Артем 13 1
Цыбульников Вячеслав 74 1
Трапезников Александр 2 1
Радонежский Сергий 9 1
Липсиц Леонид 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 9
Россия - РФ - Российская федерация 144219 8
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 8
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 6
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 2
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 47 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 2
Москва - Садовое кольцо 146 2
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 51 2
Армения - Республика 2280 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 103 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 25 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пирогово - Пироговское водохранилище 10 2
Грузия 1240 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серебряно-Прудский район - Серебряные Пруды 10 2
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 21 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 90 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 1
Москва - ЮАО - Каширское шоссе 15 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 1
Москва - САО, ЗелАО - Ленинградское шоссе 27 1
Москва - ЮВАО - Марьино 66 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 228 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 88 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 204 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Дача - дачники 815 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
МосгортрансНИИпроект ГУП - Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы 4 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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